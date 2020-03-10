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Не воровской олигархат, а «особенности регулирования»

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 15234 | Комментарии: 47
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В России могут ввести запрет на поставки в страну дешевого бензина. Как пишет РБК, с такой идеей выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.

Не воровской олигархат, а «особенности регулирования»


За рубежом топливо подешевело вслед за обвалом цен на нефть. Но в России стоимость бензина почти не изменилась из-за особенностей регулирования рынка.

***

Правительство может ограничить импорт бензина

Ограничения будут введены в апреле, однако сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее.

Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок, сообщает РБК.

Сообщается, что ограничения будут введены в апреле, однако сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее. Запрет на ввоз иностранного бензина рассчитан до сентября 2020 года, так как по прогнозам Министерства энергетики РФ, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть.

С подобным предложением выступило Минэнерго России. При этом вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, поддержал предложение.

В настоящий момент спрос на бензин в Европе, по словам министра энергетики Александра Новака, упал в ряде стран примерно на 70% из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти, говорили опрошенные ТАСС эксперты. По их словам, европейские НПЗ, которые не ограничены российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в Россию, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

ПроУфу
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  • 1 | 07.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурдомовская особая экономика (у России ведь особый путь развития) для высокодуховного, богоносно-скрепоносного народа. А так все просто: с над безмолвным, бесправным, но гордящимся своим барином, народом можно провести любые эксперименты.



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  • 2 | 07.04.2020, 10:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14283 | Рейтинг: -2055,4
В России могут ввести запрет на поставки в страну дешевого бензина.
______________________________________________
Слух режет (или глаз?) - дешёвый бензин.
Не хочется в машину заливать дешёвый бензин. Хочется - недорогой.



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  • 3 | 07.04.2020, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Я человек уравновешенный и хладнокровный. Но, думается, если Игорь иваныча хватит кондрашка, или коронавирус, стране только будет легче.



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  • 4 | 07.04.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, не повезло иностранцам, у них нет Путина!

Путин лучший президент всех времен и народов! Уря!



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  • 5 | 07.04.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.04.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да, не повезло иностранцам, у них нет Путина!

Путин лучший президент всех времен и народов! Уря!
------------------------------
А тебе кого хочется увидеть вместо Путина? Назови фаимлию, Трамп, Меркель, Макрон, Матарелло?



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 07.04.2020, 10:24 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 316 | Рейтинг: +105,4
Да хоть собаку, и та не навредит как это ебучее ***ло



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  • 7 | 07.04.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не воровской олигархат, а «особенности регулирования»
================================
У нас не только особенности регулирования экономикой, у нас и особенности демократии, да и президент у нас со своими особенностями в голове...



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  • 8 | 07.04.2020, 10:27 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 67 | Комментарии: 649 | Рейтинг: +198,4
Когда дешевеет бензин, дешевеют также продукты и товары первой необходимости, поскольку снижаются транспортные расходы. Вот и зададимся вопросом: кто, какие силы не хотят этого? У меня ответа нет, поскольку все это не укладывается в голове.



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  • 9 | 07.04.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.04.2020, 10:27 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 67 | Комментарии: 648 | Рейтинг: +197,8

Когда дешевеет бензин, дешевеют также продукты и товары первой необходимости, поскольку снижаются транспортные расходы. Вот и зададимся вопросом: кто, какие силы не хотят этого? У меня ответа нет, поскольку все это не укладывается в голове.
---------------------------
В твоей голове Карим мало что укладывается. Какие силы спрашиваешь? А те силы, которые торгуют продуктами и товарами. Их еще капиталистами называют. Слышал, нет такого преступления на которое не пойдут капиталисты? Им хочется покупать дешево а продавать дорого.



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  • 10 | 07.04.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да хоть собаку, и та не навредит как это ебучее ***ло
--------------------------
Заведи себе собаку. Одинокие дамочки часто заводят себе собак.



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  • 11 | 07.04.2020, 10:39 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 316 | Рейтинг: +105,4
Карим, все очень просто:

Выгодно это пидарасу Путину и пидарасу Сечину, а также остальным ублюдкам у кормушки.

По простой причине - им не нужны товары первой необходимости, у них и так бабла дох уя.



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  • 12 | 07.04.2020, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
11 | 07.04.2020, 10:39 | Автор: natall
Публикации: 593 | Комментарии: 316 | Рейтинг: +105,1
Карим, все очень просто:
годно это пидарасу Путину и пидарасу Сечину, а также остальным ублюдкам у кормушки.

По простой причине - им не нужны товары первой необходимости, у них и так бабла дох уя.
======================================================
Тем более, что Игорь Иванович получает 5 лямов в день..

========================================================
.....Но, что меня удивляет,так это то, что тов. Калатун-ебай с этим будет не согласен и поставит минус!
...Вот увидите.......



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  • 13 | 07.04.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне тоже жена запретила купить курицу у соседа за 3 рубля. Хотя для нас вырастить одну курицу обойдется в 6 рублей.



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  • 14 | 07.04.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.04.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мне тоже жена запретила купить курицу у соседа за 3 рубля. Хотя для нас вырастить одну курицу обойдется в 6 рублей.
---------------------
Молодец у тебя жена, защищает отечественного производителя. Понимает что пока ты сам выращиваешь курицу, ты от соседа не зависишь и он вынужден тебе продавать курицу за 3 рубля. А вот как только ты не сможешь выращивать кур сам, тогда будешь покупать у соседа за 20 рублей самых плохих куриц. Лучших он оставит себе и своим родственникам и друзьям.



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  • 15 | 07.04.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне тоже жена запретила купить курицу у соседа за 3 рубля. Хотя для нас вырастить одну курицу обойдется в 6 рублей.
---------------------
Молодец у тебя жена, защищает отечественного производителя. Понимает что пока ты сам выращиваешь курицу, ты от соседа не зависишь и он вынужден тебе продавать курицу за 3 рубля. А вот как только ты не сможешь выращивать кур сам, тогда будешь покупать у соседа за 20 рублей самых плохих куриц. Лучших он оставит себе и своим родственникам и друзьям.
----------------------------------------
А я то дурак, разницу в 3 рубля хотел потратить на самогонку. Автора коммента в Премьеры.



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3

  • # 16 | 07.04.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 07.04.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---------------------------------------
А я то дурак, разницу в 3 рубля хотел потратить на самогонку. Автора коммента в Премьеры
=====
Самогонку у Юнга купи, он продает, хоть и говеная, но дешевле чем 3 рубля, тебе пойдед Урус



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  • 18 | 07.04.2020, 11:59 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Ну, что сказать?- МАЛАДЕС!
Хорошо выполняешь поручения бабы Лены.



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  • 19 | 07.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я то дурак, разницу в 3 рубля хотел потратить на самогонку. Автора коммента в Премьеры.
----------------------------
Твой жена вдвойне умница, что тебя алкаша и к работе приставила и спиться не дает.



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  • 20 | 07.04.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я то дурак, разницу в 3 рубля хотел потратить на самогонку. Автора коммента в Премьеры.
--------------------------------
Бизнес по русски. Соседа попроси чтобы в стеклянную бутылку наливал, потом сдашь и еще деньги заработаешь.



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