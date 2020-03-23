Любят русские люди бунтовать!

Города Поволжья присоединились к онлайн-митингам за введение режима ЧС. Акции протеста проходят у зданий региональных правительств. Жители девяти городов ПФО сегодня, 20 апреля, присоединились к виртуальным митингам в знак протеста введению режима самоизоляции. Они выступают за введение режима чрезвычайной ситуации. Акции протеста проходят в приложении "Яндекс.Навигатор".У зданий правительств и городских администраций Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Пензы, Перми, Ижевска и Чебоксар жители публикуют сообщения с требованиями отмены "режима самоизоляции" и введения режима ЧС. Недовольство жителей вызывают увеличившийся уровень безработицы на фоне введения запретных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, и как следствие, падение уровня жизни."Какого черта в такое время я должен платить налоги? Меня уволили, тяжко с деньгами, а квартплата, какая была, такая и осталась", — сообщил житель Башкортостана в приложении у здания администрации глав республики.Самым массовым в Поволжье оказался онлайн-митинг в Нижнем Новгороде. На 17:30 около здания администрации появилось более двух десятков недовольных сообщений. Более десятка аналогичных комментариев у здания администрации главы Башкортостана. В остальных городах, по информации на 17:30, менее десятка недовольных сообщений у зданий региональных правительств.Часть комментаторов призвала разработчиков и модераторов приложения перестать удалять сообщения недовольных жителей. "Позор "Яндексу", хватит чистить!" — написал житель Удмуртии."Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации", — рассказал "Ведомостям" представитель Яндекса.Аналогичные акции протеста прошли в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону.Во Владикавказе около двух тысяч человек сегодня, 20 апреля, вышли на реальный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Они утверждали что их недостаточно информируют о ситуации.Так называемый "режим самоизоляции" из-за эпидемии введен во многих регионах России. Полиция штрафует людей за выход из дома без уважительной причины. При этом многие юристы критикуют меры властей как сомнительные с точки зрения закона, а оппозиционные политики и активисты указывают на недостаточную, по их мнению, помощь властей — у многих людей упали доходы, однако от выплат по ЖКХ и кредитам их не освободили.