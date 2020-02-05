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Руслан Габбасов: «Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»

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Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Вчера прослушал интервью Ростислава Мурзагулова на «Эхе». Понятно, что он в силу своей зависимости обязан нас ненавидеть. Ну и бог с ним.

Руслан Габбасов: «Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»


Интересно другое.

Ростислав в очередной раз высказался очень негативно о расследовании штаба Навального в Уфе в отношении гардероба первой леди республики. Он очень эмоционально реагирует на эту тему.

Однако сам Мурзагулов в своей книге - Бабай всея Руси пишет обратное:

«… Кто-то что-то мычал о том, что интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит, нельзя?

Чушь собачья.

Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо.

Для того, чтобы заставить учитывать их наше мнение.

Займитесь, наконец, ими.

Они Вами давно уже занялись…»

Может Лилия Чанышева руководствовалась именно этим призывом?

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 05.03.2020, 09:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,7
Ростик - профессиональный лжец и перевертыш!
Совершенно беспринципная тварь!



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10

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  • Гость
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  • 2 | 05.03.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»

-----------------

"Деталями жизнедеятельности"... Так не говорят. Может, "продуктами жизнедеятельности"?



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1

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  • Гость
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  • 3 | 05.03.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»
============================
Жизнедеятельность — совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни.
А детели жизнедеятельности, как я понимаю,- это пот, моча и экскременты "интересоваться" которыми руслану так "необходимо"?!



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  • Гость
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  • 4 | 05.03.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чанышева хотя бы по понятным причинам интересуется гардеробом первой леди, всё-таки она женщина и ей тоже хочется наряжаться, но почему этим гардеробом интересуется Габбасов? Неужели он вынашивает мечты о смене пола?



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3

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  • Гость
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  • 5 | 05.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - уходи!



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2

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  • Участник
  •  
  • 6 | 05.03.2020, 10:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4023 | Рейтинг: -320,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эта Чанышева - тупинькая похоже бабешка.

Зачем вообще нужно комментировать Мурзагулова. Найди лучше его активы и недвижимость в гейропе и опубликуй, как Навальный делает.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 05.03.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.03.2020, 09:36 | Автор:

Чанышева хотя бы по понятным причинам интересуется гардеробом первой леди, всё-таки она женщина и ей тоже хочется наряжаться, но почему этим гардеробом интересуется Габбасов? Неужели он вынашивает мечты о смене пола?
=============================================
Надо читать внимательно и делать правильные отзывы . Разве Руслан Габбасов что - то сказал о гардеробе первой Леди РБ ?
Руслан, это человек из организации " Башкорт " он ни сном ни духом о гардеробе женщины !
Ростислав , это человек из организации Главы РБ или Башлыка !
Он знает о гардеробе женщины вместе с Навальным подробно !
Поняллл ?! Так сказать природную смекалку развивать , раз не хватает логики ! Понялл ?!



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 05.03.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,7
4 и 7

Вы правда не понимаете, что дело не в гардеробе - покуй на него и Лиле и Руслану!
Дело в том, что заявленные в декларациях ДОХОД этих двоих(СРАдия и Каринэшечки) - и близко не стоял с РАСХОДАМИ ТОЛЬКО на ее гардероб!

Если не понимаете, то вы глупы, как пробки! Или на подсосе у пуйловдасти.

Никто не озабачивается гардеробами тех, кто зарабатывает сам или супруг. Думаю, что гардероб Каринэшки по сравнению с гардеробом Филипка Киркорова - ваще отстой. Но он - хоть и гавно-певец, но не коррупционер - не ворует у народа. Народ сам несет ему свои бабки.
Правда, выступая на вечеринках коррупционеров, он опосредованно все же пользуется награбленным у народа.



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2

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  • Гость
  •  
  • 9 | 05.03.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы правда не понимаете, что дело не в гардеробе - покуй на него и Лиле и Руслану!
Дело в том, что заявленные в декларациях ДОХОД этих двоих(СРАдия и Каринэшечки) - и близко не стоял с РАСХОДАМИ ТОЛЬКО на ее гардероб!

