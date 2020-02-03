Учительница башкирского предложила детям вешаться

Учитель сельской школы из Башкортостана предложила ученикам "вешаться". Запись, где слышно, как женщина оскорбляет учеников, попала в интернет.Член Совета по правам человека при главе Башкортостана Динар Зайнуллин опубликовал аудиозапись, в которой учительница сельской школы оскорбляет ученицу."В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы (...). Ор в классе просто ужасен", — написал он.В записи слышно, как женский голос отчитывает девочку за невыполненное домашнее задание, называя алкоголичкой, неадекватной, невоспитанной и несобранной.Также женщина оскорбляет детей и даже предлагает им "вешаться".Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин назвал поведение учителя "неподобающим" и пообещал разобраться в ситуации.