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Доктор Комаровский: «Нас держат за молчаливое быдло»

  • Опубликовано: Youtube | 27.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 25963 | Комментарии: 3
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Доктор Комаровский о дезинфекции улиц для борьбы с коронавирусом. Знаменитый врач оценил эффективность мер городских властей. Авторитетный врач Евгений Комаровский в своем ютуб-блоге рассказал о дезинфекции улиц в городах и селах. Как отметил доктор, он в ходе долгих поисков так и не обнаружил ни одного доказательства эффективности дезинфекции улиц при коронавирусе.

Доктор Комаровский: «Нас держат за молчаливое быдло»


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«Начнем с того, что медицина понятия не имеет, надо ли дезинфицировать улицы при коронавирусной инфекции. Наши сегодняшние представления о его распространении говорят о том, что это бессмысленно. При холере или чуме это имеет смысл, но при коронавирусе — в очень малой степени. Я пытался найти хоть какие-то рекомендации дезинфекции улиц при коронавирусе и не нашел, зато нашел множество мнений экспертов о вреде этой процедуры для окружающей среды. Здесь главный вопрос: кто принял решение о дезинфекции. Если руководство принимает решение о дезинфекции, то надо понимать, кто ему посоветовал это сделать. Это должно быть решение не на основе того, что он «где-то прочитал», а на мнении академиков, руководителей лабораторий, которые уже рекомендуют проводить дезинфекцию такими-то растворами, в таких-то местах и будет эффект», — сказал Комаровский.

Медик заключил, что все мероприятия по дезинфекции улиц в городах и селах в разных странах — очередной повод изобразить деятельность.

«Такое впечатление, что нас, тех, кто живет в городах, в которых дезинфицируют улицы, держат за молчаливое быдло. Нас не только не слушают, с нами даже разговаривать не хотят», — выражает свое возмущение Комаровский.

По мнению специалиста, есть только один положительный эффект обработки улиц — психотерапевтический. Это позволяет уменьшить панические настроения населения.

«Затраты на эти мероприятия огромные. Неужели непонятно, что поливают черт знает чем? И вы не можете проверить, поливают ли специальным дорогущим раствором или просто водичкой. Понятно, что это отличная возможность украсть деньги», — замечает он.

«Если выделить эти деньги медсестрам, врачам, полицейским. Которые ежедневно общаются с людьми и подвергают себя риску, понятное дело, что вы бы ничего из этой суммы не украли. Еще раз хочу сказать, что нужны реальные обоснования для всех этих мероприятий. Покажите мне фамилию человека, который считает это эффективным. Но ни одна живая душа не знает, полезно это или нет.

Любое общественно значимое медицинское решение о дезинфекции, вакцинации, изоляции, ношении масок — должно объясняться. Если люди понимают, зачем это нужно, они будут выполнять инструкции. А если не понимают, почему в очередной раз у них решили что-то украсть и над ними поиздеваться, то тогда будет плохо», — заключает Комаровский.

Sport24.ru
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  • Эксперт
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  • 1 | 27.04.2020, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68093 | Рейтинг: +11972,9
Я вам больше скажу - и дезинфекция помещений(кнопок лифтов, дверных ручек и прочего) ничего не дает, ибо вирус после высыхания - чать не Иисус Христос - не воскресает.

Исследования провели ученые Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна.
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

По словам ученых, риск заразиться коронавирусом после контакта с предметами невелик, так как признаки живого вируса на различных поверхностях обнаружены не были. В частности Хендрик Штреек сообщает, что можно заболеть в том случае, если инфицированный кашлянет в руку и сразу прикоснется, например, к дверной ручке, а другой человек незамедлительно коснется ее и потом будет трогать лицо.

Вирусологи выяснили, что вспышки СOVID-19 были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это говорит о том, что наиболее вероятный путь передачи возникает при вдыхании капель во время близкого общения с зараженными.



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1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 27.04.2020, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68093 | Рейтинг: +11972,9
Кстати - этой же херней в Италии занимаются 100 воен-медиков-вирусологов от майора до генерала - за наши деньги.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.04.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.04.2020, 12:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68093 | Рейтинг: +11972,9
Кстати - этой же херней в Италии занимаются 100 воен-медиков-вирусологов от майора до генерала - за наши деньги.
___________________
Ну, да, тебя не спросили, что и кому делать.
Ты же крупнейший эпидемиолог, вирусолог, пульмонолог, экономист, военный специалист, кинокритик и прочая, и прочая, и прочая...
А если кратко, то дура ты набитая с манией величия.



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