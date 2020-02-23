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Когда органы работают правильно: ФСБ Башкирии предотвратило теракт

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.03.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 34488 | Комментарии: 37
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В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным устройством. Около семи часов вечера пользователи социальных сетей стали массово публиковать сообщения о том, что въезд в Уфу по Демскому шоссе перекрыт вооруженными людьми в балаклавах. Движение автомобилей по Демскому шоссе в сторону города было приостановлено, что вызвало затруднения на въезде в город со стороны Затона и трассы М5.

Когда органы работают правильно: ФСБ Башкирии предотвратило теракт


На тот момент от правоохранительных органов не поступало никакой официальной информации. Позднее от источников ProUfu стало известно – во время проведения спецоперации Управления ФСБ произошла перестрелка, убито два человека. По предварительной информации, в машине находилась взрывчатка.

На следующий день эту же информацию подтвердили источники федеральных СМИ. Так, РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщали о двух убитых в ходе перестрелки и обнаруженном в автомобиле взрывном устройстве. Также речь шла о нескольких задержанных.

Спустя несколько часов Национальный антитеррористический комитет дал первую официальную информацию – в ходе спецоперации силовики ФСБ нейтрализовали боевика, планировавшего совершить теракт. При нем был обнаружен пистолет и готовое к активации самодельное взрывное устройство.

«Вчера около 17:00 (по московскому времени – прим.ред.) на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», – говорится в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.

В пресс-службе ФСБ по РБ лишь повторили информацию антитеррористического комитета.

В пресс-службе Следственного комитета РБ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя города Уфы по факту незаконного хранения оружия и посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ход расследования уголовного дела взят руководителем следственного управления республики Чернятьевым на личный контроль.

Добавим, что тем же днем в Татарстане сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали членов экстремистской группировки «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. По данным издания «Татар-информ», они около пяти лет вербовали новых адептов. После обысков силовики изъяли 17 книг с экстремистскими текстами, рукописные материалы и носители электронной информации, в которых содержатся сведения о группировке.

Лидера организации поместили в СИЗО на два месяца.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.03.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавим, что тем же днем в Татарстане сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали членов экстремистской группировки «Нурджулар»
========================================
А в сране башкир молодчики из "башкорта" живцт припеваючи и в ус не дуют....



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3

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  • 2 | 23.03.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Молодцы ребята из ФСБ!



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7

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  • Гость
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  • 3 | 23.03.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
91 | 22.03.2020, 20:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,5
Дедорасу.

Ну кто здесь кроме меня может хоть что-то знать?
Плохо себя ведешь, поэтому рассказывать не буду. Нахер иди!

А мне Калатуша по вацапу прислал - что там да как... веселенькая история, в которой обе бабы СРАдия косвенно замешаны, точнее - у "друзей" экс-бабы - друзья нью-бабы вьетнамку отжимают. Ну то есть - прямой передел отдельно взятого рынка. Теперь армяне будут им рулить...
Вот и сиди, как дурак - без подробностеВ))))



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  • 4 | 23.03.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда не чего сказать людям, всегда подойдет: терроризм, экстремизм, но не когда Правду не напишут, т.к. зачем россиянину правда!



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5

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  • 5 | 23.03.2020, 09:28 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калатун-ебай !, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией и болезнью, что "самый умный" - тупорылое свинячье чмо ты , Калатун -ебай. И подружка твоя- старая кошёлка баба Лена, тоже такая.Вон из УЖа-вонючие засранцы!

Башкортостанец•``
========================================================
А что? Верно говорит Башкир-малай!



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  • 6 | 23.03.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бей ,ребята .всех этих шакалов ,тут в демократию не играют и народ за эту смерть не осудит !!! И самое главное -никто не пострадал,домой вернулись .в семьи !!!!



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5

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  • 7 | 23.03.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.03.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
91 | 22.03.2020, 20:40 | Автор: Кухарка
--------------

До чего же грязный язык у нее, никак не остановится дерьмо чужое жевать.



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  • 8 | 23.03.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3.

И кому же верить, Кухарке или ФСБ?



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  • 9 | 23.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клон-Полковник сегодня на подсосе.



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  • 10 | 23.03.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ее скоро закроют за ложь и клевету, вот посмотрите.



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  • 11 | 23.03.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне Калатуша по вацапу прислал - что там да как... веселенькая история
-------------
Клоны ейные уже на вацапе сидят, во как!



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  • 12 | 23.03.2020, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
...................Калатуша..............Я угораю!
Ещё можно =Калатушенька, Калатунчик, Калатун-ебунчик!



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  • 13 | 23.03.2020, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67567 | Рейтинг: +12008,9
И давно у нас все стали гэбёшкам верить наслово?



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  • 14 | 23.03.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И давно у нас все стали гэбёшкам верить наслово?
---------------------
Клонам твоим верить предлагаешь?



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  • 15 | 23.03.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если верить словам одна " правда" , а когда видишь заснятую правду на ролике , то это просто другая - иная реальность !



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  • 16 | 23.03.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клон-Полковник сегодня на подсосе.
------------------
Исчез сразу, вернее исчезла.



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  • 17 | 23.03.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно сделали! ФСБ-МОЛОДЦЫ!!! Таких надо уничтожать на месте.



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  • 18 | 23.03.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в сране башкир молодчики из "башкорта" живцт припеваючи и в ус не дуют....
----------------------
Тоже из автоматов предлагаешь?



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  • 19 | 23.03.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто силой заставляет жить тех ,кто принижает, оскорбляет свою страну ? Живите там,где нравится. Мы в вас не нуждаемся Прекратите портить воздух своими погаными языками.



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  • 20 | 23.03.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 23.03.2020, 13:44 | Автор:

Кто силой заставляет жить тех ,кто принижает, оскорбляет свою страну ? Живите там,где нравится. Мы в вас не нуждаемся Прекратите портить воздух своими погаными языками.
===========================================
С каких пор , правда стала оскорблением ?
Нам хочется жить в нашей стране , и нас 90 %
и мы не нуждаемся в указаниях лизоблюдов
и поджопных шавок 10% населения страны !



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