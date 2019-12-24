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Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин вспоминает историю создания ТОЦ Башкортостана. 31 год назад — 14 января 1989 года — возникло старейшее татарское общественное объединение, старейшая из всех ныне существующих на территории Башкортостана национальных организаций: Татарский общественный центр. До этого на территории БАССР не было ни одной национальной организации. 14 января 89-го состоялась учредительная конференция. Тогда организация называлась Татарский общественный центр (ТОЦ) БАССР. А случилось это благодаря решению пленума ЦК КПСС летом 1988 года, давшему саму возможность появления "национально-общественных организаций".

Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось


ТОЦ БАССР был первой национальной организацией общественно-политического толка на территории Башкортостана. Первым же татарским национальным объединением считается Уфимский общественный Клуб татарской культуры, искусства, языка и литературы им. Галимджана Ибрагимова: он возник 8 марта 1988 года (месяцем ранее, в феврале того же 88-го возник аналогичный марийский клуб).

В числе инициаторов создания ТОЦ Башкортостана были татарские писатели и поэты Юсуф Гарай, Айдар Халим и Фарит Габдрахимов, ученые Марат Рамазанов, Карим Яушев, достаточно большое количество инженерно-технических работников, рабочих, врачей и учителей — словом, представители всех социальных слоев. В работе учредительного съезда участвовали 419 делегатов из районов и городов БАССР, а также около 30 представителей башкирской интеллигенции. Стоит отметить, что к этому времени, по причине отсутствия объективных предпосылок для их возникновения, на территории Башкортостана ещё не было создано ни одной башкирской или русской организации. И об этом позже.

Любопытно отметить, что на съезде присутствовал первый секретарь уфимского горкома Ринат Халиков и секретарь по идеологии горкома Фарит Гайсин, но не было представителя областного комитета партии. Более того, руководство обкома и лично первый секретарь Равмер Хабибуллин весьма отрицательно отнеслись как к самому появлению татарской организации, так и участию в учредительной конференции руководителей уфимского горкома.

Решение национальных проблем, поставленных татарской общественностью, намеренно тормозилось. Поэтому впоследствии ТОЦ стал одним из главных инициаторов кампании об объявлении вотума недоверия первому секретарю Башкирского обкома КПСС Равмеру Хасановичу Хабибуллину. Причем разработчиками данного политического проекта выступили родственники и односельчане самого Равмера Хабибуллина (он был уроженцем Чекмагушевского района). Отметим, что инициатива эта успешно была реализована, и Равмер Хабибуллин в 1990 году был отправлен в отставку.

Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось


Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось


Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось


На съезде было принято решение об организации отделений ТОЦ не только в Уфе, но и в "райцентрах и городах республики". Был избран Совет правления из 25 человек, куда были включены активисты из Уфы и других городов и районов БАССР. Также были избраны делегаты на учредительный съезд уже "головной" организации — Татарского общественного центра (уже Всесоюзного), прошедший в феврале 1989 года в Казани.

Председателем организации был выбран профессор-математик Марат Рамазанов.

Ответственным секретарем на общественных началах был избран Карим Яушев — младший научный сотрудник в Отделе физики и математики Башкирского филиала АН СССР. Позже на третьем курултае ТОЦ Башкортостана, состоявшемся в начале 1992 года, Яушев был избран уже председателем организации, пробыв на этой должности до 1994 г.

Интересно отметить, что первоначально на съезде, по традиции народных фронтов, было избрано два сопредседателя, которые по очереди (через каждые полгода) могли бы сменять друг друга на посту руководителя организации. Помимо Марата Рамазанова делегатами съезда также был избран и известный этнограф (автор труда "Происхождение башкирского народа") татарского происхождения Раиль Кузеев. Он выступил на данном съезде с предложением создать подобные организации и для других народов БАССР. Но как он сам рассказывал впоследствии своим ближайшим соратникам, его на следующий же день вызвали в партийные органы и под давлением заставили отказаться от такой общественной должности. На этом участие Раиля Кузеева в общественной жизни закончилось.

Как упоминалось выше в тексте, Татарский общественный центр стал первой национальной общественно-политической организацией в Башкортостане.

Как подчеркивал и в своей научной монографии ("Использование Другого: образы Востока в формировании европейских идентичностей") доктор философии, старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений (г. Осло) Ивэр Нойманн, "башкирские этнополитические организации возникли помимо прочего в противовес формированию татарских организаций". Действительно, к такому выводу можно прийти, анализируя идеологию этих организаций, хронологию их создания и воспоминания самих активистов башкирского национального движения (исключение здесь, пожалуй, составляет только Союз башкирской молодежи, идеология которого на первоначальном этапе шла вразрез с позицией других башкирских организаций).

