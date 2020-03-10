Не воровской олигархат, а «особенности регулирования»

В России могут ввести запрет на поставки в страну дешевого бензина. Как пишет РБК, с такой идеей выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.За рубежом топливо подешевело вслед за обвалом цен на нефть. Но в России стоимость бензина почти не изменилась из-за особенностей регулирования рынка.***Ограничения будут введены в апреле, однако сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее.Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок, сообщает РБК.Сообщается, что ограничения будут введены в апреле, однако сначала о решении объявят компаниям, а закрепление на законодательном уровне произойдет позднее. Запрет на ввоз иностранного бензина рассчитан до сентября 2020 года, так как по прогнозам Министерства энергетики РФ, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть.С подобным предложением выступило Минэнерго России. При этом вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, поддержал предложение.В настоящий момент спрос на бензин в Европе, по словам министра энергетики Александра Новака, упал в ряде стран примерно на 70% из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти, говорили опрошенные ТАСС эксперты. По их словам, европейские НПЗ, которые не ограничены российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в Россию, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.