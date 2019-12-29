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Имитация бурной деятельности продолжается

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В Башкирии решено продолжить антиалкогольную кампанию, от которой власти, по признанию чиновников, уже ощутили положительный эффект. В Курултае обсуждают новые ограничения в работе розничных операторов, в частности, идею увеличить расстояние между магазинами по продаже спиртного и социальными объектами, а также новые правила выдачи лицензий на реализацию алкоголя. В минздраве предлагают форсировать на федеральном уровне повышение минимального возраста для продажи алкоголя с 18 до 21 года. Некоторые чиновники предупреждают о вероятных финансовых последствиях таких мер, связанных со снижением поступлением акцизов в бюджет.

Имитация бурной деятельности продолжается


В Курултае вчера провели подготовку к парламентским слушаниям, приуроченным к очередному этапу антиалкогольной кампании, начатой главой региона Радием Хабировым. Депутаты, представители МВД, МЧС, минздрава, госкомторга и мэрии Уфы обсудили новые меры, которые могут быть приняты для пресечения нелегального производства и продажи алкогольной продукции, а также новые ограничения продажи легального алкоголя.

Замглавы управления надзорной деятельности регионального главка МЧС Владимир Горин сообщил о положительном эффекте «сухого закона», введенного башкирскими властями в новогодние каникулы. Число погибших при пожарах в начале января снизилось с 20 до семи человек, отметил он.

По данным минздрава, по результатам 11 месяцев 2019 года показатель смертности от употребления алкоголя в республике снизился на 34%, до 552 человек.

Председатель госкомторга республики Алексей Гусев объявил первые итоги акции, поощряющей осведомителей о производителях и продавцах нелегального алкоголя. В конце 2019 года власти пообещали платить по 50 тыс. руб. каждому сообщившему о производителе контрафакта и по 2 тыс. руб. — за информацию о продавце. За первый месяц действия акции госкомторг получил 1,1 тыс. таких сообщений, по итогам которых 22 информаторам было выплачено 44 тыс. руб. 16 обращений оказались ложными, 849 направлены на проверку в МВД, доложил господин Гусев.

Начальник отдела по борьбе с преступностью управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии Роберт Мурсалимов сообщил о побочных эффектах этой акции: производители и продавцы суррогата ушли в глубокое подполье и теперь продают продукцию «только узкому кругу лиц». «Это затрудняет проведение проверок, поскольку мы должны делать контрольную закупку»,— отметил полицейский.

Розница своеобразно отреагировала на удлинение запрета на продажу алкоголя. По словам Алексея Гусева, теперь магазины после 22 ч продают спиртное по лицензии на работу общепита. В этой связи он призвал принять «самые кардинальные меры», например, прописать определенные критерии для магазинов-кафе по площади и числу посадочных мест. «Есть магазинчики, которые поставили у себя в углу один стол, один стул, и при этом активно торгуют (алкоголем.— „Ъ“)»,— возмутился господин Гусев.

Впрочем, оказалось, что федеральное законодательство уже запрещает заведениям общепита получать вторую лицензию — на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщил представитель прокуратуры в Курултае Руслан Исмагилов. Он посоветовал госкомторгу почаще проводить в магазинах-кафе контрольные закупки, на что Алексей Гусев заявил, что это полномочия не его ведомства, а полиции.

В ходе обсуждения выяснилось, что полицейским уже негде хранить изъятую контрафактную и суррогатную продукцию. В МВД предлагали получить лицензию на эту деятельностью госхолдингу «Башспирт», но, как отметил вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов, право хранить конфискованный алкоголь имеет только АО «Росспиртпром». Депутаты намерены через региональное правительство предложить «Росспиртпрому» открыть в Башкирии дочернее предприятие.

В минздраве республики рассчитывают, что местные депутаты смогут возобновить обсуждение в Госдуме вопроса о повышении с 18 до 21 года минимального возраста, с которого разрешена покупка алкоголя. Вопрос обсуждается не первый год: в прошлом году проект был отклонен Минфином России. В минздраве также выступили за новые ограничения времени розничной продажи спиртного и введении запрета на продажу после 21 ч (в настоящее время запрет действует с 22 до 10 ч).