Так, если Уфимский Клуб татарской культуры искусства, языка и литературы был создан 8 марта 1988 года, то аналогичный клуб башкирской культуры "Аk тирмә" создается только 20 мая 1989-го.

То же самое наблюдается и в отношении общественно-политических организаций. Так, первая башкирская организация общественно-политической направленности — БНЦ "УРАЛ" — была создана 17-18 декабря 1989 года, т.е. практически через год после создания Татарского общественного центра.

Таким образом ко времени создания первой башкирской организации татарское национальное движение уже было представлено двумя крылами — культурно-просветительским и общественно-политическим. И это, в целом, отражает политические реалии того времени и политическое положение самих народов Башкортостана.

Также о согласованности действий обкома и башкирской национальной интеллигенции свидетельствует в своей книге "Новейшее башкирское национальное движение и проблемы российского федерализма" (Уфа, 2011 г.) Марат Кульшарипов — один из идеологов башкирского национального движения того времени. По его словам, при организации первых башкирских организаций (клуб "Аk тирмә" и БНЦ "Урал") он и еще несколько активистов советовались с секретарем по идеологии Башкирского обкома КПСС Ахнафом Дильмухаметовым. Также из этой книги становится известным, что деятельность БНЦ "Урал" поддержал и бывший первый секретарь обкома Мидхат Шакиров. Вот что пишет по этому поводу сам автор: "Он [Мидхат Шакиров] тепло отзывался о деятельности "Урала". М.З.Шакиров также пообещал поддержать БНЦ "Урал" как морально, так и материально, ссылаясь на то, что он имеет для этого широкие возможности". Интересно отметить, что уже в 2000-е годы Ахнаф Дильмухаметов стал ярым критиком национальной политики, проводимой Муртазой Рахимовым, и союзником татарских общественных организаций Башкортостана. Поэтому его имя и заслуги в становлении башкирских организаций незаслуженно стали умалчиваться.

Тут справедливости ради важно отметить, что позже всех стремление к политическому самоопределению и отстаиванию своих интересов появилось у русского населения Башкортостана. Так, русское общественно-политическое объединение "Русь" возникло только в марте 1992 г. И эта хронология точнее всего отражает политические реалии того времени. Т.е. татары, как наиболее ущемленная в национальном отношении группа населения республики, с началом перестройки, когда прежние административные барьеры оказались сняты, первыми воспользовались открывшимся "окном возможностей".

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 22.01.2020, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот за прошлые и нынешние требования-по этапу.РОССИЯ ЕДИНА и НЕ ДЕЛИМА,и всякое расползание по нацквартирам должно пресекаться



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  • 2 | 22.01.2020, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Бесполезный орган , который может дестабилизировать регион .
Может это кому-то нужно . Под благовидным предлогом хотят расколоть народы и в мутной воде половить рыбки . Айдар Халим живет в Наб Челнах , хотел славы , но и в РТ он накуй никому не нужен.



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  • 3 | 22.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Некоторые организации как были созданы властями в 90 ые годы,так и продолжают кормиться с их рук. Без этого их не будет. Схему несколько осложняет действия Укралфонда.



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  • 4 | 22.01.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И эта хронология точнее всего отражает политические реалии того времени. Т.е. татары, как наиболее ущемленная в национальном отношении группа населения республики, с началом перестройки, когда прежние административные барьеры оказались сняты, первыми воспользовались открывшимся "окном возможностей".

Вот же татары, шустрые какие. Но нет чтобы вопрос сразу ребром поставить: провести референдум на территории бывшей Уфимской губернии о пересмотре административной границы Башкирии. Но тогда никому об этом и в голову эта мысль не могли прийти. А сейчас мы - Диаспора, с чем вас и поздравляю! Все "проглотили" эту "Диаспору" и кроме меня никто на это внимание не обращает.
Что ж, продолжаем и дальше стоять, улыбаться и махать ушами.

Миннебай Улы.



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  • 5 | 22.01.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Зададимся вопросом есть ли у татар законная возможность заявить и отстоять свои попранные права в России ? Ответ нет , но это не означает что татары слились и смирились с такой участью . Как только откроется" окно возможностей " они непременно воспользуются им ( или я не татар ) . Так что ватники не расслабляйтесь и сушите сухари .



