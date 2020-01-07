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А какие веселые были пляски!

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«Нас хотят полностью устранить с политического поля». Как стало известно на этой неделе, прокуратура Башкортостана направила в суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.

А какие веселые были пляски!


Видео:



Ранее надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".

Преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау. Через несколько дней после этого активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".

В начале декабря 2019 года "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. После этого в "Башкорт" пришли с проверкой сотрудники прокуратуры, МЧС и УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".

"Idel.Реалии" поговорили с одним из лидеров "Башкорта" Русланом Габбасовым о претензиях прокуратуры и подоплеке последних преследований организации со стороны властей.

— Руслан, в "Башкорте" уже сумели ознакомиться с содержанием иска прокуратуры?

— Нет, мы до сих пор его не получили; видимо, ознакомимся только в суде.

— Можно ли предположить, что там будут содержаться те же претензии и обвинения, которые были в предупреждении, направленном вам прокуратурой в декабре? Или возможно еще что-то новое?

— Скорее всего, обвинения будут те же самые. Мы давно подозревали, что власти ведут дело к признанию нашей организации "экстремистской" и ее запрете на этом основании. До нас доходили известия, что они ищут любой повод для этого. Могут ли прокуроры найти что-то "новое"? — не знаю. Но, в любом случае, в нашей деятельности нет ничего экстремистского. Если бы что-то такое было, они, наверняка, давным-давно уже это использовали бы для того, чтобы нас закрыть еще раньше.

— Прокуратура, направляя вам в декабре свое предупреждение, предлагала вам "в двухмесячный срок устранить недостатки". Вы собирались оспорить это предупреждение в суде. Успели вы это сделать?

— Этот срок истекал в конце февраля. Мы к началу этой недели подготовили обстоятельный ответ, в котором указали, что доводы о ведении нами "экстремистской деятельности" абсолютно необоснованы. Так, Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт"; более того, он в последнее время нередко подвергал нашу деятельность критике. Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин также не являются руководителями нашей организации; кроме того, Исмагилову его приговор был отменен после декриминализации вменявшейся ему статьи УК. Мы также потребовали от прокуратуры, чтобы нам предоставили выводы "экспертизы", на основании которой надзорное ведомство пришло к явно абсурдному заключению, что проводимые нами йыйыны — не настоящие, не соответствующие, якобы, традициям башкир. Я полагаю, что мы, много лет изучая историю нашего народа, историю его представительных учреждений в разные времена, всё-таки лучше знаем, что такое йыйыны, и как их проводить.

Мы собирались после этого обжаловать вынесенное предупреждение в суде. Но как видите, прокуратура не стала дожидаться ни наших возражений, ни истечения двухмесячного срока, который сама установила.

— Как вы думаете, почему вдруг надзорное ведомство так заторопилось?

— Видимо, их сильно торопят из "Белого дома", из администрации Радия Хабирова. Мы уже заявляли, что именно новый глава республики — инициатор всех последних гонений и репрессий против нашей организации.

Я полагаю, что власти и правоохранительные органы торопятся запретить нашу организацию по двум основным причинам — не дать нам активно участвовать в обсуждении поправок в Конституцию России, а также нейтрализовать "Башкорт" перед неизбежной весенней активизацией движения в защиту шихана Куштау. Словом, нас хотят полностью устранить с политического поля.

— А что вы думаете по поводу конституционных поправок? Как в вашей организации к ним относятся?

— В ближайшее время мы как раз собираемся обсудить их всей организацией. Мы видим, что в республике ни одна политическая партия, ни одно общественное движение пока не выразили своей позиции. Все обходят этот вопрос стороной — если не считать представителей властей и "единороссов", которые, разумеется, всецело поддерживают линию Кремля.

Я думаю, что мы на всероссийском голосовании мы будем голосовать против этих поправок.

— Почему? Что в них вас тревожит и не устраивает?

— Во-первых, полагаю неприемлемым то, что за них предполагается голосовать единым пакетом. Я считаю, что каждая значимая поправка должна выноситься на голосование отдельно. Нельзя одновременно отдавать голос, скажем, за материнский капитал на первого ребенка и за то, чтобы у российского права был приоритет перед международным. Это абсолютно разные вещи.

