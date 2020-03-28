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А нам боженька поможет. Да, Гундяев?

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Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов. Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно. В городе Бари этого региона хранятся мощи святителя Николая.

А нам боженька поможет. Да, Гундяев?


«Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар»,— написал господин Эмильяно в Facebook.

Напомним, Россия направила самолеты с помощью для борьбы с коронавирусом. Они доставили российских специалистов и оборудование. Россия также поставила гумпомощь Боснии и Герцеговине, Сербии, Китаю и США. Госдепартамент позднее заявил, что США купили у России медицинские аппараты и расходники. МИД РФ утверждает, что половина стоимости была оплачена РФПИ, а половина — американской стороной.

Коммерсант
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  • 1 | 26.04.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну, а вы обратитесь за помощью к Папе Римскому, наверняка же он вам поможет.



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  • 2 | 26.04.2020, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Гундяй делает ровно то, что и пуйло - отправляет гуманитарку другим странам, обворовывая роиссян. Ради собственного престижа в глазах "мировой общественности" - НО! Мировая общественность давно поняла, что из себя представляет и пуйл, и гундяй и их "помощь".



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  • 3 | 26.04.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
вот вам свежайшие подтверждения моих слов:
Россия планирует ближе к 9 мая отправить в Венесуэллу более 40 тонн медикаментов
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посла России в Каракасе. Сергей Мелик-Багдасаров уточнил, что это помощь в борьбе с коронавирусом. Он также рассказал, что в марте и апреле в Венесуэллу было поставлено 30 тысяч тестов для выявления коронавируса.

и рядом:
В Красноярске исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна в кабинете
Это произошло во время селекторного совещания с главой регионального минздрава, обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов для лечения заражённых коронавирусом. Главврач была против из-за острой нехватки средств защиты и неподготовленности персонала, сообщает со ссылкой на источник местная телекомпания «ТВК Красноярск». Согласно этим данным, спасти жизнь руководителю больницы удалось, но она в тяжёлом состоянии. Выясняются обстоятельства.

На сайте медицинского учреждения говорится, что исполняющая обязанности главврача — Елена Непомнящая. ТВК Красноярск передаёт, что она кандидат медицинских наук и мать двоих детей.
____________________________________
Угу - вот так - раз, и выпала... возле окна в селекторном совещании участвовала... наверное плясала на подоконнике... от радости...

Ничего не напоминает? Через месяц будет годовщина такого же совещания у СРАдия, после которого инспектор РКН в петлю на дереве нечаянно попала - низко летела и в силках запуталась...



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  • 4 | 26.04.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
А вот и бравурные репортажи с фронта - сотня героев-медиков-инфецкионисты в звании от майора до генерала спасают тысячи людей в Италии:

Российские военные продезифицировали ещё три дома престарелых в Италии
Они работают в провинции Ломбардия, сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что на сегодняшний день специалисты оборонного ведомства нашей страны продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более, чем в 77 населённых пунктах. Они обработали территорию вокруг здания, внутренние помещения и дороги.

Всем героев Роисси дадут... со всеми вытекающими - финансовыми вливаниями.



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  • 5 | 26.04.2020, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Вчерашний эфир Латыниной:
Ю.Латынина― Добрый вечер! Юлия Латынина и «Код доступа», как всегда в это время по субботам. Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.

Я начну с бумажки, которую хочу вам процитировать. Это письмо МВД: «Во исполнение указания министра, — бла-бла-бла — Колокольцева от 01.04. 2020, — то есть 1 апреля 2020. — В связи с введением в Российской Федерации карантина по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией продлить срок нахождения в командировке личного состава, находящегося в Северокавказском федеральном округе до 5 сентября. И платить дополнительную выплату в размере 5 должностных окладов ежемесячно, а по окончанию командировки — разовую выплату в 12 должностных окладов». Начальник — генерал-майор полиции Мишагин. Мы постараемся эту бумажку прикрепить на YouTube. Это одна бумажка.

