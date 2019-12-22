Президент пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге, передает РИА «Новости».
В пример Путин привел Израиль, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте — геноциде евреев. Он рассказал, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.
Видео:
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Впрочем, ничего нового: Заткнем всем рты, замочим в сортире
Раздел: Новости | Просмотры: 26172 | Комментарии: 30