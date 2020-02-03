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Учительница башкирского предложила детям вешаться

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Учитель сельской школы из Башкортостана предложила ученикам "вешаться". Запись, где слышно, как женщина оскорбляет учеников, попала в интернет.

Учительница башкирского предложила детям вешаться


Член Совета по правам человека при главе Башкортостана Динар Зайнуллин опубликовал аудиозапись, в которой учительница сельской школы оскорбляет ученицу.

"В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы (...). Ор в классе просто ужасен", — написал он.

В записи слышно, как женский голос отчитывает девочку за невыполненное домашнее задание, называя алкоголичкой, неадекватной, невоспитанной и несобранной.

Также женщина оскорбляет детей и даже предлагает им "вешаться".

Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин назвал поведение учителя "неподобающим" и пообещал разобраться в ситуации.

Идель.Реалии
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  • 1 | 03.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а чего вы еще хотели от подобных учителей, потом таких кызымок в город привозят учить наших детей и дают общаги на халяву, а потом они орут и пляски устраивают перед конем на площади



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  • 2 | 03.03.2020, 10:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31347 | Рейтинг: -708,5
Взяла пример с Хабирова, тот предлагал чиновнику застрелиться



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  • 3 | 03.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый батыристый район, самый батыристый предмет. Это невозможно. Не верю!



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  • 4 | 03.03.2020, 10:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31347 | Рейтинг: -708,5
Гость

1 | 03.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а чего вы еще хотели от подобных учителей, потом таких кызымок в город привозят учить наших детей и дают общаги на халяву, а потом они орут и пляски устраивают перед конем на площади
--------------------
Если твои детки пошли в тебя, такие же дебилы, может им тоже надо повеситься? Чтоб не коптили небо.
Покажи им пример, начни с себя



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1

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  • 5 | 03.03.2020, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67384 | Рейтинг: +12025,1
Мана! Уволили!
Еще вчера или позавчера. Известно об увольнении РИА-новостям уже 21 час как...



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2

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  • Участник
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  • 6 | 03.03.2020, 11:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4021 | Рейтинг: -320
Я не осуждаю эту учительницу. Сейчас дети - отморозки. Их надо бить ремнем по жопе.



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8

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  • 7 | 03.03.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недостаток воспитания, образования, такта. Эта нация отстала на века. Эволюционный путь развития не пройден.



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9

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  • 8 | 03.03.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть какой учитель ( башкирский , русский , татарский и тд ) выходит из себя , если ученик не делает домашнего задания !
Зачем спрашивается кричать на ребенка , это другой вопрос !
Ну а если изо дня в день , несколькими десятилетиями работают простые люди - учителя у которых такие же нервы как и у вас , у меня и других они тоже могут срываться !
Ни у кого нет стальных нервов , пообщаетесь с людьми в коллективе
изо дня в день , которые плюют на свои обязанности !
Вы его махом вышвырнете из вашего коллектива !
А у нас идет ПЛАНОМЕРНОЕ уничтожение образования ! Ученики не учат уроки , учителя виноваты ! Полная деградация и дискредитация школьного образовательного процесса , со стороны Министерства образования РФ !



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3

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  • 9 | 03.03.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.03.2020, 10:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67370 | Рейтинг: +12023,8
Мана! Уволили!
Еще вчера или позавчера. Известно об увольнении РИА-новостям уже 21 час как...
======================================
Просто уволили ивсё?!!!!! Даже без права занимать подобную должность?!!!!
Тут как минимум публичное оскорбление личности, понесшее тяжкий вред молодому организму!!!!



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  • 10 | 03.03.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.03.2020, 11:53 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4016 | Рейтинг: -319,3
Я не осуждаю эту учительницу. Сейчас дети - отморозки. Их надо бить ремнем по жопе.
_____________________________
Хруль, прочитай статью на проуфу... тут дело не в "вешайся"... эта сука, а по другому и назвать не могу , кричала - твой отец алкаш и тунеяедец и ты вся типа в него ... вот это - низость!!!! мразота!!!..
там по жопе .. или накричать , ну да срываемся все, но при этом для ребенка Родители - святое, и кричать во всеуслышанье других детей про недостатки родителей ...
ссука она конченая , а не педагог
про национальность ничего не пишу, у "русских" таких то же до ..бени матери
турк



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  • 11 | 03.03.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
26.02.2020 - 13:58
Артем Федотов сбегает из школы, после нападения на учительницу в Ульяновске

Уже установлено, что никакого конфликта у Федотова и учителя математики, Любови Михайловой не было. Подросток просто подошёл перед уроком и пырнул преподавателя ножом в живот.