А вот другая бумажка из города Тамбова, которую мне любезно переслал «Альянс врачей» о том, что в больнице города Тамбова 3 апреля было объявлено медперсоналу, что зарплата за апрель месяц будет уменьшена до оклада без премиальных — это где-то 13 тысяч рублей для врачей, остальным работникам, соответственно, еще ниже.

Вот, собственно, вам и ответ: в больнице Тамбова получат оклад 13 тысяч, а эти получат 5 окладов плюс 12 окладов премию.



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  • 6 | 26.04.2020, 12:58 | Автор: Кухарка
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Татьяна Вольтская:
https://www.facebook.com/tatiana.voltskaya/posts/35885901478
23015

Постреливают. На сей раз в моем огороде. Готовятся завести уголовное дело по моему интервью "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы" - по свеженькой статье 207.1 о фейкньюс, Мой анонимный собеседник рассказал, что в больших больницах города и безо всякой пандемии реаниматологов катастрофически не хватает, так что они часто просто физически не успевают помочь больным, и что в этих случаях все покрывает "умелое" ведение медицинской документации. Догадайтесь с трех раз, кого побежал проверять старший следователь первого следственного отдела по расследованию особо важных дел капитан юстиции В. Беляков - главврачей, как у них там со штатным расписанием и с аппаратами ИВЛ - или журналиста, который точно передал слова своего собеседника?
Правильно - журналиста.
Потому что у них сейчас кампания - заткнуть все глотки, которые еще произносят правду.
Теперь возможны обыски с изъятием всей цифровой техники в доме, что особенно приятно для Серафима, заканчивающего 11 класс. Ну, и, само собой, допросы, суды, все вот это.
На всякий случай - вдруг кто-то сомневается - я ни о чем не жалею. Журналист, слыша "Горит, горит", должен прежде всего передать этот крик. А если мы не будем давать голос людям которые, преодолевая страх, пытаются рассказать нам правду - так, как они ее видят и понимают, то мы совсем задохнемся в дыму и дерьме.
Этот пост ни к чему не призывает. Пишу - просто чтобы вы знали.



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  • 7 | 26.04.2020, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Под шумок, пока вы последний хер без соли доедаете:
Президент России подписал федеральный закон об изменениях в КоАП РФ. В него вводится норма о штрафе за самовольную перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Ранее россиян за незаконную перепланировку не штрафовали, а лишь обязывали возвращать все в прежний вид. Штрафы для граждан составят от 2 до 2,5 тысячи рублей
___________________________________
Роиссяне - новая нефть. Ждите рейды по квартирам, а как иначе они смогут узнать - что вы дверной проем в комнату, кухню, туалет и т.д. расширили или перенесли его в более удобное для вас место?



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  • 8 | 26.04.2020, 13:45 | Автор: Кухарка
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Пока народ голодает, Сечин и другие акционеры «Роснефти» решили выписать себе рекордные дивиденды — 354,1 млрд ₽ («Ведомости»).



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  • 9 | 26.04.2020, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
«Четыре медсестры скончались с начала апреля. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — говорят чиновники
____________________________________
А что - так можно было?!



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  • 10 | 26.04.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Путин единственный президент из G20, который отказался предоставить прямую финансовую поддержку своим гражданам. РТ



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  • 11 | 26.04.2020, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
А вы в курсе, что по законодательству, если торговец продовольствием захочет просто так раздать продукты, то он должен заплатить налог , такой же, как если он его продаст? А если просто выбросить/утилизировать, то налога нет. так кто-же страшнее, торгаши или творцы этих законов?



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  • 12 | 26.04.2020, 15:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Daniil Ken
@daniilken
·
4 ч
Умер от коронавируса единоросс в Московской области — надо орден дать.

Умерли в Петербурге 4 медсестры — жаль, конечно, но заразились-то не на работе, да и другие болезни у них тоже были.



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  • 13 | 26.04.2020, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем меньше быдла , тем более сытнее жизнь для остальнных выживших



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  • 14 | 26.04.2020, 15:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
Школьный округ Лос-Анджелеса раздал ученикам тысячи ноутбуков, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей не отставать от учебы во время карантина. Крупный провайдер предоставит им бесплатный интернет
________________________________
Вот они капиталисты с хищными рожами, не то, что наш пуйло!



