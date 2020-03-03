Великодержавный народ оказался нищим

РБК: При потере работы россиянам накоплений хватит в среднем на 63 дня. Более 60% россиян сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.Это показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", пишет РБК.Большинство тех, кто указал на нехватку большой суммы относятся к возрастной группе от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше (по 40,4%). Молодые участники опроса (от 18 до 23 лет) не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%)По словам доцента экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антона Табаха, Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги. Он считает, что необходимо разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса.— Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая, — пояснил экономист.Согласно опросу, 56,8% имеет доход до 25 тысяч рублей. От 25 тысяч до 50 тысяч рублей зарабатывают 26,8% участников, 7,6% располагают доходом от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. И только 1,8% опрошенных зарабатывают более 100 тысяч рублей.Уточняется, что опрос проходил во всех федеральных округах. Большинство опрошенных проживают в Центральном (22,3%) и Приволжском ФО (20,2%).Наименьшее количество опрошенных составили жители Москвы (4,3%) и Санкт-Петербурга (2,7%).По словам 36,4% опрошенных, у них есть накопления, однако почти половине из них (45%) сбережений хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода. У 21,2% респондентов сбережений хватит, чтобы прожить максимум месяц. И только 3,6% россиян располагают финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет.Больше всего респондентов — 70% — живут в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца, показало исследование аналитического центра НАФИ. 26% респондентов — менее трех месяцев. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, следует из результатов опроса.Наиболее сложная ситуация в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина жителей сельской местности (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.Отмечается, что у россиян, проживающих с партнером, накоплений хватит на больший срок, чем у россиян, которые живут одни: 66 против 58 дней. Чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений в случае потери работы родителей.57,3% опрошенных хранят свои накопления в рублях на банковском депозите. 22,1% респондентов хранят накопления в рублях дома. Валютные банковские вклады только у 7,5%, меньше всего опрошенных (4,7%) оказалась среди тех, кто хранит сбережения дома в валюте.По мнению каждого пятого респондента, достаточным для спокойной жизни накоплением является сумма от 600 тысяч до 1 млн рублей.Каждый третий участник опроса (32,9%) считает, что ежемесячный доход для комфортной жизни должен составлять от 31 тысячи до 50 тысяч рублей. По итогам 2019 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, — 35,2 тысяч рублей в месяц.***По прогнозу главы Башкирии Радия Хабирова, последствием нового экономического кризиса и карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, приведет к появлению в республике «десятков тысяч безработных». Он дал поручение правительству подготовиться к этой ситуации.Масштабы увольнений пока не уточняются. Вице-премьер Ленара Иванова сообщила, что пока известно о планах возможного сокращения на предприятиях 3,37 тыс. человек, но это информация недельной давности и не отражает реальных масштабов увольнений, отметила она.«Надо, чтобы все органы власти и муниципалитет помогли с подачей информации в центры занятости. Минтруда надо понять масштаб бедствия»,— отметила госпожа Иванова. Федеральный центр, добавила она, обещает выплаты сокращенным работниками в размере МРОТ. С учетом уральского коэффициента он в Башкирии составляет 13,9 тыс. руб.