ВС Башкирии оставил в силе оправдательный приговор

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому предпринимателю-девелоперу Андрею Носкову, вынесенный в октябре Октябрьским районным судом Уфы.Основатель строительной группы ПСК-6 обвинялся в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного вреда администрации Уфы (ст. 165) на сумму около 118 млн руб. По версии обвинения, принадлежавшая в разные годы Андрею Носкову компания «Колорит», имея с 2010 года с мэрией договор развития застроенной территории в районе улиц Комсомольской, 50 лет СССР и проспекта Октября, не исполнив по нему обязательства в виде расселения аварийного жилья, в 2014 году смогла «путем злоупотребления доверия», без торгов получить у мэрии в том же квартале необременные участки и построить жилые дома. Районный судья Радмир Гаймалеев, рассматривавший дело, пришел к выводу, что в действиях предпринимателя состава преступления не было.Апелляционную жалобу на приговор подавали прокуратура и потерпевшая сторона — мэрия Уфы. Они просили направить дело на новое рассмотрение.Андрей Носков, выступая в ВС, заявил, что полностью удовлетворен решением первой инстанции. «Считаю, что детально, досконально суд первой инстанции разобрался в сложившейся ситуации. Действительно в какой-то части я стал заложником обстоятельств того времени, когда шла организация определенных процессов против чиновников администрации мэрии»,— заявил он, вероятно, намекая на следственные действия, которые в 2016-2017 годах активно шли в администрации. Предприниматель добавил, что «понимает тех сотрудников правоохранительных органов, которые вели следствие».Не секрет, что заполнялись наградные листы на государственные награды. Я понимаю потерпевшую сторону. Надо и честь мундира защищать, и пополнять бюджет городского округа»,— заявил он. При этом он попросил судей учесть, что за все время ведения строительного бизнеса он построил 500 тыс. кв. м жилья, где не было обманутых дольщиков, а затем напомнил о том, сегодня в стране отмечается День Конституции – «день торжества закона», поэтому он надеется на справедливый вердикт.Адвокат Альберт Салимов заявил, что дело против Андрея Носкова вообще не должно было дойти до суда, но органы предварительного расследования не прекращают уголовные дела. «Когда я со следователем разговаривал в частной беседе, он мне заявил, что для них оправдательный приговор — меньшее зло, чем собственное прекращение»,— заявил он.Прокуратура в апелляционной жалобе заявила, что органы предварительного следствия собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину подсудимого. Она ссылалась при этом на показания свидетелей — бывшего вице-мэра Руслана Тухватшина, бывшего замглавы управления земельных и имущественных отношений Эдуарда Сардарова, а также на заключения экспертов. Представитель обвинения настаивал, что Андрей Носков приобрел для принадлежавшей ему компании «Колорит» четыре участка в этом квартале, злоупотребляя доверием администрации, после чего, также злоупотребляя доверием, обеспечил заключение дополнительного соглашения к договору, что позволило ему и дальше уклоняться от исполнения обязательств в виде расселения домов.ВС, вынося решение, оставил в силе приговор районного суда, не уточнив обоснований. Мотировочная часть решения пока не готова.