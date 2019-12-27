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Надбавки для опричников

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Правительство Михаила Мишустина установило надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на акциях протеста в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области.

Надбавки для опричников


Надбавку в размере до 100% оклада получат за работу «в условиях повышенной сложности» сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», и сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».

Что, полагает правительство, «будет способствовать повышению их уровня социальной защищенности».

Решение правительства — открытое и циничное издевательство над гражданами.

Мирными гражданами, которых хорошо вооруженные и закованные в броню «космонавты» с жестоким усердием и злобной радостью избивают на акциях протеста.

Избивают за то, что они смеют требовать честных выборов.

За то, что они смеют возмущаться решениями властей.

За то, что они смеют бороться за свои парки и скверы.

За то, что они смеют выходить на митинги и пикеты с плакатами против президента и губернатора.

Их избивают люди, абсолютно уверенные в своей безнаказанности — случаи наказания опричников за избиения и травмы можно пересчитать, кажется, по пальцам одной руки.

Их избивают люди в форме, знающие, что любой, рискнувший прикоснуться к ним (или, чего доброго, пытавшийся помешать избиению беззащитного человека) автоматически подставляется под уголовное наказание и может на несколько лет оказаться за решеткой.

Их избивают люди, обученные впятером набрасываться на одного, уверенно бить дубинками и сапогами лежащих на земле, не испытывать никаких нравственных колебаний и угрызений совести, избивая женщин, стариков и детей.

Их избивают люди, считающие нормальным по нескольку часов возить задержанных в автозаках под палящим солнцем, не давая им воды. Или держать задержанных сутками в душных камерах, где и здоровому человеку через несколько минут станет плохо, и отказывая им в медицинской помощи.

Теперь этих людей предлагается дополнительно поощрить вторым окладом (заметим, это будет сделано за деньги именно тех, кого они избивают и задерживают). Ради усиления их «социальной защищенности».

Еще раз: это — циничное издевательство.

Защищать надо — не опричников.

Защищать надо — от опричников.

Если премьер Мишустин этого не понимает — это вопиющий непрофессионализм.

Если понимает, но принимает решение — это вопиющая непорядочность.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • 1 | 25.01.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще раз: это — циничное издевательство.
==================================
Умберто Эко составил список из 14 типичных характеристик фашизма
1. Культ традиции
2. Отрицание современности
3. Действие ради действия
4. Несогласие = предательство
5. Ксенофобия (“наши” и “не наши”)
6. Раздражённость масс
7. Национализм и идеи заговора
8. Противоречивый образ врага
9. Культ войны
10. Культ силы и власти
11. Культ героизма и смерти
12. Культ мужественности
13. Выборочный популизм
14. Новояз и подмена понятий
Если в обществе наблюдается 6-7 признаков из этого списка, то оно близко к наступлению фашизма (дальше всё покатится как снежный ком).



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  • 2 | 25.01.2020, 09:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,3
Приятно узнать, что новый премьер озаботился чаяниями народа и сразу же после назначения - первым же указом решил поощрять опричников, пи-здящий народ...



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  • Эксперт
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  • 3 | 25.01.2020, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,3
Участникам ВОВ и труженикам тыла - 60млрд. Опричникам - 200.
П - приоритеты.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 25.01.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вдруг, всё перевернется и "ми випольняль приказ" не прокатит. Суд, и нигде их не ждут, лишённых званий, пенсий, жилплощади и вида на жительство. Бомжевать.



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 25.01.2020, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,3
Глава ВТБ Костин: Путин подписал секретный указ о списании долгов оборонке.
Там сумма безнадёжных долгов - примерно 500 млрд. рублей.
Эти полтриллиона возьмут из бюджета.
Или из резервов.
И это делается секретно.
Они реально приватизировали государство.



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  • 6 | 25.01.2020, 10:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
Надбавку в размере до 100% оклада получат за работу «в условиях повышенной сложности» сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», и сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».

Что, полагает правительство, «будет способствовать повышению их уровня социальной защищенности».

Решение правительства — открытое и циничное издевательство над гражданами.

Мирными гражданами, которых хорошо вооруженные и закованные в броню «космонавты» с жестоким усердием и злобной радостью избивают на акциях протеста.
_________________________________________________
Опять чушь.
Неужели нельзя найти более интересного пропагандиста?
Массовые мероприятия, это не только демонстрации.
Да и на демонстрациях кого избили? Вишневского? Кухарку? Золотарёва?
А они были на этих демонстрациях?
Росгвардия нужна в первую очередь для того, чтобы региональные князьки-баи не порвали страну на лоскуты. Каждый из них мечтает стать самым крупным карасём в своём пруду.
А для Вишневских-кухарок-золотарёвых достаточно гаишника с полосатой палочкой.
Они его жест за 200 метров увидят и разбегутся.



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  • 7 | 25.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какая зарплата у разгонщиков демонстраций в США, Германии, Франции, либерасты знают?



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  • 8 | 25.01.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таким образом Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область признаны зоной КТО (контртеррористической операции). А в остальных регионах тишь да гладь. Так, что мы, башкирские полицаи, работаем в очень комфортных условиях. Слава аллаху, всех денег не заработаешь.



