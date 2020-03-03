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Великодержавный народ оказался нищим

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РБК: При потере работы россиянам накоплений хватит в среднем на 63 дня. Более 60% россиян сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

Великодержавный народ оказался нищим


Это показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", пишет РБК.

Большинство тех, кто указал на нехватку большой суммы относятся к возрастной группе от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше (по 40,4%). Молодые участники опроса (от 18 до 23 лет) не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%)

По словам доцента экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антона Табаха, Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги. Он считает, что необходимо разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса.

— Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая, — пояснил экономист.

Согласно опросу, 56,8% имеет доход до 25 тысяч рублей. От 25 тысяч до 50 тысяч рублей зарабатывают 26,8% участников, 7,6% располагают доходом от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. И только 1,8% опрошенных зарабатывают более 100 тысяч рублей.

Уточняется, что опрос проходил во всех федеральных округах. Большинство опрошенных проживают в Центральном (22,3%) и Приволжском ФО (20,2%).

Наименьшее количество опрошенных составили жители Москвы (4,3%) и Санкт-Петербурга (2,7%).

По словам 36,4% опрошенных, у них есть накопления, однако почти половине из них (45%) сбережений хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода. У 21,2% респондентов сбережений хватит, чтобы прожить максимум месяц. И только 3,6% россиян располагают финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет.

Больше всего респондентов — 70% — живут в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца, показало исследование аналитического центра НАФИ. 26% респондентов — менее трех месяцев. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, следует из результатов опроса.

Наиболее сложная ситуация в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина жителей сельской местности (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.

Отмечается, что у россиян, проживающих с партнером, накоплений хватит на больший срок, чем у россиян, которые живут одни: 66 против 58 дней. Чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений в случае потери работы родителей.

57,3% опрошенных хранят свои накопления в рублях на банковском депозите. 22,1% респондентов хранят накопления в рублях дома. Валютные банковские вклады только у 7,5%, меньше всего опрошенных (4,7%) оказалась среди тех, кто хранит сбережения дома в валюте.

По мнению каждого пятого респондента, достаточным для спокойной жизни накоплением является сумма от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Каждый третий участник опроса (32,9%) считает, что ежемесячный доход для комфортной жизни должен составлять от 31 тысячи до 50 тысяч рублей. По итогам 2019 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, — 35,2 тысяч рублей в месяц.

Идель.Реалии
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В Башкирии готовятся к массовому росту безработицы

По прогнозу главы Башкирии Радия Хабирова, последствием нового экономического кризиса и карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, приведет к появлению в республике «десятков тысяч безработных». Он дал поручение правительству подготовиться к этой ситуации.

Масштабы увольнений пока не уточняются. Вице-премьер Ленара Иванова сообщила, что пока известно о планах возможного сокращения на предприятиях 3,37 тыс. человек, но это информация недельной давности и не отражает реальных масштабов увольнений, отметила она.

«Надо, чтобы все органы власти и муниципалитет помогли с подачей информации в центры занятости. Минтруда надо понять масштаб бедствия»,— отметила госпожа Иванова. Федеральный центр, добавила она, обещает выплаты сокращенным работниками в размере МРОТ. С учетом уральского коэффициента он в Башкирии составляет 13,9 тыс. руб.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 01.04.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более 60% россиян сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты
=========================
И это при том, что путин на всю страну заявил о том что 70% населения,-это средний класс!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 01.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даже в эти дни холуи обнуленного крутят рекламу, что внесут поправку в изнасилованную Конституцию о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20 лет выводится капитал, в том числе кошельками самого обнленного.
Кто ему мешал своим указом запретить все это чиновникам, когда этот вопрос изо дня в день поднимался гражданами.
теперь кинулся хоть этим кликом в рекламе привлечь быдло придти на голосование.
Кому - коронавирус, а кому - как обдурить быдло



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3

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  • Гость
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  • 3 | 01.04.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даже в эти дни холуи обнуленного крутят рекламу, что внесут поправку в изнасилованную Конституцию о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20 лет выводится капитал, в том числе кошельками самого обнленного.
Кто ему мешал своим указом запретить все это чиновникам, когда этот вопрос изо дня в день поднимался гражданами.
теперь кинулся хоть этим кликом в рекламе привлечь быдло придти на голосование.
Кому - коронавирус, а кому - как обдурить быдло
__________________
"а кому - как обдурить быдло"
Это ты про "Эхо Москвы" и прочие либерастические СМИ? Да, верно.

