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Не уйдет он

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Не понимаю болезненного возбуждения почтенной образованной публики по поводу произошедшего. Что, собственно, такого произошло сегодня? Что вам было неясно до, что нового стало ясно теперь? Какая вам на хер разница, кого именно они там куда передвинут или сократят, и что конкретно означает зубков, если он мишустин? Зачем так волноваться, если вы не в доле?

Не уйдет он


Путин от власти не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным — после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится.

НЕ УЙДЕТ ОН.

А каким именно образом не уйдет — какая вам, настаиваю, на хер разница? Изменение Конституции этого государства, создание другого, война с третьим…

Он не уйдет! Либо мать-природа приберет этого старого коня, вместе с его вечной переправой, прямо при исполнении, либо тетушка-история устроит России такую жопу, что россиянам придется ненадолго выйти из анабиоза и пристроить в растопыренные пальцы вилы, на которых Путина и вынесут вон, причем все еще при исполнении, разумеется.

Но в этом варианте уже не будет иметь значение ни фамилия премьера, ни распределение полномочий, ни конституционное устройство страны.

Короче, сегодняшнее происшествие носит совершенно технический характер, и не стоит на него отвлекаться. Живем как жили, кочумаем помаленьку.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 16.01.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего нового , закрепление места рабу галерному , А страна скатывается в застой с мультяшными ракетами и нанотехнологиями ,.помощью Африке и враньем.



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  • 2 | 16.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не уйдет он
=====================
Так как уход для него,-смерти подобен.
Одно тешит,- он смертен. но фокус в том , что он может быть и внезапно смертен...



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  • 3 | 16.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шендерович в печали. А какое у него милое одухотворённое лицо, невероятно похожее на рыло чёрта из рассказа Гоголя про черевички.



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  • 4 | 16.01.2020, 10:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Замечательный текст - кратко, ёмко, с неизменным юмором и совершенно верным взглядом и отсутствием трусости.



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  • 5 | 16.01.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочу добавить к тексту даже если он уйдет, ж..а неизбежна так как таких как Путин минимум пол страны .



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  • 6 | 16.01.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не уйдет он
=====================
Так как уход для него,-смерти подобен.
Одно тешит,- он смертен. но фокус в том , что он может быть и внезапно смертен...
**********************************************
У него передовая медицина, таблетки молодости, ботокс. Это мы можем не дождаться, сами крякнем.



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  • 7 | 16.01.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После послания президента Путина, я активно следил за twitter страничкой Алексея Навального, где оппозиционер и политик обсуждал обещания Путина, а потом и резкое заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Политик считает, что рейтинги у правительства падают и это была вынужденная мера, ведь скоро ещё и выборы в Государственную Думу. Пелена радости на глазах миллионов россиян сейчас введёт в эйфорию и люди проголосуют за нужных лиц в Думе.

Алексей Навальный считает, что после расследований ФБК, правительство России должно было пойти под суд, а не в отставку, но всё-таки это лучше, чем ничего. В конечном итоге — ничего не изменится, если народ будет бездействовать и примет эту ситуацию как должное, гарантирует Навальный. Всё так и останется, только будут новые лица. Кстати, на место Медведева уже начали подбирать лица: два охранника Путина, водитель Кабаевой, массажист Путина, садовник Путина.



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  • 8 | 16.01.2020, 11:36 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Меня другое удивляет, ну что вы, как бабы, ей богу, какая разница вам, уйдёт он, не уйдёт, мне вот всё равно, кто где что, я своим делом занимаюсь, и на мои дела не влияет никто и не может повлиять. Раскудахтались, как женщины, поплачьте ещё, позорники. Беспомощные, как котята, пожалуй есть маме, пусть она вас пожалеет. А если б был другой, вам симпатичный, какие решения он бы принял? Было бы хуже, можете не сомневаться.



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  • 9 | 16.01.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.01.2020, 11:36 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 125 | Рейтинг: -5,3

Меня другое удивляет, ну что вы, как бабы, ей богу, какая разница вам, уйдёт он, не уйдёт, мне вот всё равно, кто где что, я своим делом занимаюсь, и на мои дела не влияет никто и не может повлиять. Раскудахтались, как женщины, поплачьте ещё, позорники. Беспомощные, как котята, пожалуй есть маме, пусть она вас пожалеет. А если б был другой, вам симпатичный, какие решения он бы принял? Было бы хуже, можете не сомневаться.
******************************************************
А хер ли, ты цепной пёc у корыта, а нам платить поборы, дань, повинные с жкх и цены в магазинах. А ты с любым хозяином проживёшь прости тутка. Бога не упоминай.



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  • 10 | 16.01.2020, 12:08 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Я занимаюсь ремонтом квартир.



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  • 11 | 16.01.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Я занимаюсь ремонтом квартир.
_____________________
А в свободное от ремонта квартир - зарабатываешь у пригожина или у гэбёшек))))

Даже, если это правда(хотя я не верю - ни единому твоему слову) - то - ты работаешь в чёрную - за нал от заказчиков-физлиц и не декларируешь и не платишь налоги с кэша. У тебя, наверняка, даже ИП не зарегистрировано. ВСЁ в черную.



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  • 12 | 16.01.2020, 12:31 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 326 | Рейтинг: +8,6
Да, не уйдёт. Да ещё некоторые будут изображать: ждём, сиди, не можем без тебя...



