«Традиционные ценности» не помогают: Рождаемость в Башкирии в 2019 году снизилась на 10%

В 2019 году в Башкирии, по предварительной оценке, родилось 42 тыс. детей, что на 10,5% ниже уровня 2018 года, сообщила на еженедельном оперативном совещании в правительстве вице-премьер, министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.По ее словам, для обеспечения роста населения ежегодно в Башкирии должно рождаться на 5 тыс. детей больше.Как правило, отметила вице-премьер, рождаемость снижается в городах.В 2018 году на каждую городскую семью приходилось 1,38 детей, на деревенскую — 2,3 ребенка.Также уменьшается количество женщин возраста 20-29 лет, и увеличивается доля 30-39-летних.При этом, количество детей, рожденных поколением 30-39 летних, растет, отметила госпожа Иванова, не вдаваясь в цифры.***Глава Министерства семьи считает, что традиционные семьи смогут спасти Россию. Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в начале Года семьи провела ряд встреч с журналистами республиканских изданий. Министр рассказала, как планируется провести объявленный в республике Год семьи, какие мероприятия и праздники запланированы.Кроме того, Ленара Иванова высказала мнение, что традиционные семьи могут спасти страну от негативного влияния Запада.«По большому счету, только через семью можно спасти Россию, не допустить насаждения западного мировоззрения, ведущего к вырождению традиционных семейных ценностей», – заявила министр.Ленара Иванова также считает, что знание родных языков должно прививаться в первую очередь в семье.«Одними государственными мерами эту задачу не выполнить», – заявила министр.Стали известны основные даты, которые будут праздноваться в рамках Года семьи в Башкортостане. Это День башкирской семьи (1 марта), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День отца (третье воскресенье июня, в 2018 году – 17 июня), День матери (третье воскресенье ноября).Напомним, что Ленара Иванова возглавляет Министерство труда и социальной защиты населения РБ с 2010 года. В 2017 году ведомство было переименовано в «Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ». В 2018 году министерство под руководством Ивановой курирует объявленный в республике Год семьи.