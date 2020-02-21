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Эллочка-людоедка без стыда и совести на подсосе у обнулённого

  • Опубликовано: natall | 21.03.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 30139 | Комментарии: 89
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Памфилова: Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами. Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами, — заявил глава Центризбиркома Элла Памфилова. Поэтому, по ее словам, можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей.

Эллочка-людоедка без стыда и совести на подсосе у обнулённого


Сегодня Центризбирком утвердил порядок голосования по поправкам. В частности, досрочное голосование может продолжаться неделю. Также можно голосовать на дому.

Борьбой с пандемией нового коронавируса объяснила глава Центризбиркома России семидневное досрочное голосование. Элла Памфилова пояснила, что региональные избиркомы должны сами решить, сколько пройдет досрочка. Минимальный срок — три дня.

При этом, голосовать можно будет и вне избирательного участка. Более того участки, образованные на судах в плавании, в труднодоступных и отдаленных местах разрешено организовывать уже с 1 апреля. Заявления на досрочное голосование будут принимать с 25 марта по 16 апреля. Что касается надомного голосования, то журналисты смогут присутствовать на нем только с согласия самого гражданина.

Также для «общероссийского» голосования не предусмотрены международные наблюдатели, но обещают видеонаблюдение. Вообще же наблюдателей Памфилова разделила на настоящих и провокаторов, которых назвала надзирателями. кроме этого в ЦИКе показали бюллетень для будущего голосования об изменении Конституции.

Примечательно — Памфилова сказала, что изменения эти уже легитимны, так все необходимые субъекты их одобрили. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Путина услышать мнение людей, подытожила Памфилова.

Центризбирком готов приостановить работу по подготовке к голосованию по поправкам в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Напомню, голосование планируется провести 22-го апреля.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.03.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В частности, досрочное голосование может продолжаться неделю.
===================================
А в качесстве урн для голосования,для удобства населения, будут использоваться уличные урны для мусора, благо их достаточно на каждом углу, те же кто пожелает проголосоовать надому, могут использовать домашние емкости для мусора, при отсутствии онных разрешается голосовать в унитаз....
ВсЁ!!!
Приплыли!!!!!
Суши весла!!!!!!!



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6

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  • 2 | 21.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да да, из курса истории средней школы нам известно: Царь хороший, буяре плохие...

22 апреля за вами выбор или вы за мужика убившего целую школу детей или вы на стороне народа России!



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5

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  • 3 | 21.03.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россияне!
Мы народ или сброд?!
Каждый задай себе этот вопрос?!



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  • 4 | 21.03.2020, 09:27 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39599 | Рейтинг: +5239,3
Вот что делают с человеком деньги и страх их потерять. Терешкова-2.
Продалась со всеми потрохами. Готова раздвинуть и принять. Стыд и позор!



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4

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  • 5 | 21.03.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.03.2020, 09:27 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39597 | Рейтинг: +5239,8
Вот что делают с человеком деньги и страх их потерять. Терешкова-2.
Продалась со всеми потрохами. Готова раздвинуть и принять. Стыд и позор!
=====================================
Слепаков написал стишок о Терешковой:
Валентине Терешковой
За прогиб этический
Починили то, что дали
За полет космический

Напомню, что после полета вальки в космос появилась частушка:
Валентине Черешковой
За полет космический
Подарил Хрущев Никита
Член автоматический



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4

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  • 6 | 21.03.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.03.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россияне!
Мы народ или сброд?!
Каждый задай себе этот вопрос?!
==================================
Лучше так:
" Тварь я дрожащая или право имею"



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3

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  • 7 | 21.03.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.03.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Россияне!
Мы народ или сброд?!
Каждый задай себе этот вопрос?!
=======================================
Посадят. Или убьют.



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1

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  • 8 | 21.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эллочка-людоедка без стыда и совести на подсосе у обнулённого
=======================
Вот уж действительно,- кроме как людоедами эту путинскую свору назвать нельзя!



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4

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  • 9 | 21.03.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
главное6 идти голосовать идти не идти



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  • 10 | 21.03.2020, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39599 | Рейтинг: +5239,3
Что интересно более аморально ? Торговля телом (проституция) или торговля " мировоззрением" ( политическая проституция) ? Ведь ранее Памфилова слыла ДЕМОКРАТОМ. И нигде я не читал её рассуждений о том что она поменяла своё мировоззрение на РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ. Есть маленький процент людей люди ,которым физиологическая проституция приносит УДОВОЛЬСТВИЕ и душевный покой. А вот политических проституток за удовольствие , хоть пруд пруди.



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  • 11 | 21.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эллочка-людоедка без стыда и совести на подсосе у обнулённого
-------------------------
После такого заголовка можно "статью" не читать и не комментировать. Натаня, сама сочиняешь?



