Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Лучшие комментарии
На Дильмухаметова возбужд ...

Какую это такую Родину любить? Которая репрессировала , издевалась над ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

На Дильмухаметова возбужд ...

Поскорее бы вы передохли, преподаватели любви к родине. Сволочи поганы ...
  Рейтинг: +4  natall

Громкое молчание «Башкорт ...

Голова уже идёт кругом от этих нациков. Десятилетиями у нас был татарс ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Снова миллионы ваших ...

Администрация Радия Хабирова закажет грамоты и открытки на 2,7 млн рублей. ...
  19.02.2020   20158    21

Какой у этой «партии» ...

Портреты первого и второго президентов Башкирии в штабе регионального отделения ...
  19.02.2020   40044    23

Лилия Чанышева ...

Европейский суд по правам человека коммуницировал (направил правительству ...
  19.02.2020   12460    10

Сутенеры духовности ...

В воскресенье 16 февраля представитель одной из древнейших — жрец Дмитрий ...
  19.02.2020   40188    33

Как музеи участвуют в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о специфике работы ...
  18.02.2020   30047    107

Последние публикации
Снова миллионы ваших ...

Администрация Радия Хабирова закажет грамоты и открытки на 2,7 млн рублей. ...
  19.02.2020   20197    21

Какой у этой «партии» ...

Портреты первого и второго президентов Башкирии в штабе регионального отделения ...
  19.02.2020   39452    23

Лилия Чанышева ...

Европейский суд по правам человека коммуницировал (направил правительству ...
  19.02.2020   32577    10

Сутенеры духовности ...

В воскресенье 16 февраля представитель одной из древнейших — жрец Дмитрий ...
  19.02.2020   22988    33

Как музеи участвуют в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о специфике работы ...
  18.02.2020   39963    107

Второе хромое Сколково, ...

Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, по задумке ...
  18.02.2020   28937    28

Антинародная ...

Небывалый по уровню цинизма и лицемерия законопроект собираются принять ...
  17.02.2020   41151    64

Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. По шиханам. Again & again… 1. ...
  17.02.2020   17879    23

Хабиров по просьбе ...

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с представителями науки, чтобы ...
  14.02.2020   24071    117

Распил на танцах и кураях ...

В семи регионах России откроют башкирские историко-культурные центры. ...
  14.02.2020   22031    50

Читаемое за месяц
Импортозамещение полным ...

Хабирова рассердило, что школьников Башкирии кормят бразильским мясом. Глава ...
  21.01.2020   13428    22

«Хабиров оставил о себе ...

Николай Сванидзе: «Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником ...
  21.01.2020   27505    46

«Выборов больше не ...

Слушаю я, слушаю экспертов и политологов, всё пытаюсь понять, что означает ...
  22.01.2020   22831    14

Кремлевский мусор ...

Поправки в Конституцию спущены из Кремля во всеядный зев думского ...
  22.01.2020   32799    14

Евгения Куцуева: «Что ...

Евгения Куцуева — блогер. В сентябре 2019 на выборах главы региона с ...
  22.01.2020   29253    15

Архив публикаций
Февраль 2020 (56)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)


Сутенеры духовности

Оценили
0


В воскресенье 16 февраля представитель одной из древнейших — жрец Дмитрий Смирнов — устроил парад религиозной логики, назвав женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками».

Сутенеры духовности


Поскольку Смирнову теперь приходится делать эпатажные заявления за себя и за того Чаплина, его высказывание вышло вдвойне бессмысленным. Кем, следуя такой логике, должны являться мужчины, коль скоро они сожительствуют с бесплатными проститутками? О них Смирнов скромно умолчал, потому что тогда он обидел бы главных спонсоров РПЦ МП — криминалитет. У тех, чьи промыслы и опасны и трудны, взаимодействие с государственными органами сведено к минимуму, а венчание без предварительной регистрации брака, с точки зрения государства, это тот же самый гражданский брак, о котором так переживает знаток проституции.

Второй вопрос, возникший в связи с откровениями Смирнова: не является ли поход в ЗАГС или в церковь за венчанием легализацией упомянутой проституции? Была проститутка бесплатная; после печати в паспорте или песнопения «Исайя, ликуй», стала жрицей любви на платной основе. Все как мы любим, согласно канонам Трулльского собора.

