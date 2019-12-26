В публикации были указаны банковские реквизиты матери Айрата Дильмухаметова. Новый эпизод в деле появился, по данным издания, 16 января. В июле-ноябре 2018 года общественник на своем YouTube-канале призывал поддержать его проект не менее шести раз, приводит издание выдержки из мотивировочной части постановления следователя УФСБ Сергея Корепанова.
По заказу следствия в сентябре 2019 года была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая нашла в обращении «ряд манипуляций», воздействующих на психику читателя, формирующих у него страх за будущее. Следствие усматривает в действиях подозреваемого сбор денег, «заведомо предназначенных для подготовки и совершения преступления экстремистской направленности».
Айрат Дильмухаметов с 14 марта прошлого года находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности России, оправдании терроризма, экстремистской деятельности — все это в основном посредством публикации статей в интернете, а также на встрече с единомышленниками в Баймаке.
Ранее у общественника было две судимости за высказывания на оппозиционных митингах и две — по «экстремистским» статьям. Новых обвинений в свой адрес, как и прежних, он не признает. Правозащитники считают Айрата Дильмухаметова «дежурным обвиняемым» по «экстремистским» статьям в Башкирии.
Правозащитная организация «Мемориал» признала Айрата Дильмухаметова политическим заключенным.
Коммерсант
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На Дильмухаметова возбуждено пятое «экстремистское» дело
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