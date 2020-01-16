Соответствующее постановление кабмина, подписанное 11 февраля, опубликовано на официальном правовом портале республики.
Центры будут созданы в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане и ХМАО. Все они станут филиалами ГБУ «Дом дружбы народов Республики Башкортостан». Ежегодно бюджет будет выделять на содержание центров 15,4 млн руб., следует из документа.
ГБУ поручено внести изменения в устав и подать документы в Росреестр и минкульт в течение месяца.
Коммерсант
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Распил на танцах и кураях
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