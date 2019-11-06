Путин от власти не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным — после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится.
НЕ УЙДЕТ ОН.
А каким именно образом не уйдет — какая вам, настаиваю, на хер разница? Изменение Конституции этого государства, создание другого, война с третьим…
Он не уйдет! Либо мать-природа приберет этого старого коня, вместе с его вечной переправой, прямо при исполнении, либо тетушка-история устроит России такую жопу, что россиянам придется ненадолго выйти из анабиоза и пристроить в растопыренные пальцы вилы, на которых Путина и вынесут вон, причем все еще при исполнении, разумеется.
Но в этом варианте уже не будет иметь значение ни фамилия премьера, ни распределение полномочий, ни конституционное устройство страны.
Короче, сегодняшнее происшествие носит совершенно технический характер, и не стоит на него отвлекаться. Живем как жили, кочумаем помаленьку.
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Не уйдет он
Раздел: Политика | Просмотры: 20265 | Комментарии: 20