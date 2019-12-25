Шендерович: Про нового министра культуры

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных театральных друзей, испытавших по этому случаю прилив оптимизма, но…Конечно, истина конкретна. После Мединского нас вообще трудно огорчить, — но варианты-то были! Мы же ждали сталинистку Ямпольскую и готовились к суициду, а тут вдруг эта внучка Рабле и Сервантеса из рода Шверубовичей! Можно даже помечтать некоторое время…Но недолго, братцы, недолго.И разумеется, не из-за футболки с матерной надписью, фотография которой гуляет по Сети, — это валяние дурака, и это на здоровье. Но вот руководство дирекцией социальных и публицистических программ на Первом канале — это уже не шутка. Программа «Время покажет» как вершина этой публицистики…Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром говна выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры…Ведро говна буквально — и тонны пропагандистского, ксенофобского говна, вываленного на россиян, увы, под руководством г-жи Любимовой.И этот запах уверенно перебивает и дедушку с Сервантесом, и папу с Щепкинским училищем, и собаку Качалова. Так что я бы особенно губу не раскатывал. Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло.А что лучше Мединского — ну, так почти всё на этом свете лучше Мединского…