Если не понимаете, то вы глупы, как пробки! Или на подсосе у пуйловдасти.

Никто не озабачивается гардеробами тех, кто зарабатывает сам или супруг. Думаю, что гардероб Каринэшки по сравнению с гардеробом Филипка Киркорова - ваще отстой. Но он - хоть и гавно-певец, но не коррупционер - не ворует у народа. Народ сам несет ему свои бабки.
Правда, выступая на вечеринках коррупционеров, он опосредованно все же пользуется награбленным у народа.
-----------------
И не влом же не только думать об этой хрени но еще и писать? Надо же быть такой бездельницей.



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7

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  • Гость
  •  
  • 10 | 05.03.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Каринэ красавица, ей необходимо хорошо выглядеть. Это Кухарке покуй в чем ходить.



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8

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  • Гость
  •  
  • 11 | 05.03.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Каринэ красавица, ей необходимо хорошо выглядеть. Это Кухарке покуй в чем ходить.
------------------------------------------
Женщина со вкусом всегда оденется хорошо и по средствам. Ну а Кухарка.... кхм,. ммм-мда.



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8

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  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 05.03.2020, 12:53 | Автор: natall
    Публикации: 588 | Комментарии: 289 | Рейтинг: +100,1
Чтобы хорошо выглядеть, убоюдок, не нужно шмоток на миллионы спизженных бюджетных бабок. Понял, сука?



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3

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  • Гость
  •  
  • 13 | 05.03.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.03.2020, 11:53 | Автор: Кухарка


Вы правда не понимаете, что дело не в гардеробе - покуй на него и Лиле и Руслану!
Дело в том, что заявленные в декларациях ДОХОД этих двоих(СРАдия и Каринэшечки) - и близко не стоял с РАСХОДАМИ ТОЛЬКО на ее гардероб!

Если не понимаете, то вы глупы, как пробки! Или на подсосе у пуйловдасти.

Никто не озабачивается гардеробами тех, кто зарабатывает сам или супруг. Думаю, что гардероб Каринэшки по сравнению с гардеробом Филипка Киркорова - ваще отстой. Но он - хоть и гавно-певец, но не коррупционер - не ворует у народа. Народ сам несет ему свои бабки.
Правда, выступая на вечеринках коррупционеров, он опосредованно все же пользуется награбленным у народа.
=================================================
Вот так всегда , покой нам только сниться !
С мадам Кухаркой , всегда надо держать Ухо Востро .
В атакууу , Аллюр «три креста» , Шашки наголо !
Без раздумья и не вникая ! УРРРААА !



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5

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  • Гость
  •  
  • 14 | 05.03.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.03.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Каринэ красавица, ей необходимо хорошо выглядеть. Это Кухарке покуй в чем ходит
====
Не красавица, но моложе на 20 лет от своего престарелого спонсора



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0

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  • Гость
  •  
  • 15 | 05.03.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понятно, Наталка тоже в веконде одевается, откуда столько злости.



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6

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  • Гость
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  • 16 | 05.03.2020, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. Понял, сука?
--------------------
Не, сука, не понял!



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4

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  • Гость
  •  
  • 17 | 05.03.2020, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не красавица, но моложе на 20 лет от своего престарелого спонсора
----------------------
Красавица, красавица, и муж красавец, любимый причем. Не надо завидовать.



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5

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  • Гость
  •  
  • 18 | 05.03.2020, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ишь как заступатца нищебродка, никак линдерманы мало плотют на ужике?



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 05.03.2020, 14:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38802 | Рейтинг: +6481,1
Жутко конспиративная тема.

Единственно, что понятно - онЕ играют в волчью игру "Кто кого быстрей съест".



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1

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  • Гость
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  • 20 | 05.03.2020, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Габбасов-экстремист и националист! Время тратить впустую,читать его "сочинения".



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