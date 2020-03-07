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Липовые дружинники и ряженые волонтеры

  • Опубликовано: Facebook | 05.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 31405 | Комментарии: 6
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1


Всеволод Спивак: «На каком основании, к примеру, специалист из министерства семьи и чего то там, может попросить у меня мои документы… Таких полномочий то у них нет».

Липовые дружинники и ряженые волонтеры


Всеволод Спивак — экономист.

Какая то феерическая комедия… Вышел Указ Радия Фаритовича № УГ-133 . Там перечислены органы власти , которые получили право штрафовать граждан за неправильное, по их мнению, поведение граждан в условиях чс и при угрозе ее возникновения…

Если не вдаваться в тонкости, граждан могут штрафовать все ведомства и все работники ведомств начиная с должности «специалист». Есть ли у них квалификация, несут ли они какую то ответственность , умеют ли просто составлять протоколы — не важно!

Вас могут штрафовать работники , к примеру, государственного комитета по транспорту и дорожного строительства, государственного комитета по архитектуре и строительству и даже министерства молодежной политики и спорта.

Правда при этом не уточняется, на каком основании, к примеру, специалист из министерства семьи и чего то там, может попросить у меня мои документы…

Таких полномочий то у них нет. Я вообще не уверен, что эти «специалисты» имеют право работать с моими персональными данными.

И обязательств у меня давать им документы нет… У меня нет даже обязательств с ними разговаривать..

Но общая логика Указа, конечно, феерична. Дать власть людям у которых нет квалификации на основании «революционной целесообразности». Скоро до продразверстки дойдет.

Ах да. А почему скоро? Уже. Обязанность платить зарплату в нерабочее время под страхом уголовной ответственности (статья 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы, вроде) — это по сути и есть «экспроприация экспроприаторов».

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  • Гость
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  • 1 | 05.04.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прав то у них законных нет, но их "крышует" Путин...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.04.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
<<Вышел Указ Радия Фаритовича № УГ-133 . Там перечислены органы власти , которые получили право штрафовать граждан за неправильное, по их мнению, поведение граждан в условиях чс и при угрозе ее возникновения…>>

Что за ерунду он несет?
В УГ-133 речь идет о штрафах по статье 20.6 КоАП РФ.


КоАП РФ Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 05.04.2020, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всеволод Спивак! Ты просто безграмотный либераст! Это не про физических лиц! Очень Опытный



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5

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 05.04.2020, 19:43 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8278 | Рейтинг: +2072,8
Всеволод Спивак: «На каком основании, к примеру, специалист из министерства семьи и чего то там, может попросить у меня мои документы… Таких полномочий то у них нет»...
_________________________________
А чо к примеру будет, если какой нибудь "самоизолированный", доведенный идиотизмом властей до ручки, выйдет вечером на прогулку и начнет отстреливать все эти с позволения сказать "патрули"?

Отвечать то кто будет, ̶П̶у̶ш̶к̶и̶н̶ Путин?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 05.04.2020, 19:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8278 | Рейтинг: +2072,8
И ведь ни одна ура-патриотическая самоизолированная бл...дь не выйдет ни помогать и спасать. Будут наблюдать из окон своих квартир и радостно ручонки потирать....



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 05.04.2020, 20:13 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8278 | Рейтинг: +2072,8
Чес. слово! Я не нарочно...
Как в воду глядел! Оказывается уже случилось(((

На соседней ветке статья "Пересамоизолировался"



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