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  • 15 | 26.04.2020, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 26.04.2020, 15:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68087 | Рейтинг: +11973
Школьный округ Лос-Анджелеса раздал ученикам тысячи ноутбуков, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей не отставать от учебы во время карантина. Крупный провайдер предоставит им бесплатный интернет
________________________________
Вот они капиталисты с хищными рожами, не то, что наш пуйло!
===================
Ну, напечатали пару триллионов зелёных, выдали кому налом, кому ноутбуком, а фактически за эти америкосовские подачки заплатило большинство населения земного шара, ограбленного америкосами, в том числе и Кухарка.
Но понять этого Кухарки не в состоянии - тупы'с!



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  • 16 | 26.04.2020, 18:54 | Автор: Кухарка
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Все священники Киево-Печерской лавры, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.

По словам собеседника издания, коронавирус был обнаружен не только у священников лавры, но и у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, находящейся на территории монастыря, — всего около 150–200 человек.

Митрополит Климент отметил, что трое заболевших скончались.

Напомним, что 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин после того, как там выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

25 апреля на карантин также закрыли Серафимо-Дивеевский монастырь, где коронавирус был обнаружен у 48 монахинь.
________________________________
Черепаха! Ау! Может ты покаешься наконец в своей глупости или продолжишь упорствовать?



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  • 17 | 26.04.2020, 19:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9922 | Рейтинг: -771,1
Для здешней Оху-Хошной мерзотины повторюсь со своим комеентарием:

Ну что ИРИК оклемался чтоле?
+++++++++++++++++++++++++
Да, Оху-Хошный мудак, оклемался.

Посмотрел я с вчера на сегодня фильм «Зулейха открывает глаза». На такое количество серий, я по занятости нынешней, да, и, в общем, по занятости своей, не подвигнулся бы, да шуму много, однако, и прочее другое тоже есть.
Например, из прочего хотелось бы отметить вполне обстоятельный анализ нестыковок фильма:
Тауфик Хисамов‎ для Татарское историческое общество
15 апреля в 12:18
Владислав Хабаров
сегодня в 12:20
Действия
ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА, ИЛИ ОПУСТИТЕ МНЕ ВЕКИ…
++++++++++++++++++++++++++++++++++
И про татар, про их семейные отношение, и про татарский быт автор пишет верно. Про тот же маразм как показан в фильме, это только маразм и гадюшность.

Айдар Галимов, народный артист Башкортостана и Татарстана пишет:
Лично мне было приятно, что на федеральном канале экранизирована судьба татарской женщины в контексте истории страны.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не про татарскую женщину этот фильм, хотя, конечно же, подобное по временам раскулачивания могло произойти и с татарской, и не только с татарской женщиной. А «любовные отношения» Зулейхи с тамошним всесильным комендантом лагеря Ванькой Игнатовым это, вообще, нечто невообразимое, несуразное при всей той жестокости творимой в лагере. И в это ещё труднее поверить, уже по наличию у неё маленького, долгожданного после четырёх умерших дочек, сына. Она же ради него даже была готова стать наложницей старого доктора. И никто за такое не может осудить ни одну мать, какой бы национальности она не была. И она ведь, когда вознамерился уехать сын, ради же него пошла на поклон и к тому Ваньке, герою гражданской войны. Не надо, в общем-то, судить и артистку Чулпан Хаматову, тем более обзывая её шлюхой, она ведь играла только роль, придуманную Яхиной, и сварганиной режиссером фильма.
И да, насчёт некой забитости Зулейхи, так это только так показано мерзко в начале фильма на образе ужасных деспотичных Муртазы и его матери, вымышленных в больной голове таковых придумальщиков. Забитая, забитая, а по-русски шпрехает, с губ слетает. Я никак не про артистку Хаматову, а забитую Зулейху. И здесь лоханулись авторы. Прирожденную же скромность поведения тех времён татарской женщины уже на поселение могла так талантливо в фильме продемонстрировать именно татарка Чульпан Хаматова. Чуть не пропустил здесь вопрос, сразу же зародившийся в голове, а на что по фильму открываются глаза Зулейхи Валиеавой???!!!
И не про татар этот фильм, кроме, как только в начале фильма, погадюшничались с этим. Я не особо сведущий человек в Исламе, но как по фильму татары могли молиться по соседству с баранами. Думаю, что они всё же это совершили бы, выйдя из загаженной мечети. И, да, про тот эпизод с перечислением имен видных татарских религиозных деятелей, тем более здравствующих, это никак неспроста, неспроста. И даже, если органы заинтересуется этим, настоящих концов этому не будет найдено.
Хотел на этой «оптимистической» ноте закончить, но ещё пару слов. Есть в фильме отвратные персонажи, как например Кузнец или Зин, и Гаврилов, но самый никчемный, и извиняясь за слово, самый мудошный персонаж, это герой гражданской войны, тот Ванька Игнатов.