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 25.01.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять чушь.
Неужели нельзя найти более интересного пропагандиста?
Массовые мероприятия, это не только демонстрации.
Да и на демонстрациях кого избили? Вишневского? Кухарку? Золотарёва?
А они были на этих демонстрациях?
Росгвардия нужна в первую очередь для того, чтобы региональные князьки-баи не порвали страну на лоскуты. Каждый из них мечтает стать самым крупным карасём в своём пруду.
А для Вишневских-кухарок-золотарёвых достаточно гаишника с полосатой палочкой.
Они его жест за 200 метров увидят и разбегутся.
___________________________
идиотина, ты читать умеешь ? какие региональные князьки? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк



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2

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  • 10 | 25.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участникам ВОВ и труженикам тыла - 60млрд. Опричникам - 200.
П - приоритеты.
--------------------
идиотина, ты читать умеешь ? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк



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2

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  • Участник
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  • 11 | 25.01.2020, 14:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
идиотина, ты читать умеешь ? какие региональные князьки? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк
____________________________________________________
Очень ценное замечание.
Турк, укажи место, где написано, что только за разгон демонстрантов.
"Надбавку в размере до 100% оклада получат за работу «в условиях повышенной сложности» сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», и сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий»."
Далее, укажи место, где я пишу про Росгвардию именно Питера и Москвы.
Я, вроде, написал, про Росгвардию. И что создана она, в первую очередь для того, чтобы страну на лоскуты региональные князьки не порвали.
Ну так укажешь, Турк?



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  • 12 | 25.01.2020, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабы-с...
господа.



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0

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  • 13 | 25.01.2020, 15:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
Умберто Эко составил список из 14 типичных характеристик фашизма
_____________________________________________
Это давно устарело.
В Германии (а они знают о фашизме) вышло целое пособие по определению фашизма. Более чем на 60 листах.
Там, например, сказано, что если мальчик занимается физкультурой, а девочка вышиванием и домашним хозяйством - это признаки фашизма.



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  • 14 | 25.01.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка! Ты уже покончила с собой? Админ мои комменты жмёт, а ты обещала жизнь отдать за свободу высказываний! Ты давай, не затягивай это дело! Очень Опытный



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3

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  • 15 | 25.01.2020, 15:39 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1453 | Рейтинг: +356,7
Корнейплод, если страна процветает никто ее на лоскуты не рвет. Не нужно ни каких роССгвардейцев.



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0

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11 | 25.01.2020, 14:13 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13972 | Рейтинг: -2012,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
идиотина, ты читать умеешь ? какие региональные князьки? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк
____________________________________________________
Очень ценное замечание.
Турк, укажи место, где написано, что только за разгон демонстрантов.
======================
это в каком законе об этом сказано ? про росгвардию и баев?

Демонстрации в Москве и Питере за честные выборы - это не дело рук баев.
Нечестные выборы нужны ворам,жуликам,взяточникам: когда народ возмущен - нечестная элита прячется за спины космонавтов.
Полиция обязана защищать народ от жуликов и воров,
но жулики и воры завладели народными деньгами,и уже "законно" подкармливаеют полицию.



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  • 17 | 25.01.2020, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участникам ВОВ и труженикам тыла - 60млрд. Опричникам - 200.
П - приоритеты.
--------------------
идиотина, ты читать умеешь ? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк
________________________
"блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов", которых мы зовём турками!



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  • 18 | 25.01.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 25.01.2020, 16:36 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4425 | Рейтинг: -354,3
11 | 25.01.2020, 14:13 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13972 | Рейтинг: -2012,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
идиотина, ты читать умеешь ? какие региональные князьки? подняли тока питеру и москве и то тока за участие в разгоне
блять . ну до чего Земля Русская богата на далпайопов
турк
____________________________________________________
Очень ценное замечание.
Турк, укажи место, где написано, что только за разгон демонстрантов.
======================
это в каком законе об этом сказано ? про росгвардию и баев?

Демонстрации в Москве и Питере за честные выборы - это не дело рук баев.
Нечестные выборы нужны ворам,жуликам,взяточникам: когда народ возмущен - нечестная элита прячется за спины космонавтов.
Полиция обязана защищать народ от жуликов и воров,
но жулики и воры завладели народными деньгами,и уже "законно" подкармливаеют полицию.
_____________________
"Полиция обязана защищать народ от жуликов и воров". Она и защищает, разгоняя демонстрации за честные выборы жуликов и воров.



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  • 19 | 25.01.2020, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, извини... завтра от меня админ другое выпустит ... я просто не заметил , что это ты написал ...
ответил бы тебе , что ты - неправ , но вежливо
турк



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  • 20 | 25.01.2020, 18:58 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1443 | Рейтинг: +457,8
Суд, полиция, росгвардия, прокуратура, ФСБ, органы власти и МСУ, наглея от безнаказанности, превращаются в «органы местного самоуправства», нарушающие права человека и гражданина, переселенцев из аварийного жилья, детей, сирот, инвалидов и стариков. СМИ и соцсети пестрят сообщениями о бесчинствах силовиков. Усиливается давление тех, у кого сегодня власть и деньги, полученные в результате воровской приватизации, манипулирования «выборами», обещаниями, ценами и тарифами.



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