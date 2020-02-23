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Архзащита Уфы: «Мэр Мустафин, этот пожар на вашей совести»

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Активисты уфимского общественного объединения "Архзащита" обратились в прокуратуру Башкортостана с заявлением, в котором потребовали провести масштабную проверку исполнения администрацией города законодательства об охране культурного наследия. Поводом к обращению стал пожар в исторической усадьбе Бухартовских, который произошел на прошлой неделе.

Архзащита Уфы: «Мэр Мустафин, этот пожар на вашей совести»


В своем обращении в надзорное ведомство активисты указали, что в настоящее время в Уфе насчитывается более 100 выявленных и включенных в госреестр архитектурных памятников, которые находятся в муниципальной собственности и имеют разную степень сохранности. По убеждению общественников, городская администрация не только не исполняет обязанностей, возложенных на нее федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов РФ", но и, наоборот, "в последние годы активно изымает их для муниципальных нужд, расселяет их и, при этом не предпринимает мер для их консервации, охраны и поддержания в жизнеспособном состоянии, из-за чего они стремительно ветшают, становятся местом пребывания лиц без определенного места жительства, местом повышенной криминогенности".

В подтверждение своих заявлений активисты "Архзащиты" напомнили, что в бюджете Уфы до 2022 года не заложено никаких средств на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. Общественники также указали, что за последние годы произошло уже два крупных пожара на таких объектах — в Доме Видинеева на улице Карла Маркса и в усадьбе Бухартовских. Кроме того, напомнила "Архзащита", при фактическом попустительстве городских властей были уничтожены архитектурные памятники Доходный дом купца Кочкина на улице Аксакова и Дом мещан Тихониных на улице Коммунистической.

"Эти и другие примеры являются доказательством того, что администрация Уфы не только, вопреки требованиям законодательства, не выполняет обязательства по сохранению объектов культурного наследия, но и, напротив, создает условия для скорейшего их уничтожения", — заявили общественники, потребовав провести проверку исполнения мэрий требований законодательства, а также проверить действия должностных лиц администрации на признаки халатности и других нарушений, предусмотренных статьями уголовного законодательства.

Непосредственным поводом для обращения активистов "Архзащиты" в прокуратуру стал недавний пожар в исторической усадьбе постройки конца XIX века, принадлежавшей в свое время семейству дворян Бухартовских. В результате многочасового пожара полностью сгорела крыша здания, огонь также существенно повредил второй этаж. Общественники убежденно заявляли, что причиной возгорания стал преднамеренный поджог.

Видео — Аэросъемка "Усадьба Бухартовских после пожара"



На следующий день активисты "Архзащиты" призвали жителей города провести одиночные пикеты возле усадьбы. На акцию собралось несколько десятков неравнодушных граждан, державших в руках плакаты: "Власть отвечает за этот пожар!" "Мэр Уфы! Найди деньги на сохранение истории города или уходи!", "Позор мэрии! Где деньги на сохранение памятников?!”, “Горят старинные усадьбы Уфы — горит шапка на ворах", "Видинеевы, Бухартовские, Тихонины! Ваш труд и вклад в историю Уфы уничтожен потомками из мэрии!", "Уфа — не место для застройщиков без совести и культуры!", "Прокурор! Где посадки за уничтожение памятников истории?!", "Дух Генриха Бухартовского! Приди и образумь уфимских чиновников!" (Генрих Бухартовский —​ уфимский полицмейстер в 1903-1912 годах, один из хозяев усадьбы в дореволюционное время).

Уфимская мэрия была вынуждена отреагировать на инцидент — в тот же день в администрации прошло оперативное совещание, в ходе которого было принято решение ограничить доступ к объекту и демонтировать разрушенные элементы конструкции здания. Чиновники заявили, что в данном квартале "земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись". В администрации также сообщили, что "в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке памятников к приватизации (продаже) с торгов с начальной ценой продажи объекта равной одному рублю".

Инцидент также привлек внимание республиканских властей — на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров поручил выяснить, не явилось ли возгорание преднамеренным поджогом, и заявил, что "не позволит потихоньку уничтожить здание, а потом на его месте что-то построить".

На этой неделе активисты "Архзащиты" начали ежедневное пикетирование мэрии Уфы, требуя принять срочные и системные меры по спасению памятников архитектуры. Общественники требуют выделить средства из бюджета на охрану памятников и наказать виновных за бездействие и неисполнение своих обязанностей. Активисты выходят к администрации города с плакатами: "Мэр Мустафин, это пожар на вашей совести", "Требуем дополнить бюджет-2020 статьей расходов на консервацию расселенных ОКН!", "Мэр Мустафин, сохрани остатки старой Уфы!".

