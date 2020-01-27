Плач «глубинного народа» ...

Вот что такое «суверенная демократия»! Это когда царь, то есть, как бы демократически избранный президент 20-летней выдержки еще даже никуда не уходит, а народ уже готов стонать «на кого же ты нас, царь-батюшка, покидаешь, что же с нами горемычными сиротами теперь будет!».Это на самом деле суть доклада «Уйти нельзя остаться», подготовленного Центром политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, верного Санчо Пансы Владислава Суркова. Сурков, только что уволенный из помощников президента, в 1999-2011 гг. замглавы АП по внутренней политике, архитектор нынешней политической системы, которая исключает любую и всякую конкуренцию. Он же – автор концепций «суверенной демократии» и «глубинного народа».Теперь, если верить ЦПК, который провел фокус-группы в 4 городах (кроме Москвы, были выбраны почему-то Пермь, Иркутск и Волгоград), этот самый «глубинный народ» заранее предвкушает самое плохое: грызню за власть, рост коррупции и сепаратизма, отказ государства от социальных обязательств, агрессию со стороны Америки и о – ужас – сворачивание нацпроектов.Последнее веселит особенно. В то, что граждан может волновать отмена пособий на детей от 3 до 7 лет, только что обещанных Путиным, еще как-то можно поверить. Хотя это касается самых бедных граждан, чей доход на человека не превышает прожиточного минимума (12,3 тыс.) а опрос проводился не в самых неблагополучных городах России. Но нацпроекты волнуют в основном чиновников и предпринимателей, допущенных в распилу казенных денег. Лишь 7% граждан, как уверяла полгода назад спикер Матвиенко, ссылаясь на исследование Совфеда, представляют, что такое эти самые нацпроекты.Впрочем, пока доклад ЦПК известен только в изложении ознакомившегося с ним РБК. Остальные лишь пересказывают «страшилки» Чеснакова – Суркова.«В стране установится бардак, беспорядок»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров». «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».И так далее и тому подобное.Очевидно, что ближе к 2024 году алармистских исследований, причем проведенных уже не маргинальными центрами, а всякими ВЦИОМами и ФОМами, будет становиться все больше. Конституция с невнятными и сумбурными поправками одно дело, а народная воля – другое. Это источник легитимности Путина в качестве верховного вождя в любой личине: президента, главы Госсовета, премьера – кого угодно.А пока народ успокаивает пресс-Песков: «Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации…Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много…а его все время куда-то «уходят», а потом это неистово обсуждают».Коротко и ясно: не дождетесь!