Впрочем, ничего нового: Заткнем всем рты, замочим в сортире

Владимир Путин: «Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы, от нацизма» «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией»...Президент пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге, передает РИА «Новости».В пример Путин привел Израиль, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте — геноциде евреев. Он рассказал, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.Видео: