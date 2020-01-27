Новая порция лапши и демагогии

В спецпроекте ТАСС российский президент ответил на важные вопросы, волнующие, пожалуй, многих жителей страны.Владимир Путин в многосерийном интервью ТАСС заявил, что прежний состав правительства «действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов», а отставка министров нужна была для того, чтобы «определить национальные цели развития».- У меня возникла внутренняя убеждённость в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития, - объяснил Путин.По мнению президента, часть людей перешли на работу в администрацию президента неспроста. На своей предыдущей работе они занимались подготовкой нацпроектов.- Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там, - сказал Путин в интервью.При этом Путин уверен, что от перемены мест слагаемых сумма, «конечно, меняется». Президент признался, что ситуация с российским правительством обсуждалась с Медведевым – Путин назвал их отношения «дружескими, товарищескими».- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали.Глава государства также сообщил, что «нет ничего удивительного» в том, что человек назначается на должность, под которую потом принимается закон. Путин добавил, что он продолжает работать с Медведевым, как и раньше, просто последний «поменял направление деятельности».- Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного, - объяснил президент.Кроме прочего, Путин сообщил, что на должность нового премьер-министра претендовали три-четыре кандидата. При этом назначенного Мишустина, по словам Путина, среди них не было. Назначение Мишустина – личное решение президента, который руководствовался его деловыми и личностными качествами. А люди, работающие вместе с ним, – хорошие специалисты.- Это все люди, повторяю ещё раз, грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, что они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку, - рассказал Путин о новом составе правительства.Касаемо темы с Украиной, Путин выразил надежду на то, что с действующим президентом страны Зеленским есть вероятность договориться о мире и о дружбе.Андрей Ванденко: - То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?Владимир Путин: - Да. Конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках.Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать.