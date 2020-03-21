Без закона, управления и здравого смысла. Зато с боженькой

В половине российских регионов не стали закрывать храмы на Пасху, несмотря на распространение коронавируса.Практически во всех регионах пасхальные богослужения транслировались в интернете и на местном телевидении, чтобы люди могли приобщиться к празднику, не выходя из дома.К этому их активно призывали в Русской православной церкви, однако там не стали распоряжением сверху закрывать епархии по всей стране, лишь посоветовали ориентироваться на ситуацию в своем регионе.Решения о проведении открытых богослужений в итоге принимались на местах, и как писала газета РБК, в половине регионов храмы решили не закрывать для прихожан. Например, в Ленинградской и Мурманской областях, где уже подтвердились несколько сотен случаев заражений коронавирусом. Где-то пообещали соблюдать при этом специальные меры – социальное дистанцирование, маски и так далее. В Москве и области с соблюдением карантина все строго. У храмов на всякий случай сегодня ночью усилили меры безопасности.Напомним, что в столице нарушение режима изоляции грозит штрафом в размере 4 тысяч рублей.***Местные власти не хотят терять доверие населения и не могут переубедить епархии.Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы, выяснил РБК. РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома, а в Кремле рассчитывают, что местные власти сами решат вопрос с епархиями.Православные пасхальные праздники в России пройдут в разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве регионов России введен режим всеобщей изоляции.Кремль надеется, что церковные власти на местах будут следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, но единой установки регионам не дает. РПЦ призывает молиться дома и воздержаться от посещения храмов.РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).Где храмы будут открытыВ 43 из 85 регионов России храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут открыты. Об этом РБК сообщили в епархиях РПЦ и в пресс-службах глав регионов. РПЦ разработала для храмов и монастырей санитарно-гигиенические нормы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в значительной части регионов власти и епархии в качестве альтернативы намерены организовать трансляции служб в интернете и на региональном телевидении.Юридически епархии подчиняются светской власти наряду с любыми другими некоммерческими организациями и должны выполнять законные требования губернаторов в соответствии с нормами регулирования сектора НКО, поясняет директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Другое дело, что вопрос законности требований по принудительному прекращению работы — как бизнеса, так и общественных организаций в России — сейчас открыт, считает он. «Это происходит на непонятных основаниях, поскольку в России не объявлен режим ЧС, дающий соответствующие основания», — объясняет Верховский свою точку зрения. На этом фоне губернаторы могут не решаться на жесткие меры, опасаясь за свой рейтинг, рассуждает он.В результате решения о формате служб принимают отдельные епархии. Некоторые из них воспользовались этим, чтобы отстоять право принять прихожан в праздники.«Мы везде предлагаем [епархиям] ориентироваться на местную ситуацию и находиться в тесном диалоге с местной властью, следуя предписаниям санврачей», — заявил РБК глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Самую жесткую позицию продемонстрировала поначалу Петрозаводская и Карельская епархия, которая вслед за правовым управлением Московского патриархата назвала запрет посещать церкви противоречащим Конституции, где «право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом».Обнародовав такую позицию на своем официальном сайте после распоряжения главы республики провести праздничные мероприятия без прихожан, представители епархии заявили, что богослужения в храмах отменяться не будут. Впоследствии руководству Карелии все же удалось согласовать с епархией решение временно закрыть храмы.Собеседник РБК, близкий к руководству Челябинской области, признался, что вопрос о том, как проводить Пасху в регионе в условиях пандемии, вызвал «напряжение» в региональном правительстве. «Церкви никто не закрывает, потому что закрыть храмы невозможно. Чтобы люди не шли в храмы, им нужно предоставить альтернативу», — отметил он. Именно поэтому региональные власти планируют организовать онлайн-трансляцию служб на областном телевидении, уточнил собеседник.Среди верующих есть немногочисленная, но активная часть, которая пойдет в церковь при любых запретах, считает политолог Александр Пожалов. Эти прихожане видят в обращении к Богу спасение в том числе от вирусной угрозы, считая нынешний кризис и пандемию «карой Божией» за земные прегрешения, объясняет он.Региональным властям приходится балансировать между выполнением жестких карантинных мер и сохранением социально-политической стабильности, при этом на кону и доверие населения, отмечает эксперт. Поэтому светская власть явно не хочет портить отношения с верующими и брать на себя ответственность за «закрытие» церквей, если речь не о территориях с критическими показателями зараженности.«Для простых людей нынешний кризис и так приводит к слому сложившегося образа жизни, жизненных планов, материальным ухудшениям. Если на этом фоне власть будет еще и принудительно пресекать сложившиеся религиозные традиции, это чревато дополнительным ростом протестных настроений», — добавляет Пожалов.Вопрос о закрытии храмов очень болезнен, согласна политолог Екатерина Шульман. «Церковь очень неохотно идет на такого рода меры, потому что трудно препятствовать верующим, если они хотят прийти в церковь, — говорит она. — Люди это воспринимают тяжело, и само церковное руководство тут чувствует себя очень обиженным».Как в храмах будут бороться с коронавирусомВ Тверской области пребывание в храме разрешается только в масках; свечницы могут находиться в храме в масках и резиновых перчатках, рассказали РБК в пресс-службе главы региона. Во время исповеди в маске будет священник, прихожанам рекомендуется передавать свои грехи священнослужителю в письменном виде. В храмах будет специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.