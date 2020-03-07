Липовые дружинники и ряженые волонтеры

Всеволод Спивак: «На каком основании, к примеру, специалист из министерства семьи и чего то там, может попросить у меня мои документы… Таких полномочий то у них нет».Всеволод Спивак — экономист.Какая то феерическая комедия… Вышел Указ Радия Фаритовича № УГ-133 . Там перечислены органы власти , которые получили право штрафовать граждан за неправильное, по их мнению, поведение граждан в условиях чс и при угрозе ее возникновения…Если не вдаваться в тонкости, граждан могут штрафовать все ведомства и все работники ведомств начиная с должности «специалист». Есть ли у них квалификация, несут ли они какую то ответственность , умеют ли просто составлять протоколы — не важно!Вас могут штрафовать работники , к примеру, государственного комитета по транспорту и дорожного строительства, государственного комитета по архитектуре и строительству и даже министерства молодежной политики и спорта.Правда при этом не уточняется, на каком основании, к примеру, специалист из министерства семьи и чего то там, может попросить у меня мои документы…Таких полномочий то у них нет. Я вообще не уверен, что эти «специалисты» имеют право работать с моими персональными данными.И обязательств у меня давать им документы нет… У меня нет даже обязательств с ними разговаривать..Но общая логика Указа, конечно, феерична. Дать власть людям у которых нет квалификации на основании «революционной целесообразности». Скоро до продразверстки дойдет.Ах да. А почему скоро? Уже. Обязанность платить зарплату в нерабочее время под страхом уголовной ответственности (статья 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы, вроде) — это по сути и есть «экспроприация экспроприаторов».