PS. Оху-Хошный мудак, здесь на УЖе, да, есть разные люди. А ты здесь самый гадюшный мудак и мерзотина.



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  • 18 | 26.04.2020, 19:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9922 | Рейтинг: -771,1
Кухерка я не знаю по какому поводу ты привязалась к Черепахе, когда здесь самая гадюшная мерзота и мудак это Оху-Хошный. Между прочим, он вроде в другах только у Хернеца=ПШЁЛвЗАДЦ, тоже МУДАКА, и такой же якающей головки от патефона.



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  • 19 | 26.04.2020, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Каяться перед официальной идиоткой это что-то новенькое. Может ты и грехи отпускаешь, морда твоя опухшая?



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  • 20 | 26.04.2020, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
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КОРОНАВИРУС. МАСКИ СБРОШЕНЫ, МАСОК БОЛЬШЕ НЕТ

Власть чётко даёт понять, что контроль для неё важнее, чем здоровье граждан. Если выбирать между разумной свободой перемещения и жёстким контролем – власть выбирает контроль. Но это не всё, что она делает. Ещё она говорит нам, что мы сами в этом виноваты

Началось всё с любителей шашлыка. А точнее — с людей, только что переживших зиму и желающих погреться на солнышке в последние выходные марта, побаловавшие прекрасной погодой. Кто их только не виноватил тогда: дескать, вот они, безответственные, тащат заразу! Из-за них позакрывали парки! Из-за них будем теперь все сидеть в жёсткой самоизоляции, без прогулок и пробежек! Всё потому, что люди у нас безответственные.

Что ж, начинается третья декада апреля. И сегодня уже очевидно, что, с точки зрения власти, у нас больше шансов подхватить коронавирус в парке и в лесу (в Татарстане лесникам поручили отлавливать «нарушителей самоизоляции» в лесу), чем в очередях при проверке электронных пропусков. С точки зрения власти, у нас больше шансов заразиться, направляясь в личном автомобиле по своим делам, чем в переполненном общественном транспорте.

Москвичи столкнулись с этим недавно, но в регионах — я могу говорить на примере Татарстана — переполненный вагон внезапно урезанной электрички, битком набитые автобусы, которые стали ходить реже, — это всё уже несколько недель не новость.

У нас не только обязали получать электронные разрешения на выход из дома — но даже в нескольких разновидностях: у Москвы — своя, у Татарстана (где электронные разрешения на выход из дома ввели аж 1 апреля) — своя. Территории федерации внезапно получили право устанавливать свои «правила передвижения», и это почти никого не смутило!

Контроль превращается в опасный фарс. В Татарстане начали вызывать в суды тех «нарушителей самоизоляции», которым прежде удалось оспорить выписанные штрафы. Теперь им переквалифицируют статью с ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ на ст. 20.6.1 КоАП РФ

Москва молчала, когда электронные пропуска вводились в Татарстане. Теперь они введены в Москве. И они вводятся не потому, что это единственно возможное решение в крайне опасной ситуации с внятными параметрами — нет,

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