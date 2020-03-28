«Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар»,— написал господин Эмильяно в Facebook.
Напомним, Россия направила самолеты с помощью для борьбы с коронавирусом. Они доставили российских специалистов и оборудование. Россия также поставила гумпомощь Боснии и Герцеговине, Сербии, Китаю и США. Госдепартамент позднее заявил, что США купили у России медицинские аппараты и расходники. МИД РФ утверждает, что половина стоимости была оплачена РФПИ, а половина — американской стороной.
Коммерсант
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А нам боженька поможет. Да, Гундяев?
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