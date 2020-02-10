Когда посадят главу Чекмагушевского района?

Совет по правам человека при главе Башкирии планирует в ближайшее время провести выездной приём граждан в селе Чекмагуш, сообщил активист Руслан Нуртдинов.— Меня попросили анонсировать их визит и спросить у вас, когда будет лучше чтоб они приехали, — написал он на своей странице «Вконтакте».Между тем, дело общественника Руслана Нуртдинова из Чекмагушевского района – последствие неадекватной бездумной саморазрушительной реакции местных царьков, считает политтехнолог Андрей Потылицын.— И мы ее еще будем наблюдать, потому что кадровый состав глав районов ужасен, — сказал он в эфире «Эха».Напомним, Руслан Нуртдинов, которому в начале неделе подожгли машину, открыто обвинил главу района Реканса Ямалеева в предложении совместно распиливать подрядные контракты. На минувшей неделе Нуртдинов вместе с односельчанами пришел к зданию администрации и предложил главе района выйти на сход граждан. Позже суд оштрафовал молодого человека за стихийный сход граждан.— Чем ниже, тем дурней. Сидит глава района и видит одного Руслана, который бунтует за окном. Это же вызывает панику. По отчетам – прекрасный район. Где, предположим, 99,9 процентов проголосовали как надо, не знаю какие там результаты в Чекмагушевском районе, но что-то-мне подсказывает что у него все здорово. И тут такое явление…и еще сорок человек пришли с Русланом под окна администрации. Это же ужас-ужас. Сейчас из администрации (главы РБ – ред.) позвонят: че у тебя там творится в твоем тихом сельском регионе, — иронизирует Потылицын.