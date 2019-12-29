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Бюджет республики профестивалят. А у нас спросили?

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Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры – Всемирной фольклориады, организатором которой выступает Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF). Фестиваль проводится раз в четыре года. В этом году он состоится в шестой раз. До этого он проходил в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике. В России фестиваль фольклора состоится впервые.

Бюджет республики профестивалят. А у нас спросили?


Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры – Всемирной фольклориады, организатором которой выступает Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF). Фестиваль проводится раз в четыре года. В этом году он состоится в шестой раз. До этого он проходил в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике. В России фестиваль фольклора состоится впервые.

С 18 июля по 1 августа 2020 года Башкортостан на две недели превратится в уникальную театрализованную площадку, на которой порядка трёх тысяч артистов из 85 стран мира объединятся для того, чтобы представить жителям и гостям республики свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.

Всемирная фольклориада пройдет на всей территории Республики Башкортостан в муниципальных образованиях, объединенных в десять зон. Каждый районный центр и центры городских округов примут на своих сценах гостей мероприятия. На площадках, помимо концертных мероприятий, будут организованы выставки-ярмарки, традиционные игры, парады. Каждая страна приезжает со своими мастерами декоративно-прикладного искусства, они представят свои костюмы и музыкальные инструменты. Уфа выбрана сердцем VI Всемирной фольклориады.

Подготовка к столь важному событию уже начата. Сегодня в Уфе прошло совещание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирной фольклориады под руководством заместителя главы Администрации города Уфы Алины Сулеймановой.

В его работе приняли участие главы администраций Кировского и Калининского районов Уфы Илвир Нурдавлятов и Сергей Кожевников, генеральный директор Республиканского центра народного творчества, руководитель Дирекции по подготовке и проведению Всемирной фольклориады Артур Алибаков, представители республиканских и городских ведомств и служб, задействованных в организации и проведении фестиваля.

Основные культурно-зрелищные мероприятия в Уфе будут организованы на площадках УСА «Уфа-Арена», этно-парка «Ватан», набережной реки Белой. Центральной городской площадкой в северной части столицы станет площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Здесь в течении трех дней будут организованы крупные культурно-зрелищные мероприятия, которые будут проходить параллельно мероприятиям на основной площадке.

- В июле-августе 2020 года в городе Уфе и Республике Башкортостан пройдет VI Всемирный фестиваль фольклора – Всемирная Фольклориада. Ожидается прибытие 85 коллективов из стран мира и регионов нашей страны, – отметила Алина Сулейманова. – Программа фестиваля включает торжественные церемонии открытия и закрытия, красочные костюмированные парады по улицам, а также проведение молодежных форумов, концертных выступлений, выставок декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению Всемирной фольклориады Артур Алибаков отметил важность проведения этого масштабного мероприятия для развития и укрепления дружбы между народами мира.

Сегодня перед совещанием представители рабочей группы проинспектировали места проведения VI Всемирной фольклориады в Уфе. Непосредственно на совещании обсуждался ряд актуальных вопросов. В частности, об организации культурных программ, обеспечении безопасности участников и зрителей мероприятий, транспортном и медицинском обеспечении, подготовки мест размещения гостей.

Программа фестиваля предполагает молодежные форумы, концертные программы, парады, выставки и ярмарки костюмов, музыкальных инструментов и предметов декоративно-прикладного искусства, этно-день, экскурсии и другие культурные мероприятия.

Отметим, столица Башкортостана давно признана конгрессной площадкой для проведения различных мероприятий самого высокого уровня. В частности, наш город принимал участников саммитов ШОС и БРИКС, зимних и летних Международных детских игр, Форум лучших муниципальных практик Союза российских городов, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд, Чемпионат Европы по мотогонкам на льду, Международный градостроительный форум UrbanБайрам и др. После крупных мероприятий Уфа стала еще более узнаваемой среди городов мирового уровня.

