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«Традиционные ценности» не помогают: Рождаемость в Башкирии в 2019 году снизилась на 10%

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В 2019 году в Башкирии, по предварительной оценке, родилось 42 тыс. детей, что на 10,5% ниже уровня 2018 года, сообщила на еженедельном оперативном совещании в правительстве вице-премьер, министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.

«Традиционные ценности» не помогают: Рождаемость в Башкирии в 2019 году снизилась на 10%


По ее словам, для обеспечения роста населения ежегодно в Башкирии должно рождаться на 5 тыс. детей больше.

Как правило, отметила вице-премьер, рождаемость снижается в городах.

В 2018 году на каждую городскую семью приходилось 1,38 детей, на деревенскую — 2,3 ребенка.

Также уменьшается количество женщин возраста 20-29 лет, и увеличивается доля 30-39-летних.

При этом, количество детей, рожденных поколением 30-39 летних, растет, отметила госпожа Иванова, не вдаваясь в цифры.

Коммерсант
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2018: Не отступим от алкоголизма, коррупции и мордобоя: Министр семьи Башкирии Ленара Иванова рассказала, как спасти Россию от западных ценностей

Глава Министерства семьи считает, что традиционные семьи смогут спасти Россию. Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в начале Года семьи провела ряд встреч с журналистами республиканских изданий. Министр рассказала, как планируется провести объявленный в республике Год семьи, какие мероприятия и праздники запланированы.

Кроме того, Ленара Иванова высказала мнение, что традиционные семьи могут спасти страну от негативного влияния Запада.

«По большому счету, только через семью можно спасти Россию, не допустить насаждения западного мировоззрения, ведущего к вырождению традиционных семейных ценностей», – заявила министр.

Ленара Иванова также считает, что знание родных языков должно прививаться в первую очередь в семье.

«Одними государственными мерами эту задачу не выполнить», – заявила министр.

Стали известны основные даты, которые будут праздноваться в рамках Года семьи в Башкортостане. Это День башкирской семьи (1 марта), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День отца (третье воскресенье июня, в 2018 году – 17 июня), День матери (третье воскресенье ноября).

Напомним, что Ленара Иванова возглавляет Министерство труда и социальной защиты населения РБ с 2010 года. В 2017 году ведомство было переименовано в «Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ». В 2018 году министерство под руководством Ивановой курирует объявленный в республике Год семьи.

Уфимский Журнал
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  • 1 | 14.01.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава Министерства семьи считает, что традиционные семьи смогут спасти Россию
==============================
Какая "глубокая" мысль!!!!
А я то по простоте душевной, думал что и нетрадиционные семьи способны оплодотворятся!!!



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  • 2 | 14.01.2020, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Стали известны основные даты, которые будут праздноваться в рамках Года семьи в Башкортостане. Это День башкирской семьи (1 марта),
============================
Хотелось бы узнать: чем отличается башкирская семья, от семей других национальностей проживающих на данной территории.



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  • 3 | 14.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Ленара Иванова возглавляет Министерство труда и социальной защиты населения РБ с 2010 года.
=============================
Не пора ли её гнать в зашей с этой должности! Не слишком ли она заседелась!!! Судя по биографии она еще не стара, а имеет всего 2-х детей, вот пусть сидит дома и рожает в год по ребенку, ито больше пользы будет!!!!



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  • # 4 | 14.01.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 14.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Это вы проголосовали за уничтожение руками путина гарода БАшкортостана !



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  • 6 | 14.01.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Как так, господа министры, прошло уже целых 14 дней нового года, а план по деторождению и борьбе с западными цаенностями еще не выполнен?
Мы в своем регионе рак и сердечно- сосудистые заболевания сумели победить, а с какими - то западными ценностями справится не можем?
Несете здесь всякую чушь о нехватке мукомольного зерна в Башкирии и необходимости поднятия цены на хлеб, нехватке молока детским молочным кухням....
Всем ответственным за эти направление работы через неделю доложить о проделанной работе.
Стыдно будет на этапе народу в глаза смотреть!



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  • 7 | 14.01.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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остается только умереть



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  • 8 | 14.01.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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2018: Не отступим от алкоголизма, коррупции и мордобоя:
----------------

Админы УЖа так трактуют традиционные семейные ценности?
А как тогда они трактуют НЕтрадиционные?



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  • 9 | 14.01.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Давно пора как на Западе, эмбрион из пробирочки, родитель нумер ван, родитель нумер ту, где моя мама, п+дорасы?



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  • 10 | 14.01.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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остается только умереть
----------
Да умри уже, не будь голословным.



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  • 11 | 14.01.2020, 11:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1435 | Рейтинг: +354,5
Даже рабы не плодятся в неволе. Поэтому массово запускают китаезов, среднеазиатов. Ведь нужно властям выкачивать недра, рубить лес, добывать ископаемые для продажи и обогащения себя любимых. Не своими же руками будут работать, тем более что эти руки растут не оттуда и заточены под это. Нужна рабсила, в смысле рабская сила.



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  • 12 | 14.01.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже рабы не плодятся в неволе.
-----------
Резус, у тебя сколько детей?



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  • # 13 | 14.01.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 14.01.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме того, Ленара Иванова высказала мнение, что традиционные семьи могут спасти страну от негативного влияния Запада..........
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------------------------------------------------------------
----А что ж наша вл...ть питается этим негативным влиянием того самого Запада в плане технологий,оставшихся производств,науки,торговли,здравоохранения,принимаемых (или слизанных там-же законов) и тд и тд-женщина под вышеизложенным ФИ - ты и предохраняешься навернякЯ Западными, ну или скорее китайскими концетраптивами,о чем ты несешь...



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  • 15 | 14.01.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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В 2019 году в Башкирии, по предварительной оценке, родилось 42 тыс. детей, что на 10,5% ниже уровня 2018 года
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Я не поленился и поднял данные по рождаемости в РБ за три последних года! В 2017 году падение рождаемости по отношению к 2016 году 10%, в 2018 году падение рождаемости по отношению к 2017 году 4,7%, в 2019 году - 10,5%! Если считать, как в банках, процент на процент (экономисты должна бы понять о чём я), то за три года получается падение рождаемости в РБ около 30%! Это демографическая катастрофа! Жаль, что нет статистики падения рождаемости мамонтов, но у меня такое ощущение, что она была гораздо ниже! Очень Опытный



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  • 16 | 14.01.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Через чо такие проникают во власть?И ведь потом еще и управляют.



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  • 17 | 14.01.2020, 15:53 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38738 | Рейтинг: +6478,3
Так эмансипация же!!!

Нынче ж баба от мужика ничем ни отличается.
Поскольку мужик родить не может, то и баба рожать не будет.

Теперь вся надёжа на учёных, которые скоро научатся штамповать детей как болты и гайки.



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  • 18 | 14.01.2020, 22:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даешь повышение деторождаемости , Молодежь вперед на выполнение и перевыполнение плана , Ударными темпами поможем Родине! .Смелее в бой!.
В каждой семье по 10 детей . Долой электричество - враг деторождаемости !



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