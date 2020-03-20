Лживая госпропаганда против настоящего врача

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Когда органы работают пра ...

Когда не чего сказать людям, всегда подойдет: терроризм, экстремизм, н ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

НОД: Антинародная простит ...

какой холуй!!! На старости свихнулся. Можно понять холуев в кремле, д ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Шома считает, что чумной ...

Опыт Башкирии в борьбе с КВИ - образец для других субъектов РФ — Шамиль Валеев. ...
  18.04.2020   22720    83

Пока Забелин занимается ...

В Башкортостане врачи обратились в прокуратуру. После выявления коронавируса им ...
  18.04.2020   18752    70

Лживая госпропаганда ...

Врач РКБ им. Куватова в Уфе Римма Камалова: обо мне пишут фейки. Информация ...
  18.04.2020   15040    12

Значит будут грабить ...

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению. Банк России не будет ...
  18.04.2020   39505    26

«Массовые облавы», ...

В Уфе сильно снизился индекс самоизоляции. Показатель, по данным Яндекса, на ...
  18.04.2020   34675    10

Последние публикации
Шома считает, что чумной ...

Опыт Башкирии в борьбе с КВИ - образец для других субъектов РФ — Шамиль Валеев. ...
  18.04.2020   30440    83

Пока Забелин занимается ...

В Башкортостане врачи обратились в прокуратуру. После выявления коронавируса им ...
  18.04.2020   11446    70

Лживая госпропаганда ...

Врач РКБ им. Куватова в Уфе Римма Камалова: обо мне пишут фейки. Информация ...
  18.04.2020   38091    12

Значит будут грабить ...

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению. Банк России не будет ...
  18.04.2020   32166    26

«Массовые облавы», ...

В Уфе сильно снизился индекс самоизоляции. Показатель, по данным Яндекса, на ...
  18.04.2020   27706    10

Не уволить, а посадить в ...

Появилась петиция с требованием уволить главврача РКБ имени Куватова в Уфе. Ее ...
  18.04.2020   13604    7

Полицейские будни ...

Столичный полицейский неправомерно применил силу к нарушившему режим ...
  18.04.2020   12194    14

Любой повод для распила ...

Друзья, завтра я должен выйти из больницы. Но ещё две недели буду дома на ...
  18.04.2020   39863    5

Самоизоляция до лета ...

Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская ...
  17.04.2020   12241    59

«Кого или что обвинять: ...

Айдар Ахмадиев, журналист. Наивно считать, что на фоне развивающейся эпидемии ...
  17.04.2020   14012    12

Читаемое за месяц
Большой распил на ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». ...
  20.03.2020   16048    24

Извинения по поручению: ...

Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и ...
  20.03.2020   29790    19

Посадят ли Булата ...

Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты ...
  20.03.2020   12291    14

НОД: Антинародная ...

Марк Сагадатов: «Нужно Конституцию менять: ее нам писали 1200 американских ...
  20.03.2020   34702    86

Эллочка-людоедка без ...

Памфилова: Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми ...
  21.03.2020   15311    98

Архив публикаций
Апрель 2020 (100)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Лживая госпропаганда против настоящего врача

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 37650 | Комментарии: 12
Оценили
0


Врач РКБ им. Куватова в Уфе Римма Камалова: обо мне пишут фейки. Информация появилась на сайте одного из республиканских СМИ.

Лживая госпропаганда против настоящего врача


На сайте одного из СМИ появилась информации, что заведующая ревматологическим отделением РКБ имени Куватова Римма Камалова нарушает противоэпидимеческий режим. Напомним, она первая сообщила, что в уфимской больнице еще 2-3 недели назад началась «странная» пневмония, что, по ее словам, игнорировало руководство. Теперь же медучреждение признано очагом COVID-19.

В результате Камалова стала одним из первым источников и героев материалов СМИ о ситуации в больнице. Так, 16 февраля, на сайте портала «Горобзор» была опубликована новость под заголовком: «Врач РКБ Римма Камалова нарушает противоэпидемический режим». В ней журналист ссылается на страницу в соцсетях некоего врача Благовещенской ЦРБ Андрея Сергеева.

Как оказалось, в Благовещенской ЦРБ нет сотрудников с именем и фамилией Андрей Сергеев. Об этом представители больницы сообщили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». По всей видимости, страница Сергеева оказалась фейковой, да и сейчас ее не найти.

Ответ Риммы Камаловой не заставил себя долго ждать. Она через свою страницу в Instagram обратилась к этому доктору, при этом сообщив, что два из трех ее анализа на коронавирус оказались отрицательными.

Кто Вы доктор Сергеев? Отзовитесь. Спасибо Вам огромное за беспокойство обо мне. Да я в РКБ приболела немного, температура поднялась. Да на КТ пневмонии нет и дважды отрицательные анализы пришли. Интересно чем занимаетесь Вы? Чужие истории болезни отслеживаете? Скажу больше и больных смотрю и отчеты даю и по коридорам хожу не поверите. А насчет безответственного поведения это как посмотреть, чьими глазами. У вас глаза на лоб лезут от интервью, а у нас от того что происходит здесь. Проверку то же Вы будете проводить. Я надеюсь что будет проверка и по вопросам подлога и причин возникновения этого в нашей больнице и в Республике в целом. Знаете, у нас в отделении заболели все врачи и осталось всего две медицинские сестры. По результатам нас всех будут куда-то распределять, а больные останутся. Нам врачи и медицинские сестры нужны. Вы какой врач по специальности? Впрочем нужен любой. Только режим у нас строгий. Вдруг ненароком нарушите,
- обращается Камалова.

