Опередёж опередителей ...

«Работаем … на опережение», — скромно в пасхальном обращении определил Путин свою деятельность в условиях пандемии.Да-да, мы заметили.Росгвардия опережающе проводит тендер на закупку 13 тыс. перцовых баллончиков. Совершенно необходимая для государства в разгар пандемии и карантина вещь. Куда важнее поддержки оставшихся без заработка граждан.Но когда-то ведь пандемия закончится.Тогда оставленные Путиным без поддержки из триллионных фондов, оштрафованные за нарушение режима граждане, обреченные на умирание бизнесы, брошенные за границей туристы смогут выйти на улицы с протестами. Потребовать ухода Путина, Собянина, Мишустина, Силуанова, Голиковой и других, ярко проявивших себя в кризис деятелей.Тут и пригодятся закупленные Росгвардией перцовые баллончики!Это вам не пандемия, к которой оптимизированная Путиным медицина оказалась не готова. Здесь вопрос жизненный, главный – о власти, о возможности дальше обогащаться. Отсюда опередёж с закупкой средств подавления граждан.