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Дмитрий Михайличенко: Общественно-политическая повестка. Коротко

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Дмитрий Михайличенко — политолог. 1. Хабиров сравнил короновирусную ситуацию с 1941 г. При этом он продолжает агрессивную риторику («недоумки», «моральные уроды»). Но есть большая разница между «нарушителем закона» и «недоумком», все-таки презумпция невиновности. Да и буквально тут же, Хабиров говорит, что они (нарушители закона) преследуют свои цели, что плохо соотносится с «недоумками» (не только в этико-правовом, но и формально-логическом плане). Выявляйте и преследуйте провокаторов, но только в рамках закона, а оскорблять не нужно. Травли не нужно. Не нужно транслировать агрессию в обществе.

Дмитрий Михайличенко: Общественно-политическая повестка. Коротко


2. Савченко. Я очень рад, что число людей, мыслящих нелинейно и способных встать над схваткой в уфимском фейсбуке растет. Полагаю, своими заявлениями этот «единоросс» преследует свои личные цели (министерский пост, или, что вернее, Госдума, не суть).

При этом О. Савченко заявляет о том, что гордится своей партией, говорит об имидже и т.д. Что ж, видимо О. Савченко гордится пенсионной реформой, экологической политикой «Единой России». С такой платформой выразителем интересов общества она не станет. А на ее коньюнктурные интересы можно и не обращать внимания.

В этом конфликте я сочувствую Савченко в этическом смысле, а в сущностном являюсь противником обоих. Позиция Сагитова, на мой взгляд, ниже критики. Конфликт имеет признаки локального, с участием административных элит различного уровня. Потенциал эскалации — не высокий.

3. Штаб Навального. Опубликовали интересный ролик, в котором показывают, что члены Госсобрания и прочие поддерживают поправки в Конституции и обнуление президентских сроков (так сказать присягают). Однако про Хабирова в сюжете нет ни слова. Не думаю, что это случайно. В республике есть глава, и важно знать его позицию. Однако до этой простой мысли, как-то, не дошли. Ни штаб, ни многие журналисты (многие, но не все, и это хорошо).

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.03.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Михайличенко: Общественно-политическая повестка. Коротко
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Сравните два высказывания
- гадий (глава региона!!!) : «Недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейковые новости, мы будем преследовать в рамках своих возможностей...."
- сагитов (вице-премьер региона !!!!) : «Задницу свою подними и подойди ко мне!».

Вывод: как ты пень не назови, пень он и есть пень...



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