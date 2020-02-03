1. Хабиров демонстрирует сверхлояльность федеральному центру, фактически даже отказывается от формирования имиджа лоббиста (хотя в Татарстане этот элемент составляет важную часть позиционирования президента республики, что добавляет рейтинга Минниханову).
Внутри республики Р. Хабиров выстраивает динамичный баланс с конкуренцией различных групп влияния. Задача удержать имеющийся рейтинг очень сложна в контексте проводимой политики. Зиму перезимовали и хорошо.
2. Назаров быстро воспользовался своим шансом и стал абсолютным № 2. Впрочем, и ресурсов, у него больше чем у остальных. Усиливает его и альянс с М. Рахимовым.
3. Сидякин сохраняет статус-кво.
4. Баширов очень сильно потерял влияние. Тема с его отставкой активно обсуждалась и даже инициировалась.
5. За последние полгода, в информационном пространстве усилилось влияние Прочаковской. Именно она, по моей информации, решила вопрос с пресс-секретарем главы РБ, несмотря на возражение некоторых.
6. Мурзагулов, напротив, испытывает давление со стороны различных группировок и несколько оттеснен. Однако говорить об утере им влияния, не стоит.
Претензий к его работе нет.
7. Ахмадинуров не опасен основным игрокам и полностью лоялен Хабирову. Пусть и дальше убеждает, что «рейтинг партии власти увеличился». Работа такая.
Позднее проанализирую ориентиры политики республиканской власти. Реальные, а не декларируемые.
Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Дмитрий Михайличенко: «Конфигурация власти в Башкирии: очевиден дефицит достижений»
Раздел: Политика | Просмотры: 33052 | Комментарии: 11