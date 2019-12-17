75. Это не ваша победа! ...

Скорее бы уже наступил май. Наступил и прошел. Потому что хочется как-то пережить 75-летие Победы, которое уже сейчас постепенно начинают превращать в законченную пошлятину.Повесить портреты Сталина на ГУМ, надраить до блеска Мавзолей и прочая бесовщину. Да откопайте вы уже этого Сталина и посадите на Мавзолей в фуражке – тогда к нам точно со всего мира гости в мае приедут позырить на такое диво!Володин сообщает, что приоритет Госдумы – это защита исторической памяти. В стране, где все проблемы решены, где настоящее прекрасно, а будущее светло, остается только защитить героическое прошлое от всяких чухонцев и бандеровцев. Не миллионы бедных и нищих являются приоритетом депутатов, не развал медицины и сотни тысяч умирающих от рака и больных СПИДом.Не постоянное и позорное отставание России от ведущих стран практически во всех областях, кроме производства и торговли оружием. Куда ты не ткни – везде проблема. Что не возьми – везде год от года дела идут всё хуже и хуже. Не понимают, что ли этого в Думе? Да всё там понимают. Но именно поэтому они ищут любой способ отвлечь вас от вашей мутной жизни. И самое отвратительное – это спекуляция на Великой Отечественной.Запомните раз и навсегда, Володин, Харитонов и прочее трепло – это не ваша Победа! И не моя и не наша!Эту Победу 75 лет назад одержало совсем другое поколение, от которого в живых теперь остались единицы.Поколение, искалеченное большевиками и Сталиным. Поколение, прошедшее репрессии и ГУЛАГ, уничтожение крестьянства и голод. Это они миллионами гибли в первые месяцы войны, когда обескровленная Сталиным, не готовая к войне, армия дралась, как могла, и ценой чудовищных потерь остановила врага.Их телами вымощена дорога к Победе. А после Победы сменявшие друг друга советские и путинские начальники делали всё, чтобы присвоить эту Победу себе, вспоминая о ветеранах раз в год 9 Мая. Жизнь победителей была отнюдь на такой сладкой, как жизнь всей это шантрапы. Правда состоит в том, что нам с вами хвалиться нечем. Ни черта мы не достигли.Никаких подвигов и свершений. Поэтому пытаемся присосаться хоть к чему-то. Водрузить в 75-й раз знамя над Рейхстагом, полететь вместе с Гагариным в космос, выиграть у американцев в баскетбол в Мюнхене или у канадцев в хоккей в Монреале.А теперь какой-то якутский барин по фамилии Николаев предлагает нам скинуться на поддержку ветеранов. Их осталось-то на всю страну несколько десятков тысяч.Но государство, которое пускает миллиарды на поддержку Ливии, Сирии, ЦАР и прочего сброда предлагает нам помочь воинам-победителям! Давайте, говорят, создадим фонд, чтобы достойно отпраздновать юбилей.Не сомневаюсь, что они достойно отпразднуют чужую Победу на приемах и фуршетах за наш счет. Закупят картонных звезд по цене золотых и нашлепают километры георгиевских лент.А потом придут домой к 90-летним старикам, вручат им пакет с печеньем и пачкой чая, пожмут руку и не забудут сфоткаться с героями, чтобы это фото запихнуть на предвыборный плакат.Цензурных слов для всей этой мерзости у меня давно уже нет, но сейчас всё больше прибавляется матерных.