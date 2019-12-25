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Шендерович: Про нового министра культуры

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1


Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных театральных друзей, испытавших по этому случаю прилив оптимизма, но…

Шендерович: Про нового министра культуры


Конечно, истина конкретна. После Мединского нас вообще трудно огорчить, — но варианты-то были! Мы же ждали сталинистку Ямпольскую и готовились к суициду, а тут вдруг эта внучка Рабле и Сервантеса из рода Шверубовичей! Можно даже помечтать некоторое время…

Но недолго, братцы, недолго.

И разумеется, не из-за футболки с матерной надписью, фотография которой гуляет по Сети, — это валяние дурака, и это на здоровье. Но вот руководство дирекцией социальных и публицистических программ на Первом канале — это уже не шутка. Программа «Время покажет» как вершина этой публицистики…

Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром говна выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры…

Ведро говна буквально — и тонны пропагандистского, ксенофобского говна, вываленного на россиян, увы, под руководством г-жи Любимовой.

И этот запах уверенно перебивает и дедушку с Сервантесом, и папу с Щепкинским училищем, и собаку Качалова. Так что я бы особенно губу не раскатывал. Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло.

А что лучше Мединского — ну, так почти всё на этом свете лучше Мединского…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.01.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чем же недоволен Шендерович? Шейнин вынес ему основной вид его провианта.8



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  • Гость
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  • 2 | 23.01.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ведро говна буквально — и тонны пропагандистского, ксенофобского говна, вываленного на россиян
================================
Когда умирает культура, умирает и цивилизация. Мы с Вами сейчас наблюдаем этот процесс у себя в стране под названием РФ.



Оценили
5

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 23.01.2020, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Там еще и ПГМ...



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2

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  • Гость
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  • 4 | 23.01.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.01.2020, 10:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67059 | Рейтинг: +12069,5
Там еще и ПГМ...
__________________
ппппперрреведи пож.. не догнал
турк



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0

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  • Эксперт
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  • 5 | 23.01.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Православие головного мозга - известная аббревиатура



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2

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  • 6 | 23.01.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.01.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67060 | Рейтинг: +12069,5
Православие головного мозга - известная аббревиатура
__________________
бляяя. ну я ж тупой турк , изв сразу не дошло ))) СПС, Лен .. в натуре не врубился
турк



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0

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  • 7 | 23.01.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут перед ней была .. та точно с ПМГ
турк



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  • 8 | 23.01.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Когда умирает культура, умирает и цивилизация. Мы с Вами сейчас наблюдаем этот процесс у себя в стране под названием РФ.
- Там еще и ПГМ...
- бляяя. ну я ж тупой турк , изв сразу не дошло ))) СПС, Лен .. в натуре не врубился
------------------------

Скажите мне, какое отношение к цивилизации вообще и к культуре в частности, имеют турк с Кухаркой?



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3

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  • 9 | 23.01.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
тут перед ней была .. та точно с ПМГ
турк
_______________________________
Кого имеешь в виду?
1. Перед ней был Медынский.
2. Министром образования с ПГМ(а не с ПМГ) была Васильева - она не только с ПГМ, но и вообще - ку-ку - сралинистка-совкодрочер



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3

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  • 10 | 23.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите мне, какое отношение к цивилизации вообще и к культуре в частности, имеют турк с Кухаркой?
--------------------
Такое же, как и резус с калатуном.



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  • 11 | 23.01.2020, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Нам главное - что вы у нас тут все окультуренные - до предела. На уровне Лысовой и пуйла.



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0

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  • 12 | 23.01.2020, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам главное - что вы у нас тут все окультуренные - до предела. На уровне Лысовой и пуйла.
-------------
Нормальный уровень. Вы с турком до него никогда не дотянете, курсы бухучета и ПТУшник?



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2

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  • 13 | 23.01.2020, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кого имеешь в виду?
1. Перед ней был Медынский.
2. Министром образования с ПГМ(а не с ПМГ) была Васильева - она не только с ПГМ, но и вообще - ку-ку - сралинистка-совкодрочер
___________________
во .. Васильева точно с ПГМ, йопануиая в 3м поколении
турк



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0

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  • 14 | 23.01.2020, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
во .. Васильева точно с ПГМ, йопануиая в 3м поколении
турк
--------------------
Говорю же. Философ,бля.ть.



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  • Начинающий
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  • 15 | 23.01.2020, 21:23 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 333 | Рейтинг: +7,9
Повтор. Любимова (кем любимова?) вступила во власть. Дальше может появиться Распутин. А ещё дальше - Феликс...



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