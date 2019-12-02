Сказочные поздравления ...

Новый год случится скоро!В новом, как и в том году,Путин и Филипп КиркоровНастроение создадут.Нестареющие лица —Достижение науки.С ними будут веселитьсяВ Новый год и наши внуки.Видео:***Прошедший год был интересным, в нем вызревали важные тенденции.Социологи зафиксировали исчерпание значения ряда факторов мобилизации общества: Крым, Олимпиада и Чемпионат мира по футболу сегодня выглядят легкими наркотиками, неспособными «вштыривать» общественное настроение «по-взрослому».К концу года с прицелом на весь следующий стали нащупывать тему фальсификации истории начала Второй мировой войны. Первым досталось, как водится, не самым сильным – полякам, чей посол удостоился эпитета «свинья», что редко можно услышать при обсуждении запутанных академических вопросов. Англичанам, французам, американцам и даже немцам пока везет. Но если нужно будет поддать газу, им не поздоровится. Причем даже не придется самому подыскивать определения их «подлой и коварной» сущности: подобное легко найдется в подшивке газеты «Правда» за 1935– 1952 годы.Люди быстрее стали менять оценки лидеров и событий. Вероятно, это следствие жизни с интернетом, с его мгновенными суждениями, намного опережающими официальные версии. Обозначенная тенденция лишь усилится. Мир бушует: Гонконг, Чили, Венесуэла, Иран сотрясаются от протестов.В США, Франции и Великобритании общество расколото 50:50, но его функционирование обеспечено механизмом выборов. Победа Бориса Джонсона, провал расследования Мюллера и слабосильность импичмента Трампа оказались возможными благодаря прозрачным демократическим процедурам. Именно прозрачность процедур является источником легитимности власти в современном обществе. Атака на противоположную сторону и там бывает грязной, но система не позволяет снимать оппонентов с политического пробега административными или уголовными решениями.А именно такие практики вызвали самые большие политические протесты последних лет в нашей стране.Власть уже прошедшей осенью поставила цель обеспечить себе конституционное большинство в Госдуме-2021 и приступила к реорганизации своих рядов. Проблема, однако, состоит в принципиальной неидеологичности «Единой России», которая всю свою жизнь была партией функциональной, поддерживающей, а не критикующей власть. Как побеждать на выборах без критики власти, до конца не ясно.Население приспособилось жить в условиях стагнации, заматерело, но перестало понимать про «лихие 90-е». Педалирование страха перед неопределенностью с апологией стабильности малорезультативно, когда речь идет о молодых. Согласно ВЦИОМу, удовлетворенность материальной ситуацией отмечают 57% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Такие ответы отражают скорее экзистенциальный поколенческий оптимизм, а не материальное процветание: молодым быть хорошо. В политическом плане это означает бесстрашие перед переменами.Победа Зеленского на Украине открыла возможности для постепенного урегулирования отношений. Путь трудный, но проходимый, что доказывают обмен военнопленными, характер переговоров в Париже и соглашения по газу. Дальше все может быть еще бодрее. Надо стараться. Как с Беларусью. Стороны не только разработали 31 «дорожную карту», но по 28 из них прошли весьма успешно. Договорятся и по трем оставшимся, не сомневаюсь. Альтернативы нет.Мы узнали о разногласиях в подходах к решению социально-экономических вопросов. Орешкин спорит с Набиуллиной, Скворцова с Голиковой, Памфилова и Кудрин – со всеми. Оживление мысли отражает нарастающее понимание тупиковости модели развития с упором на госкапитал. Стоимость капитала для частного бизнеса в России по-прежнему велика. Стабильные цены на нефть помогают формировать резервы. Власть относится к запасам трепетно, воспринимая их как главный фактор собственной живучести.Человеческая солидарность возвращается на просторы нашей Родины, граждан волнует будущее свое и своих детей, экология, образование, спорт, туризм, творчество. Это радует и будет развиваться в новом году ускоренными темпами. Все-таки жизненные силы нашего народа неиссякаемы! Всем здоровья и благополучия. Мы вас любим!