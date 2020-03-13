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Когда посадят главврача Эльзу Сыртланову за вспышку вируса в РКБ?

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По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии, любое решение главного врача медицинской организации “должно быть обусловлено”, в том числе и процедура закрытия больницы.

Когда посадят главврача Эльзу Сыртланову за вспышку вируса в РКБ?


Кононова объясняет затянувшийся процесс закрытия РКБ им. Куватова, где введен карантин и проходит тестирование всех пациентов и медперсонала после обнаружения коронавируса посмертно у одного из пациентов, скончавшегося в минувшее воскресенье, тем, что Роспотребнадзор не выносил соответствующего постановления.

Необходимый документ был получен в половину четвертого дня, а уже через полчаса в больнице ввели ограничения на выход и вход.

Тем временем заведующая отделением ревматологии РКБ им. Куватова Римма Камалова заявила, что если бы карантин в больнице был объявлен 3 недели назад, то «вспышки» в стенах медучреждения удалось бы избежать.

Эхо Москвы
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***

В РКБ Уфы начато эпидемиологическое расследование

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Уфы, где произошла вспышка инфицирования новым коронавирусом COVID-19, начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» главный врач РКБ Эльза Сыртланова. «Мы начали раскручивать контакты, эпидемиологическую картину, и получается, что корни уже уходят на начало февраля, может быть даже на январь»,— отметила она.

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, расследование продлится несколько месяцев. Она сообщила, что изучаются данные о сотрудниках, которые ушли на самоизоляцию, а также о пациентах, которые выписывались из РКБ с 20 марта: это более 5 тыс. человек.

Однако уже сейчас специалисты полагают, что найти нулевого пациента невозможно.

Эльза Сыртланова в эфире подтвердила, что находилась с конца февраля до начала марта в зарубежной поездке, после которой не уходила на самоизоляцию, так как на тот момент не было соответствующих распоряжений властей. Она сообщила также, что позже провела исследование на коронавирус, которое показало отрицательный результат.

Наталья Павлова, Коммерсант
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***

«Помогите, мы не хотим здесь сидеть»: Роддом в РКБ Куватова закрывают вместе с сотрудниками

Одна из сотрудниц роддома попросила о помощи.

Аудиообращение (подвергалось монтажу - стерто имя сотрудницы – прим.авт.) – попало в СМИ от сотрудницы роддома Альфии (имя изменено по просьбе автора обращения).

– Сегодня мы выписали всех пациентов, а сейчас пришел замминистра Засядкин (Игорь Засядкин - замминистра по родовспоможению) и требует, чтобы мы здесь оставались еще 14 дней, а потом 14 дней сидели дома. Мы не хотим здесь сидеть! Помогите нам...

Обращение прерывается плачем.

Несколько сотрудников обратились к юристу Тимуру Уразметову, который подключился к защите врачей одного из корпусов. Еще несколько медиков обратились в профсоюз «Действие» с просьбой дать оценку такому факту – как закрытие целого роддома вместе с сотрудниками. Так как только сегодня были заявления, что персонал роддома будет отпущен по домам, после того как будут выписаны пациенты. Сообщалось, что анализ на коронавирус у всех показал отрицательный результат.

В соответствии с этим никто не знал, что им придется жить здесь – сотрудники оказались не подготовлены к карантину. Руководитель «Действия» Андрей Коновал сообщил, что необходимо поставить вопрос о целесообразности карантина. Так как здание роддома является изолированным, а результаты на коронавирус у сотрудников и пациентов – вроде как отрицательные.

– В конце концов, они могли быть отправлены в режим самоизоляции, у многих есть такая возможность. Тем более, что часть пациентов выписаны, остались только 30 человек, - рассказал он, добавив, что будет добиваться подписания сотрудниками согласия на разрешение работать в обсервации, так как больница по сути поменяла статус и превратилась в специализированное медучреждение для борьбы с коронавирусной инфекцией. Что также подразумевает соответствующие доплаты.

Также Андрей Коновал добавил, что уже направил обращение в прокуратуру с требованием дать оценку действиям руководства больницы в целом.

ПроУфу
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  • 1 | 11.04.2020, 09:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1531 | Рейтинг: +363,7
Набрали по блату и свату вот и результат.. Что за это врачи если не понимают основ медицины. Как и обществе в целом есть наверное и среди них трезвомыслящие. Но их гнобят, увольняют, остаются подхалимы, неучи и карьеристы. А мы вынуждены этим дельцам доверять самое важное. Думаете после этого эта эльза уволится? Нет, с пеной у рта будет доказывать свою неуиновность.



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  • 2 | 11.04.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И так до..уя получаете ,....можете отдохнуть дома растратить свой жирок. Так посидите дома - ничего не случится .!