Федотова задержали уже дома. Пострадавшая учительница прооперирована, её жизни ничего не угрожает.



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  • 12 | 03.03.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Воспитывать учителя сейчас не имеют права,они могут только давать знания.



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  • 13 | 03.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 90-е под систему образования заложили мины с часовыми механизмами.
Сейчас рвёт по всей стране. Глупо винить эту учительницу. Берите выше.



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  • 14 | 03.03.2020, 13:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67384 | Рейтинг: +12025,1
Послушайте ее визги!
https://www.facebook.com/dinarrb/videos/2951844521563527/

И она отнюдь не молодая - Зулейха там визжит, что за 30 лет выпустила 30 классов... училка гнезда рахимовского - самая, что ни на есть! Косноязычная, визгливая, тупая апайка(по-русски - тётка)!

И не нужно ее защищать. Таким нечего делать ни в школах, ни в детсадах, ни в прочих учебных заведениях!

Среди любых национальностей есть такие, поэтому я не напираю на ее этническую принадлежность. И другим не советую.



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  • 15 | 03.03.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И она отнюдь не молодая - Зулейха там визжит, что за 30 лет выпустила 30 классов... училка гнезда рахимовского - самая, что ни на есть! Косноязычная, визгливая, тупая апайка(по-русски - тётка)!
---------------------------
Кухарка ты про себя написала. Если не веришь, то давай устроим голосование, про тебя это или не про тебя.



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  • Начинающий
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  • 16 | 03.03.2020, 14:06 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 170 | Рейтинг: -11,8
У других наций нет такого количества грубиянов, чтобы характеризовали всю нацию, здесь же присуще именно этой нации. Причина- низкий интеллект. Пропащая нация.



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3

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  • 17 | 03.03.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше в классах при СССР двое , трое учеников не учились ,
а сейчас наоборот из класса в 20 - 25 учеников , учатся 3- 4 !
Остальные приходят просто поприсутствовать , уже сейчас некоторые ученики в 4 - 5 классах приходят на уроки без учебников и тетрадей !
Зато с телефоном и смартфоном в кармане !



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  • 18 | 03.03.2020, 14:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67384 | Рейтинг: +12025,1
Из комментов у автора Динара Зайнуллина - в первой публикации:

Лидия Насибуллина Когда то она зарезала своего мужа. Сестра работает в РОО. Неадекватная женщина.
_____________________________
Ничоси! И как ее вообще допустили к детям, к образованию?!

А! Понятно - "Сестра работает в РОО" - Районный отдел образования.
Ну так и сестру гнать из образования в три шеи!



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2

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  • 19 | 03.03.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67384 | Рейтинг: +12025,1
17 | 03.03.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован

Естественный отбор. При СССР цыгане 3 класса только заканчивали - читать, писать, считать научились - и хватит. Наркотой торговать, людей обманывать - родители обучат.
Так и тут - не нужна вышка или хотя бы высококвалифицированная специальность - нах школа? Бухать, воровать, на трассе стоять и дома научат...
А если родители адекватные, то и дети учатся - тянутся к знаниям. За редким исключением.



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  • 20 | 03.03.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 03.03.2020, 14:06 | Автор: Гарри

У других наций нет такого количества грубиянов, чтобы характеризовали всю нацию, здесь же присуще именно этой нации. Причина- низкий интеллект. Пропащая нация.
=================================================
Слухай ! Жеванный " ариец ", нет плохих наций !
В любой нации есть низко интеллектуальные индивиды .
После принятия Конституции Путина наступит
" рассвет " для таких как ты высоко цивилизованных !
Потерпи до 22 !



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