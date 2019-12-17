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75. Это не ваша победа!

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75. Это не ваша победа!

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2


Скорее бы уже наступил май. Наступил и прошел. Потому что хочется как-то пережить 75-летие Победы, которое уже сейчас постепенно начинают превращать в законченную пошлятину.

75. Это не ваша победа!


Повесить портреты Сталина на ГУМ, надраить до блеска Мавзолей и прочая бесовщину. Да откопайте вы уже этого Сталина и посадите на Мавзолей в фуражке – тогда к нам точно со всего мира гости в мае приедут позырить на такое диво!

Володин сообщает, что приоритет Госдумы – это защита исторической памяти. В стране, где все проблемы решены, где настоящее прекрасно, а будущее светло, остается только защитить героическое прошлое от всяких чухонцев и бандеровцев. Не миллионы бедных и нищих являются приоритетом депутатов, не развал медицины и сотни тысяч умирающих от рака и больных СПИДом.

Не постоянное и позорное отставание России от ведущих стран практически во всех областях, кроме производства и торговли оружием. Куда ты не ткни – везде проблема. Что не возьми – везде год от года дела идут всё хуже и хуже. Не понимают, что ли этого в Думе? Да всё там понимают. Но именно поэтому они ищут любой способ отвлечь вас от вашей мутной жизни. И самое отвратительное – это спекуляция на Великой Отечественной.

Запомните раз и навсегда, Володин, Харитонов и прочее трепло – это не ваша Победа! И не моя и не наша!

Эту Победу 75 лет назад одержало совсем другое поколение, от которого в живых теперь остались единицы.

Поколение, искалеченное большевиками и Сталиным. Поколение, прошедшее репрессии и ГУЛАГ, уничтожение крестьянства и голод. Это они миллионами гибли в первые месяцы войны, когда обескровленная Сталиным, не готовая к войне, армия дралась, как могла, и ценой чудовищных потерь остановила врага.

Их телами вымощена дорога к Победе. А после Победы сменявшие друг друга советские и путинские начальники делали всё, чтобы присвоить эту Победу себе, вспоминая о ветеранах раз в год 9 Мая. Жизнь победителей была отнюдь на такой сладкой, как жизнь всей это шантрапы. Правда состоит в том, что нам с вами хвалиться нечем. Ни черта мы не достигли.

Никаких подвигов и свершений. Поэтому пытаемся присосаться хоть к чему-то. Водрузить в 75-й раз знамя над Рейхстагом, полететь вместе с Гагариным в космос, выиграть у американцев в баскетбол в Мюнхене или у канадцев в хоккей в Монреале.

А теперь какой-то якутский барин по фамилии Николаев предлагает нам скинуться на поддержку ветеранов. Их осталось-то на всю страну несколько десятков тысяч.

Но государство, которое пускает миллиарды на поддержку Ливии, Сирии, ЦАР и прочего сброда предлагает нам помочь воинам-победителям! Давайте, говорят, создадим фонд, чтобы достойно отпраздновать юбилей.

Не сомневаюсь, что они достойно отпразднуют чужую Победу на приемах и фуршетах за наш счет. Закупят картонных звезд по цене золотых и нашлепают километры георгиевских лент.

А потом придут домой к 90-летним старикам, вручат им пакет с печеньем и пачкой чая, пожмут руку и не забудут сфоткаться с героями, чтобы это фото запихнуть на предвыборный плакат.

Цензурных слов для всей этой мерзости у меня давно уже нет, но сейчас всё больше прибавляется матерных.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 15.01.2020, 08:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4807 | Рейтинг: -735,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Антон Орехъ, как и Кухарка опошлили значение и дату Победы СССР над фашисткой Германией. Они как поляки могут только отмечать начало Мировой войны и отказыватся от памятных мероприятий по случаю освобождения концлагерей Освенцим воинами Красной Армии. Видите ли им западло, что освобождали русские.



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8

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  • Гость
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  • 2 | 15.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Орехъ по своему обыкновению льёт помои и на Сталина, и на Путина.
Что до меня, то скажу так: есть Победа-1945 и есть реванш-1991. Кому как.



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3

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  • Гость
  •  
  • 3 | 15.01.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
75. Это не ваша победа!
=====================================
Когда нечем гордиться в настоящем, и нет надежды на будущее, тогда нас пытаются заставить гордится прошлым, к которому мы неимеем никакого отношения.



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4

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  • Участник
  •  
усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллионов взрослых дееспособных мужчин, и заставил работать на
оборонных заводах несколько миллионов несовершеннолетних детей на оборону;
какую же цель он преследовал?
Как до войны истреблял население России - под шум войны он просто продолжал более успешно уничтожать население!
Например сталинский геноцид жителей псевдоблокадного Ленинграда - Нюрнбергский процесс не признал гибель лениградцев нацистким преступлением.

ни один партработник и не один чекист не умер от голода при блокаде Ленинграда



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 15.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерастов уже зарание трясет от нашей Победы. Орех такой же вурдалак как и наша Кухарка. Сегодня она здорово нервишки потратит, беситься будет весь день.



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7

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  • Гость
  •  
  • 6 | 15.01.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.01.2020, 09:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4403 | Рейтинг: -355,9

...

===============

Кешка, ты совсем плохой стал.



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6

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  • Участник
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  • 7 | 15.01.2020, 09:27 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1436 | Рейтинг: +354,8
А еще в мавзолей надо положить моль кремлевскую. Вот будет троица- членин, сралин и пуйло.А тему войны власть мусолит давно. Цена победы миллионы жизней, но они за ценой не постоят. Что им цена человеческой жизни, нет человека нет проблем. А слава достается маршалам генералам руками водителям закидавшим трупами врага.



