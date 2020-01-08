Толкачеву замена есть, а вот китайским товарам — нет

По словам главы Курултая, депутаты должны найти способы профилактики “потенциальной угрозы на территории республики”, а также найти замену товарам, ввозимым из Китая.
Эхо Москвы
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