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Палата перешла в девяностые

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В Уфе сгорел автомобиль вице-президента Адвокатской палаты Башкирии. В Уфе неизвестные сегодня вечером подожгли автомобиль Volkswagen Touareg вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Дениса Юмадилова, сообщил “Ъ-Уфа” пресс-секретарь палаты Башкирии Тимур Якупов. Автомобиль был припаркован возле офиса организации на улице Валиди. «На место прибыли пожарные, но тушить уже было нечего»,— отметил собеседник.

Палата перешла в девяностые


Он добавил, что факт поджога был обнаружен после заседания совета Адвокатской палаты, на котором принято решение о лишении статуса адвоката председателя регионального филиала Гильдии российских адвокатов Валеха Аббасова.

Денис Юмадилов — сын президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 24.12.2019, 08:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
И разверзлись небеса...



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  • Гость
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  • 2 | 24.12.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе сгорел автомобиль вице-президента Адвокатской палаты Башкирии.
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Это так называемая Мгновенная карма! Люди получают её по заслугам !
Карма - это не какое-то страшное понятие из древних Учений, это закон по которому устроена вселенная...



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  • Гость
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  • 3 | 24.12.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про лубянского стрелка.
Сергей Иванов

Дмитрий, Я ему завидую.Он как наши деды один против всех врагов моей Родины погиб смертью храбрых А вы представьте. Миллионы людей которым нечего терять потому что они не живут а выживают в своей стране.



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