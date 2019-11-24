Откуда украдено «Преображение Республики»

Как любитель истории, купил книгу «Преображение Республики. Путь в 100 лет». Дорогая лощеная бумага госиздательства «Китап». Список творческого коллектива возглавляет Рамиль Рахимов.Представлен каждый год Башкирии с 1919-го по 2019-й. Дошел до 2003 года… читаю про убедительную победу на президентских выборах Муртазы Рахимова... И вижу свои фото из моего блога, где я описал позор Рахимова на тех самых выборах…Храню этот номер «Вечерней Уфы», как улику с места преступления, как пример наглой издевки над народом. Но вместо суда попала моя улика в книгу достижений и успехов…