Во-вторых, основной закон страны должен меняться Конституционным собранием, поскольку поправками явно затрагиваются первая и вторая главы Конституции, хоть Кремль и утверждает обратное. Например, прямо затрагивается статья 15 первой главы, в которой четко сказано, что "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

— Как вы думаете, отразятся ли конституционные нововведения на отношениях между федеральным центром и регионами?

— Я вижу здесь угрозу федерализму — в том, что создается новый Госсовет, куда будут входить губернаторы и который, скорее всего, возглавит Путин. Таким образом, новые полномочия позволят ему непосредственно руководить главами регионов. А так как именно Путин ответствен за построение "вертикали власти" и сворачивание федерализма в стране, то он явно будет продолжать эту линию и дальше. Его недавние слова о том, что "Ленин заложил мину под российскую государственность" — они не просто так произнесены. Это его позиция, это его отношение к существованию в России национальных республик. В этой же связи меня настораживает и предложение внести поправку в преамбулу Конституции, заменив слова "многонациональный народ Российской Федерации" на "многонародную российскую нацию" [данную поправку предложил внести председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов — Idel.Реалии].

Разумеется, мы выступаем и против того, что местное самоуправление пытаются окончательно встроить в "вертикаль власти". Статья 12 из той же первой главы Конституции гласит, что "органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти". Наша организация работает с местным самоуправлением непосредственно. Те же наши йыйыны — это наглядное их проявление. Поправки же уничтожают самостоятельность МСУ, подчиняют его полностью вышестоящим органам государственной власти.

— Как вы относитесь к утверждению, высказываемому многими экспертами, что весь процесс изменения Конституции затеян лишь для того, чтобы оставить Путина и его группировку у власти и в дальнейшем, после 2024 года?

— Я согласен с этими утверждениями. Правящая в России группировка давно уже разрабатывала сценарии транзита власти после 2024 года, рассматривались, как знаем, и "казахстанский", и "белорусский", и другие варианты. Думаю, вариант с Союзным государством с Беларусью уже не актуален. Белорусский народ вряд ли откажется от своей независимости.

— Поговорим о Куштау. Почему вы считаете, что власти хотят нейтрализовать вашу организацию также и в связи с этим?

— Власти понимают, что "Башкорт", играя существенную роль в движении в защиту горы, может активизировать протесты в ближайшее время. Поэтому они и пытаются ликвидировать нашу организацию, и в то же время показать на этом примере всем другим защитникам Куштау, что они и с ними могут так поступить.

— А как вы намерены дальше защищать Куштау?

— Наши планы пока прежние — будить и поднимать общественность. Я думаю, во многом мы этого уже достигли. Поднялись местные жители, которые создали собственные организации в защиту горы и уже провели два замечательных флешмоба. Мы провели представительное собрание республиканской общественности в прошедшем декабре, обратились к международной общественности с призывом оказать нам поддержку. Власти вновь увидели, что Шиханы защищают не "одни только башкирские националисты". Добавлю, что мы не отказались от идеи проведения большого митинга в защиту Куштау— мы подадим на него заявку сразу, как только смягчены республиканские законы о публичных мероприятиях. Но, вообще, активизация протестов против разработки горы еще впереди. Если на горе начнутся разведочные, а тем более взрывные работы, это сразу подтолкнет процесс.

— Как организация намерена защищаться от попытки ее запрета? Какова будет реакция ее сторонников?

— Мы уже призвали всех сторонников нашей организации начать акции протеста с призывом прекратить репрессии по отношению к "Башкорту", в частности, прийти 7 февраля на первое судебное заседание поддержать нас. Посмотрим, сколько сторонников придет к суду. На ближайшем собрании мы обсудим, что еще можно сделать, чтобы привлечь внимание и российской, и международной общественности к попытке запрета "Башкорта". И будем всеми законными способами защищаться от несправедливых обвинений и в суде, и в публичном пространстве.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 05.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какие веселые были пляски!
=================================
Башкорт,- запретить!
Активныз членов,- осудить!
Сочувствующих,- предупредить!
Надо кончать с башкортосранскими нациками окончательно и безповоротно!!!



