А какие веселые были пляски!

«Нас хотят полностью устранить с политического поля». Как стало известно на этой неделе, прокуратура Башкортостана направила в суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.Видео:Ранее надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".Преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау. Через несколько дней после этого активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".В начале декабря 2019 года "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. После этого в "Башкорт" пришли с проверкой сотрудники прокуратуры, МЧС и УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность"."Idel.Реалии" поговорили с одним из лидеров "Башкорта" Русланом Габбасовым о претензиях прокуратуры и подоплеке последних преследований организации со стороны властей.— Руслан, в "Башкорте" уже сумели ознакомиться с содержанием иска прокуратуры?— Нет, мы до сих пор его не получили; видимо, ознакомимся только в суде.— Можно ли предположить, что там будут содержаться те же претензии и обвинения, которые были в предупреждении, направленном вам прокуратурой в декабре? Или возможно еще что-то новое?— Скорее всего, обвинения будут те же самые. Мы давно подозревали, что власти ведут дело к признанию нашей организации "экстремистской" и ее запрете на этом основании. До нас доходили известия, что они ищут любой повод для этого. Могут ли прокуроры найти что-то "новое"? — не знаю. Но, в любом случае, в нашей деятельности нет ничего экстремистского. Если бы что-то такое было, они, наверняка, давным-давно уже это использовали бы для того, чтобы нас закрыть еще раньше.— Прокуратура, направляя вам в декабре свое предупреждение, предлагала вам "в двухмесячный срок устранить недостатки". Вы собирались оспорить это предупреждение в суде. Успели вы это сделать?— Этот срок истекал в конце февраля. Мы к началу этой недели подготовили обстоятельный ответ, в котором указали, что доводы о ведении нами "экстремистской деятельности" абсолютно необоснованы. Так, Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт"; более того, он в последнее время нередко подвергал нашу деятельность критике. Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин также не являются руководителями нашей организации; кроме того, Исмагилову его приговор был отменен после декриминализации вменявшейся ему статьи УК. Мы также потребовали от прокуратуры, чтобы нам предоставили выводы "экспертизы", на основании которой надзорное ведомство пришло к явно абсурдному заключению, что проводимые нами йыйыны — не настоящие, не соответствующие, якобы, традициям башкир. Я полагаю, что мы, много лет изучая историю нашего народа, историю его представительных учреждений в разные времена, всё-таки лучше знаем, что такое йыйыны, и как их проводить.Мы собирались после этого обжаловать вынесенное предупреждение в суде. Но как видите, прокуратура не стала дожидаться ни наших возражений, ни истечения двухмесячного срока, который сама установила.— Как вы думаете, почему вдруг надзорное ведомство так заторопилось?— Видимо, их сильно торопят из "Белого дома", из администрации Радия Хабирова. Мы уже заявляли, что именно новый глава республики — инициатор всех последних гонений и репрессий против нашей организации.Я полагаю, что власти и правоохранительные органы торопятся запретить нашу организацию по двум основным причинам — не дать нам активно участвовать в обсуждении поправок в Конституцию России, а также нейтрализовать "Башкорт" перед неизбежной весенней активизацией движения в защиту шихана Куштау. Словом, нас хотят полностью устранить с политического поля.— А что вы думаете по поводу конституционных поправок? Как в вашей организации к ним относятся?— В ближайшее время мы как раз собираемся обсудить их всей организацией. Мы видим, что в республике ни одна политическая партия, ни одно общественное движение пока не выразили своей позиции. Все обходят этот вопрос стороной — если не считать представителей властей и "единороссов", которые, разумеется, всецело поддерживают линию Кремля.Я думаю, что мы на всероссийском голосовании мы будем голосовать против этих поправок.— Почему? Что в них вас тревожит и не устраивает?— Во-первых, полагаю неприемлемым то, что за них предполагается голосовать единым пакетом. Я считаю, что каждая значимая поправка должна выноситься на голосование отдельно. Нельзя одновременно отдавать голос, скажем, за материнский капитал на первого ребенка и за то, чтобы у российского права был приоритет перед международным. Это абсолютно разные вещи.