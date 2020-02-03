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Дмитрий Михайличенко: «Конфигурация власти в Башкирии: очевиден дефицит достижений»

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Пожалуй, настало время описать конфигурацию власти в Башкирии. Влияние федерального центра на принятие решений устойчивое, но нужно большее администрирование. Иначе это заведет к серьезным проблемам с Татарстаном и другим «жестким» кейсам. Политику нового руководства республики я оцениваю неудовлетворительно. Очевиден дефицит достижений. Проще говоря: хвастаться нечем.

Дмитрий Михайличенко: «Конфигурация власти в Башкирии: очевиден дефицит достижений»


1. Хабиров демонстрирует сверхлояльность федеральному центру, фактически даже отказывается от формирования имиджа лоббиста (хотя в Татарстане этот элемент составляет важную часть позиционирования президента республики, что добавляет рейтинга Минниханову).

Внутри республики Р. Хабиров выстраивает динамичный баланс с конкуренцией различных групп влияния. Задача удержать имеющийся рейтинг очень сложна в контексте проводимой политики. Зиму перезимовали и хорошо.

2. Назаров быстро воспользовался своим шансом и стал абсолютным № 2. Впрочем, и ресурсов, у него больше чем у остальных. Усиливает его и альянс с М. Рахимовым.

3. Сидякин сохраняет статус-кво.

4. Баширов очень сильно потерял влияние. Тема с его отставкой активно обсуждалась и даже инициировалась.

5. За последние полгода, в информационном пространстве усилилось влияние Прочаковской. Именно она, по моей информации, решила вопрос с пресс-секретарем главы РБ, несмотря на возражение некоторых.

6. Мурзагулов, напротив, испытывает давление со стороны различных группировок и несколько оттеснен. Однако говорить об утере им влияния, не стоит.

Претензий к его работе нет.

7. Ахмадинуров не опасен основным игрокам и полностью лоялен Хабирову. Пусть и дальше убеждает, что «рейтинг партии власти увеличился». Работа такая.

Позднее проанализирую ориентиры политики республиканской власти. Реальные, а не декларируемые.

Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.03.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очевиден дефицит достижений.
===============================
Не дефицит, а их полное отсутствие.
И вообще что это за анализ : Кто с кем дружит, кто не дружит, кто ближе к радию кто "несколько оттеснен"?! Такое вчатетление, хотя по факту наверняка так и есть, что все перечисленные особи заняты какимто своим делом...



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  • 2 | 03.03.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто такой Михайличенко, и кому интересны его расклады из жизни насекомых? Кто там кого оттеснил от кормушки? Вообще,этим политолухам кто платит зарплату, а главное ЗАЧЕМ?



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  • 3 | 03.03.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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- мудрый стратег Путин с помощью талантливого полководца Шойгу победит короновирус!!!!!



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  • 4 | 03.03.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!
С собой призвати группового насильника несовершеннолдетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича того что ты в депутаты ГД РФ таскал!



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  • 5 | 03.03.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль!
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•``



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  • 6 | 03.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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кушнаренковский глава Гизатуллин опять кормит детей порченым мясом и свининой.от И.П .Верещагин из Бирска.ПОслухам их прикрывает сам Сидякин.



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  • 7 | 03.03.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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пахан Кушнаренково Руслан Ринатович хватит врать иворовать



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  • 8 | 03.03.2020, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Давайте не будем врать себе, местный атаман не новое лицо, и ждать от него что то особое ну прям скажем совершенно глупо. Методы его известны, пока он их не проявляет, пытается играть роль демократа, но как скоро начнёт подгорать, он вернётся к методам начала 2000—х. Единственное, что реально сделано, то это дан карт бланш припискам во всех сферах экономики. Рост будет просто чудовищным, особенно прорыв наметился на селе, в здравоохранении и образовании. Ждём вручений наград!



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  • 9 | 03.03.2020, 20:03 | Автор: alis
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“Конфигурация власти в Башкирии: очевиден дефицит достижений»: Эхо Москвы | 03.03.20…Политику нового руководства республики я оцениваю неудовлетворительно. Очевиден дефицит достижений. Проще говоря: хвастаться нечем…Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы”

В своё время, на конкретный вопрос о том, что он намерен делать для уфимских татар, Радий Хабиров ответил более чем ясно: "А что я буду делать для татар... Ничего не буду особенного".

И крутящийся ныне возле Власти, бывший кандидат на пост главы РБ Барабаш, ДЛЯ ТАТАР то же ничего не обещал, угрожая - "Татарскому языку статус госязыка не обещаю"!

Этот обещалкин – не бывший помощник Фи липова, таскавший последнему папки?
И не он ли до того подвизывался на преступно убитом туймазинском заводе медстекла?

Результатов и не будет, раз устанавливается такое отношение к уфимским татарам.
И Б_стан вообще может минусануться, если татары начнут переводить производства, бизнес под родное крыло! Тут никакие инцинденты не помогут.
Короче - с нами надо договариваться, иначе неАлга.



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  • 10 | 03.03.2020, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 Будет правильнее: Путин уходи в Совет федерации , но прежде ответь за свои деяния.!



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  • 11 | 03.03.2020, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дима, забирай свои игрушки и дергай прочь из этой песочницы, иначе тебе здесь ножки злые тети и дяди выдернут, политолух ещё один нашелся, просьти господя.



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