Справочно:

Всемирная Фольклориада – это главное мероприятие CIOFF, проходящее один раз в четыре года. Фольклориада – своеобразная Олимпиада фольклорного творчества, где все основано на взаимном уважении, гармонии и общении между народами мира. За 14 дней фольклорные коллективы стран и регионов тесно взаимодействуют между собой посредством музыки, танца, декоративного искусства и ремесел, народных игр и традиций. Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Нидерландах и объединила 51 страну. В 1997 году Организация Объединенных Наций провозгласила 2000 год Международным годом культуры мира, и вторая Фольклориада прошла под лозунгом «Рука об руку с культурой мира». Тогда в 2000 году в Японии в мероприятии приняли участие 50 стран. В 2004 году местом проведения Фольклориады стала Венгрия, собрав творческие коллективы из 72 стран, общее количество представлений достигло 228, а число зрителей – 392 680 человек. В 2008 году столицей Фольклориады из-за начавшейся эпидемии гриппа не смог стал Китай. В Южной Корее в Фольклориаде 2012 года приняли участие коллективы из 43 стран (это более 1700 участников), общее количество зрителей – 670 813, количество представлений – 735. Пятая Всемирная Фольклориада CIOFF прошла в 2016 году в городе Закотекас в Мексике и собрала представителей 48 стран мира.

УфаСити.Инфо
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  • 1 | 27.01.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не пущать этих фольклористов в Башкирию, для нас и курая хватит.



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  • 2 | 27.01.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бюджет республики профестивалят. А у нас спросили?
==============================
Что то мне подумалось: А не потом ли так сытно и комфортно живет народ Германии, что их мудрое правмиельство не устраевает парадов, не проводит олимпиады, самиты, междунеародные фестивали....



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  • 3 | 27.01.2020, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67107 | Рейтинг: +12062
Пир во время чумы... в то время, как пенсионеры и не только - роются в мусорных контейнерах с просроченной едой.



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  • 4 | 27.01.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка евлампию статью доверила, теперь клонов читать будем, дожили бля.ть.



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  • 5 | 27.01.2020, 10:07 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1454 | Рейтинг: +732,9
А самое интересное, что все прелести фестиваля за республиканский счет.., а х ули денег в Башкирии не мерено ..



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  • 6 | 27.01.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько же сожрут ??? За госсчет ....Плеши Европа .а у нас как была так и будет.......



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  • 7 | 27.01.2020, 10:15 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1454 | Рейтинг: +732,9
4 | 27.01.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка евлампию статью доверила, теперь клонов читать будем, дожили бля.ть.
====
Помню про Лампу Сидор так же писал, но есть слушок, что они встретились и после той встречи Сидор слился с УЖа)))



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  • 8 | 27.01.2020, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3
А как же быть с переименованием Оперного театра? Хабиров сказал, что Нуриев ="наша гордость"!
Выходит- педики -наша гордость? Возразите!



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  • # 9 | 27.01.2020, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3

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  • 10 | 27.01.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-"После крупных мероприятий Уфа стала еще более узнаваемой среди городов мирового уровня."

Знаете ли вы, что ваш клуб четырех коней, при правильной постановке дела может совершенно преобразить ваш город Васюки.



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  • 11 | 27.01.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В казани тоже бут мероприятия к 100 летию образоваия РТ. Там тоже будут петь и плясать .Не такие уж затратные мероприятия , чем ,напр, помощь Ливии и Сирии .



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  • # 12 | 27.01.2020, 10:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19270 | Рейтинг: -3283,9

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  • # 13 | 27.01.2020, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3

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  • # 14 | 27.01.2020, 10:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19270 | Рейтинг: -3283,9

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  • # 15 | 27.01.2020, 10:45 | Автор: юнг
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  • 16 | 27.01.2020, 10:46 | Автор: юнг
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12 | 27.01.2020, 10:35 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19269 | Рейтинг: -3284
Здесь кукайка устраивает бенефис.
Она давно уже пытается двух своих клонов оживить.
============================================================

=
Не сдаётся наша старушка. с её бы прытью- да в Курультай?



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  • 17 | 27.01.2020, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3
12 | 27.01.2020, 10:35 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19269 | Рейтинг: -3284
Здесь кукайка устраивает бенефис.
Она давно уже пытается двух своих клонов оживить.
============================================================


=
Не сдаётся наша старушка. с её бы прытью- да в Курультай?



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  • 18 | 27.01.2020, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3
12 | 27.01.2020, 10:35 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19269 | Рейтинг: -3284
Здесь кукайка устраивает бенефис.
Она давно уже пытается двух своих клонов оживить.
============================================================


=
Не сдаётся наша старушка. с её бы прытью- да в Курультай?



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