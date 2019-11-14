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СПЧ ему как кость в горле

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Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в топку Вашей дискуссии с Александром Николаевичем Сокуровым. Речь идет как раз об этой уличной активности летней, прежде всего в Москве, но не только. Доклад будет Вам представлен в установленном порядке, он достаточно развернутый. Моя задача сейчас расставить некоторые важные акценты. Я исходил из того, что нет несанкционированных выступлений, есть несогласованные. Это первое.

СПЧ ему как кость в горле


Второе. Несогласованные – не значит преступные.

Третье. Согласованные – это лучше, чем несогласованные, значит это главное, надо согласовывать. Ровно про это принято постановление Конституционного Суда 1 ноября сего года. Проблема далеко не только московская. Есть ростовское дело с посадками за одиночные пикеты, в Питере изобрели изощренную правовую конструкцию: несогласованный митинг внутри согласованного шествия. В результате согласованную первомайскую акцию разогнали.

В Москве в контексте выборов в Мосгордуму в июле-августе было несколько уличных акций – в основном несогласованных. Они сопровождались массовыми, тысячными задержаниями. При этом, по мнению членов Совета, которые мониторили события, в том числе Ваш покорный слуга, со стороны правоохранительных органов имели место существенные систематические нарушения прав граждан, причем задержания часто были безосновательными, единственным основанием служил протестный характер акций. Между тем согласно Постановлению Конституционного Суда от 18 июня сего года протестный характер акции не делает ее преступной.

Задерживались люди, оказавшиеся случайно на месте проведения акции. У сотрудников силовых структур нагрудные жетоны были скрыты под обмундированием или бронежилетами, то есть полное инкогнито практически. Необоснованно применялись спецсредства, то есть палки и физическая сила, когда человек не оказывал сопротивление.

Вот история с Константином Коноваловым, который совершал утреннюю пробежку. Его задержали и сломали ногу, штраф взяли. Журналиста Илью Азара забрали из дома ночью, оставили в квартире одного ребенка меньше двух лет. Это уголовное преступление. Анатолий Федорович Кони писал, замечательный русский юрист: «Власти не имеют права требовать соблюдения закона, если сами его не соблюдают». Дарья Сосновская. Резонансный очень случай. Ее, уже задержанную, бил кулаком в живот так от души, как по мешку, сотрудник полиции. За это все никто не понес ответственности. То есть очевидны двойные стандарты в плане ответственности. Некоторые фамилии называл Александр Николаевич – Данила Беглец, Никита Черцов. Кто-то толкнул полицейского, кто-то бросил пластиковую бутылку – реальные сроки за это. Егор Лесных, Александр Мыльников, Максим Мартинцов пытались защитить девушку, Ингу Кудрачеву, у которой гвардеец стоял на волосах. Двое получили реальные сроки, один – условный.

Трогать полицейского нельзя, а женщину бить в живот можно? А стоять у нее на голове можно? А оставлять ребенка одного без присмотра, по-моему, год и девять месяцев, можно? На мой взгляд, нет. Таких примеров много. Немотивированная аморальная жестокость. У нас ведь и пытки приняли системный характер. Если будет возможность предоставить слово Игорю Александровичу Каляпину, он об этом расскажет.

Про суд, я надеюсь, выступит Леонид Васильевич Никитинский тоже, если будет время. Но у меня два таких ярких случая: дело Константина Котова и Егора Жукова. Котов осужден по статье 212.1 УК РФ за неоднократное участие в несогласованных акциях. Осужден неправомерно, так как сама статья 212.1 в данной ее интерпретации не правомерна. И необходимо, на наш взгляд, ее исключение из УК РФ. Об этом, кстати, говорила и Татьяна Николаевна Москалькова. Поскольку Конституционный суд в постановлении от 10 февраля 2017 года указал на то, что неоднократное участие в несогласованных акциях без причинения реального ущерба или вреда не влечет уголовной ответственности.

Владимир Владимирович, в этой связи, в связи с систематическим пренебрежением решениями Конституционного Суда, требуется Ваше вмешательство как гаранта Конституции. Ольга Борисовна Сидорович, кстати, специалист по этой проблематике, она могла бы расширить эту тему.

