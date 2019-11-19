Фейковая министерша фейкового здравоохранения?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Кристина Абрамичева: «Дав ...

странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кристина Абрамичева: «Дав ...

Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Фейковая министерша ...

Замминистра здравоохранения Башкирии заявила, что письмо врачей ДКБ Владимиру ...
  19.12.2019   34217    0

Теперь заживем! В ...

Вчера на заседании президиума правительства Башкирии одобрен проект ...
  19.12.2019   27404    0

Куда и кого зовет ...

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел первый инвестиционный форум ...
  19.12.2019   15378    0

Ответит ли Шойгу за свою ...

Конец лепету Минобороны, которое после массового убийства в забайкальской ...
  19.12.2019   15738    0

НаУКСИВТил на мандат ...

Директор УКСИВТ Сайфутдин Кунсбаев стал депутатом Горсовета Уфы. Кунсбаев занял ...
  19.12.2019   27417    0

Последние публикации
Фейковая министерша ...

Замминистра здравоохранения Башкирии заявила, что письмо врачей ДКБ Владимиру ...
  19.12.2019   30536    0

Теперь заживем! В ...

Вчера на заседании президиума правительства Башкирии одобрен проект ...
  19.12.2019   34088    0

Куда и кого зовет ...

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел первый инвестиционный форум ...
  19.12.2019   13160    0

Ответит ли Шойгу за свою ...

Конец лепету Минобороны, которое после массового убийства в забайкальской ...
  19.12.2019   21211    0

НаУКСИВТил на мандат ...

Директор УКСИВТ Сайфутдин Кунсбаев стал депутатом Горсовета Уфы. Кунсбаев занял ...
  19.12.2019   25696    0

Будни ругательства из ...

Кировский райсуд Уфы отказал активистам местного штаба Навального в иске к ...
  19.12.2019   19010    0

Шендерович: «Слава ...

Этот текст является похвалой Федеральной Службе Охраны нашего Путина. Она ...
  19.12.2019   25239    0

Илья Варламов: ...

Если вы часто путешествуете по России и/или любите пиво, вы, скорее всего, ...
  18.12.2019   21155    61

От Хабирова требуют не ...

Председатель Союза татарской молодежи "Азатлык" Наиль Набиуллин обратился к ...
  18.12.2019   29225    11

Минниханов против ...

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полпредстве ...
  18.12.2019   40538    56

Читаемое за месяц
Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   12448    11

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   36338    51

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   38101    22

«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   43549    235

Остановка для уголовника ...

Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики ...
  20.11.2019   34130    18

Архив публикаций
Декабрь 2019 (66)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Фейковая министерша фейкового здравоохранения?

Оценили
0


Замминистра здравоохранения Башкирии заявила, что письмо врачей ДКБ Владимиру Путину — фейк. По словам Ирины Кононовой, письмо, о котором сообщалось ранее, никем не подписано и все изложенные в нем факты не подтверждаются.

Фейковая министерша фейкового здравоохранения?


Тем не менее, как отмечает портал ProUfu.ru, по этому письму Минздрав все же проведет проверку. Она начнется с 9 января. В конце декабря РДКБ проверит Росздравнадзор.

Напомним, ранее стало известно о том, что врачи Республиканской детской клинической больницы написали письмо Владимиру Путину.

Медики пожаловались на действия главврача клиники, на снижение качества оказываемой помощи, перебои с поставкой лекарств и отсутствие медицинских перчаток.

Кроме того, в письме указано, что зарплаты медиков низкие, а в учреждении не хватает персонала.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

«Это все неправда»: Рустэм Ахметшин о письме врачей в РДКБ в Уфе

В РДКБ продолжается скандал вокруг анонимного письма врачей Путину по поводу катастрофической ситуации в больнице. Не подписавшиеся медики, или медик, написали письмо, которое разошлось во все инстанции. В нем говорилось о том, что в больнице нет лекарств, перчаток, обезболивающих для детей, ломается оборудование, ремонт проводится чуть ли не дважды в одном месте.

Письмо было опубликовано в открытом доступе и стало достоянием общественности. Минздрав Башкирии сделал по этому поводу заявление. На брифинге заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала ситуацию, огласив предварительные результаты проверки фактов.

«Сразу подчеркну, что мы говорим о непроверенной анонимной информации. Письмо не подписано никем, - рассказала она. - Плановая проверка Минздрава республики начнется с 9 января 2020 года. К трудовым вопросам, если таковые есть, подключится Профсоюз работников здравоохранения. Но по большей части фактов, изложенных в письме, уже сейчас могу сказать, что информация не подтверждается».

По ее словам детская республиканская больница – это больница третьего уровня, это самый высокий уровень. «Все необходимые лекарственные препараты, определенные порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в больнице в наличии имеются. Все закупки Минздравом проверяются в течение года. Сейчас мы вновь запросили сведения. Тем не менее, наши предыдущие проверки показали, что закупки лекарственных препаратов производятся своевременно и в срок», - отметила заместитель министра.

Рустэм Ахметшин сообщил журналисту ProUfu.ru, что письмо он видел. Он выразил ту же точку зрения, что и представитель Минздрава. Письмо, по его словам, не соответствует действительности. Все факты будут проверены. А о результатах проверки сообщено.

Для РДКБ это не первое письмо. Как сообщил источник в РДКБ, именно это письмо он считает правдой.

ПроУфу
Оригинал публикации











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com