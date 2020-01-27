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Плач «глубинного народа»

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Вот что такое «суверенная демократия»! Это когда царь, то есть, как бы демократически избранный президент 20-летней выдержки еще даже никуда не уходит, а народ уже готов стонать «на кого же ты нас, царь-батюшка, покидаешь, что же с нами горемычными сиротами теперь будет!».

Плач «глубинного народа»


Это на самом деле суть доклада «Уйти нельзя остаться», подготовленного Центром политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, верного Санчо Пансы Владислава Суркова. Сурков, только что уволенный из помощников президента, в 1999-2011 гг. замглавы АП по внутренней политике, архитектор нынешней политической системы, которая исключает любую и всякую конкуренцию. Он же – автор концепций «суверенной демократии» и «глубинного народа».

Теперь, если верить ЦПК, который провел фокус-группы в 4 городах (кроме Москвы, были выбраны почему-то Пермь, Иркутск и Волгоград), этот самый «глубинный народ» заранее предвкушает самое плохое: грызню за власть, рост коррупции и сепаратизма, отказ государства от социальных обязательств, агрессию со стороны Америки и о – ужас – сворачивание нацпроектов.

Последнее веселит особенно. В то, что граждан может волновать отмена пособий на детей от 3 до 7 лет, только что обещанных Путиным, еще как-то можно поверить. Хотя это касается самых бедных граждан, чей доход на человека не превышает прожиточного минимума (12,3 тыс.) а опрос проводился не в самых неблагополучных городах России. Но нацпроекты волнуют в основном чиновников и предпринимателей, допущенных в распилу казенных денег. Лишь 7% граждан, как уверяла полгода назад спикер Матвиенко, ссылаясь на исследование Совфеда, представляют, что такое эти самые нацпроекты.

Впрочем, пока доклад ЦПК известен только в изложении ознакомившегося с ним РБК. Остальные лишь пересказывают «страшилки» Чеснакова – Суркова.

«В стране установится бардак, беспорядок»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров». «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».

И так далее и тому подобное.

Очевидно, что ближе к 2024 году алармистских исследований, причем проведенных уже не маргинальными центрами, а всякими ВЦИОМами и ФОМами, будет становиться все больше. Конституция с невнятными и сумбурными поправками одно дело, а народная воля – другое. Это источник легитимности Путина в качестве верховного вождя в любой личине: президента, главы Госсовета, премьера – кого угодно.

А пока народ успокаивает пресс-Песков: «Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации…Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много…а его все время куда-то «уходят», а потом это неистово обсуждают».

Коротко и ясно: не дождетесь!

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 24.02.2020, 08:24 | Автор: резус
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Если с ватником начинаешь говорить про кащея бессменного, то он округляет глаза и бухтит- а хто, если не он. Все люди смертны, если крякнет , тогда что? Он хоть и бессменный но не бессмертный же. Тогда в ответ тишина. Но по глазам читаю- пойду утоплюсь, выпью яда, повешусь. Вот до чего довели пропагандоны путиноидов.



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  • 2 | 24.02.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плач «глубинного народа»
=========================
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздаётся
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля, —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

Это стихотворение было написано в 1858, а кажется как будто вчера...



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  • 3 | 24.02.2020, 10:54 | Автор: Гарри
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Россия не заметит уход Суркова, не надо выдумывать, будто он имеет какое-то значение для чего-либо, не то что для огромной страны, будто он важнее Путина, Дудаеву во власти в России делать нечего, поумнее люди у нас есть.



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  • 4 | 24.02.2020, 10:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 169 | Рейтинг: -11,7
Россия не заметит уход Суркова, не надо выдумывать, будто он имеет какое-то значение для чего-либо, не то что для огромной страны, будто он важнее Путина, Дудаеву во власти в России делать нечего, поумнее люди у нас есть.



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  • 5 | 24.02.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял, чем всё-таки обеспокоен мужик с серпом. Или не прекращающими опросами, или тем, что только 7% осознают, что означают национальные проекты. А может всё-таки вновь ввести политинформацию и разъяснять в рабочих коллективах важность нацпроектов. И наступит всеобщее счастье.



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  • 6 | 24.02.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Где же наши Иречки , Очень Опытный и карим Яушев,которые были очень активны . Набрали воды в рот и молчок . Нынче своя шкура дорога !



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  • 7 | 24.02.2020, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
А может всё-таки вновь ввести политинформацию и разъяснять в рабочих коллективах важность нацпроектов. И наступит всеобщее счастье.
__________________________________________
На всеобщее - не хватит. Там по списку пилят... тебя в списке точно нет.

