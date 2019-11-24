Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Откуда украдено «Преображение Республики»

  • Опубликовано: sergey orlov | 23.12.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 19785 | Комментарии: 38
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Как любитель истории, купил книгу «Преображение Республики. Путь в 100 лет». Дорогая лощеная бумага госиздательства «Китап». Список творческого коллектива возглавляет Рамиль Рахимов.

Откуда украдено «Преображение Республики»


Представлен каждый год Башкирии с 1919-го по 2019-й. Дошел до 2003 года… читаю про убедительную победу на президентских выборах Муртазы Рахимова... И вижу свои фото из моего блога, где я описал позор Рахимова на тех самых выборах…

https://sergey-orlov.livejournal.com/83110.html

https://sergey-orlov.livejournal.com/54497.html

Храню этот номер «Вечерней Уфы», как улику с места преступления, как пример наглой издевки над народом. Но вместо суда попала моя улика в книгу достижений и успехов…

Откуда украдено «Преображение Республики»


Откуда украдено «Преображение Республики»


Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • 1 | 23.12.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выпустили , ну и выпустили . Был президентом Рахимов МГ . Ну не писать про Яушбея или про Ильнара , даже не про Хамитова .Книгу составит не Москва или наши неадекваты.
Молодцы, что выпустили книгу, а то я и не знал .



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  • 2 | 23.12.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Список творческого коллектива возглавляет Рамиль Рахимов.
==============================
Еще есть какие то вопросы к этому пёрлу?
Фу, мерзость, млять!!!!
Он нас что, за дебилов держит??!!!!
По Шопенгауэру: "Плохие книги - нравственный яд, только одуряющий людей".



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2

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  • 3 | 23.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост популярности Мифологии при отсутствии реальной значимости
Истории Башкортостана в Мировом развитии общества ,
обусловлено желанием сегодняшней власти РБ , каким то
образом самоутвердится ( приравняться ) и возвыситься
Самообманом перед другими .
А всего то надо сказать Великое Спасибо , большевикам и
Великой Октябрьской революции 17 года
и В.И . Ленину , за то что башкиры сохранились как народ
и республика !



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5

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  • 4 | 23.12.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень коротко, я не понял.



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0

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  • 5 | 23.12.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ленин заложил бомбу под Российскую государственность, придумал республику, вместо Уфимской губернии.



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0

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  • 6 | 23.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Орлов вынурнул, а я слыхал эмигрировал, или из заграницы пишет?



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2

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  • 7 | 23.12.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." свой бюллетень я тогда порвал, едва получив. Чем разбудил дремавших в пустом зале ЖЭУ членов участкового избиркома. Очнувшиеся стражи порядка догнали меня на улице. Вернулись.
Составили протокол о порче госимущества.
" - Вы хотели сорвать процесс волеизъявление народа?
- Нет, я выразил свое отношение к выборам."
=================================================
Спрашиваю Серьезно ! Бюллетень можно характеризовать
госимуществом ?
Это как - то странно !



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0

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  • 8 | 23.12.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.12.2019, 09:47 | Автор:

Орлов вынурнул, а я слыхал эмигрировал, или из заграницы пишет?
==========================================
По теме могешь или не могешь ?
Сплетничать потом могешь .



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3

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  • Гость
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  • 9 | 23.12.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орлов вынурнул, а я слыхал эмигрировал,

-----------------

Через румынскую шёл с бранзулетками. Чуть не утоп, но "вынУрнул".



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1

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  • Эксперт
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  • 10 | 23.12.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
Мало того, что ворует чужие фото, так еще и бесстыже врет...