Многие восприняли слова Смирнова как агрессивную рекламу ритуальных услуг своей организации (деятельность которой разрешена на территории РФ).

Обряд венчания, один из самых дорогих в церковном прейскуранте, интересен по своему происхождению.

Например, известно, что даже в Англии до XVIII века люди при заключении брака обходились без надзора церкви и государства. Достаточно было произнести трехкратную формулу в присутствии свидетелей, чтобы будущие родители 1 и 2 стали мужем и женой. Развод тоже обходился трехкратным заклинанием, после которого все становились свободны.

В обрядности русского православия обращает на себя внимание странное хождение молодоженов вокруг центрального аналоя. У древних славян-язычников заключение брака состояло из трехкратного обхождения вокруг дуба, символизирующего Перуна.

Церковный маркетинг свел древний славянский ритуал к красочному хороводу вокруг дубового аналоя, в своем усеченном виде напоминающего фаллос.

Так нерефлексивное церковное сознание сохраняет архаичные, но веселые, пережитки язычества.

Другим приветом из архаики, на этот раз ближневосточной, является восстановление храмовой проституции. В древности у каждого крупного храма были мужчины и женщины, трудящиеся во славу Баала или Мардука. Новация красной патриархии заключается в том, что храмы превратились в средоточие исключительно мужской проституции — сожительства епископов и священников с иподьяконами или алтарниками (в том числе и детьми). Есть конечно и вполне скрепоносные виды сожительства батюшек с общедоступными прихожанками. Но их отличие от мужской проституции заключается в том, что миловидные иподьякона, алтарники, а иногда даже церковные кутюрье очень дорого обходятся церковному бюджету. Причем утехи церковных иерархов почти полностью оплачиваются женщинами среднего и пенсионного возраста.

75% прихожан православных храмов составляют именно женщины. Как следует из самых распространенных запросов на ритуальную помощь, ведущей темой является поиск мужа. При этом не просто мужа, а непременно богатого (т. е. того, кто сможет взять себе на содержание рабу божью и оформить это содержание юридически).

Обозвав примерно половину из прекрасной половины человечества «бесплатными проститутками», Смирнов, похоже разом обвалил акции своей компании.

Теперь, для привлечения целевой аудитории обратно, батюшкам придется сделать свою корпоративную проституцию общедоступной (не только для епископов, но и для тех, кто ублажает потенциального супруга бесплатно и копит деньги на венчание).

Елена Рыйгас, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.02.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.02.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздно пить боржом когда почки отвалились , Рпц в первую очередь несет ответственность за эту ситуацию в России , все это следствие причины ищите в глубине веков .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздно пить боржом когда почки отвалились , Рпц в первую очередь несет ответственность за эту ситуацию в России , все это следствие причины ищите в глубине веков .

На какой глубине и в каком веке церковь внедряла гражданские браки и поддерживала сожительство?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.02.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом не просто мужа, а непременно богатого (т. е. того, кто сможет взять себе на содержание рабу божью и оформить это содержание юридически).
===============================
Как говорила одна моя знакомая "Любовь придумали жадные мужики, чтобы неплатить за секс".
А вообще, мое мнение такое: У кого возникло желание, тот и платит...
Мужик снял женщину, они трахнулись, он положил оговоренную сумму на прикроватную тумбочку, и собрался уходить.Женщина предложила "еще разок", мужчина не отказался, а по окончании процедуры забрал деньги с тумбочки. На вопрос "ты что делаешь" он вполне резонно ответил: "Я хотел, я платил, Ты захотела, ты плати"
Вот как то так....



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.02.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В юриспруденции тоже нет понятия гражданский брак, есть понятие сожительство. Так что Смирнов прав, они и есть бесплатные проститутки. Никаких обязательств. Сегодня пихаются с одним, завтра уже с другим. И дети если рождаются, то незаконнорожденные, бастарды.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0---------------мозг включите и подумайте почему случилась революция , почему было крепостное право , почему людей гнали на убой миллионами ради захвата чужих территорий , почему был Гулаг ? Если вы найдете связь между этими разными события то возможно измените ситуацию . Если не найдете- ждите другие потрясения которые обязательно произойдут . Если грубо у инфекционных болезней есть разный инкубационный период сутки , неделя , месяц то у социальных болезней инкубационный период очень длительный и окончательный коллапс"организма " может произойти через сотни лет . ps уверен до вас не дойдет , но дойдет до других, поэтому ответил .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Например, известно, что даже в Англии до XVIII века люди при заключении брака обходились без надзора церкви и государства. Достаточно было произнести трехкратную формулу в присутствии свидетелей, чтобы будущие родители 1 и 2 стали мужем и женой. Развод тоже обходился трехкратным заклинанием, после которого все становились свободны.
---------------------------
А первобытные люди просто трахали кто подвернется. Так и будем жить? Елене Рыгало стоило бы знать перед тем как что то шлепать на компьютере, что даже европейские монархи на развод просили разрешения папы римского. А не кукарекали три раза подряд.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.02.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое главное в браке то, что когда ребенок научится читать, чтобы он прочитал в своей первоначальной медицинской карте - "ребенок желанный".
Все остальное от лукавого.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.02.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на эту тему ответил проф-р Савельев: Петр Великий в навигаторские школы брал детей дворян, помещиков, но арифметику могли освоить 2 из 50. Катюхе-2 которая принимала все сословия. Но когда их численность достигла 10...15% они устроили 1917г...
Сегодняшние реалии этл айтишники, поэтлму Путин так их вынюхивает, но это 0курка не спасет!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.02.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поздно пить боржом когда почки отвалились , Рпц в первую очередь несет ответственность за эту ситуацию в России , все это следствие причины ищите в глубине веков .
__________________________________________________
А ДУМ ничего не несет?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.02.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попы первые торгаши. Они путевками в рай торгуют. Самый прибыльный бизнес. Не зря они освящают военную технику и оружие-кто обслуживает такую технику при смерти напрямую в рай в объятия гурий попадает. Самый короткий и надежный путь в бессмертие и вечный кайф.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.02.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0--------------дум это карманная организация ( Таджутдин наглядный пример) которую давят со всех сторон , доля ответственности и у нее большая перед татарами (башкирам по фиг они по большей части как Хабиров не рыба не мясо) , но в отличии от РПц у Ислама есть потенциал развития который обязательно раскроется при определенных обстоятельствах .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 19.02.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В обрядности русского православия обращает на себя внимание странное хождение молодоженов вокруг центрального аналоя.
======================
вот как водят молодых вокруг аналоя



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 19.02.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.02.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на эту тему ответил проф-р Савельев: Петр Великий в навигаторские школы брал детей дворян, помещиков, но арифметику могли освоить 2 из 50. Катюхе-2 которая принимала все сословия. Но когда их численность достигла 10...15% они устроили 1917г...
Сегодняшние реалии этл айтишники, поэтлму Путин так их вынюхивает, но это 0курка не спасет!!!
___________________________
пперреведи для ПТУшника, а то ЮНГ плюсует, а мне обидно - ничего не понял, кроме того, что чего то там не спасет царя... дык это и так понятно что его уже ничё не спасёт...
ты остальной бред сомнабулы донеси до моего мозга
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 19.02.2020, 12:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3990 | Рейтинг: -317,3
Этот поп прав, пусть все женятся официально.

А мусульманам надо разрешить 4 жены, как положено по Корану.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 19.02.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрю-15
Ваш князь Вася креститель в трех городах руси имел гарем в 700 наложниц. При дружине ихнасиловал беременную вдову им же убитого брата...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.02.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
профессор Савельев изучающий мозг выяснил что людям с архаичными мозгами невозможно объяснить что "возжелать не свое" плохо. им это "подают" в виде религии..



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 19.02.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А по поводу "Башкортостанца": какие слова знает! Поди класса 4 закончил!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 19.02.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрю 15 + 4
а с любовницами "спят" или им только стихи читают?..



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 19.02.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрю-15
ваш заглавный урус путин свою Люську бросил типа старушки за 60 сами от мужей сбегают...
и он, по мнению вашего духовного наставника ...имеет 0лимпийскую проститутку?!
а у мусульман бросать ни ни!
вы поинтересуйтесь у брошенных разведенок лб их желаниях? как они чужим мужам не отказывают...



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com