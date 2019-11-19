Фейковая министерша фейкового здравоохранения?

Замминистра здравоохранения Башкирии заявила, что письмо врачей ДКБ Владимиру Путину — фейк. По словам Ирины Кононовой, письмо, о котором сообщалось ранее, никем не подписано и все изложенные в нем факты не подтверждаются.Тем не менее, как отмечает портал ProUfu.ru, по этому письму Минздрав все же проведет проверку. Она начнется с 9 января. В конце декабря РДКБ проверит Росздравнадзор.Напомним, ранее стало известно о том, что врачи Республиканской детской клинической больницы написали письмо Владимиру Путину.Медики пожаловались на действия главврача клиники, на снижение качества оказываемой помощи, перебои с поставкой лекарств и отсутствие медицинских перчаток.Кроме того, в письме указано, что зарплаты медиков низкие, а в учреждении не хватает персонала.***В РДКБ продолжается скандал вокруг анонимного письма врачей Путину по поводу катастрофической ситуации в больнице. Не подписавшиеся медики, или медик, написали письмо, которое разошлось во все инстанции. В нем говорилось о том, что в больнице нет лекарств, перчаток, обезболивающих для детей, ломается оборудование, ремонт проводится чуть ли не дважды в одном месте.Письмо было опубликовано в открытом доступе и стало достоянием общественности. Минздрав Башкирии сделал по этому поводу заявление. На брифинге заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала ситуацию, огласив предварительные результаты проверки фактов.«Сразу подчеркну, что мы говорим о непроверенной анонимной информации. Письмо не подписано никем, - рассказала она. - Плановая проверка Минздрава республики начнется с 9 января 2020 года. К трудовым вопросам, если таковые есть, подключится Профсоюз работников здравоохранения. Но по большей части фактов, изложенных в письме, уже сейчас могу сказать, что информация не подтверждается».По ее словам детская республиканская больница – это больница третьего уровня, это самый высокий уровень. «Все необходимые лекарственные препараты, определенные порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в больнице в наличии имеются. Все закупки Минздравом проверяются в течение года. Сейчас мы вновь запросили сведения. Тем не менее, наши предыдущие проверки показали, что закупки лекарственных препаратов производятся своевременно и в срок», - отметила заместитель министра.Рустэм Ахметшин сообщил журналисту ProUfu.ru, что письмо он видел. Он выразил ту же точку зрения, что и представитель Минздрава. Письмо, по его словам, не соответствует действительности. Все факты будут проверены. А о результатах проверки сообщено.Для РДКБ это не первое письмо. Как сообщил источник в РДКБ, именно это письмо он считает правдой.