Южно-Сахалинская и Курильская епархия инструктирует прихожан по самостоятельной процедуре благословения куличей, а также просит тех, кто все же пойдет в храмы, не прикладываться к иконам, не целовать крест и десницу священнослужителя. В нескольких регионах, в том числе в Самарской, Тюменской, Брянской областях, представители властей сообщили РБК, что пасхальные куличи освятят на производстве, чтобы прихожанам не нужно было идти в церковь.Власти ЯНАО анонсировали акцию «#окнаПасхи», призвав православных в условиях самоизоляции зажигать свечи в окнах в пасхальную ночь, рассказали РБК в пресс-службе главы региона. Во многих регионах вне зависимости от решения о допуске прихожан в храмы до 30 апреля ограничен доступ граждан на кладбища.Где храмы будут закрытыВластям 42 регионов удалось договориться с представителями церкви о закрытии храмов для прихожан. Попасть в храмы смогут только священнослужители и волонтеры. Такой режим будет введен в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев власти ссылаются на предписание регионального Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса.Власти Приморья также пошли этим путем. «В связи с эпидемиологической обстановкой главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская выдала предписание Приморской митрополии в лице митрополита Приморского и Владивостокского Владимира в период с 15 апреля по 19 апреля временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий», — сообщили РБК в пресс-службе главы региона. В храмах продолжат службу служители церкви, также там разрешено будет находиться лицам, которые обеспечивают видеотрансляцию богослужения.При этом юридически у губернаторов нет полномочий контролировать соблюдение предписания храмами.Например, на вопрос, будут ли в Томской области закрыты храмы в соответствии с предписанием регионального Роспотребнадзора, пресс-секретарь губернатора Сергея Жвачкина ответил РБК следующее: «Роспотребнадзор выписал предписание епархии. Как епархия будет его исполнять, а Роспотребнадзор — контролировать, я не могу прокомментировать».«Храмы и прихрамовые территории в Псковской области сейчас закрыты для посещения, — сказал РБК губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Мы с владыкой Тихоном до последнего пытались уйти от этого решения. Псковская митрополия разработала все необходимые меры, чтобы на пасхальную неделю люди могли безопасно принять участие в богослужениях. Однако отдельные настоятели храмов грубо нарушали все предписания и подвергали прихожан необоснованному риску. Из-за них, к нашему большому сожалению и разочарованию, запрет посещения религиозных организаций стал неизбежен». Поэтому в храмах сейчас можно находиться только священнослужителям и людям по предварительной записи, например, если есть необходимость отпеть родственника.Какая позиция у РПЦ и КремляПатриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя 29 марта призвал православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения. 8 апреля глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда повторил РБК позицию церкви: РПЦ призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху молиться дома и воздержаться от посещения храмов.Кремль рассчитывает, что церковь в регионах будет следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, говорит федеральный чиновник. В качестве примера он приводит предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, согласно которому с 13 по 19 апреля в храмах смогут присутствовать лишь священнослужители, а также лица, чье участие нужно для проведения служб и онлайн-трансляций. После этого РПЦ рекомендовала руководству приходов и монастырей Москвы и Подмосковья обеспечить богослужения без прихожан. Пасхальная служба в храме Христа Спасителя также будет проходить без прихожан, сказал собеседник РБК.При этом для губернаторов нет общей установки по поводу богослужений в пасхальную неделю, рассказывают два источника, близких к Кремлю. Запрещать службы точно никто не будет, но дальнейшие шаги власти регионов должны предпринимать по согласованию с местными владыками, подчеркивают оба собеседника РБК. Идеальный сценарий, если владыка обращается к прихожанам с просьбой не посещать церковные службы, поясняет один из источников. Но если в каких-то регионах или населенных пунктах взаимопонимания не будет найдено, то разгонять прихожан никто не будет — в таких случаях в храмах должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, говорят оба источника.Федеральный Роспотребнадзор не делал однозначных заявлений на эту тему.Опасно ли оставлять храмы открытымиЛюбое скопление людей, особенно в небольшом пространстве, несет угрозу заражения, уверен профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Не исключена возможность, что в храмах будут люди уже инфицированные, ведь в конце инкубационного периода больной опасен, он уже выделяет возбудитель», — отмечает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.При этом в разных регионах России ситуация с распространением заболевания сильно различается, поэтому меры, принимаемые региональными епархиями, могут не совпадать, рассуждает врач. Например, в Москве, Подмосковье, Петербурге количество инфицированных очень высоко. Но есть и Алтай, где пока нет ни одного случая, Камчатка, Карелия, где мало заболевших, продолжает эпидемиолог.Принимаемые в некоторых церквях меры, такие как протирание икон и ложечки для причастия спиртом, не гарантируют полную защиту от коронавируса, говорит эксперт. Тем более, напоминает врач, вирус обладает определенной устойчивостью к внешней среде, от нескольких часов до нескольких дней он может сохраняться на металле, картоне, текстиле, хотя боится дезинфектантов. «Опасно и то, что большая часть контингента храмов — люди пожилого возраста. Такие люди рискуют перенести болезнь хуже, чем более молодые, так как иммунитет у них уже не тот и, как правило, есть хронические заболевания», — предупреждает Брико.