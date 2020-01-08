Свободные Идель-Уральщики вступились за «Башкорт»

Так в организации отрегировали на перспективу признания организации "Башкорт" экстремистской.— Если репрессии в отношении организации "Башкорт" не будут прекращены, "Свободный Идель-Урал" начнет консультации с дипломатическим корпусом государств-членов ЕС, Великобританией, США, Канадой и Турцией о введении персональных санкций против сотрудников прокуратуры и судебных органов власти, причастных к давлению, запугиванию и преследованию членов "Башкорта", — так в общественной платформе "Свободный Идель-Урал" (СИУ) прокомментировали действия прокуратуры Башкортостана, которая направила в суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.— Считаем, что запрет многочисленной и влиятельной башкирской организации является продолжением государственной политики Российской Федерации по отношению к коренным народам. Сначала Москва запретила деятельность национальных политических партий, теперь пытается объявить экстремистами всех, кто не желает отказываться от своей национальной идентичности, от родного языка и культуры. Это дерзкое и резонансное дело должно привлечь внимание международного сообщества к положению коренных народов Российской Федерации. Москва не только отобрала суверенитет у национальных республик — она грубо вмешивается в деятельность национальных организаций и обществ, применяя законодательство избирательно, в зависимости от национальной принадлежности граждан, — считают в общественной структуре.В СИУ также вспомнили языковую политику России.— Москва указывает нам, на каких условиях и сколько часов в неделю наши дети имеют право учить государственные языки республик, какой алфавит должно использовать наше же письмо. Насильно нам навязывается кириллица, ломаются через колено наши традиции и обычаи. Практически все без исключения аспекты политической и национальной жизни наших республик жестко контролируются федеральным центром, — отмечается в заявлении."Свободный Идель-Урал" возмущен действиями российских властей и рассматривает шаги в отношении башкирской организации в качестве "нового наступления Москвы на башкирское национальное движение и суверенитет Республики Башкортостан".Ранее надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии прокуратуры были основаны на том, что в деятельности "Башкорта", "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников".Также заявлено, что, согласно выводам "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".