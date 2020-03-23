Решили не нагнетать ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня, 20 апреля, отменил штраф, присужденный в начале месяца жителю Уфы, который, по его словам, перепарковывал автомобиль, сообщает “Коммерсантъ-Уфа”.Ранее, в начале апреля, денежное взыскание в размере 15 тысяч рублей было санкционировано мировым судьей Анфисой Валиуллиной. Она указала, что гражданин нарушил указ главы Башкирии от 31 марта о введение режима всеобщей обязательной самоизоляции. Документа для возможности выходить на улицу легально у подсудимого не было.Напомним, ранее сообщалось о протесте против решения мирового судьи, который выдвинул прокурор Ленинского района города. В протесте было указано, что сотрудники полиции неверно квалифицировали нарушение. К тому же часть 1 статьи 20.6.1 КоАП “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения” предусматривает наложение штрафа на нарушителя только должностными лицами органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.“Суд отменил постановление мирового суда, а производство по административному материалу прекратил”, – сообщил адвокат подсудимого Рамиль Гиззатуллин.