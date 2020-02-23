Когда органы работают правильно: ФСБ Башкирии предотвратило теракт

В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным устройством. Около семи часов вечера пользователи социальных сетей стали массово публиковать сообщения о том, что въезд в Уфу по Демскому шоссе перекрыт вооруженными людьми в балаклавах. Движение автомобилей по Демскому шоссе в сторону города было приостановлено, что вызвало затруднения на въезде в город со стороны Затона и трассы М5.На тот момент от правоохранительных органов не поступало никакой официальной информации. Позднее от источников ProUfu стало известно – во время проведения спецоперации Управления ФСБ произошла перестрелка, убито два человека. По предварительной информации, в машине находилась взрывчатка.На следующий день эту же информацию подтвердили источники федеральных СМИ. Так, РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщали о двух убитых в ходе перестрелки и обнаруженном в автомобиле взрывном устройстве. Также речь шла о нескольких задержанных.Спустя несколько часов Национальный антитеррористический комитет дал первую официальную информацию – в ходе спецоперации силовики ФСБ нейтрализовали боевика, планировавшего совершить теракт. При нем был обнаружен пистолет и готовое к активации самодельное взрывное устройство.«Вчера около 17:00 (по московскому времени – прим.ред.) на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», – говорится в сообщении.Пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.В пресс-службе ФСБ по РБ лишь повторили информацию антитеррористического комитета.В пресс-службе Следственного комитета РБ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя города Уфы по факту незаконного хранения оружия и посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Ход расследования уголовного дела взят руководителем следственного управления республики Чернятьевым на личный контроль.Добавим, что тем же днем в Татарстане сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали членов экстремистской группировки «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. По данным издания «Татар-информ», они около пяти лет вербовали новых адептов. После обысков силовики изъяли 17 книг с экстремистскими текстами, рукописные материалы и носители электронной информации, в которых содержатся сведения о группировке.Лидера организации поместили в СИЗО на два месяца.