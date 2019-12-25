Новый министр культуры посылает вас на***

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
75. Это не ваша победа!

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллион ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Когда следующий Благовеще ...

13 | 26.12.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Ильдар Габдрафиков: ...

Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в ...
  23.01.2020   20933    63

Посмел бороться за свои ...

Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова ...
  23.01.2020   36922    10

Реестр отказов и ...

Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть ...
  23.01.2020   13204    4

Новый министр культуры ...

Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот ...
  23.01.2020   31767    40

Шендерович: Про нового ...

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных ...
  23.01.2020   35116    15

Последние публикации
Ильдар Габдрафиков: ...

Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в ...
  23.01.2020   31978    63

Посмел бороться за свои ...

Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова ...
  23.01.2020   18968    10

Реестр отказов и ...

Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть ...
  23.01.2020   15519    4

Новый министр культуры ...

Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот ...
  23.01.2020   34751    40

Шендерович: Про нового ...

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных ...
  23.01.2020   23163    15

Крепыш на большой ...

Очередной вялый сеанс внушения. Путин объявил, что России нужна крепкая ...
  23.01.2020   30326    9

Еще платите налоги? ...

За эту сумму Госкомтранс республики намерен зафрахтовать самолет на 23 летных ...
  22.01.2020   24395    11

Татарский общественный ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин вспоминает историю создания ТОЦ ...
  22.01.2020   26750    106

Благородные люди тут ...

В Уфе ветеринара клиники при Аграрном университете уволили из-за лечения ...
  22.01.2020   33734    37

Евгения Куцуева: «Что ...

Евгения Куцуева — блогер. В сентябре 2019 на выборах главы региона с ...
  22.01.2020   38760    13

Читаемое за месяц
Государство съела моль ...

Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на ...
  25.12.2019   38160    58

Борьба нанайских ...

Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики апелляционное ...
  25.12.2019   32649    5

«Варяг будет ...

Экономист Дмитрий Котов в эфире «Эха» заметил, что по итогам 2019 года не стоит ...
  25.12.2019   39429    27

Ильнар Гарифуллин: «Все ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Из ...
  25.12.2019   15416    49

А на самом деле, ...

Сенатор Ирек Ялалов в эфире «Эха» пояснил, что проголосовал за закон о ...
  26.12.2019   30544    40

Архив публикаций
Январь 2020 (68)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Новый министр культуры посылает вас на***

  • Опубликовано: natall | 23.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 40492 | Комментарии: 40
Оценили
1


Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот про прачечную. А некоторые в восторге.

Новый министр культуры посылает вас на***


Сегодня в Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился драматург из Екатеринбурга Николай Коляда.

«Это будет хороший министр», — иронично отметил известный драматург. При этом в комментариях его подписчики отмечают, что, возможно, снимок является фотоколлажем. Также понятно, что фотография сделана сравнительно давно.

Сама фраза на футболке - известный интернет-мем. Чаще всего употребляется как обращение к незваным гостям или универсальный ответ на непрошеные комментарии.

Впервые эту фразу произнес отшельник Николай Тарасов в сюжете телеканала НТВ «Ликвидация Лешего». Сам сюжет вышел в 2008 году. Каким образом тогда фраза с матом попала в программу федерального телевидения - неизвестно. Хотя это и возможно - тогда еще не было закона, запрещающего нецензурные выражения в СМИ. В 2008-м на слова Тарасова обратил внимание всё тот же Николай Коляда. В тот же день, когда выпуск показали по телевизору, он написал пост, в котором обратил внимание на фразу Тарасова и предположил, что она может стать мемом.

«Потрясающе. Это надо внести в учебники по театральному искусству. И советовать всем всегда так вот громко и зычно говорить: — Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на…».

В некоторых вариантах мем звучит немного по-другому: «Вы кто такие? Я вас не знаю…». Ошибка пошла как раз от Коляды, который именно так написал её в посте в ЖЖ.

Одежда с этим фразой-мемом продается в интернете. Футболка стоит чуть более 1000 рублей.

Но это еще не все…

У нового главы министерства культуры нашли старый «Живой журнал». Предположительно. Хотя, судя по профилю юзера, изложенные там факты совпадают с биографией Ольги Любимовой. ЖЖ перестал обновляться в 2010 году, а велся с 2005 года. В профиле есть ссылка на Facebook, на страницу Ольги Любимовой. В ЖЖ нашлось множество взволновавших пользователей откровений.

