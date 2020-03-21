Да-да, мы заметили.
Росгвардия опережающе проводит тендер на закупку 13 тыс. перцовых баллончиков. Совершенно необходимая для государства в разгар пандемии и карантина вещь. Куда важнее поддержки оставшихся без заработка граждан.
Но когда-то ведь пандемия закончится.
Тогда оставленные Путиным без поддержки из триллионных фондов, оштрафованные за нарушение режима граждане, обреченные на умирание бизнесы, брошенные за границей туристы смогут выйти на улицы с протестами. Потребовать ухода Путина, Собянина, Мишустина, Силуанова, Голиковой и других, ярко проявивших себя в кризис деятелей.
Тут и пригодятся закупленные Росгвардией перцовые баллончики!
Это вам не пандемия, к которой оптимизированная Путиным медицина оказалась не готова. Здесь вопрос жизненный, главный – о власти, о возможности дальше обогащаться. Отсюда опередёж с закупкой средств подавления граждан.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Опередёж опередителей
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