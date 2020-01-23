В Госсовете Татарстана предложили противостоять башкиризации татар

Выступая сегодня, 20 февраля, на седьмом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва, депутат Рамиль Тухватуллин заявил, что "150-200 тысяч татар в Башкортостане" во время прошлых переписей населения были записаны башкирами.
"В настоящее время политологи и эксперты соседней республики собираются повторить этот эксперимент. В отдельном регионе республики, а именно на северо-западе замечены попытки пропаганды идеи северо-западного диалекта башкирского языка и внедрение башкирского языка в школах. Если будет так продолжаться, то численность татар станет еще меньше", — отметил он.
Также, по его словам, демографическая ситуация тоже работает не на пользу татар. "Считаю, что наш парламент должен взять ситуацию под контроль и в координации с научными кругами, общественными организациями и СМИ начать движение по защите прав татарского народа. В госархивах нашей республики есть документальные и художественные фильмы, фольклор, спектакли. Важно сейчас выложить их в интернет, это всё должно быть доступно для народа.
Среди вас есть опытные депутаты, вы вспомните, что во время переписей населения в 2002 и 2010 годах Госсовет Татарстана принял важное решение, на основе которого парламент обратился ко всем субъектам РФ. Предлагаю профильному комитету разработать такое же решение и снова разослать подобное обращение", — заявил Тухватуллин, имея в виду обращения Госсовета республики, которое было принято накануне последней переписи, прошедшей в 2010 году. В этом обращении говорилось о том, что "у татарского народа много древних этнических корней", но несмотря на это различные группы всё равно ощущают себя частью большого татарского этноса.
Согласно переписи населения 2010 года в Башкортостане проживало чуть более 1 млн татар. Татарские активисты, проживающие в республике, заверяют, что количество татар, переписанных в башкиры, при переписях 2002 и 2010 годов, может достигать 200 тысяч человек. Официальная Уфа отрицает эти обвинения.
С 2018 года в Башкортостане разрабывается концепция так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка, которая предполагает, что родным языком населения западных районов РБ (преимущественно населенных татарами) является не татарский, а башкирский язык.
В 2019 году музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином. Ранее соцсети взорвал скандал вокруг заявления певицы Гузель Уразовой, которая будучи в Уфе сказала, что она — башкирка, а вернувшись в Казань, назвала себя татаркой.
18 февраля 2020 года телеведущая Ксения Собчак, взявшая интервью у российской певицы Алсу, назвала родное село её отца — деревню Уяндык, находящуюся в Илишевском районе РБ — башкирской, несмотря на то, что в ней проживают татары.
За 8 лет — между 2002 и 2020 годами — количество татар в Российской Федерации сократилось на 203 тысячи человек, количество людей, владеющих татарским — на 1 млн человек.
Идель.Реалии
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В Госсовете Татарстана предложили противостоять башкиризации татар
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