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  • 2 | 05.02.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В общем - то нет ничего предосудительного у что у башкир есть национальная организация " Башкорт ".
У всех существующих на земле народов Мира есть свои национальные организации ( чувашские , удмуртские , марийские , татарские , украинские , английские и тд и тп
и самые значимые в России - русские , куда идет немало средств
бюджета РФ ) , а у крупных наций и государств есть такая организация как ООН !
Так выходит надо и русские национальные организации запретить .
ведь и с их стороны немало нелестных слов исходит в адрес других народов .



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  • Участник
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  • 3 | 05.02.2020, 09:21 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1470 | Рейтинг: +358,2
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Ни для того пупкин поставил радиактивный элемент смотрящим по рб. Его функция излучать волю кремля. Так что этот излучатель отдаст все остатки хозяину и глазом не моргнет. Будут еще башисты Хамитова вспоминать и слезы лить.



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  • 4 | 05.02.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкорт" никуя не понимает как и в каком направлении развивается мировая цивилизакция. Промышленности для них не существует, впрочем как и их кумиру Салаватке . Тогда жгли заводы и били работный люд, и сейчас против промышленности.
Тогда в шалашах своих из шкур живите и кормите вшей.



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  • 5 | 05.02.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шиханы божий дар человечеству - для всего человечества. Отогнать оттуда всех бездельников и дармоедов- горлопанов. Не поймут по хорошему- дать хорошего пинка под зад. Работать "Башкорт" никогда не призывает. Я бы их защищал, если бы призывали строить, развивать или учиться. Ломать не строить, кыш бездельники!!!



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  • 6 | 05.02.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свобода она для всех или не для кого . Надеюсь до лисьих хвостов дойдет эта азбучная истина ( хотя навряд ли они поймут причинно следственную связь этих событий) . Топили против татар теперь их можно в расход .



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  • 7 | 05.02.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какие веселые были пляски!
=================================
Башкорт,- запретить!
Активныз членов,- осудить!
Сочувствующих,- предупредить!
Надо кончать с башкортосранскими нациками окончательно и безповоротно!!!
.....................................
тогда русские будут кататься как сыр по маслу,когда же наступят эти радостные дни?



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6

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  • 8 | 05.02.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Вроде как и верно, но суть в ином. У Путина страх пред РТ и РБ, а свою стратегию нахватанную в Питер ской под воротне Путин озвучивал: "Бить первым". Сам то он не может,-из-за неказистого росточка неспособен, посему по шпионски, тем более в шпионской школе нахватался да и по своей шпионской профессии, т.е.для этого стравливает якобы разные народы, хотя это единый народ попросту с разными диалектами.
Почему и чего он боится?
На это отвечает ветхий завет: Где сокровища там и сердце ваше.
300 млрд украденных $ это сумма на около 150 крупных заводов!
Это к тому, кому рассеяне обязаны безработицей, мизерной зарплатой да т той не выплачиваемой.
Да и прочие беды народные, при ускоренном росте миллиардеров и их состояний.
Народ ввергнутый Путиным, практически, в рабство будет трусливо молчать, хотя это и нормально для россиян.



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  • 9 | 05.02.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-- й
необходима национализация "Соды" ввиду того, что "хужи" не справляются с управлением. Но жля этого нужно убрать Путина, он никогда не примет цивилизованные евро-амерлвские нормы права: Если бизнес асоциален (в народе фашистской) он подлежит национализации!

Других, особых русских, способов нет!



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  • 10 | 05.02.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Я вижу здесь угрозу федерализму — в том, что создается новый Госсовет, куда будут входить губернаторы и который, скорее всего, возглавит Путин. Таким образом, новые полномочия позволят ему непосредственно руководить главами регионов. А так как именно Путин ответствен за построение "вертикали власти" и сворачивание федерализма в стране, то он явно будет продолжать эту линию и дальше
____________________________________________________
И это правильно. Будет исправлена ситуация когда нацменьшинство держит в заложниках большую часть населения региона, прикрываясь рассуждениями о федерализме и рисованными автономиями. Необходимо интересы всего населения защищать, а не кучки нациков возомнивших себя людьми первого сорта



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  • 11 | 05.02.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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тогда русские будут кататься как сыр по маслу,когда же наступят эти радостные дни?
_________________________________________________________
От того что прекратятся безобразные кривляния кучки оголтелых нациков, русским бесспорно будет жить гораздо лучше.



