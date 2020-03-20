Лживая госпропаганда против настоящего врача

Врач РКБ им. Куватова в Уфе Римма Камалова: обо мне пишут фейки. Информация появилась на сайте одного из республиканских СМИ.На сайте одного из СМИ появилась информации, что заведующая ревматологическим отделением РКБ имени Куватова Римма Камалова нарушает противоэпидимеческий режим. Напомним, она первая сообщила, что в уфимской больнице еще 2-3 недели назад началась «странная» пневмония, что, по ее словам, игнорировало руководство. Теперь же медучреждение признано очагом COVID-19.В результате Камалова стала одним из первым источников и героев материалов СМИ о ситуации в больнице. Так, 16 февраля, на сайте портала «Горобзор» была опубликована новость под заголовком: «Врач РКБ Римма Камалова нарушает противоэпидемический режим». В ней журналист ссылается на страницу в соцсетях некоего врача Благовещенской ЦРБ Андрея Сергеева.Как оказалось, в Благовещенской ЦРБ нет сотрудников с именем и фамилией Андрей Сергеев. Об этом представители больницы сообщили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». По всей видимости, страница Сергеева оказалась фейковой, да и сейчас ее не найти.Ответ Риммы Камаловой не заставил себя долго ждать. Она через свою страницу в Instagram обратилась к этому доктору, при этом сообщив, что два из трех ее анализа на коронавирус оказались отрицательными.Кто Вы доктор Сергеев? Отзовитесь. Спасибо Вам огромное за беспокойство обо мне. Да я в РКБ приболела немного, температура поднялась. Да на КТ пневмонии нет и дважды отрицательные анализы пришли. Интересно чем занимаетесь Вы? Чужие истории болезни отслеживаете? Скажу больше и больных смотрю и отчеты даю и по коридорам хожу не поверите. А насчет безответственного поведения это как посмотреть, чьими глазами. У вас глаза на лоб лезут от интервью, а у нас от того что происходит здесь. Проверку то же Вы будете проводить. Я надеюсь что будет проверка и по вопросам подлога и причин возникновения этого в нашей больнице и в Республике в целом. Знаете, у нас в отделении заболели все врачи и осталось всего две медицинские сестры. По результатам нас всех будут куда-то распределять, а больные останутся. Нам врачи и медицинские сестры нужны. Вы какой врач по специальности? Впрочем нужен любой. Только режим у нас строгий. Вдруг ненароком нарушите,- обращается Камалова.Напомним, ранее куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов назвал ситуацию в РКБ «клановыми медицинскими разборками». По его мнению, Камалова «метила на кресло руководителя». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».