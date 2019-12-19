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Почему Госсовет — это ЦК КПСС 2.0

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Тенденции сезона зима-2020 в государственном строительстве заставляют вспомнить не столь далекие времена Советского Союза. В России политическая мода, похоже, тоже циклична.

Почему Госсовет — это ЦК КПСС 2.0


Дорогие товарищи! Разрешите новую главу существования Российской Советской Социалистической Республики считать открытой! А дурацкий проект демократизации — наоборот, закрытым как не оправдавший возложенного на него высокого доверия. «Красота девушки — не в бровях, а в трудоднях» — да здравствуют Шепилов, партия, ура-а-а! Кстати, иде-я-нахожусь, ничего не напоминает?

Владимир Путин таки забабацал себе свой Совок, только с Генсоветом вместо ЦК и постом его председателя вместо генсека.

Путин займет две должности: председателя правительства и главы Госсовета. Это дает ему сразу множество возможностей для контроля над страной:

1. Несменяемость. Председателем правительства и главой Госсовета можно быть пожизненно — главное, чтобы парламент тебя не переизбрал.

Причем мы ведь пока не знаем, какие именно условия переизбрания будут включены в Конституцию. Например, можно написать, что премьер-министр избирается только при единогласном голосовании Думы. То есть достаточно будет контролировать одного депутата, чтобы тебя не переизбрали никогда.

Конечно, до такого издевательства вряд ли опустятся. Но норма точно будет не «большинством голосов», а повыше. Прикинут-посчитают, чтобы не обмишуриться. Ну, процентов 70–75 — рассчитывая на то, что уж 30–40% единороссов всегда провести в Думу сумеют.

2. Полнота власти. Госсовет — это прямой аналог ЦК КПСС. Его главное положительное качество для президента будет в том, что он как бы не входит в систему органов государственной власти. Консультативный орган при президенте — это что такое? Есть, но при этом как бы и нет. Так же как КПСС и ее ЦК. Они были над и вовне.

Главой Госсовета Путин, скорее всего, станет по должности, как премьер-министр. То есть пока его Дума из премьеров не изгонит, руководить Госсоветом он не перестанет.

Что такое Госсовет сейчас? Плюнуть да растереть. Но дайте срок. Если он станет одним из ключевых органов руководства страной, то и содержание изменится.

Какие полномочия будут у этого органа? Скорее всего, кадровые. Кадры решают всё, и это Путин понимает прекрасно. Как и советский кумир из недалекого прошлого, спец в языкознании.

Например, назначение ключевых руководителей будет по представлению Госсовета. Или еще как-нибудь. А членов самого Госсовета будет назначать/утверждать лично Путин, опять же по должности будучи премьером. Так что круг замкнется на одном человеке, что и требовалось доказать.

И конечно, внутри Госсовета выделят какой-нибудь Малый Госсовет, аналог Политбюро. Ну, как будто бы чтобы всей толпой каждый раз не собираться. А на самом деле, чтобы политбюрить. И глава Малого Госсовета будет жестко держать в кулачке поводки, ведущие к каждому члену его личного политбюра.

Президенту же оставят фактически лишь представительские функции. Венки возлагать, торжественно подписывать назначения, представленные Госсоветом, и жать руку иностранным гостям перед тем, как они уйдут совещаться наедине с настоящим генсеком.

3. Контроль. Пожалуй, еще больше возрастет роль Совета Федерации как личного передового отряда нового генсека. Система будет устроена так, что назначать членов Совфеда будет лично Путин. Конечно, не всех, но большинство: часть как премьер, часть как председатель Госсовета.

Причем, в отличие от всяких там депутатов, менять сенаторов можно будет мгновенно. Не понравилось, как голосовал, — на следующий день заменим новым. То есть СФ будет полностью подконтролен Путину. Руками Совфеда будут делаться многие дела, в том числе кадровые назначения, Совфед будет еще одной системой контроля за президентом, чтобы вдруг не стал слишком сильным.

До кучи сразу отметаем примат международных договоров. Если что-то из решений ЕСПЧ не понравится — идите лесом, товарищи. Про Гаагу можете даже не вспоминать, мы не знаем такого слова.

Ну и, наконец, устраняется муниципальная вольница. Судя по всему, местное самоуправление будет введено в систему государственной власти. То есть в обычную вертикаль — муниципалитеты станут райкомами. Полномочия муниципальных администраций расширятся, полномочия муниципальных депутатов будут сведены к минимуму.

Какой прогноз стране можно дать по итогам этого всего? Мы будем жить все хуже, все несвободнее и все беднее еще много-много лет подряд. Может быть, десятилетия.

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Виталий Шкляров, Эхо Москвы
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  • 1 | 17.01.2020, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Госсовет — это ЦК КПСС 2.0
================================
Здесь не ЦК 2.0. А ГУЛАГОМ 2.2 повеяло:

ГУЛАГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Президент Владимир Путин подписал проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому в России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках. Документ опубликован на портале правовых инициатив.
Будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключенные, которым режим был смягчен.
Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключенные, приговоренные к принудительным работам. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.



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  • 2 | 17.01.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автору не пришло в голову, что стоит убрать из конституции несколько слов и Президента можно будет избирать неограниченное количество раз. Я, например, хочу восемь раз избирать Навального.



