Толкачеву замена есть, а вот китайским товарам — нет

Такую меру безопасности, по словам Константина Толкачева, нужно предпринять из-за вспышки коронавируса. Толкачев отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан.По словам главы Курултая, депутаты должны найти способы профилактики “потенциальной угрозы на территории республики”, а также найти замену товарам, ввозимым из Китая.