"20 лет выводится капитал".
А до этого 10 лет (даже больше: с принятия Закона СССР "О кооперации" и отмены государственной монополии внешней торговли) не выводился?
Как говорится, ты ври, да знай меру!

"Кто ему мешал своим указом запретить все это чиновникам"
Вряд ли на этом Указе успели бы высохнуть чернила, как в России был бы уже другой президент, а тот самый Указ отправился бы в мусорную корзину - даже не в архив.

Почему, что ни либераст, то идиот?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 01.04.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не надейтесь, что обнуленный поможет вам
он помогает своим кошелькам.
Только что отдал 3 с лишним триллиона рублей грефу, выкупил так сказать акции за счет фонда народного благосостояния, хотя сбербанк и так государственный - куда дальше с грефом умыкнут эти триллионы знаем...в лондон.
Теперь обнуленный платит сечину 4 млрд S, якобы, выкупает акции сечина
по венесуэле, чтобы уйти от санкций США именно Роснефтегаз...... Роснефть, Роснетегаз ведь это госкомпании, но обнуленный передает им деньги из ФНБ.
Вот и вся схема обнуленного.
А народу ШИШ...



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3

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  • Участник
  •  
  • 5 | 01.04.2020, 12:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4076 | Рейтинг: -322,3
Роснефть, Роснетегаз ведь это госкомпании, но обнуленный передает им деньги из ФНБ.
Вот и вся схема обнуленного.
А народу ШИШ...
_______________
Это хорошо. Тогда может народ одумается и возьмёт свою судьбу в свои руки.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 01.04.2020, 12:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
По словам доцента экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антона Табаха, Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги.
===
Ой, какой умный доцент попался, видать издаля приехал, раз удивляется почему в столетней комуняцкой системе и разодранной стране население нищее.



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 01.04.2020, 13:06 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
5 | 01.04.2020, 12:51 | Автор: xrul

Это хорошо. Тогда может народ одумается и возьмёт свою судьбу в свои руки.
===
Стал быть, предлагаешь загнать опять всех в кАлхозы батрачить за палки трудодней, или в ГУЛАГи ямы копать за баланду?



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  • Гость
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  • 8 | 01.04.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Северные страны Швеция, Норвегия,Финляндия взяли из опыта социализма СССР очень многие принципы. (седьмому)
это капиталистические страны, но принципы деятельности государства социалистические там государство печется о своих гражданах.
там нет воровской власти - и страны богатые, у них есть средства для защиты населения от пандемии.
У нас путин защищает лишь свои кошельки и своих олигархов,
Не обьявив о введении в стране чрезвычайной ситуации, он с кабаихой и тремя детьми убежал на Валдай



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1

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  • Эксперт
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  • 9 | 01.04.2020, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Кто ему мешал своим указом запретить все это чиновникам
________________________________
Мешала личная безудержная алчность, которая хуже поноса - хер остановишь!

Известно, что тех, кто воруя по-крупному не делится с ним(не отстегивает) закрывают... вспомните про губернатора Сахалина, например...



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  • 10 | 01.04.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Северные страны Швеция, Норвегия,Финляндия взяли из опыта социализма СССР очень многие принципы. (седьмому)
это капиталистические страны, но принципы деятельности государства социалистические там государство печется о своих гражданах.
там нет воровской власти - и страны богатые, у них есть средства для защиты населения от пандемии.
У нас путин защищает лишь свои кошельки и своих олигархов,
Не обьявив о введении в стране чрезвычайной ситуации, он с кабаихой и тремя детьми убежал на Валдай



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 01.04.2020, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.04.2020, 13:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67695 | Рейтинг: +11998,1
Кто ему мешал своим указом запретить все это чиновникам
________________________________
Мешала личная безудержная алчность, которая хуже поноса - хер остановишь!

Известно, что тех, кто воруя по-крупному не делится с ним(не отстегивает) закрывают... вспомните про губернатора Сахалина, например...
===================
"Мешала личная безудержная алчность, которая хуже поноса - хер остановишь!"
Это точно! Помню, как в конце 80-х - начале 90-х демократы орали, что каждый должен зарабатывать, сколько он может. Так и вышло.
А наш ныне плачущийся народ бросал перспективную и неплохо оплачиваемую работу и нёсся делать деньги: кто в кооператив штамповать пуговицы, кто торговать китайскими пуховиками со вшами. Деньги здесь и сейчас, и побольше:

Покуда живы жадины вокруг,
удачу мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На жадину не нужен нож:
ему покажешь медный грош --
и делай с ним что хошь.

