Галлямов: Голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом

Эксперт считает, что голосование должно быть по каждой поправке, а не целым пакетом. Медиакорсеть предложила политологу Аббасу Галлямову прокомментировать последние новости, касающиеся принятия поправок к Конституции РФ.Напомним, в минувшую субботу в Доме Госсобрания в Уфе прошло обсуждение поправок с участием политиков и представителей общественности Башкирии.Сенатор Лилия Гумерова, выступившая в качестве модератора собрания, сообщила, что в адрес рабочей группы по разработке поправок к Конституции РФ, (в которую она также входит) поступило более ста поправок к основному закону страны. Это стало неожиданностью, такой высокой активности не ожидали.Наибольший резонанс вызвали поправки, касающиеся ограничения пребывания одного и того же человека на посту президента России двумя сроками подряд и запрет представителям госвласти высокого ранга иметь иностранное гражданство или в д на жительство в другой стране мира.Лилия Гумерова также сделала акцент на том, что часть поправок, несмотря на их актуальность, не может быть рассмотрена. Поскольку не имеет отношения к конституционным правам и свободам.Политолог Аббас Галлямов высказал свое мнение по поводу развернувшегося по стране процесса обсуждения поправок к Конституции РФ.- У Путина две цели. Первая связана с растущим в стране запросом на перемены. Ощущение застоя становится настолько сильным и тягостным, что начинает напрямую угрожать политической устойчивости режима. В этой ситуации Путин стремится продемонстрировать обществу, что никакого застоя в стране, на самом деле, нет, а наоборот, есть реформы и модернизация. Вторая цель связана с необходимостью обустроить собственное будущее после 2024 года. Меняя институциональный дизайн, Путин обустраивает для себя уютное место, с которого он будет контролировать политический процесс после ухода с должности президента, - считает политолог.Что же касается проведения всенародного голосования, провести которое предлагают то и дело участники обсуждения, то, по мнению эксперта, будет оно в выходной или будний день, в данном случае решающего значения не имеет.- Если его и организовывать, то надо делать это в виде официального референдума и голосовать по каждой поправке отдельно. Пакетное голосование выглядит как попытка манипуляции общественным мнением. То же самое можно сказать про «всенародный опрос», который не будет референдумом. Поскольку сама процедура его не прописана в законе, значит, никаких ограничений на деятельность организаторов опроса наложено не будет. После этого они хоть стопроцентную явку и стопроцентное голосование «нарисуют», - категорично заявил Аббас Галлямов.Так или иначе, но пока вопрос о проведении референдума либо общероссийского голосования не решен. Тем, кто хочет принять участие в разработке поправок в Конституцию РФ, предлагается направлять свои предложения прямо по адресу рабочей группы.