Не понимаю болезненного возбуждения почтенной образованной публики по поводу произошедшего. Что, собственно, такого произошло сегодня? Что вам было неясно до, что нового стало ясно теперь? Какая вам на хер разница, кого именно они там куда передвинут или сократят, и что конкретно означает зубков, если он мишустин? Зачем так волноваться, если вы не в доле?Путин от власти не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным — после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится.НЕ УЙДЕТ ОН.А каким именно образом не уйдет — какая вам, настаиваю, на хер разница? Изменение Конституции этого государства, создание другого, война с третьим…Он не уйдет! Либо мать-природа приберет этого старого коня, вместе с его вечной переправой, прямо при исполнении, либо тетушка-история устроит России такую жопу, что россиянам придется ненадолго выйти из анабиоза и пристроить в растопыренные пальцы вилы, на которых Путина и вынесут вон, причем все еще при исполнении, разумеется.Но в этом варианте уже не будет иметь значение ни фамилия премьера, ни распределение полномочий, ни конституционное устройство страны.Короче, сегодняшнее происшествие носит совершенно технический характер, и не стоит на него отвлекаться. Живем как жили, кочумаем помаленьку.