Между тем чиновники со ссылкой на экспертно-проектное бюро "Архтамга" заявляют, что реставрация усадьбы Бухартовских, по предварительным оценкам, потребует от 30 до 50 миллионов рублей. По мнению специалистов бюро, для реставрации необходимо демонтировать все деревянные элементы, а "само здание демонтировать полностью, поскольку оно абсолютно в аварийном состоянии". Общественники же заявляют о своем категорическом несогласии с таким подходом.

— Мы не верим ни одному слову чиновников мэрии, и нас не устраивает косметическая консервация, которую они сейчас проводят на усадьбе Бухартовских. С вариантом, к которому склоняются чиновники мэрии и минкультуры мы не согласны, поскольку дом еще крепкий, и нет никакой необходимости в том, чтобы его демонтировать и на его месте возводить копию-новодел. С нами в этом согласны многие уфимские реставраторы и потенциальные инвесторы, готовые взяться за работу по сохранению усадьбы в прежнем виде. Нас поддерживают и архитекторы из других регионов — например, из Санкт-Петербурга нам написали архитекторы-бывшие уфимцы, которые прочитали про планы мэрии и расценили их, как “форменное безобразие”. Поэтому мы будем бороться за памятник и дальше. Настроение у нас боевое и мы не отступим, — говорит активистка "Архзащиты", член Совета по правам человека при главе РБ Эльза Маулимшина.

Видео —​ "В Уфе нашлись предприниматели, которые готовы восстанавливать памятники архитектуры за свой счёт".







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  • Эксперт
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  • 1 | 23.03.2020, 09:03 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гнилой зуб обычно вырывают. Никто не возьмется восстанавливать это убожество!



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6

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  • Гость
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  • 2 | 23.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гавно эти старые прогнившие деревяшки, весь вид портят.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 23.03.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти жемчужинки, разбросанные по старой исторической Уфе, необходимо сохранить, прежде всего для потомков! А Юнг форменный идиот, выживший из ума!



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7

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  • Эксперт
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  • 4 | 23.03.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67566 | Рейтинг: +12008,9
Никто не возьмется восстанавливать это убожество!
__________________________
Убожество - это ты.
Не шедевр, эт точно.

В Самаре была лет 12 назад - там есть старая часть города, где сохраняется дух начала 20 века - конца 19-го. И все туда едут с экскурсиями. Дух захватывает от прикосновения к истории, которую видишь своими глазами.
И нет лубочного новодела, интерьер сохраняется в духе ТОГО времени.
Самара не плохо на этом зарабатывает.
В Иркутске - то же самое - там полно кварталов, которые еще декабристов с их женами помнят!

А у нас - как Муртаза начал сносить исторические здания, ради новоделов - так и по сей день продолжается.
Ну с Муртазой-то всё понятно - он хотел стереть память о том, что Уфа - РУССКИЙ город, но вот - старый пидорас по кличке доцент - ради чего старается?!



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6

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  • 5 | 23.03.2020, 11:27 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
4 | 23.03.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67557 | Рейтинг: +12010,2
Никто не возьмется восстанавливать это убожество!
__________________________
Убожество - это ты.
============================================

НАХ, НАХ, НАХ.........ИНХ!= Пиши Калатуше (Бащкортостанцу)!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 23.03.2020, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
4 | 23.03.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67557 | Рейтинг: +12010,2
Никто не возьмется восстанавливать это убожество!
__________________________
Убожество - это ты.
============================================

НАХ, НАХ, НАХ.........ИНХ!= Пиши Калатуше (Бащкортостанцу)!



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 23.03.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.03.2020, 09:03 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39609 | Рейтинг: +5236,2
Гнилой зуб обычно вырывают. Никто не возьмется восстанавливать это убожество!
------------------------------------------------------------
-------------------------------
сам ты убожество... с такими как ты, даже обсуждать это не стоит, всё равно до ваших мозгов это не дойдет. Это памятник архитектуры, из таких памятников состоит Питер и многие другие города, где администрация, думает головой , а не Ж...



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5

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  • 8 | 23.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Самаре была лет 12 назад - там есть старая часть города, где сохраняется дух начала 20 века - конца 19-го. И все туда едут с экскурсиями. Дух захватывает от прикосновения к истории, которую видишь своими глазами.
И нет лубочного новодела, интерьер сохраняется в духе ТОГО времени.
Самара не плохо на этом зарабатывает.
В Иркутске - то же самое - там полно кварталов, которые еще декабристов с их женами помнят!
-----------------------------------------
И че, отбоя от туристов нет? Или местные жители каждодневно ходят и прикасаются к старине убогой? Ты у себя в комнате ремонт не проводи, чтобы прикасаться к старым обоям.



