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Любят русские люди бунтовать!

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Города Поволжья присоединились к онлайн-митингам за введение режима ЧС. Акции протеста проходят у зданий региональных правительств. Жители девяти городов ПФО сегодня, 20 апреля, присоединились к виртуальным митингам в знак протеста введению режима самоизоляции. Они выступают за введение режима чрезвычайной ситуации. Акции протеста проходят в приложении "Яндекс.Навигатор".

Любят русские люди бунтовать!


У зданий правительств и городских администраций Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Пензы, Перми, Ижевска и Чебоксар жители публикуют сообщения с требованиями отмены "режима самоизоляции" и введения режима ЧС. Недовольство жителей вызывают увеличившийся уровень безработицы на фоне введения запретных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, и как следствие, падение уровня жизни.

Любят русские люди бунтовать!


"Какого черта в такое время я должен платить налоги? Меня уволили, тяжко с деньгами, а квартплата, какая была, такая и осталась", — сообщил житель Башкортостана в приложении у здания администрации глав республики.

Самым массовым в Поволжье оказался онлайн-митинг в Нижнем Новгороде. На 17:30 около здания администрации появилось более двух десятков недовольных сообщений. Более десятка аналогичных комментариев у здания администрации главы Башкортостана. В остальных городах, по информации на 17:30, менее десятка недовольных сообщений у зданий региональных правительств.

Часть комментаторов призвала разработчиков и модераторов приложения перестать удалять сообщения недовольных жителей. "Позор "Яндексу", хватит чистить!" — написал житель Удмуртии.

"Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации", — рассказал "Ведомостям" представитель Яндекса.

Аналогичные акции протеста прошли в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону.

Во Владикавказе около двух тысяч человек сегодня, 20 апреля, вышли на реальный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Они утверждали что их недостаточно информируют о ситуации.

Так называемый "режим самоизоляции" из-за эпидемии введен во многих регионах России. Полиция штрафует людей за выход из дома без уважительной причины. При этом многие юристы критикуют меры властей как сомнительные с точки зрения закона, а оппозиционные политики и активисты указывают на недостаточную, по их мнению, помощь властей — у многих людей упали доходы, однако от выплат по ЖКХ и кредитам их не освободили.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 21.04.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это точно по заветам Ивана дурачка,бунтовать с печки,до этого даже Иван Бунин не мог спрогнозировать.



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  • 2 | 21.04.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящие либералы просят власти ужесточить карантин, ввести, если на военное положение, то хотя бы ЧС. А если выплатят по двадцать тысяч, то и на права человека можно наплевать.



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  • 3 | 21.04.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты в прострации, вроде и дома надо сидеть, если по уму, а с другой стороны и воду мутить надо продолжать.
Как же и рыбку сьесть, и не уколоться, а, люди добрые?!



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8

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  • 4 | 21.04.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чего стоит заявление путина, что банкам указано не взимать комиссии при перечислении денег со счета на счет - это 0,0000000000000000000000000000000000001%, помощи, которую необходимо государству оказать гражданам в ситуации с коронавирусом. - а мы платим за ЖКХ, налоги и т.д. и банки попрежнему взимают комиссию.

вот он солнцеликий и обнуленный



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  • 5 | 21.04.2020, 12:28 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3222 | Рейтинг: -174,4
ужас.
Раньше башкиры умели бунтовать, что у царизма очко тряслось...

Почему башкир сейчас не башкиры не воспринимают за полноценный народ ??

что не так



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1

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  • Участник
  •  
  • 6 | 21.04.2020, 12:28 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3222 | Рейтинг: -174,4
ужас.
Раньше башкиры умели бунтовать, что у царизма очко тряслось...

Почему башкир сейчас не башкиры не воспринимают за полноценный народ ??

что не так



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 21.04.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любят русские люди бунтовать!
============================
В список системообразующих компаний включили букмекерскую контору «Фонбет»
А меня, 65 летнего, не пустили на кладбище, может быть в последний раз побывать на могилках моих родителей!!!!
Я заплатил за проезд на такси 800 рублей кто мне их возместит?!
Может Пенсионный фонд, или лично Радий из своего кошедька достанит?!



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  • 8 | 21.04.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В список системообразующих компаний включили букмекерскую контору «Фонбет»
-------------------------
И Фонбет и Кока-Колу и Лерау Мерден. Капиталисты беспокоятся о своем капитале, а на тебя им наплевать, хоть ты и врешь, что ездил на кладбище.



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  • 9 | 21.04.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капиталисты просят запретить скидки в магазинах для покупателей.

Несколько российских ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, попросили власти о дополнительных мерах поддержки.
Подлинность обращения подтвердили Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар. Как отмечается в письме, одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.

Как пояснил изданию генеральный директор Союзмолока Артем Белов, повсеместные промоакции хорошо привлекают покупателей, но снижают доходность производителей. Сейчас расходы только растут, поэтому необходимо свести частоту акций к минимуму.
Отрасли также просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, а также увеличить объем льготного кредитования.
Представители Минпромторга и Минсельхоза на запросы издания не ответили.



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2

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  • 10 | 21.04.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
7 | 21.04.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован

Было сказано заблаговременно - кладбища закрыты! Если до вас туго доходит, то и несите издержки свои сами.
Поминать родителей(да кого угодно - детей, супругов), не обязательно посещением кладбища - им это не нужно. Это нужно вам.
Прибраться на могилках можно будет позже. В июле-августе. Когда схлынет ПЕРВАЯ волна. А вторую предрекают осенью...
Многие не могут посещать могилы близких по иным причинам - отдаленности от них... ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы вы помнили о своих близких.
Мне мама часто снится - я очень рада этим снам, она там живая, мы разговариваем, как ни в чем ни бывало, общаемся, и я как будто с ней повидалась... только проснувшись я понимаю, что ее уже 20 лет, как нет...