Егор Жуков – дело резонансное, очень громкое. Студент Высшей школы экономики арестован по статье о массовых беспорядках. Потом выяснилось, что его спутали с другим человеком, неотличимо на него похожим, но это был не он, а массовых беспорядков вовсе не оказалось, их не было. Но его взяли (не отпускать же), стали подыскивать статью, порылись в соцсетях, предъявили «пропаганду экстремизма». Приговор – три года условно. Слава богу, что реально не посадили.

Егор Жуков, я вам должен сказать, принципиальный противник насилия и экстремизма, этот мальчик, это суть всех его выступлений. Владимир Владимирович, распорядитесь, чтобы Вам положили на стол текст его последнего слова в суде. Это новое поколение, за ним будущее. Это поколение внутренне свободное с твердой гражданской позицией.

Я довожу до Вашего сведения, что в адрес СПЧ поступило обращение родителей фигурантов «Московского дела» о возможности пересмотра их приговоров и прекращения уголовного преследования. Рекомендательная часть развернута в докладе, я назову только три пункта.

Владимир Владимирович, просьба дать распоряжение вашей Администрации использовать площадку СПЧ для переговоров в случае затруднений с согласованием публичных мероприятий. Это первое.

Второе. Просьба обратиться к Федеральному Собранию с предложением принять законопроект, инициированный сенатором Владимиром Петровичем Лукиным, о введении обязательных и читаемых идентификационных номеров для сотрудников полиции и Росгвардии. Представляться – это от лукавого. Кто будет брать человека на митинге и при этом представляться и шаркать лапой? А вот читаемые номера – это существенно.

И, наконец, тоже к Федеральному Собранию. Рассмотреть вопрос об исключении статьи 212.1 в ее нынешнем виде из УК РФ.

Очень коротко о проблемах наших правозащитных организаций. Хотя они меня не просили об этом, но с Вашего позволения скажу. Международное общество «Мемориал» – иностранный агент, правозащитный центр «Мемориал» – тоже иностранный агент. Уже столько иностранных агентов, что в глазах темно. Скоро еще появятся иностранные агенты и физические лица. У них огромные штрафы, хотя все интернет-ресурсы промаркированы. За цитирование «Мемориала» в СМИ без маркировки штрафуют «Мемориал». Сейчас суд уже оштрафовал «Мемориал» на 1 миллион 700 тысяч рублей, в перспективе – пять-шесть миллионов. «Мемориал» объявил публичный сбор средств, чтобы оплачивать штрафы и продолжать работу.

Отдельно пермский «Мемориал». Его сотрудники – это как раз тема отца Кирилла Глебовича Каледы. Его сотрудники вместе с международной волонтерской группой благоустраивали заброшенные кладбища, где захоронены литовские и польские спецпереселенцы. На них заведено уголовное дело по статье о незаконной вырубке лесных насаждений, а председателю пермского «Мемориала» пытались вчинить обвинение в педофилии. Вообще надо сказать, что дела о педофилии очень легки в производстве и удобны, потому что нашли при обыске набор картинок. Это нетрудно сделать. И вперед – потом пойди, отмывайся. Поэтому угрозы такого обвинения сейчас очень модный способ давления.

Самый резонансный пример – дело историка Юрия Дмитриева, который занимался поиском захоронений репрессированных в Карелии, в Сандармохе. Его обвинили в педофилии. Суд его полностью оправдал, но возбудили новое дело по той же статье.

Владимир Владимирович, извините, уже говорили сегодня о Льве Александровиче Пономареве. Я вынужден вернуться, потому что Вы сказали о том, что он с японцами вел переговоры, у Вас несопоставимо более широкая информационная база. Я воспринимаю Льва Александровича как одного из старейших правозащитников в нашей стране. Ликвидировано его движение за права человека. Еще раз вернусь к этой теме.

Ликвидация – крайняя мера, которая следует при грубом нарушении законодательства в ходе деятельности общественного объединения. Критерии такого нарушения сформулированы Пленумом Верховного Суда. Соответствующие обвинения не предъявлялись, но организация ликвидирована.

Московская Хельсинская группа впервые не получила грант и ведет свою работу на средства от продажи коллекций гжели, принадлежавшей Людмиле Михайловне Алексеевой. Людмила Михайловна завещала продать свою гжель, по-видимому, будучи человеком умным и опытным, предвидя такую ситуацию.

Все это в совокупности, к сожалению, воспринимается не иначе, как форма репрессий, планомерное удушение российского независимого правозащитного движения. Потому что все это в отдельности можно было как-то интерпретировать по-другому, но вместе воспринимается очень негативно.

