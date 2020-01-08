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Свободные Идель-Уральщики вступились за «Башкорт»

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Так в организации отрегировали на перспективу признания организации "Башкорт" экстремистской.

Свободные Идель-Уральщики вступились за «Башкорт»


— Если репрессии в отношении организации "Башкорт" не будут прекращены, "Свободный Идель-Урал" начнет консультации с дипломатическим корпусом государств-членов ЕС, Великобританией, США, Канадой и Турцией о введении персональных санкций против сотрудников прокуратуры и судебных органов власти, причастных к давлению, запугиванию и преследованию членов "Башкорта", — так в общественной платформе "Свободный Идель-Урал" (СИУ) прокомментировали действия прокуратуры Башкортостана, которая направила в суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.

— Считаем, что запрет многочисленной и влиятельной башкирской организации является продолжением государственной политики Российской Федерации по отношению к коренным народам. Сначала Москва запретила деятельность национальных политических партий, теперь пытается объявить экстремистами всех, кто не желает отказываться от своей национальной идентичности, от родного языка и культуры. Это дерзкое и резонансное дело должно привлечь внимание международного сообщества к положению коренных народов Российской Федерации. Москва не только отобрала суверенитет у национальных республик — она грубо вмешивается в деятельность национальных организаций и обществ, применяя законодательство избирательно, в зависимости от национальной принадлежности граждан, — считают в общественной структуре.

В СИУ также вспомнили языковую политику России.

— Москва указывает нам, на каких условиях и сколько часов в неделю наши дети имеют право учить государственные языки республик, какой алфавит должно использовать наше же письмо. Насильно нам навязывается кириллица, ломаются через колено наши традиции и обычаи. Практически все без исключения аспекты политической и национальной жизни наших республик жестко контролируются федеральным центром, — отмечается в заявлении.

"Свободный Идель-Урал" возмущен действиями российских властей и рассматривает шаги в отношении башкирской организации в качестве "нового наступления Москвы на башкирское национальное движение и суверенитет Республики Башкортостан".

Ранее надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии прокуратуры были основаны на том, что в деятельности "Башкорта", "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников".

Также заявлено, что, согласно выводам "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 06.02.2020, 08:40 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39393 | Рейтинг: +5285,8
Когда же кончатся эти башпляски? Чистых башкир в природе нет. Поэтому всякое деление на башкир-татар-марийцев и русских является условным.
Куда девать детей от смешанных браков?



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  • Гость
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  • 2 | 06.02.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободные Идель-Уральщики вступились за «Башкорт»
===========================
Глядя на всю эту шумиху, на всех этих нациков из бащкорта и идель урала, я убедился в своей мысли, что Русским нужно срочно создавать свою, Русскую Национально Патриотическую Партию!
Ну сколько можно терпеть этих нациков?!
Они такие борзые потому что не получают ответку!
Знаю из жизненного опыта все эти нацик,-трусы по жизни!
Они "смелые" когда стаей на одного, но даже в такой ситуации, если показать характер и пойти на них буром, они как правило разбегаются как зайцы!!!
Русские объединяйтесь!!!!
Пролмедлнние смерти подобно!!!



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7

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  • Гость
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  • 3 | 06.02.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда же кончатся эти башпляски? Чистых башкир в природе нет. Поэтому всякое деление на башкир-татар-марийцев и русских является условным.
Куда девать детей от смешанных браков?
----------------------------
Что сказать хотел, дурачок? Или так, свободный поток сознания с утреца?



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1

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  • Гость
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  • 4 | 06.02.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не чешите там , где не чешется (В.С. Черномырдин).



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3

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  • 5 | 06.02.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Большинство населения Башкортостана поддерживает признание организации "Башкорт" экстремистской.
Местное небашкирское население, по количеству раза в три большее по численности за признание их организацию экстремистской.
Чтобы это понять, нужно жить в Башкирии и чувствовать моральный дискомфорт небашкирского большинства населения. И чувствовать это всегда, многие годы и везде. Слава богу, лед тронулся и мы поддерживаем
данное решение прокуратуры.



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10

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  • Гость
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  • 6 | 06.02.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 06.02.2020, 08:40 | Автор: юнг

Когда же кончатся эти башпляски? Чистых башкир в природе нет. Поэтому всякое деление на башкир-татар-марийцев и русских является условным.
Куда девать детей от смешанных браков?
=====================================================
Просто не лезть к республикам со своим уставом во все щели , при СССР такого не было ! И поэтому не возникали трения .



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1

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  • Гость
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  • 7 | 06.02.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русские пытаются учиться на русском языке даже не в России (Украина, страны Прибалтики и др.). Башкиры же даже в своей Республике не могут учиться на родном языке. А отстаивание прав на развитие культуры и языка всевозможные государственные органы тут же пытаются отнести эти движения к экстремистским.