Дураков и жадин были миллионы, а олигархов получилось мало. Путин виноват или жадность дураков и глупость жадин?



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  • 12 | 01.04.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ЭХЕ Москвы 31.03.2020г утренний разворот интервью с ходорковским
как он ваысмеял этого сечина с ситуацией ОПЕК и оценил происходящее в России, когда самое главное для кремля это украсть, а не дать помощи экономике, то есть гражданам..



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  • 13 | 01.04.2020, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
12 | 01.04.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ЭХЕ Москвы 31.03.2020г утренний разворот интервью с ходорковским
как он ваысмеял этого сечина с ситуацией ОПЕК и оценил происходящее в России, когда самое главное для кремля это украсть, а не дать помощи экономике, то есть гражданам..
_______________________
Ходорковскому бы не на "Эхе Москвы" беседовать, а в Следственном комитете.
Там бы он и посмеялся от всей души.
Зря его вообще выпустили - сейчас бы он вместо рукавиц маски шил для трудящихся - всё бы от него польза была.



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  • 14 | 01.04.2020, 19:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
12 | 01.04.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован

На ЭХЕ Москвы 31.03.2020г утренний разворот интервью с ходорковским
как он ваысмеял этого сечина с ситуацией ОПЕК и оценил происходящее в России, когда самое главное для кремля это украсть, а не дать помощи экономике, то есть гражданам..
______________________________________
Тссссс!!!! Не говори О_Ошке - а то он щас опарафинит Ходора - ведь он у нас тут эксперт по всем вопросам, и в отличии от либераста Ходора - и в этой отрасли разбирается куда по-круче.



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  • 15 | 01.04.2020, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гордон ведет на 1 канале сейчас
Так холуйка малышева бредит и неустанно говорит "мы отпразднуем день победы"



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 01.04.2020, 20:15 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 311 | Рейтинг: +104,2
Если бы всех воров и путинских пидарасов отправить в тюряги шить маски, было бы еще больше пользы, куда там Ходору! Ублюдков не пересчитать и все при бабле



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  • 17 | 01.04.2020, 20:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, накануне, цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $13 за баррель – это минимальный уровень с марта 1999 года. В настоящее время стоимость североморского сорта Brent опустилась до $24,8 за баррель.



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  • 18 | 01.04.2020, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 01.04.2020, 19:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67701 | Рейтинг: +11996,8
12 | 01.04.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован

На ЭХЕ Москвы 31.03.2020г утренний разворот интервью с ходорковским
как он ваысмеял этого сечина с ситуацией ОПЕК и оценил происходящее в России, когда самое главное для кремля это украсть, а не дать помощи экономике, то есть гражданам..
______________________________________
Тссссс!!!! Не говори О_Ошке - а то он щас опарафинит Ходора - ведь он у нас тут эксперт по всем вопросам, и в отличии от либераста Ходора - и в этой отрасли разбирается куда по-круче.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Важно не только то, кто что знает, но и то, кто что говорит! Я, например, не сомневаюсь, что Ходорковский много знает, но говорит он только то, что выгодно ему или просто врёт! Я, например, не сомневаюсь, что и ты много знаешь, то говоришь только то, что выгодно продажным либерастам или просто врёшь, как сегодня с пленными красноармейцами! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



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  • 19 | 01.04.2020, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В случае банкротства нефтяной отрасли РФ , работы лишаются поставщики и подрядчики. «Разумеется, у нас в нефти и газе завязано огромное число людей. Кто будет оплачивать труд этих людей, выплачивать им пособия и пенсии?
Бюджет РФ сводится из цены на нефть $42.
Когда за нашу нефть больше не дают, разницу покрывают из Фонда национального благосостояния. Насколько хватит этого Фонда?
Некоторые эксперты говорят, на полтора-два года, другие – на несколько месяцев .



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  • 20 | 01.04.2020, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ, ТЫ СТУКАЧ, ТЫ ГОВНО И МРАЗЬ, ТЫ НА З/П У МЕНТОВ, ТВОЁ МЕСТО В НУЖНИКЕ У ГАВРИЛЫ, СОСИ И ПРИЧМОКИВАЙ У ГЕБЕШЕК ТВАРИНА ДЫРЯВАЯ!СКОРО ТЫ СДОХНЕШЬ МРАЗОТА! ПИСДА ТЕБЕ И ТВОЕМУ РОДУ, ТЫ САМ ЭТОГО ЗАХОТЕЛ ТВАРЬ!



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