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Толкачеву замена есть, а вот китайским товарам — нет

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Такую меру безопасности, по словам Константина Толкачева, нужно предпринять из-за вспышки коронавируса. Толкачев отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан.

Толкачеву замена есть, а вот китайским товарам — нет


По словам главы Курултая, депутаты должны найти способы профилактики “потенциальной угрозы на территории республики”, а также найти замену товарам, ввозимым из Китая.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам главы Курултая, депутаты должны найти способы профилактики “потенциальной угрозы на территории республики”, а также найти замену товарам, ввозимым из Китая.
=====================================
Он сам то понял что сказал:
1. Способы профилактики давно известны
2. Кде найти, если их в принципе нет, если даже чиснок везут из китая.
Позиция петуха понятна: Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай



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  • Участник
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  • 2 | 06.02.2020, 10:35 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1472 | Рейтинг: +358,5
Закрыли дальний восток от китайцев теперь те без продуктов оказались. А ведь импортозамещением путиноиды уже лет 10 занимаются. Объясните это ватники?



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.02.2020, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67170 | Рейтинг: +12051,1
также найти замену товарам, ввозимым из Китая.
_________________________________
Фантаст!
КамАЗ остановлен в связи с нехваткой комплектующих. КамАЗ, Карл!!!!! С первого болта - наша машина! Была... Теперь - китайская, а для гонок - так гейропейская и пиндосовская...
Чего уж говорить о тех товарах, которые на этой территории отродясь своего не производилось - или производилось такого качества, что никому не нужно даже даром - не то, что за деньги.



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  • Гость
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  • 4 | 06.02.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так пойдет дальше, то может начаться авитаминоз и цинга. Вы уж, сограждане, продержитесь до первой весенней травки. Если бы я был Толмачевым, то с таким призывом обратился бы к народу. Главное поддержать, доброе слово и кошаку приятно.



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  • Гость
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  • 5 | 06.02.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толкачеву замена есть, а вот китайским товарам — нет
================================
В. Маяковский: "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?"
Соответственно если возникает вирус "значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы он был?"
Вспомните свинной вирус,- произошел передел рынка свинины,
Вспомните птичий вирус,- произошол передел рынка мяса птицы....
Сейчас корона вирус,- что на это раз будут дербанить? И почему "корона"? Уж не руководящие ли посты ?



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  • 6 | 06.02.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 06.02.2020, 10:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67168 | Рейтинг: +12051
также найти замену товарам, ввозимым из Китая.
_________________________________
Фантаст!
КамАЗ остановлен в связи с нехваткой комплектующих. КамАЗ, Карл!!!!! С первого болта - наша машина! Была... Теперь - китайская, а для гонок - так гейропейская и пиндосовская...
Чего уж говорить о тех товарах, которые на этой территории отродясь своего не производилось - или производилось такого качества, что никому не нужно даже даром - не то, что за деньги.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Врёшь, как всегда, про "КАМАЗ"! Если бы ты не только умела либерастные сайты копипастить, но и логически мыслить, то понимала бы, что на время празднования китайского НГ, когда в Китае не работают, на производстве делают запасы и работают спокойно! Грузовое сообщение с Китаем сейчас не остановлено! В КНР правительство сегодня дало команду всем компаниям возобновить работу! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! А вот с чесноком действительно позор! Своего вырастить не могут! У меня на всю зиму запас чеснока, собственноручно выращенного на даче! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 7 | 06.02.2020, 14:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3966 | Рейтинг: -316,2
КамАЗ не может быть остановлен. Насколько знаю он временно останавливал конвейер во время новогодних праздников до 20 января, для ремонта и обслуживания оборудования. Это ежегодно происходит.



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  • 8 | 06.02.2020, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мля, хочу купить шуруповерт, микроволновку, мини печь,поливочные шланги, насос, дачный сезон на носу. Ты что ли дэбил мне это всё произведёшь? Сними с себя всё китайское, останешься голый. Развивать свою промышленность надо было, а не запихивать скрысяченное бабло по щелям.



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