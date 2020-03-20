Лживая госпропаганда против настоящего врача

На сайте одного из СМИ появилась информации, что заведующая ревматологическим отделением РКБ имени Куватова Римма Камалова нарушает противоэпидимеческий режим. Напомним, она первая сообщила, что в уфимской больнице еще 2-3 недели назад началась «странная» пневмония, что, по ее словам, игнорировало руководство. Теперь же медучреждение признано очагом COVID-19.
В результате Камалова стала одним из первым источников и героев материалов СМИ о ситуации в больнице. Так, 16 февраля, на сайте портала «Горобзор» была опубликована новость под заголовком: «Врач РКБ Римма Камалова нарушает противоэпидемический режим». В ней журналист ссылается на страницу в соцсетях некоего врача Благовещенской ЦРБ Андрея Сергеева.
Как оказалось, в Благовещенской ЦРБ нет сотрудников с именем и фамилией Андрей Сергеев. Об этом представители больницы сообщили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». По всей видимости, страница Сергеева оказалась фейковой, да и сейчас ее не найти.
Ответ Риммы Камаловой не заставил себя долго ждать. Она через свою страницу в Instagram обратилась к этому доктору, при этом сообщив, что два из трех ее анализа на коронавирус оказались отрицательными.
Кто Вы доктор Сергеев? Отзовитесь. Спасибо Вам огромное за беспокойство обо мне. Да я в РКБ приболела немного, температура поднялась. Да на КТ пневмонии нет и дважды отрицательные анализы пришли. Интересно чем занимаетесь Вы? Чужие истории болезни отслеживаете? Скажу больше и больных смотрю и отчеты даю и по коридорам хожу не поверите. А насчет безответственного поведения это как посмотреть, чьими глазами. У вас глаза на лоб лезут от интервью, а у нас от того что происходит здесь. Проверку то же Вы будете проводить. Я надеюсь что будет проверка и по вопросам подлога и причин возникновения этого в нашей больнице и в Республике в целом. Знаете, у нас в отделении заболели все врачи и осталось всего две медицинские сестры. По результатам нас всех будут куда-то распределять, а больные останутся. Нам врачи и медицинские сестры нужны. Вы какой врач по специальности? Впрочем нужен любой. Только режим у нас строгий. Вдруг ненароком нарушите,
- обращается Камалова.
Напомним, ранее куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов назвал ситуацию в РКБ «клановыми медицинскими разборками». По его мнению, Камалова «метила на кресло руководителя». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».
ПроУфу
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Лживая госпропаганда против настоящего врача
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