Бюджет республики профестивалят. А у нас спросили?

Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры – Всемирной фольклориады, организатором которой выступает Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF). Фестиваль проводится раз в четыре года. В этом году он состоится в шестой раз. До этого он проходил в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике. В России фестиваль фольклора состоится впервые.Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры – Всемирной фольклориады, организатором которой выступает Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF). Фестиваль проводится раз в четыре года. В этом году он состоится в шестой раз. До этого он проходил в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике. В России фестиваль фольклора состоится впервые.С 18 июля по 1 августа 2020 года Башкортостан на две недели превратится в уникальную театрализованную площадку, на которой порядка трёх тысяч артистов из 85 стран мира объединятся для того, чтобы представить жителям и гостям республики свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.Всемирная фольклориада пройдет на всей территории Республики Башкортостан в муниципальных образованиях, объединенных в десять зон. Каждый районный центр и центры городских округов примут на своих сценах гостей мероприятия. На площадках, помимо концертных мероприятий, будут организованы выставки-ярмарки, традиционные игры, парады. Каждая страна приезжает со своими мастерами декоративно-прикладного искусства, они представят свои костюмы и музыкальные инструменты. Уфа выбрана сердцем VI Всемирной фольклориады.Подготовка к столь важному событию уже начата. Сегодня в Уфе прошло совещание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирной фольклориады под руководством заместителя главы Администрации города Уфы Алины Сулеймановой.В его работе приняли участие главы администраций Кировского и Калининского районов Уфы Илвир Нурдавлятов и Сергей Кожевников, генеральный директор Республиканского центра народного творчества, руководитель Дирекции по подготовке и проведению Всемирной фольклориады Артур Алибаков, представители республиканских и городских ведомств и служб, задействованных в организации и проведении фестиваля.Основные культурно-зрелищные мероприятия в Уфе будут организованы на площадках УСА «Уфа-Арена», этно-парка «Ватан», набережной реки Белой. Центральной городской площадкой в северной части столицы станет площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Здесь в течении трех дней будут организованы крупные культурно-зрелищные мероприятия, которые будут проходить параллельно мероприятиям на основной площадке.- В июле-августе 2020 года в городе Уфе и Республике Башкортостан пройдет VI Всемирный фестиваль фольклора – Всемирная Фольклориада. Ожидается прибытие 85 коллективов из стран мира и регионов нашей страны, – отметила Алина Сулейманова. – Программа фестиваля включает торжественные церемонии открытия и закрытия, красочные костюмированные парады по улицам, а также проведение молодежных форумов, концертных выступлений, выставок декоративно-прикладного искусства и многое другое.Руководитель Дирекции по подготовке и проведению Всемирной фольклориады Артур Алибаков отметил важность проведения этого масштабного мероприятия для развития и укрепления дружбы между народами мира.Сегодня перед совещанием представители рабочей группы проинспектировали места проведения VI Всемирной фольклориады в Уфе. Непосредственно на совещании обсуждался ряд актуальных вопросов. В частности, об организации культурных программ, обеспечении безопасности участников и зрителей мероприятий, транспортном и медицинском обеспечении, подготовки мест размещения гостей.Программа фестиваля предполагает молодежные форумы, концертные программы, парады, выставки и ярмарки костюмов, музыкальных инструментов и предметов декоративно-прикладного искусства, этно-день, экскурсии и другие культурные мероприятия.Отметим, столица Башкортостана давно признана конгрессной площадкой для проведения различных мероприятий самого высокого уровня. В частности, наш город принимал участников саммитов ШОС и БРИКС, зимних и летних Международных детских игр, Форум лучших муниципальных практик Союза российских городов, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд, Чемпионат Европы по мотогонкам на льду, Международный градостроительный форум UrbanБайрам и др. После крупных мероприятий Уфа стала еще более узнаваемой среди городов мирового уровня.Справочно:Всемирная Фольклориада – это главное мероприятие CIOFF, проходящее один раз в четыре года. Фольклориада – своеобразная Олимпиада фольклорного творчества, где все основано на взаимном уважении, гармонии и общении между народами мира. За 14 дней фольклорные коллективы стран и регионов тесно взаимодействуют между собой посредством музыки, танца, декоративного искусства и ремесел, народных игр и традиций. Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Нидерландах и объединила 51 страну. В 1997 году Организация Объединенных Наций провозгласила 2000 год Международным годом культуры мира, и вторая Фольклориада прошла под лозунгом «Рука об руку с культурой мира». Тогда в 2000 году в Японии в мероприятии приняли участие 50 стран. В 2004 году местом проведения Фольклориады стала Венгрия, собрав творческие коллективы из 72 стран, общее количество представлений достигло 228, а число зрителей – 392 680 человек. В 2008 году столицей Фольклориады из-за начавшейся эпидемии гриппа не смог стал Китай. В Южной Корее в Фольклориаде 2012 года приняли участие коллективы из 43 стран (это более 1700 участников), общее количество зрителей – 670 813, количество представлений – 735. Пятая Всемирная Фольклориада CIOFF прошла в 2016 году в городе Закотекас в Мексике и собрала представителей 48 стран мира.