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В Госсовете Татарстана предложили противостоять башкиризации татар

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Депутат парламента РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что количество татар может уменьшиться еще больше, если Татарстан не будет противостоять политике, проводимой Уфой.

В Госсовете Татарстана предложили противостоять башкиризации татар


Выступая сегодня, 20 февраля, на седьмом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва, депутат Рамиль Тухватуллин заявил, что "150-200 тысяч татар в Башкортостане" во время прошлых переписей населения были записаны башкирами.

"В настоящее время политологи и эксперты соседней республики собираются повторить этот эксперимент. В отдельном регионе республики, а именно на северо-западе замечены попытки пропаганды идеи северо-западного диалекта башкирского языка и внедрение башкирского языка в школах. Если будет так продолжаться, то численность татар станет еще меньше", — отметил он.

Также, по его словам, демографическая ситуация тоже работает не на пользу татар. "Считаю, что наш парламент должен взять ситуацию под контроль и в координации с научными кругами, общественными организациями и СМИ начать движение по защите прав татарского народа. В госархивах нашей республики есть документальные и художественные фильмы, фольклор, спектакли. Важно сейчас выложить их в интернет, это всё должно быть доступно для народа.

Среди вас есть опытные депутаты, вы вспомните, что во время переписей населения в 2002 и 2010 годах Госсовет Татарстана принял важное решение, на основе которого парламент обратился ко всем субъектам РФ. Предлагаю профильному комитету разработать такое же решение и снова разослать подобное обращение", — заявил Тухватуллин, имея в виду обращения Госсовета республики, которое было принято накануне последней переписи, прошедшей в 2010 году. В этом обращении говорилось о том, что "у татарского народа много древних этнических корней", но несмотря на это различные группы всё равно ощущают себя частью большого татарского этноса.

Согласно переписи населения 2010 года в Башкортостане проживало чуть более 1 млн татар. Татарские активисты, проживающие в республике, заверяют, что количество татар, переписанных в башкиры, при переписях 2002 и 2010 годов, может достигать 200 тысяч человек. Официальная Уфа отрицает эти обвинения.

С 2018 года в Башкортостане разрабывается концепция так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка, которая предполагает, что родным языком населения западных районов РБ (преимущественно населенных татарами) является не татарский, а башкирский язык.

В 2019 году музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином. Ранее соцсети взорвал скандал вокруг заявления певицы Гузель Уразовой, которая будучи в Уфе сказала, что она — башкирка, а вернувшись в Казань, назвала себя татаркой.

18 февраля 2020 года телеведущая Ксения Собчак, взявшая интервью у российской певицы Алсу, назвала родное село её отца — деревню Уяндык, находящуюся в Илишевском районе РБ — башкирской, несмотря на то, что в ней проживают татары.

За 8 лет — между 2002 и 2020 годами — количество татар в Российской Федерации сократилось на 203 тысячи человек, количество людей, владеющих татарским — на 1 млн человек.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 21.02.2020, 08:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек, не вздумай своими инвалидными высказываниями встрять в спор.
Не корми башнациков.Ты в первую очередь надоел татарам. Мне стыдно за тебя-пойми правильно . И воздержись от спора. Мы в состоянии постоять за себя без тебя даже лучше. Не путайся под ногами.



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  • Эксперт
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  • 2 | 21.02.2020, 08:23 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39464 | Рейтинг: +5269,9
Депутат парламента РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что количество татар может уменьшиться.......
==================================================
Интересно, как этот придурок будет определять количество татар?По морде лица?



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  • 3 | 21.02.2020, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.02.2020, 08:23 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39463 | Рейтинг: +5270-------------если безрукий то значит русак доцент .



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  • 4 | 21.02.2020, 08:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4843 | Рейтинг: -738,1
2 | 21.02.2020, 08:23 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39463 | Рейтинг: +5270


Депутат парламента РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что количество татар может уменьшиться.......
==================================================
Интересно, как этот придурок будет определять количество татар?По морде лица?
----------------------------
Я думаю, татнацикам надо выделить Карима Яушева, чтобы он вывел формулу измерения черепа, длины полового члена и запаха и занимался этим вопросом вплотную. Можно вывести татарскую овчарку, если она признает одних своим, а других чужим, то чужих можно отправить в концлагеря.
Вам не Тухватуллин не напоминает лидера Хитлера?



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  • 5 | 21.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.02.2020, 08:45 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4843 | Рейтинг: -738---------есть четкий критерий если ватник и типа мусулманин значит башкир . Размер черепа и цвет задницы вторичен , про член надо спросить бывалых женщин а про запах Р Сарбаева .



