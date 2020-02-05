Руслан Габбасов: «Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Вчера прослушал интервью Ростислава Мурзагулова на «Эхе». Понятно, что он в силу своей зависимости обязан нас ненавидеть. Ну и бог с ним.Интересно другое.Ростислав в очередной раз высказался очень негативно о расследовании штаба Навального в Уфе в отношении гардероба первой леди республики. Он очень эмоционально реагирует на эту тему.Однако сам Мурзагулов в своей книге - Бабай всея Руси пишет обратное:«… Кто-то что-то мычал о том, что интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит, нельзя?Чушь собачья.Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо.Для того, чтобы заставить учитывать их наше мнение.Займитесь, наконец, ими.Они Вами давно уже занялись…»Может Лилия Чанышева руководствовалась именно этим призывом?