Вот так на наших глазах и переписывается история. Младое поколение-то не знает, как все было на самом деле. Как выкручивали руки бюджетникам и работникам УМПО, БашТЭКа(туда все ТЭЦ и вся нефтепереработка тогда входили) и др..
Как к нам в палату, где я лежала после 7 суток в реанимации и еще не вставала - пришел сначала лечащий врач перед вторым туром и виноватым голосом просил - проголосуйте пожалуйста за Рахимова - Уфанефтехим уже подписал платежку на оплату дорогостоящего оборудования для больницы, но не отдает в банк - ждет результатов, как больница(пациенты) проголосуют во втором туре - от вас зависит будет ли в больнице это новое медицинское оборудование или нет... В общем - шантаж неприкрытый.
Потом пришли с переносной урной - мы все лежачие больные и даже укрыться от их пытливых глаз не могли - прямо на животах расстелили бюллетень и ставили галки, а эти - не стесняясь, вытянув шеи смотрели - куда мы их ставим... было ужасное ощущение - будто голая на оживленной улице... обидно было до слез... никогда не забуду и никогда не прощу!

ЗЫ, В фейсбуке Сергея Дмитрий Михайличенко написал:
Кстати Р Рахимов в том 2003 года работал в штабе веремеенко! Так что делайте выводы )

А вывод такой - автор этой книжонки, которой верить нельзя - вор, лжец и приспособленец



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3

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  • 11 | 23.12.2019, 11:01 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
Журналисты пишут за деньги, что прикажет хозяин, то и пишут, хозяин меняется, риторика меняется, тут главное - без работы не остаться. Впрочем, как и все вы.



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2

  • # 12 | 23.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 13 | 23.12.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.12.2019, 11:01 | Автор: Гарри

Журналисты пишут за деньги, что прикажет хозяин, то и пишут, хозяин меняется, риторика меняется, тут главное - без работы не остаться. Впрочем, как и все вы.
==================================================
....." как и все вы..." А Вы ? Разве Вы на отшибе , на верху и вы не от кого не зависите ?
Диалектический Материализм изучали ?



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2

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  • 14 | 23.12.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.12.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66743 | Рейтинг: +12113,3
...
Вот так на наших глазах и переписывается история. Младое поколение-то не знает, как все было на самом деле.

---------------------

Золотые слова. Может, хватит уже рычать на Сталина? На СССР?

Кстати, Лена, 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. В ходе саммита Владимир Путин ознакомил собравшихся с архивными документами, проливающими свет на предысторию Второй мировой войны.

Я не мог отделаться от ощущения, что Путин выполняет манёвр "Полный назад!" Ещё бы: столько лет поливать грязью Советскую Власть - и вдруг припёрло рассказать правду, как Европа предоставила Гитлеру карт-бланш и как Сталин всё правильно делал. Видать, палка о двух концах, вот и прилетело. Додекоммунизировались.



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  • 15 | 23.12.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве башкирский национал приспособленец кац и некий гарри- американец - это не одно и тоже лицо?



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  • 16 | 23.12.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
12 | 23.12.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Добро пожаловать в северную Северную Корею.



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  • 17 | 23.12.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как- то мне подсунили книгу членатштаба Веремеенко доктора наук Панарина.
Там приведена такая ужасная статистика раздербанивания Башкирии режимом Рахимова, что пожизненое покажется угрозой ребенку пальчиком?



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  • 18 | 23.12.2019, 11:40 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39109 | Рейтинг: +5322,9
Храню этот номер «Вечерней Уфы», как улику с места преступления, как пример наглой издевки над народом. Но вместо суда попала моя улика в книгу достижений и успехов…

============================================================
===
Орлов! Не переживай! Скоро всё изменится. И крысы побегут с корабля.....



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  • 19 | 23.12.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.12.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66744 | Рейтинг: +12112,5
12 | 23.12.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Добро пожаловать в северную Северную Корею.

============

А чего тебе не нравится в КНДР? Траву едят, гришь? Так это у них вековая традиция - сбор лекарственных трав, кореньев жень-шеня, лесного чесночка
и прочих растений для заварки. Это мы, дикари, завариваем чёрт-те шо.

Кароч, не учи их жить. Они довольны и не считают себя рабами кого-то там.



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  • 20 | 23.12.2019, 13:22 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 631 | Рейтинг: +195
Да, Сергей Орлов как римлянин: кратко, емко, аргументированно, насмешливо, убойно.



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5

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