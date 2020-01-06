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Галлямов: Голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом

  • Опубликовано: mkset.ru | 04.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 35887 | Комментарии: 20
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Эксперт считает, что голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом. Медиакорсеть предложила политологу Аббасу Галлямову прокомментировать последние новости, касающиеся принятия поправок к Конституции РФ.

Галлямов: Голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом


Напомним, в минувшую субботу в Доме Госсобрания в Уфе прошло обсуждение поправок с участием политиков и представителей общественности Башкирии.

Сенатор Лилия Гумерова, выступившая в качестве модератора собрания, сообщила, что в адрес рабочей группы по разработке поправок к Конституции РФ, (в которую она также входит) поступило более ста поправок к основному закону страны. Это стало неожиданностью, такой высокой активности не ожидали.

Наибольший резонанс вызвали поправки, касающиеся ограничения пребывания одного и того же человека на посту президента России двумя сроками подряд и запрет представителям госвласти высокого ранга иметь иностранное гражданство или в д на жительство в другой стране мира.

Лилия Гумерова также сделала акцент на том, что часть поправок, несмотря на их актуальность, не может быть рассмотрена. Поскольку не имеет отношения к конституционным правам и свободам.

Политолог Аббас Галлямов высказал свое мнение по поводу развернувшегося по стране процесса обсуждения поправок к Конституции РФ.

- У Путина две цели. Первая связана с растущим в стране запросом на перемены. Ощущение застоя становится настолько сильным и тягостным, что начинает напрямую угрожать политической устойчивости режима. В этой ситуации Путин стремится продемонстрировать обществу, что никакого застоя в стране, на самом деле, нет, а наоборот, есть реформы и модернизация. Вторая цель связана с необходимостью обустроить собственное будущее после 2024 года. Меняя институциональный дизайн, Путин обустраивает для себя уютное место, с которого он будет контролировать политический процесс после ухода с должности президента, - считает политолог.

Что же касается проведения всенародного голосования, провести которое предлагают то и дело участники обсуждения, то, по мнению эксперта, будет оно в выходной или будний день, в данном случае решающего значения не имеет.

- Если его и организовывать, то надо делать это в виде официального референдума и голосовать по каждой поправке отдельно. Пакетное голосование выглядит как попытка манипуляции общественным мнением. То же самое можно сказать про «всенародный опрос», который не будет референдумом. Поскольку сама процедура его не прописана в законе, значит, никаких ограничений на деятельность организаторов опроса наложено не будет. После этого они хоть стопроцентную явку и стопроцентное голосование «нарисуют», - категорично заявил Аббас Галлямов.

Так или иначе, но пока вопрос о проведении референдума либо общероссийского голосования не решен. Тем, кто хочет принять участие в разработке поправок в Конституцию РФ, предлагается направлять свои предложения прямо по адресу рабочей группы.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 04.02.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда опять вылез этот мордастый кот обоссанный?



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  • Гость
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  • 2 | 04.02.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галлямов: Голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом
========================================
Опять этот писака пытается блеснуть своим умом, и опять неудачно!!!!
Ну какая разница, как будет голосовать население, если паправки будут уже приняты и подписаны вованом?!!!!
"Корешь" ты херню пореш!!!!



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  • 3 | 04.02.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда такие скорбные физиономии у этих экспертов, как будто запором страдуют



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  • 4 | 04.02.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда такие скорбные физиономии у этих экспертов, как будто запором страдуют
=====================================
Уних не запор, а словесный панос.



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  • Эксперт
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  • 5 | 04.02.2020, 10:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31232 | Рейтинг: -708,1
Как насчёт Конституции Башкирии? Тоже поправки? В соответствии?