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  • 3 | 17.01.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чужое. "Пока можно понять лишь одно - речь идет о настоящем сломе существующей системы управления. Введение в перечень конституционных органов власти, которые образуют классическую триаду, еще одного - надзорного - превращает три имеющиеся ветви власти в департаменты при Госсовете. Логично, что руководитель Госсовета становится ключевой фигурой, при этом он не будет избираться, его назначение будет результатом аппаратных договоренностей. Хотя, конечно, на ближайшее время ни о каких договоренностях речи быть не может - по всей видимости, это место любовно готовится под совершенно конкретного человека. Механизм смены руководителя Госсовета "извне" его структуры отсутствует, хотя даже у сегодняшнего президента формально он есть через процедуру выборов или импичмента"



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  • 4 | 17.01.2020, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67002 | Рейтинг: +12075,7
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это произойдет 20 января.
На новую должность Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева.
___________________________________________
Прикольно! То есть 3 дня назад пуйло назначил айфончика на несуществующую должность!!! Хочется воскликнуть мемом "А чо так можно было?!"

Очень права Екатерина Шульман в своем видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DxdJ_-T9ZVw&feature=emb_logo

(рекомендую - 18 минут)
когда говорит, что вся эта байда - делается на коленке! То есть вот прямо на наших глазах - то есть НИКАКОГО готового плана, стратегии до 15 января у пуйла и его сосок - не было!
Мишустин тоже охерел от своего назначение, о котором узнал ПОСЛЕ отставки айфончика и кабмина.
Пишут, что айфончик был против(по некоторым данным) изменений в конституции(я эту продажную книжонку с большой буквы в дальнейшем писать отказываюсь!)
"Расстрельный список 75" - тоже выглядит крайне случайным



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  • Эксперт
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  • 5 | 17.01.2020, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67002 | Рейтинг: +12075,7
Поражение Владимира Путина
АВТОР
Леонид Гозман
политик
Поражение? Да! Конечно, он сохраняет власть пожизненно. Он выводит себя и свою системы из-под каких-либо связанных с выборами рисков — теперь, наверное, их даже не надо будет фальсифицировать, поскольку реальная власть будет находиться в руках не избираемого никем органа с туманным механизмом принятия решений.

Выбирая между различными вариантами сохранения себя у власти, он счел самым безопасным иранский. Там ведь есть более или менее конкурентные выборы, есть президент, парламент и прочее, но над ними — духовный лидер нации, назначаемый на этот пост непосредственно Аллахом. Так же, по задумке Путина, будет и у нас. Только ядерное оружие у нас уже есть и вполне не слабое. В общем, Москва — второй Тегеран и третьему не бывать!

Но он все равно проиграл. Иранская система предлагала людям идею — будем жить по заветам Веры и тогда преодолеем всю несправедливость и все мерзости шахского режима. Многие тогда поверили, к сожалению. Кстати, судя по протестам в Иране, многие разочаровались, и режим зашатался. Путин же не предлагает вообще ничего, кроме собственной власти forever — ни монархии, ни теократии, ни открытой военной диктатуры.

Если бы он прямо сказал, что выборы, мол, у нас себя не оправдывают — посмотрите на этих депутатов — всю власть беру себе просто потому, что я — от Бога, кто-то бы поддержал. А так — что-то происходит наверху, а мы остаемся навсегда с тем же Путиным и с теми же проблемами. Вряд ли это вызовет у кого-нибудь взрыв энтузиазма.

Но куда важнее, что он потерпел поражение в главном. Он не смог удержать власть с сохранением даже абсолютно имитационной демократии. Он не справился с задачей сохранения своих позиций и с управлением страной даже в рамках тех институтов, которые сам же и выхолащивал, даже в контексте тех очень ограниченных прав и свобод, рамки которых он сам и устанавливал. Он, конечно, мечтал обладать вечной абсолютной властью, но сохраняя видимость цивилизованной страны. А сейчас он свалился в средневековье уже не только де-факто, но и де-юре.

Он хотел, чтобы его любили, а над ним смеются. Он хотел править волею всей земли, но все больше вынужден опираться на насилие — тоже путь, но, как известно, штыки хороши всем, кроме одного — на них нельзя сидеть. Он хотел быть членом Клуба, на равных и по-дружески говорить с президентами и королями, а они шарахаются от него, как от зачумленного. Они, конечно, общаются с ним — куда денешься, но после рукопожатий тщательно моют руки и пересчитывают пальцы. И своими решениями, отбрасывающими страну далеко в прошлое, он публично признал свое поражение.

Это все невесело. В моральном плане, в плане самооценки ему больше нечего терять. Значит, репрессии. Он не рассчитывает больше вернуться в Клуб — значит, новые авантюры и новые войны. Он явно обижен на неблагодарный народ — народ за это заплатит.
Но это не навсегда. Это агония.



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  • 6 | 17.01.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гозманы бесятся, их опять красиво поимели. но их почему-то не жалко.



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4

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  • Участник
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  • 7 | 17.01.2020, 16:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1440 | Рейтинг: +355,4
Шестерка номер шесть, поимели тебя а ты и не заметил. Оно и понятно, с твоим раздолбанным а нусом да в течении 20 лет. Кайфешь поди уж от этого.



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  • 8 | 17.01.2020, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Резус, у тебя жена дети есть, или только братья, Калатун, Евлампий, загадочный?



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  • 9 | 17.01.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Резус, у тебя жена дети есть, или только братья, Калатун, Евлампий, загадочный?
-------
Дура она, жалко ее, прости ея хоссподи.



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3

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  • Гость
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  • 10 | 17.01.2020, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Избирательный бюллетень забирать дружно с собой домой и вместе с ним в прокуратуру! Пусть прокуратура их считает и подводит итоги голосования !
В "0бщении" с xyнтой по другому не льзя !!!



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