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1

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  • 11 | 21.04.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.04.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В список системообразующих компаний включили букмекерскую контору «Фонбет»
-------------------------
, хоть ты и врешь, что ездил на кладбище.
===================================
Давай так
Если я наврал сдохну Я!
Если не наврал сдохнешь Ты!
И все это должно пароизойти в течении недели!!!!
Отказы не принимаются!!!!!!
Да будет тебе земля пухом....



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  •  
  • 12 | 21.04.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай так
Если я наврал сдохну Я!
Если не наврал сдохнешь Ты!
И все это должно пароизойти в течении недели!!!!
Отказы не принимаются!!!!!!
Да будет тебе земля пухом....

Таки не понял, свечку кому из вас двоих вставить?



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1

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  • 13 | 21.04.2020, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 21.04.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай так
Если я наврал сдохну Я!
Если не наврал сдохнешь Ты!
И все это должно пароизойти в течении недели!!!!
Отказы не принимаются!!!!!!
Да будет тебе земля пухом....

Таки не понял, свечку кому из вас двоих вставить?
___________________
Да не свечку им надо вставить, а фитиль или пистон - пущай полетают!



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  •  
  • 14 | 21.04.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 21.04.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68009 | Рейтинг: +11976,2
7 | 21.04.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован

Было сказано заблаговременно - кладбища закрыты! Если до вас туго доходит, то и несите издержки свои сами.
Поминать родителей(да кого угодно - детей, супругов), не обязательно посещением кладбища - им это не нужно. Это нужно вам.
Прибраться на могилках можно будет позже. В июле-августе. Когда схлынет ПЕРВАЯ волна. А вторую предрекают осенью...
Многие не могут посещать могилы близких по иным причинам - отдаленности от них... ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы вы помнили о своих близких.
Мне мама часто снится - я очень рада этим снам, она там живая, мы разговариваем, как ни в чем ни бывало, общаемся, и я как будто с ней повидалась... только проснувшись я понимаю, что ее уже 20 лет, как нет...
========================================================
Карга старая, иди в церковь, ставь свечку, помолись за упокой души мамы.

И сразу легче станет, и мама перестанет снится. А то ведь она поговорить поговорить с тобой, а потом туда позовет....

А тебе ведь туда не хочется... Лучше уж тут на белом свете грантики этих тупых америкосов подсасывать, да и с Черепахой и Доцентом погавкаться, а потом стаканчик белеееенького пропустить, и снова облаять всех и вся!

Романтика!



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  • Эксперт
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  • 15 | 21.04.2020, 18:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
14 | 21.04.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован

Осспади! Ну что за идиот!

Сказала же, что я рада этим снам - как свиданиям с мамой!
А ваши суеверия смешны - мама НИКОГДА НИ В ОДНО НЕ ВЕРИЛА!
И мы тоже - ВСЕ! Бабушкины-дедушкины дети, внуки, правнуки...
Мракобесы вы...
Сны - это всего лишь плод ночной работы нашего собственного разума! И ничего более.



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  • 16 | 21.04.2020, 18:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Патриарх Кирилл просит власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Копия письма премьер-министру Мишустину оказалась в распоряжении сайта газеты РБК. Глава Русской православной церкви отмечает, что счета за тепло, электричество, газ и воду оплачиваются из пожертвований прихожан, а они значительно снизились в последнее время.

По словам источника РБК в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства. В итоге ответ патриарху написал Минстрой. Ведомство предложило приходам индивидуально разбираться с поставщиками.
___________________________________
Продолжайте строить по 3 храма в день... совсем уже оборзели!



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  • 17 | 21.04.2020, 18:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Песков: В Кремле понимают недовольство граждан экономическими условиями

Власти делают все возможное для снижения финансовой нагрузки на население. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
________________________________________
Кто лично на себе почувствовал заботу пуйловласти - поднимите руку и поделитесь с нами своим счастьем!



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  • 18 | 21.04.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.04.2020, 12:28 | Автор: Батыр
Публикации: 0 | Комментарии: 3222 | Рейтинг: -174,4
ужас.
Раньше башкиры умели бунтовать, что у царизма очко тряслось...

Почему башкир сейчас не башкиры не воспринимают за полноценный народ ??

что не так-------------------1 башкиры в царское время были сословием и включали в себе массу разных народов в том числе пассионарных ( а сейчас жалкие ошметки ) 2 были привилегированным зажиточным воинским сословием со всеми вытекающими последствиями и возможностями 3 драчки между татарами и башкирами не было как сейчас . 4 Москва технично прикормила верхушку 5 силы баш элиты и народа ушли на ассимиляцию татар . Ислам за годы советской власти ушел из жизни башкир и татар .



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  • Гость
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  • 19 | 21.04.2020, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто лично на себе почувствовал заботу пуйловласти - поднимите руку и поделитесь с нами своим счастьем!
--------------------------
Поднимаю руку. Сижу дома с сохранением зарплаты. Все хорошо. И у всех моих родных и знакомых так же. Родители как получали пенсию так и получают, как выходили из дома два раза в неделю, так и продолжают, для них вообще ничего не изменилось, кроме новостей по ТВ.



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  • 20 | 21.04.2020, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидит сама с собой гугукает чего то.



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