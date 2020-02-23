Архзащита Уфы: «Мэр Мустафин, этот пожар на вашей совести»

Активисты уфимского общественного объединения "Архзащита" обратились в прокуратуру Башкортостана с заявлением, в котором потребовали провести масштабную проверку исполнения администрацией города законодательства об охране культурного наследия. Поводом к обращению стал пожар в исторической усадьбе Бухартовских, который произошел на прошлой неделе.В своем обращении в надзорное ведомство активисты указали, что в настоящее время в Уфе насчитывается более 100 выявленных и включенных в госреестр архитектурных памятников, которые находятся в муниципальной собственности и имеют разную степень сохранности. По убеждению общественников, городская администрация не только не исполняет обязанностей, возложенных на нее федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов РФ", но и, наоборот, "в последние годы активно изымает их для муниципальных нужд, расселяет их и, при этом не предпринимает мер для их консервации, охраны и поддержания в жизнеспособном состоянии, из-за чего они стремительно ветшают, становятся местом пребывания лиц без определенного места жительства, местом повышенной криминогенности".В подтверждение своих заявлений активисты "Архзащиты" напомнили, что в бюджете Уфы до 2022 года не заложено никаких средств на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. Общественники также указали, что за последние годы произошло уже два крупных пожара на таких объектах — в Доме Видинеева на улице Карла Маркса и в усадьбе Бухартовских. Кроме того, напомнила "Архзащита", при фактическом попустительстве городских властей были уничтожены архитектурные памятники Доходный дом купца Кочкина на улице Аксакова и Дом мещан Тихониных на улице Коммунистической."Эти и другие примеры являются доказательством того, что администрация Уфы не только, вопреки требованиям законодательства, не выполняет обязательства по сохранению объектов культурного наследия, но и, напротив, создает условия для скорейшего их уничтожения", — заявили общественники, потребовав провести проверку исполнения мэрий требований законодательства, а также проверить действия должностных лиц администрации на признаки халатности и других нарушений, предусмотренных статьями уголовного законодательства.Непосредственным поводом для обращения активистов "Архзащиты" в прокуратуру стал недавний пожар в исторической усадьбе постройки конца XIX века, принадлежавшей в свое время семейству дворян Бухартовских. В результате многочасового пожара полностью сгорела крыша здания, огонь также существенно повредил второй этаж. Общественники убежденно заявляли, что причиной возгорания стал преднамеренный поджог.Видео — Аэросъемка "Усадьба Бухартовских после пожара"На следующий день активисты "Архзащиты" призвали жителей города провести одиночные пикеты возле усадьбы. На акцию собралось несколько десятков неравнодушных граждан, державших в руках плакаты: "Власть отвечает за этот пожар!" "Мэр Уфы! Найди деньги на сохранение истории города или уходи!", "Позор мэрии! Где деньги на сохранение памятников?!”, “Горят старинные усадьбы Уфы — горит шапка на ворах", "Видинеевы, Бухартовские, Тихонины! Ваш труд и вклад в историю Уфы уничтожен потомками из мэрии!", "Уфа — не место для застройщиков без совести и культуры!", "Прокурор! Где посадки за уничтожение памятников истории?!", "Дух Генриха Бухартовского! Приди и образумь уфимских чиновников!" (Генрих Бухартовский —​ уфимский полицмейстер в 1903-1912 годах, один из хозяев усадьбы в дореволюционное время).Уфимская мэрия была вынуждена отреагировать на инцидент — в тот же день в администрации прошло оперативное совещание, в ходе которого было принято решение ограничить доступ к объекту и демонтировать разрушенные элементы конструкции здания. Чиновники заявили, что в данном квартале "земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись". В администрации также сообщили, что "в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке памятников к приватизации (продаже) с торгов с начальной ценой продажи объекта равной одному рублю".Инцидент также привлек внимание республиканских властей — на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров поручил выяснить, не явилось ли возгорание преднамеренным поджогом, и заявил, что "не позволит потихоньку уничтожить здание, а потом на его месте что-то построить".На этой неделе активисты "Архзащиты" начали ежедневное пикетирование мэрии Уфы, требуя принять срочные и системные меры по спасению памятников архитектуры. Общественники требуют выделить средства из бюджета на охрану памятников и наказать виновных за бездействие и неисполнение своих обязанностей. Активисты выходят к администрации города с плакатами: "Мэр Мустафин, это пожар на вашей совести", "Требуем дополнить бюджет-2020 статьей расходов на консервацию расселенных ОКН!", "Мэр Мустафин, сохрани остатки старой Уфы!".Между тем чиновники со ссылкой на экспертно-проектное бюро "Архтамга" заявляют, что реставрация усадьбы Бухартовских, по предварительным оценкам, потребует от 30 до 50 миллионов рублей. По мнению специалистов бюро, для реставрации необходимо демонтировать все деревянные элементы, а "само здание демонтировать полностью, поскольку оно абсолютно в аварийном состоянии". Общественники же заявляют о своем категорическом несогласии с таким подходом.— Мы не верим ни одному слову чиновников мэрии, и нас не устраивает косметическая консервация, которую они сейчас проводят на усадьбе Бухартовских. С вариантом, к которому склоняются чиновники мэрии и минкультуры мы не согласны, поскольку дом еще крепкий, и нет никакой необходимости в том, чтобы его демонтировать и на его месте возводить копию-новодел. С нами в этом согласны многие уфимские реставраторы и потенциальные инвесторы, готовые взяться за работу по сохранению усадьбы в прежнем виде. Нас поддерживают и архитекторы из других регионов — например, из Санкт-Петербурга нам написали архитекторы-бывшие уфимцы, которые прочитали про планы мэрии и расценили их, как “форменное безобразие”. Поэтому мы будем бороться за памятник и дальше. Настроение у нас боевое и мы не отступим, — говорит активистка "Архзащиты", член Совета по правам человека при главе РБ Эльза Маулимшина.Видео —​ "В Уфе нашлись предприниматели, которые готовы восстанавливать памятники архитектуры за свой счёт".