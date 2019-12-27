Надбавки для опричников ...

Правительство Михаила Мишустина установило надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на акциях протеста в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области.Надбавку в размере до 100% оклада получат за работу «в условиях повышенной сложности» сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», и сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».Что, полагает правительство, «будет способствовать повышению их уровня социальной защищенности».Решение правительства — открытое и циничное издевательство над гражданами.Мирными гражданами, которых хорошо вооруженные и закованные в броню «космонавты» с жестоким усердием и злобной радостью избивают на акциях протеста.Избивают за то, что они смеют требовать честных выборов.За то, что они смеют возмущаться решениями властей.За то, что они смеют бороться за свои парки и скверы.За то, что они смеют выходить на митинги и пикеты с плакатами против президента и губернатора.Их избивают люди, абсолютно уверенные в своей безнаказанности — случаи наказания опричников за избиения и травмы можно пересчитать, кажется, по пальцам одной руки.Их избивают люди в форме, знающие, что любой, рискнувший прикоснуться к ним (или, чего доброго, пытавшийся помешать избиению беззащитного человека) автоматически подставляется под уголовное наказание и может на несколько лет оказаться за решеткой.Их избивают люди, обученные впятером набрасываться на одного, уверенно бить дубинками и сапогами лежащих на земле, не испытывать никаких нравственных колебаний и угрызений совести, избивая женщин, стариков и детей.Их избивают люди, считающие нормальным по нескольку часов возить задержанных в автозаках под палящим солнцем, не давая им воды. Или держать задержанных сутками в душных камерах, где и здоровому человеку через несколько минут станет плохо, и отказывая им в медицинской помощи.Теперь этих людей предлагается дополнительно поощрить вторым окладом (заметим, это будет сделано за деньги именно тех, кого они избивают и задерживают). Ради усиления их «социальной защищенности».Еще раз: это — циничное издевательство.Защищать надо — не опричников.Защищать надо — от опричников.Если премьер Мишустин этого не понимает — это вопиющий непрофессионализм.Если понимает, но принимает решение — это вопиющая непорядочность.