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  • 3 | 11.04.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
систему минздрава не знаю, но по врачам хочу привести такой пример...когда фиганули в пиндосии 2 "башни" и пентагон я сидел деж по части. докладываю КП, в ответ - пошел на... нас это не еб..т. докладываю КД . в ответ - Кхм. Докладываю в округ - поднимать часть по БГ или нет и если поднимать то по какой степени? в округе - ждите ответа , ну как у нас щас в Колцентре. через 2 часа - поднять части ВГО ( у меня ядерка) по "военной опасности".
я к чему... вот Сыртланова (медик) знала о короне, хотя в эРэФии тогда еще как бэ тишина, но взяла и смылась , вместо того , что бы бить в колокола на начальной стадии.
наскока знаю все медики военнообязанные и в таких случаях им должно быть предписано действовать по армейским порядкам.
меня так учили - там 3.14здануло - жди скоро у нас. Любой конфликт на границе в соседней части (государстве0 - для тебя пр- провлкация с целью отвлечь внимание...ну просто спроецируйте с армейки на медицину.
к главкому тот же вопрос - почему так долго чесались?
турк



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  • 4 | 11.04.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эльза Сыртланова в эфире подтвердила, что находилась с конца февраля до начала марта в зарубежной поездке,
.. и тут тень на плетень, зарплата бешенная куда его девать, отдыхала семьей за границей, в то время когда надо было готовиться к эпидемии, видимо, очень блатная как с гуся вода?



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  • 5 | 11.04.2020, 10:36 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39888 | Рейтинг: +5184,9
........меня так учили - Любой конфликт на границе - провлкация с целью отвлечь внимание..
турк
=====================================================
Ну, правильно=кругом кольцо врагов, хотят напасть, выпить весь Байкал, захватить тучные стада и нивы, женщин- в плен, детей-на органы !



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  • 6 | 11.04.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это просто стыд какой-то. Тотальное вранье, отсутствие компетенции и всепоглощающая наглость, и все это из-за людей,которые пролезли, пробились на свои тёплые места. Это я о Сартлановой. Ее надо увольнять, прямо сейчас, а не потом. Ее уровень - доярка. Да и министр здравоохранения говорит странные вещи, особенно умилило про то, что заразу скорее всего завезли из Москвы. Ну так и иди, сочиняй гороскопы. Что ты делаешь на посту министра?



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  • 7 | 11.04.2020, 10:52 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4865 | Рейтинг: -740,6
В Индии есть самая низкая каста неприкосаемых, а у нас она высшая



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  • 8 | 11.04.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му. А вы не обратили внимание, что у нас все главы районов, включая мэра Уфы, в это время сгоняли отдохнуть? Просто жесть какая-то. Весь мир готовится, а наши колхозники по дешевке рванули на курорты. И все ок. Сейчас будут рапортовать, как освоили бюджет на борьбу с короной.



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  • 9 | 11.04.2020, 11:05 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39888 | Рейтинг: +5184,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 11.04.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это просто стыд какой-то. Тотальное вранье, отсутствие компетенции и всепоглощающая наглость, и все это из-за людей,которые пролезли, пробились на свои тёплые места. Это я о Сартлановой.
====================================================
А вот взять нашего Никона.Вчера заявил, что вирус от "Всевышнего"!
А ведь сам врач, кончил Казанский мединститут. Но, тоже пригрелся на теплом месте



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  • 10 | 11.04.2020, 11:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9814 | Рейтинг: -761
Дедорас, а ты самый высший в этих тех высших? Ну, в Башкортостане, это конечно, наверняка.



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  • 11 | 11.04.2020, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39888 | Рейтинг: +5184,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Митрополи́т Ни́кон (в миру Никола́й Никола́евич Васюко́в; 1 октября 1950, деревня Марьевка, Тамбовская область) — епископ Русской православной церкви, митрополит Уфимский и Стерлитамакский, глава Башкортостанской митрополии.

В 1968 году окончил среднюю школу, а в 1974 году окончил Красноярский медицинский институт.
Работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике города Красноярска, затем на два года был призван на действительную военную службу в качестве старшего врача полка, затем уехал в Ленинградскую область, работал главным врачом поликлиники.
С 1977 по 1983 год работал заведующим поликлиникой в Ленинградской области.
==========================================================
Видать зав. поликлиникой получал маловато!



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  • 12 | 11.04.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако уже сейчас специалисты полагают, что найти нулевого пациента невозможно.
=============================
То бишь, уже сейчас "специалисты пологают" что виновный найден не будет...

Кстати, посмотрел на стремительный карьерный рост этого заурядного врача, и у меня возник вопрос: Чья она любовница? Ведь явно не за умственные способности её двигают по карьерной лестнице...



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  • 13 | 11.04.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Сыртланова несомненно чистой воды карьеристка: _с 1994 по 1998 годы - ассистент кафедры внутренних болезней №1 БГМИ им.15-летия ВЛКСМ.
С 1998 по 2001 годы - заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской клинической больницы №13 МСЧ ОАО «УМПО».
С 2001 по 2010 годы - заместитель главврача по терапии Городской клинической больницы №13 МСЧ ОАО «УМПО».
С 2010 по 2015 годы - главный врач поликлиники №33 г.Уфы.
Эльза Сыртланова - доктор медицинских наук (2005г.), имеет почетное звание «Заслуженный врач РБ» (2010г.). Ни дня не работала практикующим врачом ! А что "доктор м.э.н." - все научные степени не менее 99 % постсовесткого времени КУПЛЕНЫЕ,как и госнаграды - за угодничество .Никаких прав не имела руководить настоящими докторами от бога в РКБ!!! Пора прекратить порочную практику назначать пустоголовых! По выражению глаз - понятно что за птичка ! Пройдоха с выщипанными бровями и прочими салонными атрибутами. Действительно,когда ее посадят ? Или такие уголовники так и остаются неподсудными ??? Генпрокурор РБ не успел начать работать уже влился в атмосферу заслуженного места Башкирии в первой пятерке ?