Например, такое…

Новый министр культуры посылает вас на***


Или такое…

Новый министр культуры посылает вас на***


И еще несколько…

Новый министр культуры посылает вас на***


Новый министр культуры посылает вас на***


Тут стоит отметить, что Ольга Любимова — практически первый чиновник высшего ранга, ведший дневник в Интернете и не удаливший его. И фотографии в Сети она, судя по всему, тоже никак не зачищала. Что, в принципе, говорит о ней скорее положительно, чем наоборот. В социальных сетях комментаторы разделились в своем отношении к «следам», оставленным в Сети новым куратором российской культуры. Одни их воспринимают негативно, другие же отмечают «нормальность» и соответствие «цифровой эпохе» Ольги Любимовой.

Росбалт
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Наталка всякое дерьмо сюда тащит. Про любимое "быдло" темы кончились?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы другого чего то хотели ...кто то подсунул ,А ОТВЕТСТВЕННОСТИ никакой .Вот и будет культура с безкультурием



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.01.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новый министр культуры посылает вас на***
=================================
То что написано на майке этой мамзели, по сути является лозунгом всей путинской вертикали.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что вы хотите от нации которой 20 лет командует сын уборщицы и нацию он вполне устраивает!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СРОЧНО В НОМЕР!!!
На территории "Уфахимпрома" в Черниковке, появится завод по утилизации опасных отходов.
Речь идет о переработке отходов 1 и 2 классов опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии республики.
Радий с..ка ты что творишь?!!!!

Кто ты такой? Что те надо? Иди на х...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 23.01.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-ому
Не Наталка а Наташа и не сметь её касаться грязными рученками!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 23.01.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр культуры по образу и подобию сортирного мочильщика:совпадение 100%



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 23.01.2020, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Тут нет скрина, где она признается, что лжет и лжет постоянно, и с упоением. Глядя в глаза, утверждая, что знает, что лжет, и "вы знаете, что я лгу", но это ничего не меняет...



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 23.01.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Верно.
Женщина с мужскими атрибутами..
Путин инан кутен!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 23.01.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Хочу "порадовать" сосайтников составом нового правительства... на букву "Л" вы уже ознакомились, перейдем к букве "М":

1. BBC: Сестра нового премьер-министра России Михаила Мишустина оказалась владелицей недвижимости на миллиард рублей
Сестра нового премьер-министра России Михаила Мишустина оказалась владелицей недвижимости на миллиард рублей, — утверждает телерадиокомпания Би-би-си. Отмечается, что в Росреестре эта информация скрыта. В выписке вместо фамилии сестры министра Натальи Стениной значится Российская Федерация.

Ну а о том, какая талантливая бизневумен у Мишустина жена, вы, наверное уже в курсе - маклеры на Уолстрит - в истерике рыдают в подушку и выбрасываются из окон - пачками! Ибо - сраные неудачники по сравнению с Владленой Мишустиной.

2010 год: 72 млн руб
2011 год: 61 млн руб
2012 год: 73 млн руб
2013 год: 149 млн руб
2014 год (кризисный, но не для всех): 160 млн рублей
2015 год: 81 млн руб
2016 год: 77 млн руб
2017 год: 68 млн руб
2018 год: 48 млн руб
Итого: 789 млн рублей.
Плюс еще и 2019.
Гений инвестирования!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 23.01.2020, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Еще на "М" - Матицын

Новый министр спорта Олег Матыцин ранее был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок
Речь идет о Российском государственном университете физкультуры, спорта и туризма, который он возглавлял. Следствие пришло к выводу, что ущерб составил 120 миллионов рублей.

Уголовное дело против Матыцина возбудили в 2009 году, тогда же его отстранили от должности ректора. Тем же летом знаменитый Черкизовский рынок закрыли в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм.

В 2012 году Измайловский районный суд Москвы признал нынешнего министра спорта виновным в превышении должностных полномочий, но штраф составил всего 20 тысяч рублей, а затем Мосгорсуд отменил наказание за истечением срока давности, — напоминает РАПСИ.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 23.01.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что вы так строго. Она всего лишь озвучила извечную женскую мечту быть на ***!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 23.01.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Думаете всё? Нет не всё!
И еще на "М" - Мурашко.