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  • 6 | 22.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...нет чтобы вопрос сразу ребром поставить: провести референдум на территории бывшей Уфимской губернии о пересмотре административной границы Башкирии.
Миннебай Улы."

"...это не означает, что татары слились и смирились с такой участью . Как только откроется" окно возможностей " они непременно воспользуются им ( или я не татар ) . Так что, ватники, не расслабляйтесь и сушите сухари."

=============

Вот и последствия горбачёвского долбое.бизма. Распад России на повестке.



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  • 7 | 22.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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5 ..Они герои только в РБ . В других регионах - язык в жёпу и молчок , иначе по сусалам.



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  • 8 | 22.01.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Т.е. татары, как наиболее ущемленная в национальном отношении группа населения республики
================================
Каким образом это было определено?!
А может в текст закралась ошибка, и читать следует не "ущемленные" а "ущербные", тогда все становится понятно...



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  • 9 | 22.01.2020, 09:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19254 | Рейтинг: -3281,7
Еще в 1202 году Чингиз вырезал татар, оставив в качестве раба только мальчиков, проходящих под осью. С тех пор у татар укоренились вечная обида и скулеж. Причем так, чем им лучше, тем они больше жалуются.



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  • 10 | 22.01.2020, 09:47 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9515 | Рейтинг: -728,8
Как только откроется" окно возможностей " они непременно воспользуются им
++++++++++++++++++++++++++++++
Как-то хитрожопо, не по-татарски ты это сказал.
Или я не татар. Хотя, охо-хо тыбе не хотится?



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  • 11 | 22.01.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесполезные дармоедовские эти все конторы нацтолка их надо запретить на законодательном уровне.Там все ЧЛЕНЫ проходимцы сегодня башкир завтра татарин и так бесконечный круговорот.



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  • 12 | 22.01.2020, 09:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9515 | Рейтинг: -728,8
у татар укоренились вечная обида и скулеж.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Аняням Кацик, а ты адресок свой шепни. Ты не боись, я близко к тебе с твоими вонючими памперсами не подойду. А только посмотрю на тебя со стороны, на тебя, тварь дрожащую, памперсную.



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  • 13 | 22.01.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Все нацозабоченные даже не представляют, какую кровавую кашу заваривают.
При всех моих глубоких симпатиях - вы отдаёте себе отчёт, во что это выльется в масштабах страны? Кароч, всякую деятельность "национально-общественных организаций" предлагаю свернуть и усиленно культивировать
"национально-культурные центры". Всё. Нех.уй. Иначе доиграемся.



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  • 14 | 22.01.2020, 09:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19254 | Рейтинг: -3281,7
Иречок, ты уже приходил в Башкирию летом, предварительно столько об этом шумел, что ты всех тут построишь. А приехал, получил по морде от сожителя невестки и пропал на пару недель, вылечивал раны. Не то, что в Уфу, даже в Казань ты не попал. Иди, в гараже корчангы свой мажь дегтем, как ты говорил.



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  • 15 | 22.01.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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схлестнулись 2 боевых дивана, на ветку можно не заходить
турк



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  • 16 | 22.01.2020, 10:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9515 | Рейтинг: -728,8
Кацанутые и прочие здешние ублюдки памперсные, как этот Кацик всяко разно мутоту только могут озвучивать. Шлёпала обсиканный , грю же шепни адресок. Я даже навряд ли соберусь, даже будучи в Уфе тебя засранца, зассанца навестить, но ты же пельмень ссышся же обильно в свои памперсы, уже даже от моего предложения адресок сво



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  • 17 | 22.01.2020, 10:07 | Автор: Ирек
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Адресок сво



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  • 18 | 22.01.2020, 10:10 | Автор: Ирек
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С испуга адресок свой сообщить, ссышься обильно, а то может, и обкакался уже.



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  • 19 | 22.01.2020, 10:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19254 | Рейтинг: -3281,7
Этот говно зная, что ему дебилу адрес не дадут, так харахорится. А ведь Алексей ему хорошенько вложил, что две недели не мог показаться. Кто только не бил тебя иречок. Даже пассажир, как сам сказал, поколотил тебя. А жена твоя каждый день тебя выгоняет пинками в гараж, а ты тут херой. Тьфу!



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  • 20 | 22.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ирек и Кац -
.....................близнецы-братья!
Кто Матери-Истории
..................................более ценен?



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