Глава комитета по промышленности Курултая Халил Рахимов, в свою очередь, предложил в четыре раза увеличить минимальное расстояние от торговых точек, где продается алкоголь, до социальных объектов: с 25 до 100 м.

Начальник отдела координации торговой деятельности управления потребительского рынка мэрии Уфы Гульшат Саттарова, выслушав всех докладчиков, заметила, что такие ограничения вынудят розничных операторов снять с продажи алкогольную продукцию. «А это отчисления в бюджеты», — напомнила она.

До конца января депутаты решили подождать новых предложений, касающихся регулирования алкогольного рынка, а в апреле провести парламентские слушания на эту тему.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 27.01.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Имитация бурной деятельности продолжается
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Был ли смысл? Продажи алкоголя выросли заранее на +246%!

Подведены окончательные итоги новогодней антиалкогольной кампании в республике.

За круглым столом в уфимском отеле Crown Plaza 23 января собрались представители торговых сетей и общественных организаций, депутаты Госсобрания РБ и журналисты. Выявлено: жители Башкирии массово закупали алкоголь перед новогодними каникулами и в разрешенные часы в дни действия «сухого закона».

«В магазине «Магнит» рост продажи алкоголя в предновогодний период по сравнению с 2018 годом составил +246%, а 3-6 января прирост продаж +114%. Было продано 15 миллионов бутылок вина и шампанского, из которых 80% - российские марки», - сообщил главный редактор «РБК-Уфа» Равиль Ватолин, ссылаясь на данные продаж в сети «Магнит».



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  • 2 | 27.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Начальник отдела координации торговой деятельности управления потребительского рынка мэрии Уфы Гульшат Саттарова, выслушав всех докладчиков, заметила, что такие ограничения вынудят розничных операторов снять с продажи алкогольную продукцию. «А это отчисления в бюджеты», — напомнила она." ===============================
Если вам поступления в бюджет мало запускайте заводы и фабрики, сделайте дифференцированную ставку НДФЛ, т.е. можно без травли народа.



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.01.2020, 10:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67107 | Рейтинг: +12062
"Уж если я чего решил, то выпью обязательно"©

СРАдий не знает законов рынка: именно СПРОС рождает предложение, а не наоборот.
Не было бы спроса - заваленные алкоголем полки в круглосуточном режиме - оставались бы не востребованы.
Плохо, когда во главе региона стоит человек напрочь не знающий законов экономики. Впрочем, и с юриспруденцией там знакомство шапочное...



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  • 4 | 27.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запрет продажи алкоголя - самое примитивное мероприятия власть держащих . Сколько раз таких глупостей не проходили и все без толку.
Если не будет водки , то будут продавать из-под полы
А лучше всего нагнать самогонки,иметь всегда свой запас, и не надеяться на государство .Государство должно быть всегда на втором плане!



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  • # 5 | 27.01.2020, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3

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  • 6 | 27.01.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще не зная цифр по закупки спиртного в препраздничные часы поинтересовался на кассе у знакомой-та за голову схватилась и сказала.что как с ума посходили ,метут.
Ну а сейчас есть цифры.Сколько же обожралось спиртным.Ну такую ерунду придумали ...А советчики кто? Если Х рахимов предложения делает,знаю не по наслышке- НИ КАКОЙ .Это случайность как ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР комбината в САЛАВАТе ,так и 11 мес прибывание в должности главы -с первого дня лил крокодильи слезы .что мол такая работа не для негоДля него Деньги грести лопатой -вот для него



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  • 7 | 27.01.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помню , был запрет по всей Башкирии продажи алкоголя . Так многие ездили в Челяб обл за водкой. Наберет полный рюкзак водки и едет домой , весь довольный ....
А Башкирия теряла деньги .... они не возвращались в бюджет республики .
Были времена....



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