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3

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  • Гость
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  • 9 | 23.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гавно эти старые прогнившие деревяшки, весь вид портят.
------------------------------------------------------------
--------------------------------
позволь, спросить, из какого ты аула приехал в Уфу? Может тебе стоит вернуться на малую родину, прежде чем рассуждать что говно, а что нет. Ну или принюхаться к самому себе?



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 23.03.2020, 11:49 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 23.03.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован

Гнилой зуб обычно вырывают. Никто не возьмется восстанавливать это убожество!
------------------------------------------------------------

-------------------------------
сам ты убожество... с такими как ты, даже обсуждать это не стоит, всё равно до ваших мозгов это не дойдет. Это памятник архитектуры, из таких памятников состоит Питер...

========================================================
Ну , ты , братец и даешь!......Питер.? Да в Питере все дома стоят по 150-200 лет, каменные и надежные, и с мемориальными досками. А из этого гнилого сортира памятник- как из бабы Лены балерина Большого театра!!



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  • Участник
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  • 11 | 23.03.2020, 11:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14136 | Рейтинг: -2033,9
Есть в Уфе старые красивые здания.
В основном, кирпичные.
Конечно, их желательно отреставрировать. Старые, кирпичные, красивые здания. И сдать в аренду. С условием сохранения.
Но с ума тоже не надо сходить. Каждую покосившуюся избушку или барак сохранять?
Вон, езжайте, например, в Бирск, старинный купеческий город.
Или в Уфе пройдитесь по ул. Аксакова в сторону ж/д вокзала. Нижегородка, Собачка, пожалуйста. Да и в центре Уфы - сколько угодно.
Много желающих? Или туристы туда ломятся всеми видами транспорта? На Урале, в Сибири множество небольших городков, где остались в большом количестве старые здания. Но желающих покататься, посмотреть на них, особо не наблюдается.
Кухарка что-то вякает, а сама хоть раз видела эти здания? Дом Моториных, дом Бартковских?
Если дом Бартковских, действительно красив и можно было бы отреставрировать, то дом Моториных - без слёз не взглянешь. Жил я в подобном на улице Фруезе на заре своей жизни.
Из старых деревянных зданий можно сделать квартал, как это когда-то сделали возле дома-музея им. Ленина. Были же такие предложения.
И по отдельности наиболее красивые или связанные с историческими событиями дома сохранить и отреставрировать.
Хотя, меня тоже иногда ностальжи охватывает, когда вспоминаю тихие уфимские улицы и зелёные дворики своего детства.



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  • Эксперт
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  • 12 | 23.03.2020, 11:57 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
А из этого гнилого сортира памятник- как из бабы Лены балерина Большого театра!!



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  • Гость
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  • 13 | 23.03.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну с Муртазой-то всё понятно - он хотел стереть память о том, что Уфа - РУССКИЙ город, но вот - старый пидорас по кличке доцент - ради чего старается?!
----------------------------------
Это откуда такое взялось, Уфа русский город? Уфа город который строили и в котором живут множество народов и национальностей. И раньше жили. Еврейские погромы устраивать будешь Кухня?



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  • 14 | 23.03.2020, 12:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14136 | Рейтинг: -2033,9
9 | 23.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 23.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гавно эти старые прогнившие деревяшки, весь вид портят.
------------------------------------------------------------

--------------------------------
позволь, спросить, из какого ты аула приехал в Уфу? Может тебе стоит вернуться на малую родину, прежде чем рассуждать что говно, а что нет. Ну или принюхаться к самому себе?
_________________________________________________
Я бы по другому вопрос поставил.
Тебя что, ностальгия по родному аулу замучала, что ты каждую разваленную избушку, каждый гнилой барак готов оставить?
Напоминает аул в котором вырос?
Значит не готов ты ещё жить в современном и удобном городе. Возвращайся на родину.



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  • 15 | 23.03.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для Архзащиты!!! На Коммунистической, 117 уже лет 25 стоит заброшенный памятник архитектуры Дом купца Першина, который за это время уже горел дважды! Там сплошные руины! Руководство РБ и Уфы большой болт забили на все эти памятники! Сейчас освобождают от жителей ул. Октябрьской революции, которая тоже скоро начнёт массово гореть! Очень Опытный



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  • 16 | 23.03.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, не валите все на Муртазу. Почти все эти исторические дома уничтожали при Хамитове.



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  • 17 | 23.03.2020, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне, как коренному уфимцу, больно смотреть на уничтожение исторической части нашего города! Все, так называемые гнилушки, можно отреставрировать и станут они украшением города. Вед смогли же отреставрировать кирпичные здания на Пушкина ( роддом- ныне музыкальная школа, дома напротив мединститута и др).Не думаю, что цена вопроса велика. Причиной то всего этого варварства является земля ( и это ясно даже младенцу) под застройку железо-стеклянными монстрами. Горько и обидно за наш город и за градоначальников, которые все не могут нажраться... А



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