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На Дильмухаметова возбуждено пятое «экстремистское» дело

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Башкирское УФСБ возбудило новое уголовное дело в отношении республиканского общественника Айрата Дильмухаметова, сообщает портал радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности (ст. 283.3 УК РФ) посредством публикации в 2018 году в социальной сети «В контакте» обращения с призывом собирать средства для борьбы «за новую четвертую республику».

На Дильмухаметова возбуждено пятое «экстремистское» дело


В публикации были указаны банковские реквизиты матери Айрата Дильмухаметова. Новый эпизод в деле появился, по данным издания, 16 января. В июле-ноябре 2018 года общественник на своем YouTube-канале призывал поддержать его проект не менее шести раз, приводит издание выдержки из мотивировочной части постановления следователя УФСБ Сергея Корепанова.

По заказу следствия в сентябре 2019 года была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая нашла в обращении «ряд манипуляций», воздействующих на психику читателя, формирующих у него страх за будущее. Следствие усматривает в действиях подозреваемого сбор денег, «заведомо предназначенных для подготовки и совершения преступления экстремистской направленности».

Айрат Дильмухаметов с 14 марта прошлого года находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности России, оправдании терроризма, экстремистской деятельности — все это в основном посредством публикации статей в интернете, а также на встрече с единомышленниками в Баймаке.

Ранее у общественника было две судимости за высказывания на оппозиционных митингах и две — по «экстремистским» статьям. Новых обвинений в свой адрес, как и прежних, он не признает. Правозащитники считают Айрата Дильмухаметова «дежурным обвиняемым» по «экстремистским» статьям в Башкирии.

Правозащитная организация «Мемориал» признала Айрата Дильмухаметова политическим заключенным.

Коммерсант
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  • 1 | 24.01.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да перестаньте гнобить человека .Никакой он не террористю .Просто так , себе на уме .



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  • 2 | 24.01.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Правозащитники считают Айрата Дильмухаметова «дежурным обвиняемым» по «экстремистским» статьям в Башкирии......."
==================================================
Да такой вывод напрашивается , он очевиден .



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  • 3 | 24.01.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирское УФСБ возбудило новое уголовное дело в отношении республиканского общественника Айрата Дильмухаметова
==============================
Не общественника а махрового националиста, выкормыша муртазла, и иже с ним. Если бы Русский человек позволил себе подобные сысказывания, его бы давно и надолго закрыли, а с этим аллаяром до сих пор церемонятся!!!
Посадить его и все дела, а на зону направить маляву пусть его там научат Родину любить!!!



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  • 4 | 24.01.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какую это такую Родину любить? Которая репрессировала , издевалась над своим населением на протяжении веков.
Да и он не Навальный , который повел народ на площади . И МГР страшно ненавидел Диля и он его начал сажать за высказывания , .Но действий -то как раз не было .
Диль - просто несчастный человек, попавший под каток . Высказывает , ну и высказывает! .



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 24.01.2020, 09:56 | Автор: natall
    Публикации: 577 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +97,5
Поскорее бы вы передохли, преподаватели любви к родине. Сволочи поганые, хуже говна и мочи



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  • 6 | 24.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.01.2020, 09:56 | Автор: natall

Поскорее бы вы передохли, преподаватели любви к родине. Сволочи поганые, хуже говна и мочи
=================================================
По моему , Вы не правильно ассоциируете любовь к Родине
С понятием любви к власти .



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  • # 7 | 24.01.2020, 10:10 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39325 | Рейтинг: +5297,2

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  • 8 | 24.01.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перестройка, плюрализм, а где проснулись? - В королевстве кривых зеркал, где гбня с бандитами Родину делят - это нам, это опять нам, а это вам - намордники и плеть.



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  • 9 | 24.01.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Диль, ты наверное не заметил надпись над входом в эту страну - "Оставь надежду всяк сюда входящий".



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  • 10 | 24.01.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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ЦРУ рассекретило досье на Степана Бандеру.

ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. В частности, в документах Бандеру называют «фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников».

Кроме того, в рассекреченных документах описаны преступления на оккупированной фашистами территории. «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – говорится в публикации.



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  • 11 | 24.01.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поскорее бы вы передохли, преподаватели любви к родине. Сволочи поганые, хуже говна и мочи

Ты тоже Родину не любишь?
Ничего, и на тебя найдется с винтом.



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  • 12 | 24.01.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диль - просто несчастный человек, попавший под каток . Высказывает , ну и высказывает! .

Типичный баран.
Барану - бараний срок.



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  • 13 | 24.01.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка топит за Бандеру, Наталка вообще всех ненавидит, шо за бабы на этом сайте, мымры какие-то неудовлетворенные?



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  • 14 | 24.01.2020, 11:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 337 | Рейтинг: +7,9
Свободу политзаключённым в России и Башкирии!



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  • 15 | 24.01.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Типичный баран , если так , то пускай пасется и незачем его содержать за счет налогоплательщиков.



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  • 16 | 24.01.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мама его просит .чтоб ему дали должность и все будет нормально...Вот не смог он ,продолжатель "великих дел" валидки добиться как и учитель трона .
ну а всякие попытки-это уже преступление против РОССИИ .Так ,айда инде ,дрова пилить.



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  • 17 | 24.01.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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То бишь работу , чтоб был при деле и был постоянно занят .Правильно .



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  • 18 | 24.01.2020, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Вы (большинство комментаторов) - действительно не замечаете, что гэбёшки, суки подклодные, Дилю просто тупо лепят статьи на ровном месте?!


Или омментирующие против Диля и есть эти самые - суки подколодные? Ну то есть - гэбёшки на зарплате.



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  • 19 | 24.01.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересна мотивация Кухарки в ее явной и нескрываемой симпатии к фашистам. Как она сама себе это объясняет вот бы послушать.



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  • # 20 | 24.01.2020, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39325 | Рейтинг: +5297,2

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