Возможно, настанет время, что, если ты заговорил на родном языке, ты уже экстремист.



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4

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  • Участник
  •  
  • 8 | 06.02.2020, 09:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3966 | Рейтинг: -316,2
Насколько я знаю сейчас творится какой-то беспредел с платежами за ЖКХ.
Хорошо бы Башкорту залезть в эту тему и помочь людям, навести порядок. Тогда бы они приобрели поддержку всего населения РБ, всех национальностей, и это было бы очень хорошо.

В любом случае, спасибо им за борьбу за Шиханы.

Но этого мало. Сейчас власть пытается их маргенализировать, представить отщепенцами и бузатерами.

Впрегайтесь ребята в тему беспредела в ЖКХ. Объедините разрозненное гражданское общество в борьбе с этим грабежом населения.



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6

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  • 9 | 06.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще в 2017 году «Сырьевая компания» БСК получила
в Приволжснедрах лицензию на проведение геологоразведки
на этом месторождении и разработку горы -шихана Куштау
Лицензия выдана 8 августа на срок до 10 августа 2039 года.
Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии,
образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов.
Здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха
Поэтому и хотят нанести превентивный удар по всем
башкирским общественным организациям типа " Башкорт " который
активно противодействует уничтожению природы своей
республики !
Запугать народ и общественность , чтобы не сопротивлялись
этому проекту , вот истинная цель Прокуратуры РБ !
Наверное такую задачу получил от БСК , новый прокурор РБ !



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2

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  • 10 | 06.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для 6 .Но и башкортов при СССР не было.Так что сам лезь в щель и нос не высовывай.К ногтю всех и башкорт и идель -дураков .



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4

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  • Гость
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  • 11 | 06.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.02.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Большинство населения Башкортостана поддерживает признание организации "Башкорт" экстремистской.
Местное небашкирское население, по количеству раза в три большее по численности за признание их организацию экстремистской.
Чтобы это понять, нужно жить в Башкирии и чувствовать моральный дискомфорт небашкирского большинства населения. И чувствовать это всегда, многие годы и везде. Слава богу, лед тронулся и мы поддерживаем
данное решение прокуратуры.
.......................................
Не ради нашего с вами комфорта озаботилась прокуратура:комфорт - это из сферы нематериального
"Башкорт" вымолвил словечко за целостность шиханов.
Шиханы и то что из них можно получить - это нечто материальное,средство обогащения серьезных людей.
Они настолько богатые,влиятельные и серьезные, что даже глава целого российского региона не ручается за свою безопасность, если "Башкорт" добьется неприкосновенности шиханов.
Даже в совокупности все силовые,правовоохранительные ,судебные структуры целого российского региона бессильны перед натиском криминально-компрадорской бизнес-структуры которые выколачивают ресурсы из региона.
Видели как вылетел Игнатьев из глав Чувашии?Как шашка от щелчка.Неужели все из-за пожарника!?
Публичный мальчик для битья.
Такова реальная устойчивость региональных глав,они назначаемы на птичьих правах.



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 06.02.2020, 10:06 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11836 | Рейтинг: -1927,4
Так в организации отрегировали на перспективу признания организации "Башкорт" экстремистской.
------------------------

За "Башкорт" не скажу, а вот редакцию и команду УЖа лично я давно считаю по настоящему экстремистской, разжигающими взаимную ненависть между башкирским, татарским, и русским народами.

Делается это последовательно, хотя довольно незатейливо - как правило, к вполне нейтральным статьям приклеиваются заголовки, которые по расчетам админов должны вызвать у посетителей строго определенные эмоции, часто доходит до смешного - заголовок и содержание входят между собой в явное противоречие.

(От админов просто разит дилетантизмом и глупостью)

Затем за дело принимается немногочисленная, но очень вонючая группка анонимом, которые не утруждаясь ни элементарной логикой, и уж тем более стилистикой изложения, поливает дерьмом все башкирское, и самих башкир.

Засим следует недолго ожидаемая ответка, и вскоре ежедневный мерзкий концертик в самом разгаре.

Понимаю, что призывать завсегдатаев к разумному поведению не имеет смысла, и все же я сказал то, что сказал.



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  • 13 | 06.02.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкорту" показали где находится выход! "Свободному Идель-Уралу" приготовиться! Очень Опытный



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  • 14 | 06.02.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 06.02.2020, 09:58 | Автор:

Для 6 .Но и башкортов при СССР не было.Так что сам лезь в щель и нос не высовывай.К ногтю всех и башкорт и идель -дураков .
======================================================
Позвольте спросить , а русские , татары , мордва , чуваши и другие народы были при СССР ?



