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Впрочем, ничего нового: Заткнем всем рты, замочим в сортире

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Владимир Путин: «Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы, от нацизма» «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией»...

Впрочем, ничего нового: Заткнем всем рты, замочим в сортире


Президент пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге, передает РИА «Новости».

В пример Путин привел Израиль, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте — геноциде евреев. Он рассказал, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

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Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.01.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели автор хочет внедрить в России польские порядки и выгнать всех евреев из страны, как некогда поступила Польша?



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  • Гость
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  • 2 | 20.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пример Путин привел Израиль, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте — геноциде евреев.
=================================
А у нас, о геноциде населения страны, и в сталинские, и в путинские годы почему то принято молчать:
- Путин «взошёл на трон» в августе 1999 года, когда население составляло 146 миллионов человек
- из которых 3 миллиона – этнические русские из бывшего СССР, не имеющие официального гражданства.
- сейчас в РФ живёт около 141 миллиона 800 тысяч человек
- в это число входит 15 миллионов (по оценкам The Economist) лиц, не являющихся гражданами РФ.
- Если бы не завоз рабочей силы, то население РФ на данный момент составляло бы около 128 миллионов человек.
Убыль населения за 20 лет составляет : 143 милл (Без и
эмигрантов). - 126,8 милл (Без эмигрантов) = 16, 2 милл. человек!!!
Это не геноцид?!!!
Это не холокост?!!



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  • 3 | 20.01.2020, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299
Это не геноцид! Простое объяснение=пока госслужащий Игорь Сечин получает 5 миллионов в день (!) , простые граждане не могут купить лекарства для умирающих детей.



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  • 4 | 20.01.2020, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
«Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете
_____________________________________________
Заткнуть рот академику Д.С. Лихачеву - не получится. пуйло!

«Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии).
***
Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.
***
Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора.
Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!
***
А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел.

Ну и т.д. - выдержки из воспоминаний Лихачева тут:
https://agoniya.eu/archives/1533



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  • 5 | 20.01.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
мы дошли до Варшавы в июле 44-го года и так вымотались, что до января 45-го пока шло Варшавское восстание, не было разгромлено, подавлено, мы не могли взять Варшаву. И то, и другое – лицемерие и неправда. Опять есть исторические документы. Опять есть цифры. Те ужасные бои под Варшавой, когда советская Вторая танковая армия остановилась и перешла в оборону и полгода стояла в обороне. Знаешь, сколько потерь было в этой битве? 1053 погибших, попавших в плен и пропавших без вести. Это притом, что каждый день на советско-германском фронте в эти дни погибали десятки тысяч людей. А это, то есть никаких там ожесточенных боев не было. Это раз. Перед Варшавой мы встали исключительно по политическим соображениям. Причем опять меняли концепцию. 1 августа прилетает в Москву председатель или 29 июля – председатель правительства в изгнании польского Миколайчик, у него встреча со Сталиным. И Сталин его упрекает: что же так, мы наступаем, а ваши не чешутся, чтобы ударить гитлеровцев в спину. Вот если они ударят в спину…

С. Бунтман― Это документ.

