Вот это по-нашему: На любую проблему — сухой закон

На оперативке в правительстве во время обсуждения повестки дня, глава республики отметил, что если во время карантина будет расти количество общественных правонарушений, фактов домашнего насилия и пожаров, он объявит строгий сухой закон.***Стоимость «белой» зарплаты в России – одна из самых дорогих в мире: бизнесмены всячески пытаются сэкономить на ней, чтобы их дело выжило, так как на уровень других расходов повлиять они не могут. И если государство хочет помочь бизнесу в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, то нужно сокращать стоимость официальной зарплаты, считает социолог Арсен Нуриджанов.— Государство доброе и хорошее — объявило нерабочую неделю. Но не за свой счет. Хорошо, что уже выступил (телеобращение Владимира Путина – ред.), по крайней мере узнали, что лидер думает о ситуации. До этого не понятно было, волнует это кого-то или нет, — заметил Нуриджанов в эфире «Эха». — Предложения были бы неплохие (озвученный Путиным набор мер – ред.), если бы делались полгода или год назад. Они облегчают жизнь предпринимателям, но не облегчают сиюминутную проблему: все упало, продажи остановились во всех сегментах и рынках, а у нас самые высокие налоги на зарплату. 144 рубля заплатить государству, чтобы отдать 100 рублей сотруднику. Зарплата обходится дорого работодателю, в десятку стран входим по самым дорогим зарплатам.По словам Нуриджанова, есть универсальный способ, как пройти кризис, но его не хотят применять: снижение страховых взносов. Как вариант, он предлагает снизить их до 7 процентов, а также понизить до 7 процентов НДФЛ, чтобы снизить общую нагрузку на работодателя до 15-16 процентов.Он напомнил, что малый и средний бизнес не может влиять ни на что.— Предприниматель не может поднять стоимость на товары и услуги, просто не купят. То, что объявил президент в 17 000 рублей (по версии Путина, уровень дохода среднего класса, интервью ТАСС – ред.) — это верхняя граница нищеты. В Москве минимальная пенсия 17 тысяч рублей – это минимум, на который можно прожить. Это высшая граница нищеты: самые богатые нищие. Поэтому предприниматель ничего не может добавить: иначе не продаст. Аренда? Хорошо, что анонсирована заморозка выплат по аренде муниципальных площадей, но рано или поздно надо будет заплатить. Заморожены выплаты, но бюджет считает, тикает. Поэтому единственная изменяемая величина — НДФЛ.Со слов социолога, коммерсанты выживают за счет сэкономленной части на страховых взносах. Поэтому в России процветает обнал.Единственный выход – понижать суммарный налог на зарплату.— Одним махом в кризис можем решить несколько проблем: порушим обнальный рынок, и предприниматели не будут отвлекаться на это, обелим рынок зарплат, окажем помощь предпринимателям. Если это будет сделано — бюджет получит больше. От обеления зарплат получают всегда больше. Но жадность бежит вперед паровоза. Сейчас мы видим краешек верха кризисного айсберга. Можем получить через какое-то время весь уничтоженный малый бизнес. Вместо того, чтобы найти универсальный механизм, ищем обходные пути которые кончатся одним «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Сейчас будут псевдо-меры. Где гарантии, что выживут и смогут через полгода заплатить отсрочки (по аренде, ипотеке – ред.). А может проще? Выборочно помогут своим, а на остальных плюнут. Помогут тем, в ком есть интерес.12 марта агентство ТАСС выпустило очередную серию проекта интервью Владимира Путина. В ней глава государства поделился, что у него есть «определенные основания», чтобы считать бизнесменов «жуликами по определению».— Почему Путин назвал предпринимателей «жуликами»? Так государство само поставило их в такие условия, что приходится ловчить и хитрить, чтобы выжить, — продолжил Нуриджанов.На уровне региона предприняты все меры помощи экономике, как, например, пониженная ставка налога по УСН. Общая сумма помощи — 15 млрд рублей, по мнению социолога «ощутимая», это хороший посыл. Но отрасли, в которые направляются деньги, вызывают вопросы.— Жду с нетерпением разъяснения, что такое «культурно-массовая отрасль»?Нуриджанов удивляется тому, что на встречах с федеральной и региональной властью коммерсанты принимают «прогибочную позицию», вместо требований реальной помощи.Так, недавнюю встречу Путина с предпринимательским сообществом он охарактеризовал, как «разговор ни о чем». Исключением стала основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она подняла вопрос об освобождении общепита от НДС.— Один предприниматель попросил реальной помощи. И по ней ответа нет.Региональные власти тоже удивляют мерами. Так он привел в пример закпроект единороса Рустама Ишмухаметова об увеличении дистанции между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров с нынешних 25-40. Так, по мнению вице-спикера Курултая, можно будет победить пьянство. Ранее торговые сети воспротивились этой мере, так как она может убить магазины формата «у дома», живущих на марже от продаже спиртного.— А чего хотят депутаты? Пиарятся? Придумайте полезное. Потребление алкоголя резко падает. Люди перешли на легкие напитки, культура потребления меняется: народ ЗОЖом занялся, тяжелый алкоголь не в моде, страна уже другая, рынок заставляет делаться людям более конкурентными, а конкурентный – это здоровый человек.Сегодня Радий Хабиров пригрозил ввести «сухой закон» в случае увеличения числа общественных правонарушений.— С большой опаской думал бы о «сухом законе». Его вводили Николай-II и Горбачев. Чем закончилось правление обоих? Не стал бы сейчас трогать это. Население напугано, обеспокоено. В последние годы нарастает раздражение властями. В какой-то степени алкоголь, как ни парадоксально, является психотерапевтическим средством и мы хотим в этой ситуации усугубить стресс населения.