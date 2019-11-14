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ВС Башкирии оставил в силе оправдательный приговор

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Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому предпринимателю-девелоперу Андрею Носкову, вынесенный в октябре Октябрьским районным судом Уфы.

ВС Башкирии оставил в силе оправдательный приговор


Основатель строительной группы ПСК-6 обвинялся в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного вреда администрации Уфы (ст. 165) на сумму около 118 млн руб. По версии обвинения, принадлежавшая в разные годы Андрею Носкову компания «Колорит», имея с 2010 года с мэрией договор развития застроенной территории в районе улиц Комсомольской, 50 лет СССР и проспекта Октября, не исполнив по нему обязательства в виде расселения аварийного жилья, в 2014 году смогла «путем злоупотребления доверия», без торгов получить у мэрии в том же квартале необременные участки и построить жилые дома. Районный судья Радмир Гаймалеев, рассматривавший дело, пришел к выводу, что в действиях предпринимателя состава преступления не было.

Апелляционную жалобу на приговор подавали прокуратура и потерпевшая сторона — мэрия Уфы. Они просили направить дело на новое рассмотрение.

Андрей Носков, выступая в ВС, заявил, что полностью удовлетворен решением первой инстанции. «Считаю, что детально, досконально суд первой инстанции разобрался в сложившейся ситуации. Действительно в какой-то части я стал заложником обстоятельств того времени, когда шла организация определенных процессов против чиновников администрации мэрии»,— заявил он, вероятно, намекая на следственные действия, которые в 2016-2017 годах активно шли в администрации. Предприниматель добавил, что «понимает тех сотрудников правоохранительных органов, которые вели следствие».

Не секрет, что заполнялись наградные листы на государственные награды. Я понимаю потерпевшую сторону. Надо и честь мундира защищать, и пополнять бюджет городского округа»,— заявил он. При этом он попросил судей учесть, что за все время ведения строительного бизнеса он построил 500 тыс. кв. м жилья, где не было обманутых дольщиков, а затем напомнил о том, сегодня в стране отмечается День Конституции – «день торжества закона», поэтому он надеется на справедливый вердикт.

Адвокат Альберт Салимов заявил, что дело против Андрея Носкова вообще не должно было дойти до суда, но органы предварительного расследования не прекращают уголовные дела. «Когда я со следователем разговаривал в частной беседе, он мне заявил, что для них оправдательный приговор — меньшее зло, чем собственное прекращение»,— заявил он.

Прокуратура в апелляционной жалобе заявила, что органы предварительного следствия собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину подсудимого. Она ссылалась при этом на показания свидетелей — бывшего вице-мэра Руслана Тухватшина, бывшего замглавы управления земельных и имущественных отношений Эдуарда Сардарова, а также на заключения экспертов. Представитель обвинения настаивал, что Андрей Носков приобрел для принадлежавшей ему компании «Колорит» четыре участка в этом квартале, злоупотребляя доверием администрации, после чего, также злоупотребляя доверием, обеспечил заключение дополнительного соглашения к договору, что позволило ему и дальше уклоняться от исполнения обязательств в виде расселения домов.

ВС, вынося решение, оставил в силе приговор районного суда, не уточнив обоснований. Мотировочная часть решения пока не готова.

Коммерсант
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  • 1 | 13.12.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВС Башкирии оставил в силе оправдательный приговор
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— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

«Бандитский Петербург. Адвокат» слова Антибиотика



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  • 2 | 13.12.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо же и вВ ерховном откупился, всех трех судей одарил на миллионы.А казна города пуста - еще бы ялалов вместо пополнения бюджета пополнял свой карман сотнями миллионов денег носкова.
таков у нас суд взяточник и таков у нас экс-мер взяточник,
10-тикратной от нас з/платы судьям мало.
Также этому гарееву вору закрыл судья лебедев с председателем Октябрьского суда все его воровство и наличия включенного работающего технического устройства прослушки всех чиновников в республике и городе



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  • 3 | 13.12.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что, умылись? Не)(уй по мелочам тырить. А так, всем хватило до самой оправдаловки и мне малеха осталось. Так что в результате данного процесса много людей стали миллионерами, не в одно же горло жрать.



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  • 4 | 13.12.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жукова ( якобы правозащитница)? права.
Судебная система страны башкир стала избыточно проблемной и остро нуждается в реконструкции.



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  • 5 | 13.12.2019, 11:30 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Это любой в Башкирии знает , без придурышной Жуковой.



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  • 6 | 13.12.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гаррик, а кто, по твоему, в стране башкир из публичных людей не придурошный.
Ну с Жуковой и Захаровой понятно.
А кто остальные?



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  • 7 | 13.12.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
6 | 13.12.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован

))))))))))))))))))))
Ну то есть - Меня и Жукову ты уже причислил к не придурошным))))))))))))
Спасибо!))))))))))))))))

ЗЫ. У этих второгодников умишка не хватает даже правильно сформулировать подЪ-ёбку!



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  • 8 | 13.12.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну то есть - Меня и Жукову ты уже причислил к не придурошным))))))))))))
----------
Мало того - к "публичным", а это явный перебор. Лезть везде куда не просят не есть публичность.



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2

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  • 9 | 13.12.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Городская сумасшедшая публичный человек тоже?



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  • 10 | 13.12.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А всё говорят, что оправдательных приговоров мало! Всех крупных воров и коррупционеров оправдывают! Очень Опытный



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  • 11 | 13.12.2019, 13:03 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Предоставь список, а то так сразу и не вспомнишь. Один Кобзев на ум приходит. Он молодец, не молчит, правду - матку рубит. А вот нацики , оказалось, имеют бизнес, соврут, недорого возьмут, в своих целях. Им верить нельзя.



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  • 12 | 13.12.2019, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Носков только для чиновников строитель.
Бурангулов, Варламов, Мавлияров считали, что в Башкирии не осталось строителй уровня Шарыгина и Гареева.
Руководство Транснефти не могло в Башкирии подобрать СФ, способную качественно и срок построить административное здание регионального филиала.
Основная претензия к местным строителям - низкий уровень поофессионализма, слабая производственная база, ненадежный рынок и низкое качество строительных материалов и необходимость в большом количестве субподрядных организаций.
Подряд отдали СФ из ..Эстонии.
Часть рабочих подбирали на месте. Лучше всех вписались женщины отделочницы, истосковавшиеся по достойной зарплате.
Часть из них, поняв, что их руки достойно оценены и востребованы, послала свою родину и перебралась жить и работать в Прибалтику.
В Эстонии к 100 выходцам из Башкирии добавись 12 трудолюбивых башкирок, маляров и штукатуров, не оценненых на родине всякими вороватыми носковыми.



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  • 13 | 13.12.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По лицу горе строителя виден его жизненый девиз : " Чтобы в карманах всегда хрустела капуста.
Остальное и остальных можно купить, продать и снова купить. Чтобы в карманах всегда хрустела капуста"



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  • 14 | 13.12.2019, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
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В столице Башкирии директора департамента экономического развития Аппарата Правительства РБ обвиняют в совершении преступления по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, в особо крупном размере». Об этом сообщает следком республики.

В декабре 2019 года потребовал от акционерного общества взятку на сумму 3 млн рублей за ускорение оплаты министерством земельных и имущественных отношений Башкирии работ по госконтракту.

Сразу после получения взятки его задержали сотрудники полиции.

На данный момент обвиняемый частично признался в совершении преступления. Продолжается расследование уголовного дела.
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__ Маловато взял! Могут не оправдать! Очень Опытный



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