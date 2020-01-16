Распил на танцах и кураях ...

В семи регионах России откроют башкирские историко-культурные центры. Правительство Башкирии выделит средства на создание и содержание башкирских историко-культурных центров в семи регионах России, где есть компактное проживание «этнотерриториальных групп башкирского населения».Соответствующее постановление кабмина, подписанное 11 февраля, опубликовано на официальном правовом портале республики.Центры будут созданы в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане и ХМАО. Все они станут филиалами ГБУ «Дом дружбы народов Республики Башкортостан». Ежегодно бюджет будет выделять на содержание центров 15,4 млн руб., следует из документа.ГБУ поручено внести изменения в устав и подать документы в Росреестр и минкульт в течение месяца.