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  • 14 | 11.04.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
докладываю КД . в ответ - Кхм. Докладываю в округ - поднимать часть по БГ или нет и если поднимать то по какой степени?
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Афуеть, засратый ПТУ-шник докладывает в округ, понятно бардак в стране.



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  • 15 | 11.04.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67841 | Рейтинг: +11990,7
В фейсбуке пишут - только что:

И.о. главврача РКБ Куватова назначен Кустов Е.В.

и в Белорецкой ЦРКБ теперь и.о. главврача Чубик В.И.
___________________________
Отстранили-таки сучку крашену?!



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  • 16 | 11.04.2020, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67841 | Рейтинг: +11990,7
Появились сообщения об увольнении главврача РКБ им. Куватова, ставшего очагом COVID-19 в Башкирии
12:13, 11 Апреля 2020 | c1258Марина КАРИМОВА
По сообщению источника, ожидается уголовное дело.

Появились сообщения об увольнении главврача РКБ им. Куватова, ставшего очагом COVID-19 в Башкирии
Крупнейшая больница Башкирии, где по сообщениям врачей, странной пневмонией, похожей на коронавирус, оказались заражены сотрудники и десятки пациентов, гудит сообщением об увольнении главврача Эльзы Сыртлановой.

Накануне информацией о том, что она написала заявление об увольнении поделились сразу несколько сотрудников в больнице и околобольничных кругах.
По их версии, на место Сыртлановой прибыл главврач Белорецкой ЦРБ – Евгений Кустов. Однако по уточненной информации он пока только заместитель.
«Коллеги! Доброе утро! Представляю вам нашего нового коллегу - Кустов Евгений Владимирович - заместитель главного Врача по ЧС. Будет курировать вопросы оказания медицинской помощи на период наших карантинных мероприятий», - такое сообщение стали рассылать в чатах больницы сегодня.

Мы связались с Евгением Кустовым. По его словам, он не является новым главврачом, а прибыл лишь на время ЧС – у него временная задача, которую перед ним поставили в Минздраве.
48362345_2172791596306619_8791653958759219200_n.jpgЕвгений Кустов, главврач Белорецкой ЦРБ, недавно выступивший против травли врачей, задекларировал за прошлый год доход в 1,5 млн рублей или 125 тыс. рублей в месяц. Помимо основной деятельности, он является депутатом, председателем городского Совета Белорецка. С 2014 года он вышел из учредителей фирмы ООО «Прогресс», занимающейся розничной торговлей в больницах. Его супруга задекларировала годовой доход лишь в 106 тыс. рублей. В собственности у нее имеется двухэтажное торговое здание площадью 2338,5 кв. м. Возраст – 36 лет. Активен в соцсетях.
Напомним, ситуация с Республиканской клинической больницей разворачивается стремительно - ситуация с коронавирусом там вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и дестяки пациентов. О появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу - но по уверениям медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать.
К слову, в то время пока больницы усиленно готовились к встрече с инфекцией, Эльза Раифовна была за границей, а по приезде домой не ушла на самоизоляцию. На эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» она сообщила, что действительно была за рубежом.

- Когда я вернулась из поездки, режим карантина, самоизоляции не был введен. Мазки были сданы, так что у меня нет коронавируса. Поэтому на самоизоляцию я не уходила. Сдали анализы потом, когда появились вопросы. И сейчас сдала анализ вместе со всеми своими коллегами. Анализ у меня отрицательный, - прокомментировала Эльза Раифовна.

По сообщению источника, в больнице ожидается уголовное дело.
_____________________________________
Вот это дело! Под суд, гадину!



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  • 17 | 11.04.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это дело! Под суд, гадину!

-------------
Кухарка, сможешь убить человека?



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  • 18 | 11.04.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только что выписался из ГКБ №21 г. Уфы.. Люди это финиш. Медперсоналу за малым исключением отдельных Людей(которым низкий поклон), плевать на больных, бинтов нет, лекарств, ваты. Разговор с врачами бла-бла и ничего конкретного. По поводу палат - разруха, с 80х годов ничего не изменилось, только обветшало все. Обидно порой было до слёз за хамское и наплевательское отношение, ведь мы же там больные!!, беспомощные!!



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  • 19 | 11.04.2020, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67841 | Рейтинг: +11990,7
Я даже ударить не могу... хотя иных очень хочется...



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  • 20 | 11.04.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. По поводу палат - разруха, с 80х годов ничего не изменилось, только обветшало все.
----------------------
Кухарка перестань анонимить,там евроремонт везде.



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