И напоследок несколько фраз о деле «Нового величия». Я говорил здесь Вам о нем в прошлом году. Дело основано на показаниях провокатора, проходящего как «засекреченный свидетель», и оно весь год разваливается на глазах. Но при всей очевидной слабости обвинения в наших судах оправдательных приговоров практически не выносят. Поскольку это так, то я прошу Вас вмешаться. Вмешаться не в дело суда, а просто прошу Вас обратить на него внимание.

Вчера мать одной из фигуранток этого дела Анны Павликовой объявила голодовку, как она сказала, от безысходности. Поэтому, повторяю еще раз, здесь просьба обратить просто внимание на это дело, может плохо кончиться.

В.Путин: Я очень коротко. Начну с того, чем Вы закончили. Помню, Вы обращались ко мне с этим «Новым величием». Я просил прокуратуру разобраться. Они мне материалы прислали. Что там в этих материалах? У них, по данным прокуратуры, не следственных органов, а прокуратуры, а прокуратура у нас, как известно, следствие не ведет, а надзирает за оным сегодня, организация, целью которой является, и это у них в документах, свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия… Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они сами писали в своих документах, готовились, в том числе к проведению терактов в отношении органов…

Н.Сванидзе: Там провокатор, Владимир Владимирович.

В.Путин: Может быть, там провокаторы, но это все в документах. Я не знаю, Николай Карлович. Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пара гранат и так далее. Это же серьезные вещи, понимаете?

Н.Сванидзе: Владимир Владимирович, это не они. Взрослый человек, тут дети, взрослый человек внедрился, агент внедренный, который сейчас приходит туда инкогнито.

В.Путин: Послушайте, он, может быть, и агент, этого я не знаю, но они же этим занимались. Хорошо, внедренный агент, допустим. Он говорит: «Ребята, давайте гранатами запасемся, будем готовиться к свержению власти насильственным образом, насильственным путем». Они говорят: «Да, хорошо, будем». Но, если им это не нравится – взяли бы и ушли, чего они там с провокатором.

Н.Сванидзе: Уходили, он удерживал.

В.Путин: Они же взрослые люди.

Н.Сванидзе: Не все взрослые, кстати, были.

В.Путин: Хорошо, я Вас услышал. Я еще раз попрошу Генпрокуратуру внимательно следить, тем более что Вы говорите, что дело разваливается. Если разваливается, дай Бог, чтобы суд разобрался в этом глубоко и по существу.

Теперь по поводу господина Пономарева. Вы знаете, я уже об этом сказал, хочу повторить еще раз, он и президентские гранты получал, его организация существует на площадях, выделенных Москвой бесплатно, коммунальные услуги не платит, за электричество не платит. Значит, это прямая поддержка его деятельности. И пусть бы занимался правоохранительной деятельностью.

Зачем ему встречаться с японскими дипломатами и обещать посреднические услуги в деле передачи Японии островов Курильской гряды? Это что такое? Это правозащитная деятельность что ли? Или поддерживать во все лопатки правительство Соединенных Штатов в их позиции по Крыму. У него есть своя позиция по Крыму – замечательно. Что поддерживать другие правительства? Вот о чем речь.

Тем не менее это никакое не решение. Я, честно говоря, даже и забыть то забыл уже. Мы говорили в прошлом году, я же даже не сразу вспомнил, кто это Пономарев. Это когда сейчас Вы начали говорить, я потихонечку начал вспоминать.

Он получил, насколько мне известно, орден за заслуги польского правительства. Может быть, у него есть какие-то заслуги и перед российским народом? Наверное, есть. Но из того, что я перечислил, переговоры по Курильским островам и прочее, нельзя отнести к заслугам перед русским народом, хотя, наверно, в чем-то эти заслуги и есть. Я, тем не менее, обещаю, посмотрю, чтобы не было никакого произвола в отношении организации. Это я обязательно посмотрю.

Теперь административные наказания. Вы предложили статью изъять из Уголовного кодекса за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Вот демократическое государство – Франция, право полиции на разгон акции после двух призывов разойтись. Задержанным после двух призывов разойтись – штраф и лишение свободы до 1 года. Понимаете, они нахлебались этих уличных демонстраций, вот начали ужесточать.