Во-вторых, основной закон страны должен меняться Конституционным собранием, поскольку поправками явно затрагиваются первая и вторая главы Конституции, хоть Кремль и утверждает обратное. Например, прямо затрагивается статья 15 первой главы, в которой четко сказано, что "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".— Как вы думаете, отразятся ли конституционные нововведения на отношениях между федеральным центром и регионами?— Я вижу здесь угрозу федерализму — в том, что создается новый Госсовет, куда будут входить губернаторы и который, скорее всего, возглавит Путин. Таким образом, новые полномочия позволят ему непосредственно руководить главами регионов. А так как именно Путин ответствен за построение "вертикали власти" и сворачивание федерализма в стране, то он явно будет продолжать эту линию и дальше. Его недавние слова о том, что "Ленин заложил мину под российскую государственность" — они не просто так произнесены. Это его позиция, это его отношение к существованию в России национальных республик. В этой же связи меня настораживает и предложение внести поправку в преамбулу Конституции, заменив слова "многонациональный народ Российской Федерации" на "многонародную российскую нацию" [данную поправку предложил внести председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов — Idel.Реалии].Разумеется, мы выступаем и против того, что местное самоуправление пытаются окончательно встроить в "вертикаль власти". Статья 12 из той же первой главы Конституции гласит, что "органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти". Наша организация работает с местным самоуправлением непосредственно. Те же наши йыйыны — это наглядное их проявление. Поправки же уничтожают самостоятельность МСУ, подчиняют его полностью вышестоящим органам государственной власти.— Как вы относитесь к утверждению, высказываемому многими экспертами, что весь процесс изменения Конституции затеян лишь для того, чтобы оставить Путина и его группировку у власти и в дальнейшем, после 2024 года?— Я согласен с этими утверждениями. Правящая в России группировка давно уже разрабатывала сценарии транзита власти после 2024 года, рассматривались, как знаем, и "казахстанский", и "белорусский", и другие варианты. Думаю, вариант с Союзным государством с Беларусью уже не актуален. Белорусский народ вряд ли откажется от своей независимости.— Поговорим о Куштау. Почему вы считаете, что власти хотят нейтрализовать вашу организацию также и в связи с этим?— Власти понимают, что "Башкорт", играя существенную роль в движении в защиту горы, может активизировать протесты в ближайшее время. Поэтому они и пытаются ликвидировать нашу организацию, и в то же время показать на этом примере всем другим защитникам Куштау, что они и с ними могут так поступить.— А как вы намерены дальше защищать Куштау?— Наши планы пока прежние — будить и поднимать общественность. Я думаю, во многом мы этого уже достигли. Поднялись местные жители, которые создали собственные организации в защиту горы и уже провели два замечательных флешмоба. Мы провели представительное собрание республиканской общественности в прошедшем декабре, обратились к международной общественности с призывом оказать нам поддержку. Власти вновь увидели, что Шиханы защищают не "одни только башкирские националисты". Добавлю, что мы не отказались от идеи проведения большого митинга в защиту Куштау— мы подадим на него заявку сразу, как только смягчены республиканские законы о публичных мероприятиях. Но, вообще, активизация протестов против разработки горы еще впереди. Если на горе начнутся разведочные, а тем более взрывные работы, это сразу подтолкнет процесс.— Как организация намерена защищаться от попытки ее запрета? Какова будет реакция ее сторонников?— Мы уже призвали всех сторонников нашей организации начать акции протеста с призывом прекратить репрессии по отношению к "Башкорту", в частности, прийти 7 февраля на первое судебное заседание поддержать нас. Посмотрим, сколько сторонников придет к суду. На ближайшем собрании мы обсудим, что еще можно сделать, чтобы привлечь внимание и российской, и международной общественности к попытке запрета "Башкорта". И будем всеми законными способами защищаться от несправедливых обвинений и в суде, и в публичном пространстве.