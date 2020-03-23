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Решили не нагнетать

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Ленинский районный суд Уфы сегодня, 20 апреля, отменил штраф, присужденный в начале месяца жителю Уфы, который, по его словам, перепарковывал автомобиль, сообщает “Коммерсантъ-Уфа”.

Решили не нагнетать


Ранее, в начале апреля, денежное взыскание в размере 15 тысяч рублей было санкционировано мировым судьей Анфисой Валиуллиной. Она указала, что гражданин нарушил указ главы Башкирии от 31 марта о введение режима всеобщей обязательной самоизоляции. Документа для возможности выходить на улицу легально у подсудимого не было.

Напомним, ранее сообщалось о протесте против решения мирового судьи, который выдвинул прокурор Ленинского района города. В протесте было указано, что сотрудники полиции неверно квалифицировали нарушение. К тому же часть 1 статьи 20.6.1 КоАП “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения” предусматривает наложение штрафа на нарушителя только должностными лицами органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

“Суд отменил постановление мирового суда, а производство по административному материалу прекратил”, – сообщил адвокат подсудимого Рамиль Гиззатуллин.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.04.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Решили не нагнетать
==============================
Вы уже так наугнитали, что дальше некуда!!!!!
Мужик перепарковал машину,- ему штраф, А главврач Заразила тысячи людей , её гадий прекрывает!!!! Где справедливость?!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 21.04.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
А остальные 3 тысячи выписанных штрафов - как с ними?

Кстати об этом затонском мужике - если бы у него был выбор, он бы с радостью согласился на ЭТОТ штраф, потому что он бухой вышел перепарковать машину, и дэперы его застали за этим делом... а я от Тимки знаю, что если даже просто сидишь пьяный в машине с вкулюченным двигателем, ключи в замке или пьешь в компании, никуда не собираясь ехать - просто как место, где можно побухать и посвистеть в компашке, если двигатель работает - то штраф тридцатка и лишение - стопудово!
Может, кто знающий меня поправит, но дума, что мужику эта пятнашка покажется просто подарком на фоне того, что ему светит...
Но - там и то и другое светило, так что 15 тыщ - сэкономлено.



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  • Начинающий
  •  
  • 3 | 21.04.2020, 16:18 | Автор: buran
    Публикации: 0 | Комментарии: 72 | Рейтинг: -1,6
Смотрим и читаем НОВОСТИ в БСТ, с право на верху телевизора написано Одно Слова на Русском ДОМА, а вторая Слова Яхшырак( Якшырак) кажется на Башкирском Языке или на Татарском.Вот так у Нас Башкиры Сами оскорбляют Своего Языка.(ДомаЯхшырак).Мыскыл итэ узенен Телен. А на Татарском канале передачи ясно и приятно написано: ОЙДА БУЛЫЙК+ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.



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