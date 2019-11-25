Палата перешла в девяностые

В Уфе сгорел автомобиль вице-президента Адвокатской палаты Башкирии. В Уфе неизвестные сегодня вечером подожгли автомобиль Volkswagen Touareg вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Дениса Юмадилова, сообщил “Ъ-Уфа” пресс-секретарь палаты Башкирии Тимур Якупов. Автомобиль был припаркован возле офиса организации на улице Валиди. «На место прибыли пожарные, но тушить уже было нечего»,— отметил собеседник.Он добавил, что факт поджога был обнаружен после заседания совета Адвокатской палаты, на котором принято решение о лишении статуса адвоката председателя регионального филиала Гильдии российских адвокатов Валеха Аббасова.Денис Юмадилов — сын президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова.