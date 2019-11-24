Книги Сергея Орлова:
«О Рахимове и не только»;
«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;
«Пирамида Салавата» -
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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
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Представлен каждый год Башкирии с 1919-го по 2019-й. Дошел до 2003 года… читаю про убедительную победу на президентских выборах Муртазы Рахимова... И вижу свои фото из моего блога, где я описал позор Рахимова на тех самых выборах…
https://sergey-orlov.livejournal.com/83110.html
https://sergey-orlov.livejournal.com/54497.html
Храню этот номер «Вечерней Уфы», как улику с места преступления, как пример наглой издевки над народом. Но вместо суда попала моя улика в книгу достижений и успехов…
Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Откуда украдено «Преображение Республики»
Раздел: Политика | Просмотры: 19785 | Комментарии: 38