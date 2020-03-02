Самоизоляция. С чем ее едят?

Власти Башкортостана готовятся к введению режима полной самоизоляции граждан по типу Москвы и соседнего Татарстана. Глава республики Радий Хабиров в понедельник, 30 марта, на оперативном совещании сообщил о пришедшей утром рекомендации федерального правительства ввести такой режим на территории всех субъектов РФ. Уфимский юрист Айдар Муллануров считает, что федеральные власти, фактически, устранились от "легализации" чрезвычайных мер, вынудив регионы вводить их самостоятельно​.Наблюдатели уже предположили, что нормы режима полной самоизоляции граждан в Башкортостане будут аналогичным московским.В конце прошлой недели мэр Москвы Анатолий Собянин ввел с 30 марта домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор. В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Также в течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан. Между тем, ограничения не касаются работы общественного транспорта, передвижений по городу на личном автотранспорте и выезда граждан за пределы города.Аналогичные меры приняли власти Московской области и еще ряда российских регионов.Статья 6 федерального закона ФЗ-52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" позволяет субъектам РФ самостоятельно вводить вводить ограничительные мероприятия (карантин) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. В Москве так и было сделано. Относительно Башкортостана, на момент подготовки материала ничего не было известно о том, издано ли главным государственным врачом региона такое предписание в адрес главы, либо правительства республики.Между тем, ряд российских юристов считает, что нормы новых московских ограничений, которые уже распространяются на всю страну, противоречат действующему законодательству.Уфимский юрист Айдар Муллануров в интервью "Idel.Реалии" сказал, что федеральные власти, фактически, устранились от "легализации" чрезвычайных мер, вынудив регионы вводить их самостоятельно и, при этом, "на шаткой правовой базе".— Законодательством предусмотрено несколько схожих понятий, таких как "чрезвычайное положение", "чрезвычайная ситуация" и есть некое понятие "режим повышенной готовности". Де-юре закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" позволяет властям субъектов самостоятельно вводить режим повышенной готовности из-за сложной эпидемиологической ситуации; на это власти как раз и ссылаются. Однако, то, что происходит, де-факто не подпадает под этот закон. Он лишь позволяет при помощи объявленного карантина локализовать ту или иную территорию, неблагополучную в санитарно-эпидемиологическом отношении, досматривать и контролировать лиц, которые туда входят или выходят оттуда, подвергать население внутри этой территории специальному медицинскому досмотру и так далее. Нам же сейчас предлагается вариант считать все, что за пределами порога нашей квартиры, нашего дома, потенциально зараженной территорией. И поэтому нам сообщается, что мы нигде за пределами нашего жилища не можем свободно находиться. Такие меры больше соответствуют режиму чрезвычайного положения, либо, в крайнем случае, режиму чрезвычайной ситуации.Юрист полагает, что у российских властей было достаточно времени с момента, когда стало известно об угрозе пандемии, чтобы подготовиться и продумать механизм введения чрезвычайных мер "в соответствии с логикой законодательного процесса".— Если не объявлено ни чрезвычайное положение, ни чрезвычайная ситуация, то ограничение передвижения граждан незаконно, неконституционно. И это вот ловушка, в которую все мы – и власти, и граждане – сейчас попали. И сейчас законодатели пытаются это срочно исправить, чтобы новым законом легализовать хотя бы постфактум уже введенные ограничительные меры (в Госдуме ряд комитетов сегодня предложил срочно наделить правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Между тем, в правовом управлении Думы отнеслись к предложению негативно, заявив, что новый закон может дать правительству "необоснованные полномочия в области организации государственного контроля и надзора". —​ ред.)Муллануров отметил, что в их юридической фирме, понимая всю сложность ситуации, одними из первых добровольно перешли на удалённую работу. Он, в принципе, согласился с тем, что, в связи с особо опасным характером эпидемии, передвижения граждан внутри городов, как и их выезды за город должны быть “сведены к минимуму“. Юрист назвал эти запреты логичными и заявил, что желательно их ввести на перемещения граждан между городами внутри страны и внутри регионов. Вместе с тем, Мулануров выступил против введения в стране режима чрезвычайного положения, заявив, что такая ситуация окончательно приведет к “всевластию военных и спецслужб”.— В Европе, в Америке гражданские права при введении чрезвычайной ситуации не нарушаются. Там есть определенная культура принятия решений и баланс интересов между благополучием всего населения и правами отдельной личности, в общем-то, соблюдается. У нас, к сожалению, это будет выглядеть совсем по-другому, — сказал Айдар Муллануров.