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  • 13 | 16.01.2020, 12:34 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Ни хрена. Нормально работаю, у людей денег полно, у меня всё законно и хорошо, и у них так же. Это ты, какой то странный.



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  • 14 | 16.01.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра, заявил, что в составе нового правительства планируется изменения.
Об этом Мишустин сообщил на встрече с депутатами «Единой России» в Госдуме, рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом заседания фракции, а позднее подтвердил глава думских единороссов Сергей Неверов.
«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения (в составе нового кабмина) будут», - подчеркнул Неверов.
Задачей нового правительства станет ускорение экономического роста, который, по данным за январь-ноябрь, составил лишь 1,3%, что почти вдвое ниже пересмотренного показателя за 2018 год (2,5%) и в 2,5 раза недотягивает до скорости, с которой растет мировая экономика.
«Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить», - заявил Мишустин единороссам.   Самое важное, по его словам, - это ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса.
«Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу с первых дней рассматривать», - заявил кандидат в премьеры. Он добавил, что национальные проекты за 25 триллионов рублей, которые правительство финансирует повышением НДС и экономией на пенсионном возрасте, нуждаются в инвентаризации, но остаются хорошим инструментом для роста ВВП.
В первую очередь Мишустина интересуют программы нацпроекта «Цифровая экономика». «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», - сказал он.
Ситуации в здравоохранении Мишустин назвал «грустной» и обещал «заняться» ей, сообщил в телеграмм-канале советник фракции КПРФ Сергей Обухов. Что касается помощи бедным, то новое правительство не видит возможности отменить налог на доходы для малоимущих. «Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищим. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ. И обещает через два года ввести адресную помощь», - рассказал Обухов.
Пенсионную реформу Мишустин предлагает «не трогать», а цифровой контроль за налогами бизнеса - распространить на физлиц.
Как сообщил «Интерфаксу» депутат Алексей Куринный, на встрече с КПФР новый премьер анонсировал создание единой базу учета доходов населения. «Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи», - рассказал Куринный.
Анонсированные Мишустиным перестановки в правительстве вряд ли затронут ключевые фигуры финансового блока. Глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, скорее всего, сохранят свои посты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: президент высоко ценит экономический курс последних лет, позволяющий наполнять бюджет с профицитом в 3 трлн рублей в год и копить резервы со скоростью в 60-70 млрд долларов ежегодно.
___________________________________
Пи-здец тебе, гаррик)))) Тотальный контроль за тобой объявлен)))))



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  • 15 | 16.01.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди сейчас хорошо живут, единственно, кому плохо по-настоящему, инвалиды третьей группы, в небольших сёлах, где нет работы, которых не берут на работу. Бизнесом не могут заняться, служба занятости платит полгода пособие, вот и живи на четыре тысячи. Да и первой группы, на 14 тысяч, ни на что не хватает, даже на еду.



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  • 16 | 16.01.2020, 13:08 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
В других странах налоговики даже близко не стоят с нашими, там вам быстро мозг на место поставили бы.



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  • 17 | 16.01.2020, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 16.01.2020, 13:08 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -5,8
В других странах налоговики даже близко не стоят с нашими, там вам быстро мозг на место поставили бы.
__________________
тебе гарик, тебе бы поставили налоговики мозги на место . по тому как ты , работая чёрным кэшем не оплачиваешь инвалидов и больных детей, бюджетников и пенсионеров..
задачи налоговиков во всём мире вытащить деньги с богатых , отдать в правительство , а правительство распределить справедливо... найди где в нашей стране идет несоответствие???
подсказываю 1. вытаскивают деньги не с богатых а с бедных 2. половину воруют сами 3. ни о каком справедливом распределении речи не идет...
можешь добавить своё
турк



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  • 18 | 16.01.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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До чего приятно наблюдать, как бесноватая скачет и бесится с нулевым эффектом.
Сделал он вас в очередной раз, сглотните и успокойтесь.



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  • 19 | 16.01.2020, 13:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Люди сейчас хорошо живут
________________________
Ты каких людей имеешь в виду? Тех, кто вчера в зале сидел и аплодировал пуйлу?

Чтобы считаться не нищей, а бедной, российская семья, состоящая из трёх человек, должна получать в месяц около 65 тысяч рублей - много таких семей знаешь? Все, что ниже 65 тыщ(это после удержания НДФЛ - то есть на руки) на троих или менее 20-22 на одного - это уже нищета.

В стране свыше 20 млн - НИЩИХ, а сколько БЕДНЫХ - это тех, кому на еду и ЖКХ хватает, но одежду и обувь покупают в дешевых магазинах - низкого качества, а на бытовую технику или даже на ее ремонт - денег нет.

А сколько людей в стране закредитованы под кабальные проценты?! И ведь парадокс - пуйло не пресекает их сеть(их не так давно ограничили 365%, а вот на ваши вклады в банках теперь будут начисляться МЕНЕЕ 6% ), не потому ли что его бывшая жёнушка как раз и стоит за этим бизнесом?!

Цитирую:
Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила владеет долей в микрофинансовой организации (МФО) CarMoney, сообщает издание «Собеседник»
6 НОЯБРЯ 2019



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  • 20 | 16.01.2020, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Сделал он вас в очередной раз, сглотните и успокойтесь.
___________________
Ну вам-то, гэбёшкам, пока что не о чем беспокоиться. ПОКА ЧТО.



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