По поводу этих иноагентов мы уже много раз с вами говорили. Посмотрите на то, что с нашей гражданкой, молодой девушкой Бутиной в Штатах происходило, ну что там происходило. С 1938 года действует этот закон об иноагентах. Такой же закон примерно действует, допустим, в Израиле, и ничего, нормально функционирует. У нас административная ответственность этим организациям, которые пользуются иностранным финансированием и не говорят об этом, не сообщают, а в США уголовная – пять лет лишения свободы.

Я не говорю, что мы должны все это перенимать. Я с Вами в чем согласен? Есть же и так называемые условные перегибы, а на самом деле грубые нарушения закона и со стороны различного рода правоохранительных органов. Конечно, нужно все соизмерять, конечно, нельзя переходить определенных границ, я с Вами полностью согласен.

Мы с вами тоже давно знакомы: это что, мы что ли такие – отличаемся в худшую сторону?

Я своими глазами видел: остановил полицейский машину в США, женщина выскочила и побежала. Да, она побежала, ну, догоните, машину зафиксируйте, найдите ее, пистолет достал и в спину прямо бах, бах – и все. Наказали? Нет. Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали? Нет.

Это не значит совсем, что мы тоже должны повторять, боже нас упаси. И то, что вы поднимаете вопросы, это правильно. Просто я хочу сказать, что это повсеместные проблемы, во всем мире то же самое. Нам с вами просто нужно найти эту золотую середину: можно ли женщину бить в живот? И можно ли полицейского бить? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. Такие тонкие вещи.

Н.Сванидзе: И наоборот.

В.Путин: И наоборот то же самое. Полностью с Вами согласен.

Мы ведь с вами для этого и собираемся, и дискутируем, и говорим об этом, чтобы нам это все с разных сторон увидеть, осознать, осмыслить, оценить и принять такие решения, которые бы эффективно работали на развитие государства и нашего общества. В этом смысл нашей работы. И то, что вы говорите об этом, ну что я могу сказать, когда приводите примеры «ударил в живот», «на волосы встал»? Безобразие, конечно.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.12.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПЧ ему как кость в горле
============================
Сомневаюсь!
Какое ему дело что говорят ему представители холопов?



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  • 2 | 13.12.2019, 09:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Новый глава СПЧ - пуйлосос - Валерий Фадеев не стал знакомить президента Владимира Путина с докладом главы комиссии по гражданским свободам Николая Сванидзе о «московском деле» после ежегодной встречи с главой государства. По мнению Фадеева, документ нуждается в доработке, сообщает «Коммерсант».



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  • Эксперт
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  • 3 | 13.12.2019, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Как новый глава СПЧ Валерий Фадеев защищает права человека. Его главные высказывания за полтора месяца после вступления в должность Максимально коротко
12 декабря 2019Источник: Meduza
Социальные права не менее важны, чем политические, потому что в России очень много неравенства.
Жалобы тех, кто считает себя пострадавшими во время московских протестов, не рассматриваются, это явное нарушение.
Не верю, что существует техническая возможность закрыть интернет в России, государство не смогло закрыть даже телеграм.
Призывы к расправам над судьями недопустимы. 27 июля в Москве произошли массовые беспорядки.
По большинству фигурантов «московского дела» мне все ясно. «Кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла» — но обвинения против Самарридина Раджабова, Сергея Фомина и Егора Жукова несоразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку.
Приговор Жукову считаю гуманным и разумным. В целом последние приговоры по «московскому делу» показали непредвзятость нашей судебной системы.
Я против включения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию в честь 75-летия Победы.
При отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира была нарушена презумпция невиновности, «вдруг все спортсмены объявляются виновными».
По поводу отмены моратория на смертную казнь я высказываться не буду, у СПЧ нет позиции.



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  • 4 | 13.12.2019, 10:37 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 629 | Рейтинг: +194,6
Ай да Сванидзе! Только факты, только аргументы. И не возразишь. Возражать ему - значит возражать Конституции РФ. Но...Кому это надо? Никто и возражать не будет. Все мимо ушей.



