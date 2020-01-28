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Башкортостанское телевидение раскритиковали за миф о «татаризации» башкир

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Генеральный директор татарстанской телерадиокомпании "Новый Век" (ТНВ) Ильшат Аминов выступил с критикой против башкортостанского ТВ, в котором подняли тему принудительной "татаризации" башкир во времена советской власти.

Башкортостанское телевидение раскритиковали за миф о «татаризации» башкир


Об этом он заявил в своей программе "7 дней", пишет Sntat.ru.

— Может получиться так, что численность башкир увеличится во время этой переписи. Потому что традиционно уменьшается количество русских из-за большей смертности, а у башкир большая рождаемость, — заявили в эфире регионального филиала "Вести 24".

Гендиректор ТНВ заявил, что обсуждение переписи населения в таком ключе, напоминает разговор о популяции кузнечиков.

— Говорят, словно, не о людях, а о популяции кузнечиков. "Не наши" кузнечики вымирают, у нас есть шанс занять большую поляну, — возмутился Ильшат Аминов.

Кроме того, в эфире обсуждалось обучение башкирских сельчан татарскими учителями в 20-х годах. По словам приглашенного гостя, именно на татарских учителях лежит вина за "уничтожение идентичности" у жителей Башкортостана.

— Приходит советская школа, а вместе с ней — учитель. Он как демиург (творец — прим. Т-и) определяет, какие народы здесь живут и на каком языке говорят. Он определяет культурную принадлежность, — отмечает собеседник в эфире башкортостанского государственного ТВ.

По словам Аминова, учителя помогали ликвидировать неграмотность в те годы и не понимает, чем они заслужили такое отношение. А также он подчеркнул, что эти рассуждения создают пропасть между "дружественными, близкими по языку и культуре башкирским и татарским народами".

— Татарам и башкирам делить нечего. Наоборот, нам нужно сообща укреплять наш общий дом — Россию, пытаться сохранить родные языки и культуру, обретая силу в сотрудничестве и взаимной поддержке, — заключил Ильшат Аминов.

Ранее депутат парламента РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что количество татар может уменьшиться еще больше, если Татарстан не будет противостоять политике, проводимой Уфой.

"В настоящее время политологи и эксперты соседней республики собираются повторить этот эксперимент. В отдельном регионе республики, а именно на северо-западе замечены попытки пропаганды идеи северо-западного диалекта башкирского языка и внедрение башкирского языка в школах. Если будет так продолжаться, то численность татар станет еще меньше", — отметил он.

Согласно переписи населения 2010 года в Башкортостане проживало чуть более 1 млн татар. Татарские активисты, проживающие в республике, заверяют, что количество татар, переписанных в башкиры, при переписях 2002 и 2010 годов, может достигать 200 тысяч человек. Официальная Уфа отрицает эти обвинения.

С 2018 года в Башкортостане разрабывается концепция так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка, которая предполагает, что родным языком населения западных районов РБ (преимущественно населенных татарами) является не татарский, а башкирский язык.

В 2019 году музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином. Ранее соцсети взорвал скандал вокруг заявления певицы Гузель Уразовой, которая будучи в Уфе сказала, что она — башкирка, а вернувшись в Казань, назвала себя татаркой.

18 февраля 2020 года телеведущая Ксения Собчак, взявшая интервью у российской певицы Алсу, назвала родное село её отца — деревню Уяндык, находящуюся в Илишевском районе РБ — башкирской, несмотря на то, что в ней проживают татары.

За 8 лет — между 2002 и 2020 годами — количество татар в Российской Федерации сократилось на 203 тысячи человек, количество людей, владеющих татарским — на 1 млн человек.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора мусор.
Башкортостанец•`



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  • 2 | 26.02.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкортостанское телевидение раскритиковали за миф о «татаризации» башкир

------------

Фу, чёрт... Второпях прочёл: "Британское телевидение раскритиковали за миф о «татаризации» башкир".



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  • 3 | 26.02.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приходит советская школа, а вместе с ней — учитель. Он как демиург (творец — прим. Т-и)
==================================
Вообще то, Демиург это «злой бог», сотворивший несовершенный и греховный материальный мир. Как правило, отождествлялся с ветхозаветным Яхве, иногда с Сатаной.
Вот она башкирская благодарность!
А ведь советы им отдали Уфимскую губернию, спасли от неменуемой голодной смерти, дали образование, алфавит...
Посуществу, башкиры при советах из первобытно общинного строя, минуя все стадии развития общества, шагнули в цивильный мир,...



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  • 4 | 26.02.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ - САМАЯ НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ В МИРЕ!!!



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  • 5 | 26.02.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты татарин - я башкир. Я татарин - ты башкир. Но деньги вперёд!..



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