Надбавки для опричников ...

Надбавку в размере до 100% оклада получат за работу «в условиях повышенной сложности» сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», и сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».
Что, полагает правительство, «будет способствовать повышению их уровня социальной защищенности».
Решение правительства — открытое и циничное издевательство над гражданами.
Мирными гражданами, которых хорошо вооруженные и закованные в броню «космонавты» с жестоким усердием и злобной радостью избивают на акциях протеста.
Избивают за то, что они смеют требовать честных выборов.
За то, что они смеют возмущаться решениями властей.
За то, что они смеют бороться за свои парки и скверы.
За то, что они смеют выходить на митинги и пикеты с плакатами против президента и губернатора.
Их избивают люди, абсолютно уверенные в своей безнаказанности — случаи наказания опричников за избиения и травмы можно пересчитать, кажется, по пальцам одной руки.
Их избивают люди в форме, знающие, что любой, рискнувший прикоснуться к ним (или, чего доброго, пытавшийся помешать избиению беззащитного человека) автоматически подставляется под уголовное наказание и может на несколько лет оказаться за решеткой.
Их избивают люди, обученные впятером набрасываться на одного, уверенно бить дубинками и сапогами лежащих на земле, не испытывать никаких нравственных колебаний и угрызений совести, избивая женщин, стариков и детей.
Их избивают люди, считающие нормальным по нескольку часов возить задержанных в автозаках под палящим солнцем, не давая им воды. Или держать задержанных сутками в душных камерах, где и здоровому человеку через несколько минут станет плохо, и отказывая им в медицинской помощи.
Теперь этих людей предлагается дополнительно поощрить вторым окладом (заметим, это будет сделано за деньги именно тех, кого они избивают и задерживают). Ради усиления их «социальной защищенности».
Еще раз: это — циничное издевательство.
Защищать надо — не опричников.
Защищать надо — от опричников.
Если премьер Мишустин этого не понимает — это вопиющий непрофессионализм.
Если понимает, но принимает решение — это вопиющая непорядочность.
Борис Вишневский, Эхо Москвы
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Надбавки для опричников
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