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Сказочные поздравления

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Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут.

Сказочные поздравления


Нестареющие лица —
Достижение науки.
С ними будут веселиться
В Новый год и наши внуки.

Сергей Шнуров

Видео:



***

В 2019 году люди быстрее стали менять оценки лидеров и событий

Прошедший год был интересным, в нем вызревали важные тенденции.

Социологи зафиксировали исчерпание значения ряда факторов мобилизации общества: Крым, Олимпиада и Чемпионат мира по футболу сегодня выглядят легкими наркотиками, неспособными «вштыривать» общественное настроение «по-взрослому».

К концу года с прицелом на весь следующий стали нащупывать тему фальсификации истории начала Второй мировой войны. Первым досталось, как водится, не самым сильным – полякам, чей посол удостоился эпитета «свинья», что редко можно услышать при обсуждении запутанных академических вопросов. Англичанам, французам, американцам и даже немцам пока везет. Но если нужно будет поддать газу, им не поздоровится. Причем даже не придется самому подыскивать определения их «подлой и коварной» сущности: подобное легко найдется в подшивке газеты «Правда» за 1935– 1952 годы.

Люди быстрее стали менять оценки лидеров и событий. Вероятно, это следствие жизни с интернетом, с его мгновенными суждениями, намного опережающими официальные версии. Обозначенная тенденция лишь усилится. Мир бушует: Гонконг, Чили, Венесуэла, Иран сотрясаются от протестов.

В США, Франции и Великобритании общество расколото 50:50, но его функционирование обеспечено механизмом выборов. Победа Бориса Джонсона, провал расследования Мюллера и слабосильность импичмента Трампа оказались возможными благодаря прозрачным демократическим процедурам. Именно прозрачность процедур является источником легитимности власти в современном обществе. Атака на противоположную сторону и там бывает грязной, но система не позволяет снимать оппонентов с политического пробега административными или уголовными решениями.

А именно такие практики вызвали самые большие политические протесты последних лет в нашей стране.

Власть уже прошедшей осенью поставила цель обеспечить себе конституционное большинство в Госдуме-2021 и приступила к реорганизации своих рядов. Проблема, однако, состоит в принципиальной неидеологичности «Единой России», которая всю свою жизнь была партией функциональной, поддерживающей, а не критикующей власть. Как побеждать на выборах без критики власти, до конца не ясно.

Население приспособилось жить в условиях стагнации, заматерело, но перестало понимать про «лихие 90-е». Педалирование страха перед неопределенностью с апологией стабильности малорезультативно, когда речь идет о молодых. Согласно ВЦИОМу, удовлетворенность материальной ситуацией отмечают 57% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Такие ответы отражают скорее экзистенциальный поколенческий оптимизм, а не материальное процветание: молодым быть хорошо. В политическом плане это означает бесстрашие перед переменами.

Победа Зеленского на Украине открыла возможности для постепенного урегулирования отношений. Путь трудный, но проходимый, что доказывают обмен военнопленными, характер переговоров в Париже и соглашения по газу. Дальше все может быть еще бодрее. Надо стараться. Как с Беларусью. Стороны не только разработали 31 «дорожную карту», но по 28 из них прошли весьма успешно. Договорятся и по трем оставшимся, не сомневаюсь. Альтернативы нет.

Мы узнали о разногласиях в подходах к решению социально-экономических вопросов. Орешкин спорит с Набиуллиной, Скворцова с Голиковой, Памфилова и Кудрин – со всеми. Оживление мысли отражает нарастающее понимание тупиковости модели развития с упором на госкапитал. Стоимость капитала для частного бизнеса в России по-прежнему велика. Стабильные цены на нефть помогают формировать резервы. Власть относится к запасам трепетно, воспринимая их как главный фактор собственной живучести.

Человеческая солидарность возвращается на просторы нашей Родины, граждан волнует будущее свое и своих детей, экология, образование, спорт, туризм, творчество. Это радует и будет развиваться в новом году ускоренными темпами. Все-таки жизненные силы нашего народа неиссякаемы! Всем здоровья и благополучия. Мы вас любим!

Константин Ремчуков, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 31.12.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наглядным примером 20-ти летней деятильности путина-банкрота*, является то, что он собирается поздравить Россиян с новым годом, на 1-ом канале-банкроте.

*БАНКРОТ- Тот, кто оказался не в состоянии выполнить возложенные на него или принятые на себя обязательства;

Сограждане!!!!
Давайте,Все как один, в Новогоднюю ночь поднимим тост за то чтобы в 2020 году путин ушёл из нашей жизни!!!!



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3

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  • 2 | 31.12.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тырнет будут закрывать, так как он уже по уши в плевках.. Вот те и лыдер нации, как нашкодившая крыса. Не одного лидера так не валяли.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 31.12.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плохи дела , когда каждый пытается лягнуть в удобном случае! Жалко человека , которого уже публично подвергают остракизму.



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0

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  • Гость
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  • 4 | 31.12.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, почему одна баба выражает мнение всех жителей Омска? Она, хотя бы с соседями посоветовалась?



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3

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  • Эксперт
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  • 5 | 31.12.2019, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39247 | Рейтинг: +5308,2
Всем УЖистам желаю сбычи мечт в новом году!



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4

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  • Гость
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  • 6 | 31.12.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Первым досталось, как водится, не самым сильным – полякам, чей посол удостоился эпитета «свинья»..."

----------------

А не стоило ради очернения Сталина брать на себя Катынь. Поляки не оценили прогиба.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 31.12.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему нет поздравлений от Колтун-Бабая?



