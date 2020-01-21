Сутенеры духовности ...

В воскресенье 16 февраля представитель одной из древнейших — жрец Дмитрий Смирнов — устроил парад религиозной логики, назвав женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками».Поскольку Смирнову теперь приходится делать эпатажные заявления за себя и за того Чаплина, его высказывание вышло вдвойне бессмысленным. Кем, следуя такой логике, должны являться мужчины, коль скоро они сожительствуют с бесплатными проститутками? О них Смирнов скромно умолчал, потому что тогда он обидел бы главных спонсоров РПЦ МП — криминалитет. У тех, чьи промыслы и опасны и трудны, взаимодействие с государственными органами сведено к минимуму, а венчание без предварительной регистрации брака, с точки зрения государства, это тот же самый гражданский брак, о котором так переживает знаток проституции.Второй вопрос, возникший в связи с откровениями Смирнова: не является ли поход в ЗАГС или в церковь за венчанием легализацией упомянутой проституции? Была проститутка бесплатная; после печати в паспорте или песнопения «Исайя, ликуй», стала жрицей любви на платной основе. Все как мы любим, согласно канонам Трулльского собора.Многие восприняли слова Смирнова как агрессивную рекламу ритуальных услуг своей организации (деятельность которой разрешена на территории РФ).Обряд венчания, один из самых дорогих в церковном прейскуранте, интересен по своему происхождению.Например, известно, что даже в Англии до XVIII века люди при заключении брака обходились без надзора церкви и государства. Достаточно было произнести трехкратную формулу в присутствии свидетелей, чтобы будущие родители 1 и 2 стали мужем и женой. Развод тоже обходился трехкратным заклинанием, после которого все становились свободны.В обрядности русского православия обращает на себя внимание странное хождение молодоженов вокруг центрального аналоя. У древних славян-язычников заключение брака состояло из трехкратного обхождения вокруг дуба, символизирующего Перуна.Церковный маркетинг свел древний славянский ритуал к красочному хороводу вокруг дубового аналоя, в своем усеченном виде напоминающего фаллос.Так нерефлексивное церковное сознание сохраняет архаичные, но веселые, пережитки язычества.Другим приветом из архаики, на этот раз ближневосточной, является восстановление храмовой проституции. В древности у каждого крупного храма были мужчины и женщины, трудящиеся во славу Баала или Мардука. Новация красной патриархии заключается в том, что храмы превратились в средоточие исключительно мужской проституции — сожительства епископов и священников с иподьяконами или алтарниками (в том числе и детьми). Есть конечно и вполне скрепоносные виды сожительства батюшек с общедоступными прихожанками. Но их отличие от мужской проституции заключается в том, что миловидные иподьякона, алтарники, а иногда даже церковные кутюрье очень дорого обходятся церковному бюджету. Причем утехи церковных иерархов почти полностью оплачиваются женщинами среднего и пенсионного возраста.75% прихожан православных храмов составляют именно женщины. Как следует из самых распространенных запросов на ритуальную помощь, ведущей темой является поиск мужа. При этом не просто мужа, а непременно богатого (т. е. того, кто сможет взять себе на содержание рабу божью и оформить это содержание юридически).Обозвав примерно половину из прекрасной половины человечества «бесплатными проститутками», Смирнов, похоже разом обвалил акции своей компании.Теперь, для привлечения целевой аудитории обратно, батюшкам придется сделать свою корпоративную проституцию общедоступной (не только для епископов, но и для тех, кто ублажает потенциального супруга бесплатно и копит деньги на венчание).