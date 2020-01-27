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Новая порция лапши и демагогии

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 38596 | Комментарии: 10
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В спецпроекте ТАСС российский президент ответил на важные вопросы, волнующие, пожалуй, многих жителей страны.

Новая порция лапши и демагогии


Владимир Путин в многосерийном интервью ТАСС заявил, что прежний состав правительства «действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов», а отставка министров нужна была для того, чтобы «определить национальные цели развития».

- У меня возникла внутренняя убеждённость в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития, - объяснил Путин.

По мнению президента, часть людей перешли на работу в администрацию президента неспроста. На своей предыдущей работе они занимались подготовкой нацпроектов.

- Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там, - сказал Путин в интервью.

При этом Путин уверен, что от перемены мест слагаемых сумма, «конечно, меняется». Президент признался, что ситуация с российским правительством обсуждалась с Медведевым – Путин назвал их отношения «дружескими, товарищескими».

- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали.

Глава государства также сообщил, что «нет ничего удивительного» в том, что человек назначается на должность, под которую потом принимается закон. Путин добавил, что он продолжает работать с Медведевым, как и раньше, просто последний «поменял направление деятельности».

- Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного, - объяснил президент.

Кроме прочего, Путин сообщил, что на должность нового премьер-министра претендовали три-четыре кандидата. При этом назначенного Мишустина, по словам Путина, среди них не было. Назначение Мишустина – личное решение президента, который руководствовался его деловыми и личностными качествами. А люди, работающие вместе с ним, – хорошие специалисты.

- Это все люди, повторяю ещё раз, грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, что они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку, - рассказал Путин о новом составе правительства.
Касаемо темы с Украиной, Путин выразил надежду на то, что с действующим президентом страны Зеленским есть вероятность договориться о мире и о дружбе.

Андрей Ванденко: - То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?

Владимир Путин: - Да. Конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках.

Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать.

ПроУфу
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  • 1 | 24.02.2020, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
отставка министров нужна была для того, чтобы «определить национальные цели развития».
==============================
То есть, национальные проекты есть, а вот цели и уэтих проектов не определены?!
Ну совсем уже заврался !



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  • 2 | 24.02.2020, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
В программе "Будем наблюдать" за 22 февраля - Венедиктов подробно освещает этот проект Ванденко и разбирает реплики пуйла.
Всего выйдет 18 таких "кусочков"...

Интересно Веник комментирует.
Субботний эфир вообще хороший получился - почти 2 часа пролетели незаметно.
Пожалуй пойду и послушаю дискусс Егор Жуков vs Владимир Познер. Там говорят ужа миллионы просмотров.
Не слушала эфиры Жукова, не являюсь его поклонницей, не разделяю некоторых его взглядов, включая Крым.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 24.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.02.2020, 09:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1344 | Комментарии: 67315 | Рейтинг: +12032,5
В программе "Будем наблюдать" за 22 февраля - Венедиктов подробно освещает этот проект Ванденко и разбирает реплики пуйла.
Всего выйдет 18 таких "кусочков"...

Интересно Веник комментирует.
Субботний эфир вообще хороший получился - почти 2 часа пролетели незаметно.
Пожалуй пойду и послушаю дискусс Егор Жуков vs Владимир Познер. Там говорят ужа миллионы просмотров.
Не слушала эфиры Жукова, не являюсь его поклонницей, не разделяю некоторых его взглядов, включая Крым.
____________________
"Пожалуй пойду и послушаю дискусс Егор Жуков vs Владимир Познер".
Иди послушай. Когда коту делать нечего о что-то там лижет, а Кухарки всякую му...ню слушают.



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.02.2020, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67321 | Рейтинг: +12033,3
3 | 24.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован

"Пастернака не читал, но осуждаю"©

Одноклеточные дальше УЖика не ходят - остальной мир за гранью их понимания. НИАСИЛИВАЮТ...
Впрочем, они и на УЖике-то ничего неасиливают - только срутся в комментах, статей не читая...



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  • 5 | 24.02.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поганыч завертелся, нафталином запахло.. Позор, народ победитель, а какой то таракан тараканище, козявка букашка, напугал народ, освободивший свою страну и пол европы от таких вот гнид, когда то. Наши деды и отцы, не вернувшиеся с полей плюют нам в лицо с презрением - трусы, рабы!!



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  • 6 | 24.02.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.02.2020, 10:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1344 | Комментарии: 67318 | Рейтинг: +12032,3
3 | 24.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован

"Пастернака не читал, но осуждаю"©

Одноклеточные дальше УЖика не ходят - остальной мир за гранью их понимания. НИАСИЛИВАЮТ...
Впрочем, они и на УЖике-то ничего неасиливают - только срутся в комментах, статей не читая...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
"Каков поп, таков и приход!" Очень Опытный



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1

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  • 7 | 24.02.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Каков поп, таков и приход!" Очень Опытный
______________________
тебе, гнида сукачёвская , кто слово давал ?
турк



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 24.02.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.02.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Каков поп, таков и приход!" Очень Опытный
______________________
тебе, гнида сукачёвская , кто слово давал ?
турк
+++++++++++++++
"тебе, гнида сукачёвская , кто слово давал ?", - раздался голос либеральной интеллигенции, вылезшей из под шконки.



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0

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  • Гость
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  • 9 | 24.02.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•`



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  • 10 | 24.02.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.02.2020, 10:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1344 | Комментарии: 67319 | Рейтинг: +12032,3
3 | 24.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован

"Пастернака не читал, но осуждаю"©

Одноклеточные дальше УЖика не ходят - остальной мир за гранью их понимания. НИАСИЛИВАЮТ...
Впрочем, они и на УЖике-то ничего неасиливают - только срутся в комментах, статей не читая...
_____________________
Для Кухарки трёп Познера со своими гостями - остальной мир!
Оно, конечно: сидит Кухарка всё время в палате, а тут разрешили на праздники телевизор посмотреть, и ей открылся остальной мир.



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