В Госсовете Татарстана предложили противостоять башкиризации татар

Депутат парламента РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что количество татар может уменьшиться еще больше, если Татарстан не будет противостоять политике, проводимой Уфой.Выступая сегодня, 20 февраля, на седьмом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва, депутат Рамиль Тухватуллин заявил, что "150-200 тысяч татар в Башкортостане" во время прошлых переписей населения были записаны башкирами."В настоящее время политологи и эксперты соседней республики собираются повторить этот эксперимент. В отдельном регионе республики, а именно на северо-западе замечены попытки пропаганды идеи северо-западного диалекта башкирского языка и внедрение башкирского языка в школах. Если будет так продолжаться, то численность татар станет еще меньше", — отметил он.Также, по его словам, демографическая ситуация тоже работает не на пользу татар. "Считаю, что наш парламент должен взять ситуацию под контроль и в координации с научными кругами, общественными организациями и СМИ начать движение по защите прав татарского народа. В госархивах нашей республики есть документальные и художественные фильмы, фольклор, спектакли. Важно сейчас выложить их в интернет, это всё должно быть доступно для народа.Среди вас есть опытные депутаты, вы вспомните, что во время переписей населения в 2002 и 2010 годах Госсовет Татарстана принял важное решение, на основе которого парламент обратился ко всем субъектам РФ. Предлагаю профильному комитету разработать такое же решение и снова разослать подобное обращение", — заявил Тухватуллин, имея в виду обращения Госсовета республики, которое было принято накануне последней переписи, прошедшей в 2010 году. В этом обращении говорилось о том, что "у татарского народа много древних этнических корней", но несмотря на это различные группы всё равно ощущают себя частью большого татарского этноса.Согласно переписи населения 2010 года в Башкортостане проживало чуть более 1 млн татар. Татарские активисты, проживающие в республике, заверяют, что количество татар, переписанных в башкиры, при переписях 2002 и 2010 годов, может достигать 200 тысяч человек. Официальная Уфа отрицает эти обвинения.С 2018 года в Башкортостане разрабывается концепция так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка, которая предполагает, что родным языком населения западных районов РБ (преимущественно населенных татарами) является не татарский, а башкирский язык.В 2019 году музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином. Ранее соцсети взорвал скандал вокруг заявления певицы Гузель Уразовой, которая будучи в Уфе сказала, что она — башкирка, а вернувшись в Казань, назвала себя татаркой.18 февраля 2020 года телеведущая Ксения Собчак, взявшая интервью у российской певицы Алсу, назвала родное село её отца — деревню Уяндык, находящуюся в Илишевском районе РБ — башкирской, несмотря на то, что в ней проживают татары.За 8 лет — между 2002 и 2020 годами — количество татар в Российской Федерации сократилось на 203 тысячи человек, количество людей, владеющих татарским — на 1 млн человек.