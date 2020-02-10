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Когда посадят главу Чекмагушевского района?

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Совет по правам человека при главе Башкирии планирует в ближайшее время провести выездной приём граждан в селе Чекмагуш, сообщил активист Руслан Нуртдинов.
— Меня попросили анонсировать их визит и спросить у вас, когда будет лучше чтоб они приехали, — написал он на своей странице «Вконтакте».

Когда посадят главу Чекмагушевского района?


Между тем, дело общественника Руслана Нуртдинова из Чекмагушевского района – последствие неадекватной бездумной саморазрушительной реакции местных царьков, считает политтехнолог Андрей Потылицын.

— И мы ее еще будем наблюдать, потому что кадровый состав глав районов ужасен, — сказал он в эфире «Эха».

Напомним, Руслан Нуртдинов, которому в начале неделе подожгли машину, открыто обвинил главу района Реканса Ямалеева в предложении совместно распиливать подрядные контракты. На минувшей неделе Нуртдинов вместе с односельчанами пришел к зданию администрации и предложил главе района выйти на сход граждан. Позже суд оштрафовал молодого человека за стихийный сход граждан.

— Чем ниже, тем дурней. Сидит глава района и видит одного Руслана, который бунтует за окном. Это же вызывает панику. По отчетам – прекрасный район. Где, предположим, 99,9 процентов проголосовали как надо, не знаю какие там результаты в Чекмагушевском районе, но что-то-мне подсказывает что у него все здорово. И тут такое явление…и еще сорок человек пришли с Русланом под окна администрации. Это же ужас-ужас. Сейчас из администрации (главы РБ – ред.) позвонят: че у тебя там творится в твоем тихом сельском регионе, — иронизирует Потылицын.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.03.2020, 08:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный
Башкортостанец•`



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  • Эксперт
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  • 2 | 10.03.2020, 08:46 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39512 | Рейтинг: +5258,9
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный
И твоя бывшая подружка-тоже стерва, ощень говнястая.
Башкортостанец•`



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  • Гость
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  • 3 | 10.03.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабки бюджетные пилят в Чикаго хорошо надо послать туда счетную палату и аудиторов проверить Водоканал в первую очередь там родственник сидит и мутит хорошо.



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  • 4 | 10.03.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бюджет в Чикаго пилят хорошо счетную палату послать туда и начать с мутного Водоканала которым управляет родственник.



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  • 5 | 10.03.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что толку, придет точно такой же. Только похитрее, того уж не уберешь. Главное, чтобы новый был без связей.



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  • 6 | 10.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда посадят главу Чекмагушевского района?
====================================
Да никогда!!!!!
Максимум что ему светит, так это снятие с должности, а проидет минимум времени и мы увидем его на новой должности.
Менять надо не людей, а систему!!!!



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  • 7 | 10.03.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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При феодально-криминальном строе другого просто быть не может.

Зрите уже в корень, мать вашу! "Смерть Кащея на кончике иглы, игла в яйце..." Как там? А может, автор имел ввиду "нефтяную иглу"? Так она уже ломается.



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  • 8 | 10.03.2020, 09:54 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1358 | Рейтинг: +93
“Когда посадят главу Чекмагушевского района? Эхо Москвы | 10.03.20…Совет по правам человека при главе Башкирии…Чем ниже, тем дурней… Это же ужас-ужас… иронизирует Потылицын. Эхо Москвы”

Зря наехали, по сравнению с главой Илишей, он ещё только в стадии мутной жидкости.
У него состояние то жиденкьких десятка миллионов деревянных. Главы все подворовывают, да и отбить же надо назначение. Оно ныне не менее 15 млн даже для с/х_района.

То что из балтачевской команды, не надо бояться, они никто, и звать их никак. Бабай точно подметил, что Х1 - чёрное пятно для башкирии.

Я бы оставил порулить, а то всплывёт ещё где нибудь как предыдущий, с повышением.

Да и из простых, выпускник Чекмагушевского кооперативного училища, это уровень для Б_стана.

А поедет в Чекмагуш Барабась-усмиритель?



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  • 9 | 10.03.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто попадёт на цугундер, пока не ясно, это может быть и активист присесть за клевету, если не докажет, что лично глава района поджёг его машину.



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  • 10 | 10.03.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 10.03.2020, 10:58 | Автор:

Кто попадёт на цугундер, пока не ясно, это может быть и активист присесть за клевету, если не докажет, что лично глава района поджёг его машину.
===============================================
Ну это ясно , как два пальца об асфальт !
Особенно мне нравиться как вы вилизываете
" присесть за клевету если не докажет, что ЛИЧНО глава района
поджёг его машину...."
Когда у нас есть такие лизоблюды с барского стола ,это
не вопрос . Побегут на полусогнутых исполнять приказ !



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