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  • 5 | 13.12.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блять.. сётаки Сванидзе умный, а я тупой турк.. кое-как дочитал , пару раз пришлось переработать.. один )(уй до конца не осилил..гавно вопрос ..главное суть понял !!!
скажу так - комментировать Сванидзе мне мозг не позволяет, я перед ним как ребенок ясельного возраста перед профессором..
а вот щас - Фас Корней!!! алга ОО.. либероиды и либерасты захватили...
......
Виктор Золотарев, я вчера невнимательно читал , я был не прав , извини!!!
турк



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  • 6 | 13.12.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спорить со Сванидзе не буду, потому что он мне ответить здесь не сможет, а я не подлый либераст, чтобы спорить с человеком, у которого нет возможности тебе ответить! Так спорят только либерасты с УЖа, не выкладывая комменты, на которые не могут возразить членораздельно! Очень Опытный



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  • 7 | 13.12.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.12.2019, 09:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66570 | Рейтинг: +12132,9
Как новый глава СПЧ Валерий Фадеев защищает права человека. Его главные высказывания за полтора месяца после вступления в должность Максимально коротко
12 декабря 2019Источник: Meduza
Социальные права не менее важны, чем политические, потому что в России очень много неравенства.
Жалобы тех, кто считает себя пострадавшими во время московских протестов, не рассматриваются, это явное нарушение.
Не верю, что существует техническая возможность закрыть интернет в России, государство не смогло закрыть даже телеграм.
Призывы к расправам над судьями недопустимы. 27 июля в Москве произошли массовые беспорядки.
По большинству фигурантов «московского дела» мне все ясно. «Кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла» — но обвинения против Самарридина Раджабова, Сергея Фомина и Егора Жукова несоразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку.
Приговор Жукову считаю гуманным и разумным. В целом последние приговоры по «московскому делу» показали непредвзятость нашей судебной системы.
Я против включения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию в честь 75-летия Победы.
При отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира была нарушена презумпция невиновности, «вдруг все спортсмены объявляются виновными».
По поводу отмены моратория на смертную казнь я высказываться не буду, у СПЧ нет позиции.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А это он хорошо сказал или плохо по твоему мнению? Очень Опытный



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  • Участник
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  • 8 | 13.12.2019, 11:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13682 | Рейтинг: -1991,7
Ты прав в некоторых моментах, Турк.
Во-первых, в том, что ты как ребёнок ясельного возраста.
Во-вторых, в том, что либерасты заграбастали власть как в стране, так и в оппозиции.
Ну и в чём же ты не прав, Турк.
Я не читаю и не смотрю Сванидзе. Именно потому, что он либераст и кондом.
В мире столько интересных авторов, книг, на хрена я должен тратить своё время впустую, на какого-то Сванидзе?
Я на этом сайте много статей не читаю. Перехожу сразу к комментариям пользователей. Именно по этой же причине. Мне, в основном, неинтересны статьи которые здесь выкладывают. Они однообразны и скучны. Нудные и отцензуренные хозяином сайта и его админом.
Бывает, конечно, что-то читаю, когда заняться чем-то ленюсь.
Но мне интереснее мысли людей, а не проплаченных пропагандистов.



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  • Начинающий
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  • 9 | 13.12.2019, 11:42 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Надо же, какие нежные, без денег работать не могут, гжель, видите ли, продают. На что им деньги, взятку давать? А мы как судимся, у нас есть деньги? Когда районная судья поддерживает любого районного начальника, и простые люди даже говорить нормально не умеют, они трудиться умеют, а подлости делать не умеют. Зато судьи в этом навострились. Беспросветно.



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  • 10 | 13.12.2019, 11:49 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Ну и наглость, призывают к свержению строя, строй им не нравится. Чего вы ждали после такого, вы ведь тоже не захотите, чтоб ваш ребенок неразумный развалил жизнь всей семьи, чтобы не мешали мороженым питаться и в школу не ходить. Что получше вместо этого строя предложите, или ещё хуже? Нас почему не спрашиваете, хотим мы свержения или нет? Всенепременно будете править не вы, а те, кто и сейчас правит, на всех должностях, они правили при всех правителях, а сейчас их дети. Это подлецы и негодяи. Вот кто правит всегда. Чтобы покончить с ними, нужен другой путь.