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  • 6 | 21.02.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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"150-200 тысяч татар в Башкортостане" во время прошлых переписей населения были записаны башкирами.
=======================================
Я думаю, что здесь, кроме подтасовок, и приписок , наличествует тот факт, что многие татары, стремящиеся чего то добится в сране башкир, умышленно пишут себя башкирами чтобы получать разного рода префиренции.
Еще не однократно сталкивался с такой ситуацией: у человека отец татарин, мать башкирка, так он говорит, когда "надо" что он башкир, а когда надо, татарин.
За пимерами ходить далеко ненадо: Мустай карим ,- татарин, а назвался башкиром. А назвался бы татарином то небывать ему "великим" поэтом...



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  • 7 | 21.02.2020, 09:12 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4000 | Рейтинг: -317,5
Натали

купила своему бойфренду Орлову трусы на праздник ?



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  • 8 | 21.02.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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про член надо спросить
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Все мы - советские люди. И никаких ху.ёф.



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  • 9 | 21.02.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня был знакомый, Володя Кузнецов. Его в детстве подкинули под дверь больныцы. Медсестры его выходили, дали имя . Вырос он в детдоме. Считал себя татарином. А знаете почему? Так он отвечал: "Я это чувствую"
Поэтому чувство самого индивидуума-первейшее звено определения национальности. Ине нужно лезть в его душу эскулапам тупарям:"Я знаю твою национальность лучше тебя самого!" Это верх глупости и наглости.



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  • 10 | 21.02.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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...а про запах Р Сарбаева ...
Нет, Илишева! Он спец по вынюхиваниям гениталий.



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  • 11 | 21.02.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так он отвечал: "Я это чувствую"

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Знакомый тунгус тоже говаривал: "В тайге кто-то прячется... Я это чувствую..."



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  • 12 | 21.02.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосование должно пройти через сайт госуслуг, чтобы мошенников отсечь от их хлебного заработка. Татарам терять нечего, они за справедливость. А вот башкирам почему то нужна цифирь для самоутверждения.



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  • 13 | 21.02.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Как вы надоели .И где же Иосиф Виссарионович .чтоб призвал он вас к порядку?



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  • 14 | 21.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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У башкир РОЖЫ ни одного не было, и не надо



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  • 15 | 21.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры скотоводы многие века и это отражается в их минталитете. Скотине нужно показывать грубую силу, окрики. Вы знаете какой шум стоит, когда гурт коров выводят на пастьбу? Или загоняют облатно? И этот галдеж в крови у башкир- обязательно громко, но смысл не нужен. Важно скотину отогнать.Думать не обязательно- тысячелетия одно и то же.



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  • 16 | 21.02.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Видимо, у Госсовета Татарстана нет более важных дел, чем попытки увеличить количество татарского населения в РФ.

Размножайтесь, черт побери, в Татарстане! Вот и будет прирост населения татарской национальности.

Люди от Госсовета Татарстана не могут понять или вовсе не хотят, что общей тенденцией является падение рождаемости.

Села доживают свой век, на очереди малые города. Молодые уезжают в крупные центры. Там семьи с одним или двумя детьми. Этого недостаточно даже поддерживать на одном уровне количество населения.

Госсовету Татарстана нужно заниматься проблемами своей Республики и не лезть в дела другой Республики.



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  • 17 | 21.02.2020, 10:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19373 | Рейтинг: -3298,3
И этот галдеж в крови у башкир- обязательно громко, но смысл не нужен. Важно скотину отогнать.Думать не обязательно- тысячелетия одно и то же.
--------
Ты что же так то? Татар к скотине приравнял. Неправильно это. Тем более среди татар только 5% собственно татары.



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  • 18 | 21.02.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 21.02.2020, 10:09 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19372 | Рейтинг: -3298,1
И этот галдеж в крови у башкир- обязательно громко, но смысл не нужен. Важно скотину отогнать.Думать не обязательно- тысячелетия одно и то же.
--------
Ты что же так то? Татар к скотине приравнял. Неправильно это. Тем более среди татар только 5% собственно татары.
=====================================
Ты, Кац-Мюнхаузен, на эти темы ты писал 15 монографий? Открой личико, Гульчатай!!!



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  • 19 | 21.02.2020, 10:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19373 | Рейтинг: -3298,3
В казани прекрасно знают, чье мясо они сьели. Со времени основания татарского этноса большевиками в 1920 году татары росли за счет других наций вокруг выделенной искусственно Татарии. Благодаря гласности многим становится понятно, что к чему. Вот татнацики и начали скулить, пытаясь перевести стрелки как всегда.



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  • 20 | 21.02.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.02.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------мой косяк признаю ,еще Муртаза запомнился своим гов...м , но у деда почему то нюх отбило на башкирское дерьмо это у них национальная черта .



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