А. Венедиктов― Да, конечно. Это запись разговоров Сталина. Вот упрек Миколайчику. Факт. Затем начинается, не потому началось Варшавское восстание, потому что началось и потому, но и не потому, потому что хотели сами освободить Варшаву, а не Красная армия. Красной армии не доверяли. После 39-го года. Армия Крайова восстала. А дальше происходят события следующие. 6 августа посол США и посол Великобритании в Москве встречаются с Молотовым. И просят разрешить ему, чтобы те… Ладно, просят помочь Варшавскому восстанию, Молотов говорит, что нет, это авантюристы. Ну хорошо, авантюристы. Просят разрешить английским самолетам, которые летят и сбрасывают над Варшавой продовольствие и оружие, восставшим. Союзники. Садиться в Полтаве. Молотов говорит: нет. 9 августа тот же самый Гарриман, американский посол и Керр, английский посол встречаются со Сталиным. И повторяют просьбу: разрешите нам, раз вы сами не помогаете, что английские самолеты вынуждены, летчики выбрасываться над территорией польской или Советского Союза, если уже успели долететь. Просят официального разрешения в аэропортах на аэродромах Полтавы садиться, вот сбросили груз и дальше лететь не обратно. Нет возможности. А лететь дальше. Сталин говорит: нет, эти авантюристы. Почему нет? А вот они авантюристы, которые подняли восстание. И то 23-го сентября, когда восстание практически уже задохнулось, Сталин это разрешает. Ну чего, кто мне здесь скажет, что это не политика. И это политика. Вообще польский вопрос во Второй мировой войне, вы знаете, то, что мы с вами читали в школах и то, что нам читает Путин, Мединский и все остальные – это все часть правды. Часть правды. Очень небольшая. На самом деле все было гораздо сложнее, ужаснее. Кровавее и грязнее. И поэтому когда сейчас архивы приоткрываются и все это выползает наружу, — мы вообще о той Великой Отечественной говорим. Или это где-то в другом месте у нас было. Мы этого ничего не знали. Я не про пакт. Я про Варшавское восстание. То есть мы знали, что Красная армия, развивая операцию «Багратион», бодро шла по всем направлениям кроме Варшавы. Мы знаем про Армию Крайова. Кстати, в январе 45-го советская армия вошла и освободила от германских войск Варшаву. И освободила Варшаву. А буквально через два месяца пригласила руководство Армии Крайова, обещая гарантии неприкосновенности. Все руководство было арестовано, отправлено в Москву. К этому времени Армия Крайова формально была распущена, кстати. По просьбе Черчилля. И они были арестованы, пошли под суд. Так называемый «Процесс 16-ти», посмотрите хоть в Википедии, хоть где-то. Многие руководители умерли в тюрьме. Всех приговорили кроме одного. То есть там на самом деле это отдельная история – Польша, Советский Союз и Британия во Второй мировой войне. И Черчилль с легкой душой сдал поляков. Потому что он писал послу, что нам важнее сейчас Красная армия, польским вопросом мы займемся как-нибудь потом. Это просто надо знать. Можно относиться к этому как угодно, надо понимать, что история вокруг Варшавского восстания – это история не только военной операции, операции «Багратион», не только восстание Армии Крайова с точки зрения освобождения. Но это большая геополитическая игра, которая с этого и началась. И, конечно, сейчас там то, что наша РФ в это играет, но и польское правительство в это тоже играет. И англичане, которым неудобно за то, что Черчилль великий, который сдал. Он, правда, сдал польское восстание. Хотя летчики прилетали, помогали, выбрасывались, погибали. Английские. Никто же не говорит о тех, кто вел сражение. Никто не говорит о бойцах. Об английских летчиках, о советских солдатах. О польских восставших. Об Армии Крайова. О просто восставших гетто. Это всё герои. Вот это всё герои. Они воевали, не оглядываясь на политические, не думая о тех политических интригах, которые плели победители. Уже на будущее. Они герои. Но мы должны говорить о второй части. О политиках. О Сталине в Кремле с его интересами, о польском правительстве в Лондоне с его интересами. О Черчилле и британском правительстве. В этом надо разбираться. Никто не должен ставить под сомнение героизм восставших, никто не должен ставить под сомнение героизм советских солдат. И английских летчиков в Варшавском восстании. И мы знаем, есть же документы, которые командующие армиями, наступающими на Польшу, Варшаву писали, что перебросьте нам одну дивизию. И мы возьмем Варшаву сходу. Это тоже было. Нет такой дивизии, ну вот нет ее. И даже не отвечали. Даже ставка не отвечала. Тоже было. Поэтому давайте делить геополитические планы и трагедию польского восстания, Варшавского восстания. Варшавского гетто.



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  • 6 | 20.01.2020, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
А вот - расчехление МИДа РФ - с его официального аккаунта в твиттере:


PLinRussia
@PLinRussia
(Аккаунт польского МИДа)
17 янв.
"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 г. сталинский режим принес террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию.

Красная Армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы!
#освобождениеБЕЗсвободы

МИД России



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  • 7 | 20.01.2020, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Блин! Не все вошло из-за смайликов УЖик их не пропускает((((

Заново:

МИД России
@MID_RF
В ответ
@PLinRussia
Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим.

PLinRussia
@PLinRussia
17 янв.
В ответ
@MID_RF
Дождались официального подтверждения что вступление Красной Армии в 45 не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 г. Спасибо.
____________________________________________
То есть поляки должны быть нам благодарны за смену оккупации с немецкой на совеццкую?! Потому-то они нас так и не любят, хотя российско-польские конфликты, конечно, уходят в глубину веков...

