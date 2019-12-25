Новый министр культуры посылает вас на***

Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот про прачечную. А некоторые в восторге.Сегодня в Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился драматург из Екатеринбурга Николай Коляда.«Это будет хороший министр», — иронично отметил известный драматург. При этом в комментариях его подписчики отмечают, что, возможно, снимок является фотоколлажем. Также понятно, что фотография сделана сравнительно давно.Сама фраза на футболке - известный интернет-мем. Чаще всего употребляется как обращение к незваным гостям или универсальный ответ на непрошеные комментарии.Впервые эту фразу произнес отшельник Николай Тарасов в сюжете телеканала НТВ «Ликвидация Лешего». Сам сюжет вышел в 2008 году. Каким образом тогда фраза с матом попала в программу федерального телевидения - неизвестно. Хотя это и возможно - тогда еще не было закона, запрещающего нецензурные выражения в СМИ. В 2008-м на слова Тарасова обратил внимание всё тот же Николай Коляда. В тот же день, когда выпуск показали по телевизору, он написал пост, в котором обратил внимание на фразу Тарасова и предположил, что она может стать мемом.«Потрясающе. Это надо внести в учебники по театральному искусству. И советовать всем всегда так вот громко и зычно говорить: — Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на…».В некоторых вариантах мем звучит немного по-другому: «Вы кто такие? Я вас не знаю…». Ошибка пошла как раз от Коляды, который именно так написал её в посте в ЖЖ.Одежда с этим фразой-мемом продается в интернете. Футболка стоит чуть более 1000 рублей.Но это еще не все…У нового главы министерства культуры нашли старый «Живой журнал». Предположительно. Хотя, судя по профилю юзера, изложенные там факты совпадают с биографией Ольги Любимовой. ЖЖ перестал обновляться в 2010 году, а велся с 2005 года. В профиле есть ссылка на Facebook, на страницу Ольги Любимовой. В ЖЖ нашлось множество взволновавших пользователей откровений.Например, такое…Или такое…И еще несколько…Тут стоит отметить, что Ольга Любимова — практически первый чиновник высшего ранга, ведший дневник в Интернете и не удаливший его. И фотографии в Сети она, судя по всему, тоже никак не зачищала. Что, в принципе, говорит о ней скорее положительно, чем наоборот. В социальных сетях комментаторы разделились в своем отношении к «следам», оставленным в Сети новым куратором российской культуры. Одни их воспринимают негативно, другие же отмечают «нормальность» и соответствие «цифровой эпохе» Ольги Любимовой.