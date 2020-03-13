Когда посадят главврача Эльзу Сыртланову за вспышку вируса в РКБ?

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии, любое решение главного врача медицинской организации “должно быть обусловлено”, в том числе и процедура закрытия больницы.Кононова объясняет затянувшийся процесс закрытия РКБ им. Куватова, где введен карантин и проходит тестирование всех пациентов и медперсонала после обнаружения коронавируса посмертно у одного из пациентов, скончавшегося в минувшее воскресенье, тем, что Роспотребнадзор не выносил соответствующего постановления.Необходимый документ был получен в половину четвертого дня, а уже через полчаса в больнице ввели ограничения на выход и вход.Тем временем заведующая отделением ревматологии РКБ им. Куватова Римма Камалова заявила, что если бы карантин в больнице был объявлен 3 недели назад, то «вспышки» в стенах медучреждения удалось бы избежать.***В Республиканской клинической больнице (РКБ) Уфы, где произошла вспышка инфицирования новым коронавирусом COVID-19, начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» главный врач РКБ Эльза Сыртланова. «Мы начали раскручивать контакты, эпидемиологическую картину, и получается, что корни уже уходят на начало февраля, может быть даже на январь»,— отметила она.По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, расследование продлится несколько месяцев. Она сообщила, что изучаются данные о сотрудниках, которые ушли на самоизоляцию, а также о пациентах, которые выписывались из РКБ с 20 марта: это более 5 тыс. человек.Однако уже сейчас специалисты полагают, что найти нулевого пациента невозможно.Эльза Сыртланова в эфире подтвердила, что находилась с конца февраля до начала марта в зарубежной поездке, после которой не уходила на самоизоляцию, так как на тот момент не было соответствующих распоряжений властей. Она сообщила также, что позже провела исследование на коронавирус, которое показало отрицательный результат.***Одна из сотрудниц роддома попросила о помощи.Аудиообращение (подвергалось монтажу - стерто имя сотрудницы – прим.авт.) – попало в СМИ от сотрудницы роддома Альфии (имя изменено по просьбе автора обращения).– Сегодня мы выписали всех пациентов, а сейчас пришел замминистра Засядкин (Игорь Засядкин - замминистра по родовспоможению) и требует, чтобы мы здесь оставались еще 14 дней, а потом 14 дней сидели дома. Мы не хотим здесь сидеть! Помогите нам...Обращение прерывается плачем.Несколько сотрудников обратились к юристу Тимуру Уразметову, который подключился к защите врачей одного из корпусов. Еще несколько медиков обратились в профсоюз «Действие» с просьбой дать оценку такому факту – как закрытие целого роддома вместе с сотрудниками. Так как только сегодня были заявления, что персонал роддома будет отпущен по домам, после того как будут выписаны пациенты. Сообщалось, что анализ на коронавирус у всех показал отрицательный результат.В соответствии с этим никто не знал, что им придется жить здесь – сотрудники оказались не подготовлены к карантину. Руководитель «Действия» Андрей Коновал сообщил, что необходимо поставить вопрос о целесообразности карантина. Так как здание роддома является изолированным, а результаты на коронавирус у сотрудников и пациентов – вроде как отрицательные.– В конце концов, они могли быть отправлены в режим самоизоляции, у многих есть такая возможность. Тем более, что часть пациентов выписаны, остались только 30 человек, - рассказал он, добавив, что будет добиваться подписания сотрудниками согласия на разрешение работать в обсервации, так как больница по сути поменяла статус и превратилась в специализированное медучреждение для борьбы с коронавирусной инфекцией. Что также подразумевает соответствующие доплаты.Также Андрей Коновал добавил, что уже направил обращение в прокуратуру с требованием дать оценку действиям руководства больницы в целом.