Ну и вишенка на торт: Машка Захарова опять вляпалась в черномырдинском стиле: хотела, как лучше, но как всегда - обосралась.



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  • 8 | 20.01.2020, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Поганый рот
АВТОР
Марк Солонин
историк
«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино— и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю… Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было… Еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть: этот поганый рот, который открывают некоторые деятели «за бугром», чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией».

Так говорил Владимир Владимирович Путин 18 января с. г. на встрече с ветеранами и представителями патриотической общественности. Кстати, гляжу я на этих ветеранов, и аж дух захватывает: румяные, подтянутые, бодрые — и это в возрасте хорошо за 90! Богатыри, они бы еще в ФСО могли Родине послужить… Однако, к делу. Предложение поддерживаю и одобряю. Фальсификацию истории 2МВ пора уже «заткнуть» правдивой документальной информацией. Давно пора! И все возможности для этого у В.В. Путина есть.

Во-первых, в его прямом подчинении находится то, что раньше назвалось «Архив Президента РФ» (АП РФ). Аббревиатура эта и по сей день повсеместно используется, причем во вполне серьезных научно-исторических изданиях, но Архива как такового давно уже нет. Еще в далеком 1998 году он был ликвидирован и преобразован в «Управление информационного и документационного обеспечения президента». Слова имеют значение. То есть и АП РФ был закрыт намертво, он даже формально не входил в систему Государственной архивной службы РФ, но всё же — слово «архив» в названии провоцировало на попытки задать вопрос, послать запрос и пр. Ну, а в «Управление обеспечения президента» мне и соваться как-то не с руки — я не президент, они мне ничего не должны…

В фонды АП РФ в начале 90-х сгребли горы важнейшей информации: 15 млн. дел, документы Политбюро, ГКО, личные архивы Сталина, Молотова, Хрущева, Брежнева. Сгребли и для начала строго засекретили, даже описи дел (аналог библиотечного каталога) абсолютно недоступны. Правду сказать, в 1993 году было принято решение о передаче документов «исторической части АП РФ» в федеральные (т.е. хотя бы теоретически доступные исследователям) архивы. Работа закипела. По состоянию на 2012 год передали ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА дел. Что сейчас — не знаю, может быть и до полпроцента дошли.

И не спешите радоваться — передача дел в государственный архив еще не означает рассекречивание содержавшейся (прошедшее время) в них информации. Например, в РГАСПИ передали т.н. «Особые папки» Политбюро ЦК ВКП (б). Звучит оглушительно. Дрожащими от волнения руками открываем «особые папки» за август 1939 года — и не видим! Не видим фамилию Риббентропа ни в одном падеже: то ли его вовсе в Москве не было, то ли такая мелочь, как соглашение о разделе на пару с Гитлером Восточной Европы внимание Политбюро ЦК не привлекло.

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  • 9 | 20.01.2020, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Есть протокол от 19 августа. Это тот самый день, когда — если верить лживому сообщению лживого буржуазного агентства ГАВАС — Сталин собрал своих подельников дабы в предельно отчетливых выражениях объяснить им смысл крутого поворота во внешней политике СССР. Так нельзя же верить буржуям! Судя по рассекреченным бумагам, 19 августа, за четыре дня до прибытия Риббентропа и за 12 дней до начала мировой войны, Политбюро собралось для того, чтобы решить два важнейших вопроса: о присвоении имени Надежды Константиновны Крупской какому-то ПТУ и о предоставлении отсрочки от призыва рабочим, рывшим канал в Средней Азии, не самый, кстати, крупный канал. В «папках» за июнь 1940 года информации про оккупацию трех стран Балтии… есть! Есть решение Политбюро о повышении норм выдачи табака, спичек и папиросной бумаги для красноармейцев частей, выполняющих «особое задание». Другие вопросы Политбюро не беспокоили.

Далее, как Верховный главнокомандующий В.В. Путин может дать приказ начальнику Центрального архива МО. А уж там-то есть чем заткнуть рот фальсификаторам! Стеллажи засекреченных дел до потолка. Описи дел также секретны, но, кажется, мне приснилось, что в перечне засекреченных есть и донесения советских военных советников в Китае 20-х (да-да, 20-х) годов. В деле «Исходящие телеграммы наркома обороны» за первую половину 1941 года почти все листы имеют по два порядковых номера, а некоторые и по три — то есть документы вырывали, вырывали, вырывали, и всякий раз приходилось менять нумерацию. Само дело прошито и скреплено сургучной печатью в 1949 году — а где раньше эти документы хранились? И что от них осталось? Ну, что осталось-то, я знаю. Судя по оставленному, в последнюю до 22 июня неделю наркомат обороны решал один вопрос: сокращение расхода цемента и арматуры на строительстве ДОТов «линии Молотова». И еще проволока. В ночь на 22 июня из Москвы в Ленинград уходит шифровка («сов.секретно», как положено) с приказом доложить о хранении и использовании ржавой колючей проволоки, смотанной годом раньше с «линии Маннергейма».