В место Вероники Скворцовой, к работе которой были претензии, новым министром здравоохранения России с 21 января 2020 года стал экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Фигурант дела Гайзера Павел Марущак в беседе с «7x7» назвал его «амбициозным» чиновником, который «добился» своего:

— Он еще во времена работы партии «Единство» (прообраз «Единой России"), будучи главврачом, интересовался политикой и смотрел далеко с точки зрения (своих) перспектив.

В 2011 году Мурашко стал свидетелем по уголовному делу «о томографах» — бывшего чиновника из республиканского правительства Сергея Кончицу обвиняли в закупке медоборудования по завышенным ценам (по статье о халатности), но суд его оправдал. Всего предметом разбирательств стала закупка четырех компьютерных томографов и одного ангиографического комплекса для больниц Сыктывкара, Ухты, Печоры и Воркуты. На них из федерального бюджета ушло 197,8 млн руб., а сумма необоснованно израсходованных средств, по мнению следователей, составила почти 16 млн руб.

На заседания Михаил Мурашко как свидетель являлся неохотно, поэтому ему пригрозили принудительным доставлением в суд для дачи показаний.

Когда Мурашко все же явился на суд, то дал показания в пользу обвиняемого Кончицы, по его словам, на томографы потратили столько, сколько выделили из бюджета. Показания Мурашко остались в репортаже «7x7» с судебного допроса свидетелей в декабре 2011 года. В пользу обвиняемого выступили и другие свидетели, которые рассказали в суде, что завышенную (по мнению следствия) цену установили коллегиально на заседании закупочной комиссии.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 23.01.2020, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Ну и? В какой стране еще возможно такое?!
Да ни в какой! Даже в КНДР или Кубе - такое не возможно!
Только в пуйлостане во главе с ворюгой! И больше - нигде!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 23.01.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.01.2020, 11:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67058 | Рейтинг: +12069,5
Ну и? В какой стране еще возможно такое?!
Да ни в какой! Даже в КНДР или Кубе - такое невозможно!

--------------------------

Развеселила, спасибо. "Даже"... Да в первую очередь.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 23.01.2020, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Сергей Д
@sd0107

– Оль, может тебе это, про кислоту не писать в ЖЖ?
– А чё, мама типа прочтёт?))))
– Ну не только мама, а вдруг ты через 15 лет станешь, не знаю, министром, и все начнут это обсуждать?)))
– АХАХАХАХАХ
– АХАХПХП
– АХАХПХПХПАХАЭПЭПЭП, УУУУУААААА, МИНИСТРОМ, АХАХА
– ХАХАХАХ, ПРОЧТУТ
________________________________
Кстати - да. Она в своем ЖЖ еще писала, что в 16 лет кислоту хавала... в смысле - наркотик...
В общем девочка культурная и эта культура уровня пуйла из питерской подворотни.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 23.01.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что вы хотите друзья ? У нас в Башкирии такая же тварь управляет башкирской культурой Шафикова аминушка. Убила все что можно . И ее держат курам на смех ,но люди от этой дуры страдают. Это позор для республики и для нашего регионального правительства ! Радий убери этот позор из министерства культуры !!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 23.01.2020, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
А вот тут - о причастности Мишустина к делу по отмыванию и выводу из России того самого скандального НДС из-за разоблачения коррупционной схемы которого и был убит в тюрьме Магницкий.

http://www.compromat.ru/page_31596.htm

Шибко любопытные могут ознакомиться и с другими статьями на сайте - в рамочке вверху справа - целый список таких статей.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 23.01.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.Вот и будет культура с безкультурием
----------------
Ну раз с "беЗкультурием" то тада оно так, тады конешно. Либерасты, поправили бы хоть своего уе.бка, или вы не заметили ничего.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 23.01.2020, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
15-му

ну еще - чтобы посмеяться:
по уровню коррупции Россия находится рядом с Папуа-Новой Гвинеей 137-е место из 180

а по уровню демократии на 134 месте из 165 и догнала Республику Конго

При этом 86% продолжают верить в то, что пуйлостан - ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!
Вот это и есть - самое смешное. Или грустное... для остальных 14%.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com