Напомним, ранее куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов назвал ситуацию в РКБ «клановыми медицинскими разборками». По его мнению, Камалова «метила на кресло руководителя». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.04.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Римма-типичный представитель золотой молодежи Покровского периода,ее ждала блестящая карьера в окружении родственников.Но увы не срослось.В последнее время лечили больше богатых клиентов.Интересуйтесь,сколько человек из простых в последние годы она вылечил.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.04.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато у поганой твари Свртлановой, манды хабировской все четко срослось



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 18.04.2020, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
1 | 18.04.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован

А вот и откликнулся гэбёшка поганая, которая лгала под именем "Андрей Сергеев"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тупой ты аффтар, однако. Накуй ее с такой мордой (жирная и самодовольная!) выставил!?



Оценили
1

  • # 5 | 18.04.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 18.04.2020, 14:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
Лживая госпропаганда против настоящего врача
___________________________________________
А она настоящий врач?
Ну не знаю, не сталкивался.
Но вот её трескотня вызывает сомнения.
Тем более, что сама отказалась проходить тест на коронавирус в очаге заражения и работала с больными со всей республики.
В общем, тут я согласен с Мурзагуловым, всё это больше напоминает аппаратные игры и местечковую борьбу за тёплое кресло.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.04.2020, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.04.2020, 14:59 | Автор: Корней

А она настоящий врач?
Ну не знаю, не сталкивался.
Но вот её трескотня вызывает сомнения.
Тем более, что сама отказалась проходить тест на коронавирус в очаге заражения и работала с больными со всей республики.
В общем, тут я согласен с Мурзагуловым, всё это больше напоминает аппаратные игры и местечковую борьбу за тёплое кресло.
================================================
То есть Уважаемый Корней , Вы СПЛЕТНИК
как и Мурзагулов , распространяете чужие и свои
домыслы как факт , не имея никаких доказательств !



Оценили
0

  • # 8 | 18.04.2020, 18:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 18.04.2020, 21:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице
_____________________________________________________
Опять напрашивается сравнение-противостояние - Т-стан и Б-стан...
Хабиров не смеет ничего просить у Кремля для вверенных ему граждан Б-стана и тем более для граждан всей страны...
Зато закручивает гайки похлеще Собянина, при этом потворствуя и защищая виновницу грандиозной вспышки ковида в регионе.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 18.04.2020, 21:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
67834 | 18.04.2020, 21:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11979,6
Лживая госпропаганда против настоящего врача
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице
_____________________________________________________
Опять напрашивается сравнение-противостояние - Т-стан и Б-стан...
Хабиров не смеет ничего просить у Кремля для вверенных ему граждан Б-стана и тем более для граждан всей страны...
Зато закручивает гайки похлеще Собянина, при этом потворствуя и защищая виновницу грандиозной вспышки ковида в регионе.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всё писец тебе Кухерка, уработает тебя за это, за Татарстан здешний Хернец=Мудец=Блядец.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.04.2020, 21:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.04.2020, 21:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11979,6
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице
_____________________________________________________
Опять напрашивается сравнение-противостояние - Т-стан и Б-стан...
Хабиров не смеет ничего просить у Кремля для вверенных ему граждан Б-стана и тем более для граждан всей страны...
Зато закручивает гайки похлеще Собянина, при этом потворствуя и защищая виновницу грандиозной вспышки ковида в регионе.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Врёшь как обычно! Мне Хабиров не нравится и ты это знаешь прекрасно! Но врать про него не надо, грехов у него и без вранья полно! Он попросил Путина предусмотреть дополнительные выплаты работникам домов престарелых и диспансеров, в которых есть заражённые коронавирусом! Путин сказал, что подумает! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 18.04.2020, 22:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
Опять напрашивается сравнение-противостояние - Т-стан и Б-стан...
Хабиров не смеет ничего просить у Кремля для вверенных ему граждан Б-стана и тем более для граждан всей страны...
Зато закручивает гайки похлеще Собянина, при этом потворствуя и защищая виновницу грандиозной вспышки ковида в регионе.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всё писец тебе Кухерка, уработает тебя за это, за Татарстан здешний Хернец=Мудец=Блядец.
________________________________________________
Не, не за Татарию. И не за Башкирию
А за Минниханова.
Не ты ли, Иришка, кричала, что все деньги от уворованной Шаймиевым нефтянки работают на жителей Татарии?
Ну и как, работают?
А эти просьбы, якобы, с понимание к проблемам, лажа это всё.
Это, типа, как якобы, оппозиционные партии в Кремле предлагают разные хорошие проекты и типа остаются чистенькими.
Все одним миром мазаны.



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com