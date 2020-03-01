Вы помните, от чего рухнул Советский Союз? Горбачёв развалил? Ага, конечно. Цены на нефть упали немыслимо. И в стране победившего социализма в момент кончилось сразу всё. С тех пор это случалось еще пару раз.
И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему — не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти! Давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы!
Хрен с ним, не поощряйте — хотя бы не губите! Им в ответ кивали и продолжали пилить нефтедоллары. Создали несколько гигантских пригосударственных нефтекомпании.
Остальных нежно задушили (кого и грубо). А тут ещё и амбиции заели — решил всему миру показать, какие мы (то есть они) крутые. Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули.
Знаете что? Похер им как вы живёте. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично.
Андрей Макаревич, Эхо Москвы
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Макаревич: Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение
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