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2

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  • 12 | 21.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
22 апреля 2020 заяви Нет Путину!!!
Плохую власть выбирают те люди которые не ходят на выборы!



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  • 13 | 21.03.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Путина услышать мнение людей,
==================================
Так поступают в бандитских групировках: В уже мертвое тело, в данном случае конституцию, каждый член банды делает выстрел, стобы все были замазаны кровью, и небыло шансов уйти в несознанку



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6

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  • 14 | 21.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией и болезнью, что "самый умный" - тупорылое свинячье чмо ты Очень Опытный, от твоей глупой и фейковой писанины люди смеются навзрыд, перхоть ты подретузная
Башкортостанец•``



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  • 15 | 21.03.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67530 | Рейтинг: +12009,9
Плохую власть выбирают те люди которые не ходят на выборы!
__________________________________
Поэтому ради вас, которые ходят голосовать против - эта власть делает абсолютно все - даже невозможное! Ну просто нарушает все мыслимые законы и уже даже немыслимые в период пандемии коронавируса, чтобы привести вас к урнам или урны принести к вам!

Вчера эта тварь - людоедка назвала наблюдателей - надзирателями, вообще ничем не обосновав, мол они провоцируют на нарушения!!!!!
При этом - заикалась, не могла подобрать нужные слова, мысли, была вся красная... и это было не столь страшное, сколь - жалкое зрелище!

Сам смотри:
https://twitter.com/navalny/status/1241026761699340293



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  • 16 | 21.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не пляявляйся на УЖе деградат!
Башкортостанец•`



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  • 17 | 21.03.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией и болезнью, что "самый умный" - тупорылое свинячье чмо ты Очень Опытный
Башкортостанец•``



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  • 18 | 21.03.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.03.2020, 10:16 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +5239,6
Что интересно более аморально ? Торговля телом (проституция) или торговля " мировоззрением" ( политическая проституция) ? Ведь ранее Памфилова слыла ДЕМОКРАТОМ. И нигде я не читал её рассуждений о том что она поменяла своё мировоззрение на РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ. Есть маленький процент людей люди ,которым физиологическая проституция приносит УДОВОЛЬСТВИЕ и душевный покой. А вот политических проституток за удовольствие , хоть пруд пруди.
_______________
Ой, пуси-пуси какие: "Ведь ранее Памфилова слыла ДЕМОКРАТОМ".
Так и Кухарка с турком тут слывут "демократами". Так и шо?
Памфилова в своё время предала (или продала?) КПСС, членом которой была в 1981-1990 гг. Затем она предала своих избирателей, избравших её в народные депутаты СССР и Верховный Совет СССР, где она вполне успешно травила маршала Ахромеева якобы за присвоенный казённый холодильник и кое что ещё, а 15 ноября 1991 года она стала министром социальной защиты населения в правительстве Ельцина-Гайдара. После ухода с этого поста в марте 1994 года она в мае 1994 года была назначена Председателем общественного Совета по социальной политике при Президенте Российской Федерации.
Про социальную "защиту" населения РФ и социальную политику ельциноидов, наверное, напоминать не нужно.
Перечислять все прочие должности Памфиловой долго и скучно: она всегда в тепле и сытости, и никакой ответственности.
Юнг! Спасибо, что подсказал: раньше подобных называли политическими проститутками, а ныне зовут ДЕМОКРАТАМИ! Ты совершенно прав!
Что ни демократ, то проститутка. Что ни либераст, то ...лядь!



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  • 19 | 21.03.2020, 11:07 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39599 | Рейтинг: +5239,3
13 | 21.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, имей ввиду, что на сайте тебя ненавидят старая ведьма Захарова и ее дружок-Калатун-ебай.
Калатун-ебай опущенец, старый пыдор, выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и мусор, сепрэк писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный , ныряй в пилотку бабе Кухе, и не пляявляйся на УЖе деградат!
А бабку Лену берегись потому, что у неё климакс и злоба на всех несогласных. Недотрахали её, вот перебивается огурцами с пупырышками и бесится.
Башкортостанец•`
========================================================
Спасибо , друг. Буду остерегаться!



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  • 20 | 21.03.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.03.2020, 10:16 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39599 | Рейтинг: +5239,4
Что интересно более аморально ? Торговля телом (проституция) или торговля " мировоззрением" ( политическая проституция) ? Ведь ранее Памфилова слыла ДЕМОКРАТОМ. И нигде я не читал её рассуждений о том что она поменяла своё мировоззрение на РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ. Есть маленький процент людей люди ,которым физиологическая проституция приносит УДОВОЛЬСТВИЕ и душевный покой. А вот политических проституток за удовольствие , хоть пруд пруди.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Юнг! А ты ещё разве до сих пор не понял, что все демократы и либерасты за копеечку куда захочешь дадут? Очень Опытный



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