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1

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  • 6 | 04.02.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.02.2020, 10:43 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31232 | Рейтинг: -708,2
Как насчёт Конституции Башкирии? Тоже поправки? В соответствии?
___________________________
зуляпа, в данной ситуации, конституцию РБ можно упразднить за ненадобностью, как и курултай, как и любое облсобрание, как и все обл(респ)министерства, как и все без исключения горсоветы

не согласна ? - апеллируй
турк



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  • 7 | 04.02.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.02.2020, 10:43 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31232 | Рейтинг: -708,2

Как насчёт Конституции Башкирии? Тоже поправки? В соответствии?
________________________________________________________
Если отличается, то привести в соответствие. А вообще эти становые погремушки давно пора отменять. На территории страны должна одна конституция действовать.



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  • 8 | 04.02.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.02.2020, 10:43 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31232 | Рейтинг: -708,2

Как насчёт Конституции Башкирии? Тоже поправки? В соответствии?

________________________________________________
Упразднить, вместе с саксаулами, местными минобрами минкультами и прочими картонными атрибутами игрушечного сювиринитета



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2

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  • 9 | 04.02.2020, 11:37 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 151 | Рейтинг: -9,7
Какая ещё конституция башкирии? Отменить башкирию!



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3

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  • Гость
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  • 10 | 04.02.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая ещё конституция башкирии? Отменить башкирию!

Какая такая конституция башкирии, какая еще башкирия?
Проснись, ты серешь! И уже дурно пахнешь.



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  • 11 | 04.02.2020, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меняя институциональный дизайн, Путин обустраивает для себя уютное место, с которого он будет контролировать политический процесс после ухода с должности президента, - считает политолог.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А нельзя ли это объяснить подробней (турка - подлеца и мразь прошу не беспокоиться)? А то Наумкин технично по-яблочному слился, так ничего и не объяснив! Очень Опытный



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  • 12 | 04.02.2020, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт считает, что голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если не рассуждать о необходимости такого голосования, то как этот "эксперт" представляет себе бюллетень для голосования, в котором около ста поправок? Сколько часов понадобится каждому голосующему для того, чтобы прочитать, обдумать и заполнить этот многометровый бюллетень? Корешь, херовину порешь! Очень Опытный



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  • 13 | 04.02.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нельзя ли это объяснить подробней
_______________________
тупому объяснять - козла причёсывать
турк



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  • 14 | 04.02.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 04.02.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нельзя ли это объяснить подробней
_______________________
тупому объяснять - козла причёсывать
турк
+++++++++++++++
Тебе никто и не объясняет! Чем ты недоволен, непричёсанный турк?



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  • 15 | 04.02.2020, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



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  • 16 | 04.02.2020, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 04.02.2020, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин инан кутен !!!
__________________________________________
Хрен изо рта вынь и скажи нормально



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  • 17 | 04.02.2020, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная у нас страна Россия. Ничего ге способна производить, хотя в одном преуспела так, что поэт отразил : "Здесь Русью пахнет..!" ну да, особенно от этого, с питерской подворотни с обещанием "Мочить в сортирах" и так "замочил" расеян что даже скрыть вымирание не может.
Но у русских собственная гордость и на буржуев смотрим с высока" путинского роста!



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  • 18 | 04.02.2020, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
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хорошая ирония - 17



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  • 19 | 04.02.2020, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но у русских собственная гордость и на буржуев смотрим с высока" путинского роста!
__________________________________________________________
Ты про русских или россиян пишешь, Петросян?



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  • 20 | 04.02.2020, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сенатор Лилия Гумерова, …, сообщила, что в адрес рабочей группы по разработке поправок к Конституции РФ, (в которую она также входит) поступило более ста поправок к основному закону страны. Это стало неожиданностью, такой высокой активности не ожидали.
=============================================
С чем интересно сравнивает и что для неё стало неожиданностью? С тем как быстро- быстро поменяли проект на проект по увеличению сроков для себя любимых до 5 лет и солнцеликого (или кто там вместо него) до 6 лет. И сейчас у вас такой же, можно сказать, блицкриг. Куда торопимся, к чему готовимся не иначе как к большому шухеру? Торопится не надо, при такой спешке неожиданно забудете внести основную поправку о введении крепостного права.
И-2



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