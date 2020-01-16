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Распил на танцах и кураях

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В семи регионах России откроют башкирские историко-культурные центры. Правительство Башкирии выделит средства на создание и содержание башкирских историко-культурных центров в семи регионах России, где есть компактное проживание «этнотерриториальных групп башкирского населения».

Распил на танцах и кураях


Соответствующее постановление кабмина, подписанное 11 февраля, опубликовано на официальном правовом портале республики.

Центры будут созданы в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане и ХМАО. Все они станут филиалами ГБУ «Дом дружбы народов Республики Башкортостан». Ежегодно бюджет будет выделять на содержание центров 15,4 млн руб., следует из документа.

ГБУ поручено внести изменения в устав и подать документы в Росреестр и минкульт в течение месяца.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 14.02.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Распил на танцах и кураях
=============================
Башкиры,- это единственная нация которая не вложила в мировую цивилизацию нихрена!!! Несмотря на то, что у них каждый первый,это "историк", а каждый второй "представитель интелегенции"
Ну прям как в армии: На первый второй расчитайсь!
Историк-культурмультур-историк-культурмультур - и т.д.



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  • 2 | 14.02.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередная подкормка родственников за пределами башкирии.был в Екатеринбурге .Встретил там башкир .Ну .что ты земляки)))) Живут давно.Рады видеть всех.кто приезжает из башкирии.Спросил их о том ,ходят ли они на концерты и тд наших артистов .В глазах увидел недоумение-нет мол.А кто ходит тогда -задал себе вопрос .?



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  • 3 | 14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®



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1

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  • Участник
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  • 4 | 14.02.2020, 10:16 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3980 | Рейтинг: -317,4
14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®
___________
Прекращайте травить человека.

Очень некультурно себя ведёте.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 14.02.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.02.2020, 09:34 | Автор:

Башкиры,- это единственная нация которая не вложила в мировую цивилизацию нихрена!!! Несмотря на то, что у них каждый первый,это "историк", а каждый второй "представитель интелегенции"
Ну прям как в армии: На первый второй расчитайсь!
Историк-культурмультур-историк-культурмультур - и т.д.
==================================================
Вот честно Уважаемый ! Я тоже не переношу каца !
Столько зла привнес этот башкирский националист
в межнациональные отношения , народов РБ ,
но я не приемлю суждения ......." не вложила в мировую
цивилизацию нихрена!!! ..."
Вложила в культуру и музыку и она ВЕЛИКОЛЕПНА , я
обожаю башкирских артистов и певцов !
И не уважаю кацев , Муртазелев , Сарбаевых и других
похожих на них !



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