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  • Гость
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  • 8 | 15.01.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
75. Это не ваша победа!
================================
Освободив страны Европы, от фашизма, СССР закабалил народы этих стран, да и свой народ, сделов его винтиками в государственной машине порабощения.
Мы сейчас смеемся над Северной Кореей, а чем СССР был лучше её?!
Правдв и сейчас не сахар, но и в СССР я нехочу!!!



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  • 9 | 15.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инокентий ты ,но не Иванов ...Нельзя быть таким идиотом и свои больные фантазии выдавать даже за предположения . Ты был в Ленинграде или твои родственники.Они сидели в глухом ауле и пухли тоже от голода,работая на ОБОРОНУ и НИКОГДА,слышишь.сука,даже представить не могли -что ты сможешь писать такие мерзости на страну и СТАЛИНА



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8

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  • Гость
  •  
  • 10 | 15.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, падла!



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5

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  • 11 | 15.01.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы сейчас смеемся над Северной Кореей,

---------------

Чего тебе смешно? Они довольны своей жизнью, целеустремлённы. Это их выбор.



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6

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  • 12 | 15.01.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не ваша победа!

-----------------------------

Их победа в 91-м. Власовский реванш. И прочих кешек, резусов и макак.



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3

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  • Участник
  •  
9 | 15.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инокентий ты ,но не Иванов ...Нельзя быть таким идиотом и свои больные фантазии выдавать даже за предположения . Ты был в Ленинграде или твои родственники.Они сидели в глухом ауле и пухли тоже от голода,работая на ОБОРОНУ и НИКОГДА,слышишь.сука,даже представить не могли -что ты сможешь писать такие мерзости на страну и СТАЛИНА
=====================

Сталин сперва победил Россию.И погнал побежденных россиян побеждать Германию.
Нельзя ли было сразу победить Германию,в чем же тут была проблема,может объяснитесь, сын мой?



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2

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  • Гость
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  • 14 | 15.01.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Победители швыряют фашистские штандарты к подножию Мавзолея...
Теперь это место стыдливо забивают фанерой. Потом удивляются: почему
европейцы сносят памятники?! Алё, гараж, бл.дь! Посмотрите в зеркало.



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4

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  • Участник
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  • 15 | 15.01.2020, 10:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19230 | Рейтинг: -3278,1
Всякое говно вылазит весной, на оттепель. Один из предателей Родины и, что самое интересное, предатель своего еврейского народа этот самый орёх. Сучонок, если бы не Сталин и Советский народ, сегодня не то, что тебя, евреев как таковых уже бы не было на свете.



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4

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  • 16 | 15.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 15.01.2020, 09:58 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4405 | Рейтинг: -355,8
9 | 15.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инокентий ты ,но не Иванов ...Нельзя быть таким идиотом и свои больные фантазии выдавать даже за предположения . Ты был в Ленинграде или твои родственники.Они сидели в глухом ауле и пухли тоже от голода,работая на ОБОРОНУ и НИКОГДА,слышишь.сука,даже представить не могли -что ты сможешь писать такие мерзости на страну и СТАЛИНА
=====================

Сталин сперва победил Россию.И погнал побежденных россиян побеждать Германию.
Нельзя ли было сразу победить Германию,в чем же тут была проблема,может объяснитесь, сын мой?
___________________
Объяснять тебе бесполезно: идиоту не объяснишь, что он идиот - он не поймёт, что он - идиот, так-как он - идиот.



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3

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  • 17 | 15.01.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иной Кентий, ну нельзя же так убого рассуждать. Детская непосредственность.



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4

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  • 18 | 15.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.01.2020, 09:14 | Автор: Иннокентий Иванов

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллионов взрослых дееспособных мужчин, и заставил работать на
оборонных заводах несколько миллионов несовершеннолетних детей на оборону;
какую же цель он преследовал?
Как до войны истреблял население России - под шум войны он просто продолжал более успешно уничтожать население!
Например сталинский геноцид жителей псевдоблокадного Ленинграда - Нюрнбергский процесс не признал гибель лениградцев нацистким преступлением.

ни один партработник и не один чекист не умер от голода при блокаде Ленинграда
==================================================
Кеша ! Ты ДОЛБО..Б ?
Ты точно знаешь о чем пишешь , или все по слухам и современной макалатуре и по своей шизе умствуешь и выводы делаешь ?



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5

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  • 19 | 15.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 15.01.2020, 09:58 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4405 | Рейтинг: -355,8
9 | 15.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инокентий ты ,но не Иванов ...Нельзя быть таким идиотом и свои больные фантазии выдавать даже за предположения . Ты был в Ленинграде или твои родственники.Они сидели в глухом ауле и пухли тоже от голода,работая на ОБОРОНУ и НИКОГДА,слышишь.сука,даже представить не могли -что ты сможешь писать такие мерзости на страну и СТАЛИНА
=====================

Сталин сперва победил Россию.И погнал побежденных россиян побеждать Германию.
Нельзя ли было сразу победить Германию,в чем же тут была проблема,может объяснитесь, сын мой?
_____________________
"Нельзя ли было сразу победить Германию,в чем же тут была проблема"
Да никаких проблем... Только ты расскажи, как "цивилизованные" "демократические" страны побеждали Германию. Франция, например, в 1940-м году в компании с Англией, Бельгией, Голландией, Данией, Норвегией.
Вот так взяли и одной левой демократически победили. Правой, правда, придерживали обосранные со страху штаны.



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  • 20 | 15.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, это не победа Ореха. Его предки в это время служили вертухаями в лагерях и к победе не имеют никакого отношения.



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3

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