Дмитрий Михайличенко: «Конфигурация власти в Башкирии: очевиден дефицит достижений»

Пожалуй, настало время описать конфигурацию власти в Башкирии. Влияние федерального центра на принятие решений устойчивое, но нужно большее администрирование. Иначе это заведет к серьезным проблемам с Татарстаном и другим «жестким» кейсам. Политику нового руководства республики я оцениваю неудовлетворительно. Очевиден дефицит достижений. Проще говоря: хвастаться нечем.1. Хабиров демонстрирует сверхлояльность федеральному центру, фактически даже отказывается от формирования имиджа лоббиста (хотя в Татарстане этот элемент составляет важную часть позиционирования президента республики, что добавляет рейтинга Минниханову).Внутри республики Р. Хабиров выстраивает динамичный баланс с конкуренцией различных групп влияния. Задача удержать имеющийся рейтинг очень сложна в контексте проводимой политики. Зиму перезимовали и хорошо.2. Назаров быстро воспользовался своим шансом и стал абсолютным № 2. Впрочем, и ресурсов, у него больше чем у остальных. Усиливает его и альянс с М. Рахимовым.3. Сидякин сохраняет статус-кво.4. Баширов очень сильно потерял влияние. Тема с его отставкой активно обсуждалась и даже инициировалась.5. За последние полгода, в информационном пространстве усилилось влияние Прочаковской. Именно она, по моей информации, решила вопрос с пресс-секретарем главы РБ, несмотря на возражение некоторых.6. Мурзагулов, напротив, испытывает давление со стороны различных группировок и несколько оттеснен. Однако говорить об утере им влияния, не стоит.Претензий к его работе нет.7. Ахмадинуров не опасен основным игрокам и полностью лоялен Хабирову. Пусть и дальше убеждает, что «рейтинг партии власти увеличился». Работа такая.Позднее проанализирую ориентиры политики республиканской власти. Реальные, а не декларируемые.