Нынешний год — год 75-й годовщины Победы. Нормальные (не занятые безнадежным боданием с дубом) люди не понимают — в чем смысл цифры 75. Объясняю. Это последняя поганая «отмазка», и та закончилась. По закону у нас срок секретности документов 30 лет. Да, конечно, этот срок может быть продлен — но по каждому делу конкретно, и с конкретным же указанием причин такого экстраординарного засекречивания.

Поскольку нет никакой возможности придумать хоть какую-то разумную причину, по которой рассекречивание документов 39-45 годов может подорвать обороноспособность современной России (нет уже ни той армии, ни того государства, ни той территории, ни тех людей, давно померли агенты и резиденты, вооружение годится лишь для музея), то уцепились за «тайну личной жизни».

Ура! По закону тайна личной жизни охраняется 75 лет. И хотя Верховный суд разъяснил, что обстоятельства исполнения обязанностей государственной (в частности воинской) службы не входят в понятие «личная жизнь», архивы цеплялись за эту «жизнь» мертвой хваткой. Теперь все сроки вышли (по самому интересному периоду, т.е. 38-41 гг. они, как понимаете, вышли уже давно), так что пора придумать что-то новенькое.

А пока не придумалось — вспомнить народную поговорку про корову, которой лучше молчать, а не мычать.



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  • 10 | 20.01.2020, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Из комментов на Эхе:

Оно не столько "великое", как кровавое и смрадное.
"Для танго всегда нужны двое"(с)
Засекречивая всё и вся Путин забывает, что в тот судьбоносный для мира момент переговоры вели "два партнера", и если один молчит в тряпочку и как самый страшный секрет хранит суть внешней политики СССР того периода, то второй "партнер по танго", каналья такая, держать свой "поганый рот" на замке не собирается и практически все документы того периода опубликованы.
И так - 27 сентября 1939 года Рибентропп вторично посетил Москву и по итогам переговоров было принято совместное заявление:
В 12.40 Риббентроп вылетел в Берлин, заявив перед отъездом для печати:

«Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз я надеюсь пробыть здесь больше. Тем не менее мы хорошо использовали эти два дня. Было выяснено следующее:

1. Германо-советская дружба теперь установлена окончательно.

2. Обе стороны никогда не допустят вмешательства третьих держав в восточноевропейские вопросы.

3. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен и чтобы Англия и Франция прекратили абсолютно бессмысленную и бесперспективную войну против Германии.

4. Если, однако, в этих странах возьмут верх поджигатели войны, то Германия и СССР будут знать, как ответить на это».
***
То есть честно признал, что есть чего скрывать. Путин защищает преступный советский режим, пытаясь воспроизвести многие его мерзости...
***
Доставая по одной бумажке из архива невозможно составить полноценную картину происходящего. наверняка там есть документы с фактами и как одни поляки содействовали фашистам выдавая им евреев, а другие поляки прятали их от верной смерти. Поэтому не открывая полностью архивы, а доставая из них только те документ, которые в данный момент нужны, можно только для фальсификации истории для собственных нужд.
***
Продлил Путин секретность о 2МВ до 2040, а архивы НКВД до 2050. Вот и весь центр. Будут выдавать лишь те документы, которые....Ну сами, коллеги, понимаете какие.



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  • 11 | 20.01.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.01.2020, 12:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67032 | Рейтинг: +12073,6
Блин! Не все вошло из-за смайликов УЖик их не пропускает((((

Заново:

МИД России
@MID_RF
В ответ
@PLinRussia
Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим.

PLinRussia
@PLinRussia
17 янв.
В ответ
@MID_RF
Дождались официального подтверждения что вступление Красной Армии в 45 не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 г. Спасибо.
____________________________________________
То есть поляки должны быть нам благодарны за смену оккупации с немецкой на совеццкую?! Потому-то они нас так и не любят, хотя российско-польские конфликты, конечно, уходят в глубину веков...

