Макаревич: Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Пятый подтвержденный ...

Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи ...
  30.03.2020   42388    15

Не вор, а Герой ...

Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить ...
  30.03.2020   15524    19

Хуже собаки: Захарова ...

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только ...
  30.03.2020   41335    48

Макаревич: Они боятся ...

Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. ...
  30.03.2020   23528    32

Стадия отрицания и новые ...

Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не ...
  29.03.2020   13276    94

Последние публикации
Пятый подтвержденный ...

Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи ...
  30.03.2020   16763    15

Не вор, а Герой ...

Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить ...
  30.03.2020   37651    19

Хуже собаки: Захарова ...

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только ...
  30.03.2020   16277    48

Макаревич: Они боятся ...

Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. ...
  30.03.2020   43045    32

Стадия отрицания и новые ...

Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не ...
  29.03.2020   36584    94

После второго обнуления ...

Весна нынче не задалась. Хмурое небо нависало над головой свинцовым покрывалом. ...
  28.03.2020   38060    44

На самом деле матерят на ...

В Кремле усомнились в достоверности опроса Левада-центра об отношении к ...
  28.03.2020   42662    137

Откровенный разговор ...

Новые назначения, ситуация в республике из-за коронавируса, позиция по Куштау и ...
  27.03.2020   18228    32

Наперсточники ...

Несколько беглых впечатлений по поводу вчерашнего. Что это было? Почему он ...
  27.03.2020   34175    126

Артемий Лебедев: Ответ ...

Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый ...
  27.03.2020   11501    33

Читаемое за месяц
Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   31651    62

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   30402    22

Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   13661    22

«Не спрашивай, по ком ...

Один из пользователей Ютьюба выложил кадры с питерского шествия, сопроводив их ...
  2.03.2020   39149    27

Хабирова призвали ...

В Уфе в субботу прошел многолюдный митинг, организованный общественным ...
  2.03.2020   37785    20

Архив публикаций
Март 2020 (99)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Макаревич: Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение

Оценили
0


Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас? И не из-за вируса вовсе? Ах, да — там были какие-то танцы с нефтью — а мы с этими болячками уже и забыли…

Макаревич: Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение


Вы помните, от чего рухнул Советский Союз? Горбачёв развалил? Ага, конечно. Цены на нефть упали немыслимо. И в стране победившего социализма в момент кончилось сразу всё. С тех пор это случалось еще пару раз.

И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему — не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти! Давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы!

Хрен с ним, не поощряйте — хотя бы не губите! Им в ответ кивали и продолжали пилить нефтедоллары. Создали несколько гигантских пригосударственных нефтекомпании.

Остальных нежно задушили (кого и грубо). А тут ещё и амбиции заели — решил всему миру показать, какие мы (то есть они) крутые. Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули.

Знаете что? Похер им как вы живёте. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично.

Андрей Макаревич, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.03.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знаете что? Похер им как вы живёте. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично.
____________________
Можно подумать, что Макаревичу не похер, как живут миллионы людей. А вот его от кормушки отодвинули, и он из себя корчит страдальца за народ.
Да, терпение русского народа безгранично, но какое отношение к русскому народу имеет Макаревич?



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.03.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макаревич: Они боятся только того, что у вас однажды кончится терпение
====================================
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин распространил домашний режим самоизоляции на всех жителей Москвы независимо от возраста.
Следовательно это распространяется и на путина?!
Жду с нетерпением когда покажут по телевизору "Лебединое озеро"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 30.03.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Макар и Шевчук эти не прогнулись, как некоторые.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 30.03.2020, 13:13 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна.

А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть?
===
Вот и всё нутро гламурика наизнанку то и вывернулось.

Ему главное чтобы у него бабло не пропало, а как население мудохаться дальше будет в сто лет разодранной комуняками России, на это гламурику плевать.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.03.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.03.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Макар и Шевчук эти не прогнулись, как некоторые.
____________________
Как-то в передаче "Большая разница" или в КВН прозвучала пародия на Макара:
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир - лишь только за большое бабло!".
Точно схвачена суть Макара и прочих "не прогнувшихся".



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.03.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня был такой случай. Подвозил с работы женщину-коллегу, и тут в машине зазвучала песня Шевчука. И женщина резко говорит – «Выключи радио, не могу слышать это». Я спрашиваю – «А почему?». Она – «Я ненавижу Шевчука». Я спрашиваю – «А почему?». Она – «Он был другом моего мужа, когда ещё был неизвестным. И часто уходил в запой на неделю, и валялся у нас в квартире неделю. И так было много раз. Намучилась я с теми, гадостями, которые он творил в нашей квартире.»
Так что Шевчуки, Макаревичи - это из другого мира.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.03.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ, ТВОЙ ОТЕЦ УБИЙЦА МНОГИХ ЛЮДЕЙ!
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ ДАЖЕ НЕ УМЕЛ ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ И ВЫЛУПИЛ ТАКУЮ ЗАЛУПУ КАК ТЫ ЮРА.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 30.03.2020, 15:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 30.03.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован

И часто уходил в запой на неделю, и валялся у нас в квартире неделю.
===
- Мы творческие работники. Нам нужна тишина.(с)

https://www.youtube.com/watch?v=K562GYm1rns



Оценили
1

  • # 9 | 30.03.2020, 15:08 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 30.03.2020, 15:51 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Стал быть, теперь Калатунбабай на сайте за обИзьянку будет? )))

Или мартышка резус ещё в зоопарке от батареи не отвязалась? )))



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 30.03.2020, 16:04 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
- Дедушка Калатунбабай, а ты летом к нам придёшь? Нам без дураков скучно.

https://www.youtube.com/watch?v=GwDa64xXQG0



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.03.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему — не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ У Макаревича память хуже, чем у рыбки! Разве не в начале 90-х Гайдаро-Чубайсы кричали, что зачем нам промышленность и с\х, когда всё можно купить на Западе? Когда они же кричали, что достаточно 30 млн.чел. в РФ для добычи нефти, газа, природных богатств и обслуживания трубы? Забыл, Макаревич, или вспоминать такое стыдно? Чья бы корова мычала, а либерасты помолчали! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 30.03.2020, 16:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14207 | Рейтинг: -2044,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как-то в передаче "Большая разница" или в КВН прозвучала пародия на Макара:
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир - лишь только за большое бабло!".
Точно схвачена суть Макара и прочих "не прогнувшихся".
______________________________________
Тоже постоянно эту его песню вспоминаю. Особенно вспомнилась мне она, когда он что-то против России заявил, мол. весь мир так считает, и только Россия поступает неправильно..
Отличная песня.
И когда-то я уважал автора этой песни.



Оценили
4

  • # 14 | 30.03.2020, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 30.03.2020, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 16 | 30.03.2020, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 30.03.2020, 17:24 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 18 | 30.03.2020, 17:25 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 30.03.2020, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ НУ ПОЧЕМУ ТВОИ РОДИТЕЛИ НЕ УМЕЛИ ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ? ЮРА ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ ГАНДОН?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 30.03.2020, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВДУТЫЙ ЕБАНАШКИ КУСОК, ТЫ ПРЕПАРАТЫ ПОПУТАЛ У САНИТАРОВ? ВЫПЕЙ ТРИ ТАБЛЕТКИ И ЛОЖИСЬ СПАТЬ ПОД БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ КОРОНАВИРУСА КУСОК



Оценили
4

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com