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  • 11 | 13.12.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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чё та слабенько сёдня команду - "фас" выполняете... жгите дальше утырки
турк



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  • 12 | 13.12.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Сванижзе сказал то что знают все, в том числе и путин, только он под дурака косит ,(а может и некосит...)
Вот объясните мне старику ну на кой хрен, в правовом государстве, нужен совет по правам, какого то там, человека?!
Если, как утверждает путин, мы живем в правовом государстве, где есть мощьнейшая государственная машина, то я, как Гражданин этого государства, только почувсвствовав(!) что Мои Права нарушаются, звоню в первую попавшуюся, адвокатскую контору, и забываю, о том. Через какое то врем адвокаты приносят мне пару миллионов американских рублей на тарелочке с голубой каемочко!



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  • 13 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Картина маслом: плебс жалуется главному людоеду на его вертикаль из таких же людоедов, которым главный людоед и дал карт-бланш на людоедство... а людоед в ответ нагло врет, что в США до сих негров линчуют...



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  • 14 | 13.12.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12132,9-------Все так , но проблема в том что Мородор в России бессмертен , только развал на части сулит кое кому создать на его обломках приличное государство . империи не способны реформироваться в нужную для людей сторону , только репрессии , насилие , коррупция и нарушение прав людей это все неизменные атрибуты империи .



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  • 15 | 13.12.2019, 14:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13682 | Рейтинг: -1991,7
13 | 13.12.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

12 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12132,9-------Все так , но проблема в том что Мородор в России бессмертен , только развал на части сулит кое кому создать на его обломках приличное государство . империи не способны реформироваться в нужную для людей сторону , только репрессии , насилие , коррупция и нарушение прав людей это все неизменные атрибуты империи .
___________________________________________
Вы шутите?
Какие Ваши права нарушены?
Вот же что сказал один из таких разрушителей империи и самый лучший, самый главный либерал страны:

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству подумать над его предложением о частичном сворачивании бесплатного школьного образования.

Выступая в Екатеринбурге на конференции «Россия-2050», Чубайс отметил, что сейчас в стране молодёжь имеет слишком много «развращающих» возможностей учиться бесплатно.

«Образование — тоже ресурс, а значит, бесплатно его быть не должно, я имею в виду профессионального или углублённого образования. Сейчас у нас оно в качестве развращающего советского пережитка осталось и это даёт определённым кругам какие-то ложные надежды, что сын тракториста или слесаря может что-то от государства бесплатно хапнуть. Образование, квартиру, дальше что? Сейчас, к счастью, не Советский Союз, и мы с вами прекрасно понимаем, что это, так сказать, рабочие единицы и перспектива у них вполне определённая. И как вариант экономии — три класса им давать, остальное платно. Налоги посчитать сумеют и хорошо. Мы им не перекрываем возможности таким образом — кто хочет, будет вертеться, поднимется, я хочу сказать, что хватит тратить государственные деньги впустую», — сказал он.

Руководитель «Роснано» подчеркнул, что Россия должна сделать окончательный выбор в подобных вопросах и «прекратить играть в социализм».



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  • 16 | 13.12.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12131,7
Картина маслом: плебс жалуется главному людоеду на его вертикаль из таких же людоедов, которым главный людоед и дал карт-бланш на людоедство... а людоед в ответ нагло врет, что в США до сих негров линчуют...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Замечательно! Все находящиеся в СПЧ либерасты, фамилии которых недавно кухарка произносила с придыханием, для неё стали плебсом! Всё-таки я был прав, когда предположил то, что кухарку кто-то перекупил! Очень Опытный



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  • 17 | 13.12.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12131,7
Картина маслом: плебс жалуется главному людоеду на его вертикаль из таких же людоедов, которым главный людоед и дал карт-бланш на людоедство... а людоед в ответ нагло врет, что в США до сих негров линчуют...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Забыл спросить: кинь ссылку на то, где Путин говорит на СПЧ о линчевании негров! Или опять, как обычно, соврала для красного словца! Очень Опытный



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  • 18 | 13.12.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Забыл спросить: кинь ссылку на то, где Путин говорит на СПЧ о линчевании негров! Или опять, как обычно, соврала для красного словца! Очень Опытный
______________________
мелочное одноклеточное тупое
турк



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  • 19 | 13.12.2019, 14:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3922 | Рейтинг: -314,7
Какое накуй СПЧ


https://youtu.be/zNFsFg84yLU



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  • 20 | 13.12.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирия получит 99 млн рублей межбюжетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов, сообщается на сайте Правительства России.
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________ Всегда считал чиновников РБ чемпионами мира по замечательным отчётам! В правительстве РФ со мной согласились! Очень Опытный



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