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  • 15 | 06.02.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 06.02.2020, 10:19 | Автор:

"Башкорту" показали где находится выход! "Свободному Идель-Уралу" приготовиться! Очень Опытный
==============================================
Надо быть мало мальски грамотным !
Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была
создана в марте 2018 года в Киеве.
В январе 2 019 г в Лондоне открылось отделение организации
«Свободный Идель-Урал»
Идель-Урал – это территория 6 европейских республик :
Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Эрзяно-
Мокшания (Мордовия).
Здесь проживает 7 титульных наций: татары (часто их называют
волжские татары или казанские татары), башкиры, чуваши, марийцы,
удмурты, эрзя и мокша.



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  • Эксперт
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  • 16 | 06.02.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67170 | Рейтинг: +12051,1
Можно было бы согласиться с харей, но... так, как разжигают сами нацики - не разжечь несчастному УЖику))))

Ну про башкирское мифотворчество - все наслышаны - и в отношении СЮки, и в отношении Валиди, и в отношении сказочного Урал-батыра про которого даже Диль говорит "жить по заветам Урал-батыра"... заветы сказочного существа типа колобка - это круто!
Все это было бы смешно, если бы не реальное башкирское националистическое насилие, продолжавшееся в регионе с объявления суверенитета и до середины десятых.
Это я про башкир... про татар - отдельная песня - про третий государственный в Б-стане... Ну да ладно, как грится Кремль это дело разрулил - но рулил оооочень долго.
И я бы даже согласилась с тем, чтобы Башкорт неким давлением ограничивали бы от радикализма всяких узянбаевых, ягафаровых и прочих кульшариповых. Но приписывать им экстремизм - это уже слишком!

Теперь по татарам... не интересуюсь как они там у себя в Т-стане разжигают, но вот только что пошла в википешку прочесть про КамАЗ - и прифигела!

Цитирую:

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (тат. «КАМАЗ» ачык акционерлык жэмгыяте), сокращённо — КАМАЗ (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д) — российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.
***
Фигасе! И тут татары впереди башкир - у нас УМПО не догадались в википешки перевести на башкирский язык)))))))))))) В русской википешке - название советско-российского завода - переведено на башкирский язык!
А другие статьи про аналогичное - тоже имеют татарский перевод?

Мне, честно сказать - наплевать. Но ведь татарам было не наплевать и они отредактировали статью(уверена, что не одну)!
Создавайте свою татарскую версию википедии - это же не запрещено! Но - кишка тонка для этого и не будет она востребована в нужной мере. Зато залезть в статью про советско-российский КамАЗ(деньги на его субсидирование ведь не Т-стан дает, а РФ!!!) и прихватизировать - это как я те пну!

Это была комсомольская стройка и завод строили все народы страны - так может перевести название завода на все языки - их около 200?!
Ну какое накуй отношение КамАЗ имеет к татарам?! Только то, что Брежнев выбрал место под строительство завода в Чернах?!



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  • 17 | 06.02.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15- му
========================
А куда ты "мало мальски грамотный" денешь Русских котрорых :
- В татарстане 43,14%
- В башкортосране 36,0 %
- В чувашие -26,6%
- В удмуртии 43,3%
- В мари эл 43,565%
- В мардовии 60,53%
Ты , аульный, спросил у Русских хотят ли они жить в гребаном идель урале?



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  • 18 | 06.02.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 06.02.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русские пытаются учиться на русском языке даже не в России (Украина, страны Прибалтики и др.). Башкиры же даже в своей Республике не могут учиться на родном языке. А отстаивание прав на развитие культуры и языка всевозможные государственные органы тут же пытаются отнести эти движения к экстремистским.

Возможно, настанет время, что, если ты заговорил на родном языке, ты уже экстремист.
------------------------------------------------------------
----
да учись ты на своем родном языке сколько хочешь, никто тебе не мешает в этом. Только куда ты потом пойдешь работать и зарабатывать деньги. Также можешь учить свой родной язык как тебе угодно и сколько угодно. Никто сейчас этого не запрещает. Вопрос то был какой основной к вам? То, что вы другие национальности обязываете изучать башкирский язык, мало того еще и в ущерб русскому - основному государственному в России. Но, это не нужно людям, а обоснование, что это гос язык в Башкирии, вообще никак не мотивирует...



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  • 19 | 06.02.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоит только посмотреть откуда растут корни у идельщиков, как сразу все становится ясным и понятным. Почему бы их не отправить по тому же пути, что и башкортов



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  • 20 | 06.02.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Большинство населения Башкортостана поддерживает признание организации "Башкорт" экстремистской.

Скрытые националисты . Министр культуры РБ Шафикова А. Администрация главы , Карамурзина Э.А. Бывший вице -премьер Сагитов С. по совместительству ( голубец) и т.д.



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