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1

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  • Участник
  •  
  • 8 | 31.12.2019, 12:41 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4790 | Рейтинг: -734,3
Всех с Новым годом уважаемых и не уважаемых. Всем крепкого здоровья и счастья.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 31.12.2019, 12:47 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39247 | Рейтинг: +5308,2
7 | 31.12.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему нет поздравлений от Колтун-Бабая?
============================================
Ждет указаний от свихнувшейся "легенды"!



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2

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  • Гость
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  • 10 | 31.12.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.12.2019, 12:02 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39247 | Рейтинг: +5308,2

Всем УЖистам желаю сбычи мечт в новом году!
----------------------------------------------------
Сбычи. Так год быка уже был, сейчас будет год скрысы. Хотя все 20 лет можно смело называть годами Крысы.



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1

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  • 11 | 31.12.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иудейское Рождество и обрезание Господне — это два взаимосвязанных праздника.
Католики отмечают Рождество ежегодно 25 декабря, а 1 января они отмечают «обрезание Господне». Этот праздник называется у них Новым Годом, в смысле Новым Gottom (Богом, Господом).
Так по давней иудейской традиции обрезанный на 8-й день еврейпревращается в «богоизбранного человека», в Господина, почти в Бога…
Согласно иудейской религии а также современной христианской религии, такой чести считаться «БОГОИЗБРАННЫМ НАРОДОМ» удостоены только ЕВРЕИ.
Остальные народы рождены, чтобы быть «рабами божьими» и, соответственно, быть рабами «богоизбранного народа» — евреев.
«Неевреи живут лишь для того, чтобы трудиться на нас в поте лица. Чтобы мы могли жить по-царски и наслаждаться жизнью», — так заявил во время своей очередной молитвы глава «Совета Мудрецов Торы» Овадья Йосеф.
«Если бы у нас в гоях не было необходимости, то им вообще не было бы места в этом мире.»
«Высшие силы оберегают жизнь неевреев, потому что их смерть принесла бы убыток иудеям. Представьте себе, что у вас сдохнет осел: ведь тогда вы потерпите убыток!»



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3

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  • 12 | 31.12.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо хоть унылого и всеми надоевшего унылого Веника на 31 декабря не выставили.



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1

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  • Гость
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  • 13 | 31.12.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иудейское Рождество и обрезание Господне — это два взаимосвязанных праздника.
Католики отмечают Рождество ежегодно 25 декабря, а 1 января они отмечают «обрезание Господне». Этот праздник называется у них Новым Годом, в смысле Новым Gottom (Богом, Господом).
Так по давней иудейской традиции обрезанный на 8-й день еврейпревращается в «богоизбранного человека», в Господина, почти в Бога…
Согласно иудейской религии а также современной христианской религии, такой чести считаться «БОГОИЗБРАННЫМ НАРОДОМ» удостоены только ЕВРЕИ.
Остальные народы рождены, чтобы быть «рабами божьими» и, соответственно, быть рабами «богоизбранного народа» — евреев.
«Неевреи живут лишь для того, чтобы трудиться на нас в поте лица. Чтобы мы могли жить по-царски и наслаждаться жизнью», — так заявил во время своей очередной молитвы глава «Совета Мудрецов Торы» Овадья Йосеф.
«Если бы у нас в гоях не было необходимости, то им вообще не было бы места в этом мире.»
«Высшие силы оберегают жизнь неевреев, потому что их смерть принесла бы убыток иудеям. Представьте себе, что у вас сдохнет осел: ведь тогда вы потерпите убыток!»
__________________+++++++++++++++++
Ну давай на Новый Год Талмуд цитируй))))



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  • 14 | 31.12.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот смотрю я на вас и думаю, подонки, какие же вы подонки!
Главу государства не почитать? Бога вы не боитесь. Каждая власть дана от бога ( Аллаха, Иисуса, Яхве и далее по списку).



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  • 15 | 31.12.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех УЖистиков и УЖистиц, независимо от вероисповедания, политических взглядов и сексуальной ориентации, поздравляю с наступающим 2020 годом! Желаю всем здоровья и радостей от жизни! Очень Опытный



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  • 16 | 31.12.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для админа персональное поздравление! Поздравляю Вас с новым 2020 годом! Желаю чтобы в этом году, за всю ту подлость по отношению ко мне и другим безвинным комментаторам, Вас наказал Всевышний! Очень Опытный



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  • 17 | 31.12.2019, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 31.12.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Для админа персональное поздравление! Поздравляю Вас с новым 2020 годом! Желаю чтобы в этом году, за всю ту подлость по отношению ко мне и другим безвинным комментаторам, Вас наказал Всевышний! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Слышишь, оптный, на ютубе первый канал отключил комментарии к поздравлению этого. Сам знаешь почему. Ты, когда тебя в опу посылают, тоже уши затыкаешь?



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  • 18 | 31.12.2019, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нытик блять
турк



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  • Эксперт
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  • 19 | 31.12.2019, 19:28 | Автор: Загадочный
    Публикации: 149 | Комментарии: 2163 | Рейтинг: +941,2
С Наступающим Новым Годом!!!
Всем здоровья, здоровья вашим семьям, материального и семейного благополучия Вам!!!



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  • Наблюдатель
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  • 20 | 31.12.2019, 20:48 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8131 | Рейтинг: +2059,1
2 | 31.12.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тырнет будут закрывать, так как он уже по уши в плевках.. Вот те и лыдер нации, как нашкодившая крыса. Не одного лидера так не валяли.
________________________________________________
О "человеке" (в его главном значении-достоинстве, совести) надо было думать когда два "человека", Димон с Вованом публично местами менялись...



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