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  • 12 | 05.02.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
цивилизованные евро-амерлвские нормы права
________________________________________________
Напомни, это когда целые страны можно бомбить не оглядываясь на ООН и прочее, или президентов травить убивать и госперевороты устраивать? Или когда копы негров мочат из табельного по поводу и без? На за какую норму в первую очередь необходимо ухватиться?



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  • 13 | 05.02.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Путина страх пред РТ и РБ
____________________________________
ИНтересно кого же он боится? Наверно клоунов из Башкорта?



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  • 14 | 05.02.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работать "Башкорт" никогда не призывает. Я бы их защищал, если бы призывали строить, развивать или учиться. Ломать не строить, кыш бездельники!!!
______________________________________________________
Клоуны, которые пиарятся на всем на чем можно. Язык видишь лизащищали(от кого,своей лени?), Сибай, теперь Куштау. Что нибудь хорошее сделали они?



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  • 15 | 05.02.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 05.02.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тогда русские будут кататься как сыр по маслу,когда же наступят эти радостные дни?
_________________________________________________________
От того что прекратятся безобразные кривляния кучки оголтелых нациков, русским бесспорно будет жить гораздо лучше.
.........................
ты прав о брат это будет когда мы будем целоваться как салават с пугачевым подставляй щеку



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2

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  • 16 | 05.02.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 05.02.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В общем - то нет ничего предосудительного у что у башкир есть национальная организация " Башкорт ".
У всех существующих на земле народов Мира есть свои национальные организации ( чувашские , удмуртские , марийские , татарские , украинские , английские и тд и тп
_______________________________________________________
Не надо лукавить и путать национальные и националистические. Всех этих горлопанов разводили при Муртазе, когда это было националистической клике выгодно. В бочки побить, граждан попугать и с федеральным центром поторговаться.Сейчас повестка изменилась,но ничего доброго и конструктивного эта гопота предложить не может. В политическое поле захотели? Так рожей не вышли, повадки не те. Считали себя выше остальных народов в РБ? Так протрезвейте наконец



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  • 17 | 05.02.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 05.02.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Свобода она для всех или не для кого . Надеюсь до лисьих хвостов дойдет эта азбучная истина ( хотя навряд ли они поймут причинно следственную связь этих событий) . Топили против татар теперь их можно в расход .
________________________________________________
Лисьи хвосты хотели квот и привелегий для себя. А русские с татарами должны были кланяться и наречие за них учить. Но что то пошло не так. Можект пора просто работать пойти, а не самопиаром заниматься чтоб к кормушке в курултай проскочить? там ваших и так дофига, конкуренция



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  • 18 | 05.02.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, у чукчей есть такая органиация? Одно слово - "Чукот" - "моя есть чукот" это звучит гордо! Название "Башкорт" имеет подтекст - мы не вы, мы особые. Поэтому, вы их сейчас защищаете, а в случаи победы идей дильки, они вам устроят, бочки на горсовете покажутся цветочками. Разве вы не заметили, что им по барабану сносы русских исторических памятников, засилие бя, в ущерб другим предметам? Они отстаивают прежде всего свои родовые интересы.
Что бы быть республикообразующей нацией, нужно предоставить своё портфолио о проделанной работе - преобразовании пастбищ в мегаполисы с предприятиями, парками и прочими достижениями науки и техники.. Лисьи малахаи и тростниковые дудки не принимаются.



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  • 19 | 05.02.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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ты прав о брат это будет когда мы будем целоваться как салават с пугачевым подставляй щеку
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Так и будет. когда часть нарселениРБ перестанет выпячивать свою титульность, требовать на этом основании каких то привилегий. Так и было до кривляний с рисованными сювиринитетами, которые этно элиты на местах затеяли в своих интересах. Элиты карманы набили, а соплеменникам один хер кукиш, что в рт что в рб.Вся возня с языками из той же оперы, создали проблему там где её нет, чтоб возбуждать нац меньшинства. Вот тогда Башкорт были в струе. А сейчас на помойку истории



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  • 20 | 05.02.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Не пойму позицию Кухарки. Молча умным видом минуса раздаешь?
Ты же вроде бы должна понять производственников и защищать их.
А владеть заводом для производителя не праздник, а каторжный труд- тебе ли это объяснять. Раскрой свою позицию, с какого бодуна минуса раздаешь?



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