На ПМЭФ-2019 глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей и экономическому росту, и, что судьба нацпроектов и наццелей лежит вне нацпроектов. Что избирательное применение законодательства, стало острой, дестабилизирующей ситуацию проблемой и требует наведение порядка в судебной и правоохранительной системы.

Профильный комитет Думы в заключении на поправки в бюджет раскритиковал реализацию правительством нацпроектов. Более половины проектов исполнены менее чем на 20%, эффективность реализации госпрограмм поставлена под сомнение.

По мнению директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева: «Российские национальные проекты не содержат четких целей, способных радикально обновить страну, зато бюрократия получила до 2024 года свободу маневра, которую вряд ли можно было обеспечить в рамках обычной бюджетной политики».

Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе заседания президиума совета по национальным проектам в ноябре 2019 года заявил о проблемах в их реализации: «По нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год. По национальному проекту «Экология» израсходована лишь четвертая часть». Также он подчеркнул, что в рассматриваемой сфере в этом году выявлено 2,5 тысячи нарушений законов, «из них наибольшее число — при реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё», «Городская среда»



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  • 8 | 24.02.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 1344 | Комментарии: 67318 | Рейтинг: +12032,2
А может всё-таки вновь ввести политинформацию и разъяснять в рабочих коллективах важность нацпроектов. И наступит всеобщее счастье.
__________________________________________
На всеобщее - не хватит. Там по списку пилят... тебя в списке точно нет.

Значит с политинформациями ты согласна?
Когда же всё-таки Кудрин стал знатоком по нацпроектам?



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  • 9 | 24.02.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
Когда же всё-таки Кудрин стал знатоком по нацпроектам?
_________________________________
Только идиот может задать этот вопрос.

С 18 мая 2000 года — Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации.

С 9 марта 2004 года — министр финансов Российской Федерации.

24 сентября 2007 года — 7 мая 2008 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации. С 7 мая по 12 мая 2008 года продолжал исполнять обязанности до назначения нового правительства.

12 мая 2008 года назначен заместителем председателя Правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации в новом правительстве В. В. Путина.

С 17 октября 2008 года — член, с 3 декабря 2008 года — заместитель председателя, а с 4 января 2010 года — председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации.

С 11 января 2010 года — член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

1 ноября 2013 года вошёл в президиум Экономического совета при Президенте Российской Федерации

22 мая 2018 года Госдума утвердила Кудрина в должности председателя Счётной палаты

Кудрин, пожалуй, один из самых маститых людей в отечественной экономике. Многоопытный, успел поработать во всех сферах и его претензии на пост премьера - вполне обоснованы.



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  • 10 | 24.02.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень.
Башкортостанец•`



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  • 11 | 24.02.2020, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
Немецкая Bild сообщает, что 53% россиян в возрасте 18-24 лет хотят покинуть страну, 4.5 млн уже уехали (3-я диаспора в мире)..
Основные причины : нищета, отсутствие политических свобод... 90% из уехавших имеют высшее образование...

https://t.co/NbsDoHzNHj?amp=1



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  • 12 | 24.02.2020, 14:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
Преподаватель из Челябинска Альфред Зайнишев выступал против маленькой зарплаты в своем вузе. Его задержали, ректор подал на него в суд, сотрудник ФСБ угрожал тюрьмой. В итоге Альфред Зайнишев вместе с семьей бежал из России во Францию, где теперь просит убежище



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  • 13 | 24.02.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 24.02.2020, 14:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033
Немецкая Bild сообщает, что 53% россиян в возрасте 18-24 лет хотят покинуть страну, 4.5 млн уже уехали (3-я диаспора в мире)..
Основные причины : нищета, отсутствие политических свобод... 90% из уехавших имеют высшее образование...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И откуда же это "уважаемое" издание взяло такие данные? Неужели само считало? Да конечно же нет: это данные Левада-центра (о чём кухарка скромно промолчала, даже ей ссылаться на него стыдно, хотя скромно и стыдно - это явно не о ней), который существует на западные деньги, как все либерасты! Ну и источники у убогой! Очень Опытный



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  • 14 | 25.02.2020, 05:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кудрин, пожалуй, один из самых маститых людей в отечественной экономике. Многоопытный, успел поработать во всех сферах и его претензии на пост премьера - вполне обоснованы.

Вот-вот, только претензии и остались. Держится на плаву только из-за дружбы с Путиным. Геращенко дал ему объективную оценку.



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  • 15 | 25.02.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-ому о....о...о...бкаканному
И откель на Западе Америке деньги то?
...АХ , да, ваш Путин, обокрав народ, своим партнерам дал во временное невозвратное пользование. А вы, персонально, в число его партнеров входите и почем ваша персональная ставка?!



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