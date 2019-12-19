Почему Госсовет — это ЦК КПСС 2.0

Тенденции сезона зима-2020 в государственном строительстве заставляют вспомнить не столь далекие времена Советского Союза. В России политическая мода, похоже, тоже циклична.Дорогие товарищи! Разрешите новую главу существования Российской Советской Социалистической Республики считать открытой! А дурацкий проект демократизации — наоборот, закрытым как не оправдавший возложенного на него высокого доверия. «Красота девушки — не в бровях, а в трудоднях» — да здравствуют Шепилов, партия, ура-а-а! Кстати, иде-я-нахожусь, ничего не напоминает?Владимир Путин таки забабацал себе свой Совок, только с Генсоветом вместо ЦК и постом его председателя вместо генсека.Путин займет две должности: председателя правительства и главы Госсовета. Это дает ему сразу множество возможностей для контроля над страной:1. Несменяемость. Председателем правительства и главой Госсовета можно быть пожизненно — главное, чтобы парламент тебя не переизбрал.Причем мы ведь пока не знаем, какие именно условия переизбрания будут включены в Конституцию. Например, можно написать, что премьер-министр избирается только при единогласном голосовании Думы. То есть достаточно будет контролировать одного депутата, чтобы тебя не переизбрали никогда.Конечно, до такого издевательства вряд ли опустятся. Но норма точно будет не «большинством голосов», а повыше. Прикинут-посчитают, чтобы не обмишуриться. Ну, процентов 70–75 — рассчитывая на то, что уж 30–40% единороссов всегда провести в Думу сумеют.2. Полнота власти. Госсовет — это прямой аналог ЦК КПСС. Его главное положительное качество для президента будет в том, что он как бы не входит в систему органов государственной власти. Консультативный орган при президенте — это что такое? Есть, но при этом как бы и нет. Так же как КПСС и ее ЦК. Они были над и вовне.Главой Госсовета Путин, скорее всего, станет по должности, как премьер-министр. То есть пока его Дума из премьеров не изгонит, руководить Госсоветом он не перестанет.Что такое Госсовет сейчас? Плюнуть да растереть. Но дайте срок. Если он станет одним из ключевых органов руководства страной, то и содержание изменится.Какие полномочия будут у этого органа? Скорее всего, кадровые. Кадры решают всё, и это Путин понимает прекрасно. Как и советский кумир из недалекого прошлого, спец в языкознании.Например, назначение ключевых руководителей будет по представлению Госсовета. Или еще как-нибудь. А членов самого Госсовета будет назначать/утверждать лично Путин, опять же по должности будучи премьером. Так что круг замкнется на одном человеке, что и требовалось доказать.И конечно, внутри Госсовета выделят какой-нибудь Малый Госсовет, аналог Политбюро. Ну, как будто бы чтобы всей толпой каждый раз не собираться. А на самом деле, чтобы политбюрить. И глава Малого Госсовета будет жестко держать в кулачке поводки, ведущие к каждому члену его личного политбюра.Президенту же оставят фактически лишь представительские функции. Венки возлагать, торжественно подписывать назначения, представленные Госсоветом, и жать руку иностранным гостям перед тем, как они уйдут совещаться наедине с настоящим генсеком.3. Контроль. Пожалуй, еще больше возрастет роль Совета Федерации как личного передового отряда нового генсека. Система будет устроена так, что назначать членов Совфеда будет лично Путин. Конечно, не всех, но большинство: часть как премьер, часть как председатель Госсовета.Причем, в отличие от всяких там депутатов, менять сенаторов можно будет мгновенно. Не понравилось, как голосовал, — на следующий день заменим новым. То есть СФ будет полностью подконтролен Путину. Руками Совфеда будут делаться многие дела, в том числе кадровые назначения, Совфед будет еще одной системой контроля за президентом, чтобы вдруг не стал слишком сильным.До кучи сразу отметаем примат международных договоров. Если что-то из решений ЕСПЧ не понравится — идите лесом, товарищи. Про Гаагу можете даже не вспоминать, мы не знаем такого слова.Ну и, наконец, устраняется муниципальная вольница. Судя по всему, местное самоуправление будет введено в систему государственной власти. То есть в обычную вертикаль — муниципалитеты станут райкомами. Полномочия муниципальных администраций расширятся, полномочия муниципальных депутатов будут сведены к минимуму.Какой прогноз стране можно дать по итогам этого всего? Мы будем жить все хуже, все несвободнее и все беднее еще много-много лет подряд. Может быть, десятилетия.Взвейтесь кострами, синие ночи!