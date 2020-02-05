Интересно другое.
Ростислав в очередной раз высказался очень негативно о расследовании штаба Навального в Уфе в отношении гардероба первой леди республики. Он очень эмоционально реагирует на эту тему.
Однако сам Мурзагулов в своей книге - Бабай всея Руси пишет обратное:
«… Кто-то что-то мычал о том, что интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит, нельзя?
Чушь собачья.
Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо.
Для того, чтобы заставить учитывать их наше мнение.
Займитесь, наконец, ими.
Они Вами давно уже занялись…»
Может Лилия Чанышева руководствовалась именно этим призывом?
Эхо Москвы
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Руслан Габбасов: «Интересоваться деталями жизнедеятельности тех, кто нами правит — необходимо»
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