Ну и вишенка на торт: Машка Захарова опять вляпалась в черномырдинском стиле: хотела, как лучше, но как всегда - обосралась.
___________________
Слушай ты, вишенка с торта!
Это ты обосралась и опять спрятала комментарий, где тебя твоей мордой в твоё же дерьмо ткнули.



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  • 12 | 20.01.2020, 14:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Назван день, когда россиян пуйло отымеет космически - 12 апреля, день космонавтики.

Нет такого понятия - голосование по статьям конституции! Есть - референдум, но в законе о нем сказано, что проводить референдум по определенным вопросам - НЕЛЬЗЯ и это:

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации"
Статья 6. Вопросы референдума и порядок их вынесения на референдум

п.5. На референдум не могут выноситься вопросы:
1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации;
2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также о проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о перенесении сроков проведения таких выборов;
3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;
4) о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;
5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также о создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
____________________________
А мы еще и списка изменений не видели...



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  • 13 | 20.01.2020, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0чковому,
Сталин с ГИтлером совместный воинский парад проводил.



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  • 14 | 20.01.2020, 15:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Еще момент -

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция)

Статья 70. Порядок определения результатов выборов, референдума

2. Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией не состоявшимися в случае, если:

б) в соответствии с пунктом 35 статьи 38 настоящего Федерального закона голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
_________________________________________
Сколько москвичей приняли участие в выборах 2019? Берем Москву, поскольку там установлен тотальный контроль за УИКами в последни е годы и приписок уже несколько лет, как нет(а помните - от них пошли карусели в 2011-2012 годах - сейчас этого нет)
Итоговая явка избирателей на выборах депутатов МГД по предварительным данным составила 21,77 %(Из Википедии)
А в 2018?
На выборах мэра - 30,9%
На выборах пуйла - 59,94 - но там были хоть какие-то состязания - старперы голосовали за Грудинина и таковых было не мало.

А сколько выйдет на этот невнятный референдум?
Ведь в Конституцию запихать мат-капитал и горячее питание младшеклассникам - невозможно!
Ну вот только лишь ежегодную индексацию пенсий на уровне (знаем как посчитанной) официальной инфляции... так этот вопрос теперь мало кого волнует - молодежь уверена на все 146%, что либо не доживет, либо опять нае-бут, найдя миллион аргументов - почему вам куй, а не пенсия!



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  • 15 | 20.01.2020, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Это ты обосралась и опять спрятала комментарий, где тебя твоей мордой в твоё же дерьмо ткнули.
______________________
Где, пидорок, Я спрятала твой коммент? ГДЕ - коммент, который скрыт модератором?! НЕТУНИКУЯ, пи-здобол очковый, с порванным анусом!



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  • 16 | 20.01.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 20.01.2020, 15:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67035 | Рейтинг: +12073,1
Это ты обосралась и опять спрятала комментарий, где тебя твоей мордой в твоё же дерьмо ткнули.
______________________
Где, пидорок, Я спрятала твой коммент? ГДЕ - коммент, который скрыт модератором?! НЕТУНИКУЯ, пи-здобол очковый, с порванным анусом!
_____________________
Он не скрыт - он просто не выставлен!
Шулера вы дешёвые! Одно слово - ЛИБЕРАСТЫ!



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  • 17 | 20.01.2020, 15:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19239 | Рейтинг: -3280,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что интересно, больше всех ненавидят Победу те, кто в годы войны жировал.



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  • 18 | 20.01.2020, 15:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Выкладывание комментов занимается Админ, а не модер.
Так что ты, и есть падла лживая!



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  • 19 | 20.01.2020, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Прокурором пуйло назначил вместо Чайки - бастрыкинского... теперь следком с прокурорскими в десна долбиться будет или как? Прежде они враждовали кланово...
Полюбасу - нам от этого не легче - это точно.



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  • 20 | 20.01.2020, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы дошли до Варшавы в июле 44-го года и так вымотались, что до января 45-го пока шло Варшавское восстание, не было разгромлено, подавлено, мы не могли взять Варшаву. И то, и другое – лицемерие и неправда.
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Какой ужас - мы не помогли полякам. Неважно, что им так же не помогли - американцы, англичане, французы, да вообще никто, но у Кухарки всегда виноваты только Россия и русский народ.
До чего же эта сволочь ненавидит свою Родину?



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